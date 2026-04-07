Тръмп неколкократно промени ултиматума си към Иран, но сега твърди, че днешният краен срок е окончателен

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отложи крайния срок, даден на Иран за отварянето на Ормузкия проток, от понеделник за вторник. Това бе поредната промяна в ултиматума на Тръмп, макар че сега той предупреди, че без споразумение "адът ще се стовари" върху Иран.

Първоначалният срок за отварянето на протока, обявен от Тръмп, беше 23 март, но оттогава той бе отлаган няколко пъти на фона на противоречиви изказвания на американския президент, в които имаше остри заплахи към Техеран, отлагане на масираните американски удари, както и твърдения, че преговорите вървят добре – понякога в едно и също изявление.

Иран отхвърли последното предложение за прекратяване на огъня, съобщи в понеделник агенция ИРНА. След това Тръмп отправи ново предупреждение. Той заяви, че ако няма споразумение до 20:00 ч. днес, страната може да остане без ключова инфраструктура. И че това този срок е окончателен.

"Няма да имат мостове. Няма да имат електроцентрали. Няма да имат нищо", каза президентът на САЩ.

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш предупреди, че атаки срещу гражданска инфраструктура са забранени от международното право. Тръмп обаче заяви, че не е притеснен от подобни обвинения.

Ето кои бяха досегашните крайни срокове и заплахи на Тръмп и какво се случи след това:

Ултиматумът за отварянето на Ормузкия проток

На 21 март Тръмп даде 48 часа на Иран да отвори Ормузкия проток. Президентът заплаши в публикация в Трут Соушъл, че ако това не се случи, "САЩ ще ударят и разрушат иранските електроцентрали".

Малко преди изтичането на срока той обяви, че води "продуктивни разговори" с Иран "за приключване на конфликта" и че е разпоредил отлагането на военните действия с пет дни – до 26 март, като всичко ще зависи от "хода на разговорите".

Заплаха за инсталациите за обезсоляване на вода

Малко преди изтичането и на този краен срок Тръмп отправи нови заплахи: "По-добре да се заемат сериозно скоро, преди да е станало твърде късно, защото щом това се случи, НЯМА ВРЪЩАНЕ НАЗАД и няма да е приятно!".



Същия ден срокът беше удължен до 6 април, като Доналд Тръмп пак отбеляза, че преговорите "вървят много добре".

На 30 март той направи противоречиво изявление в Трут Соушъл – едновременно отбелязвайки напредък в разговорите и отправяйки нова порция заплахи, ако не се стигне до сделка, като паралелно изказа очакване, че е "много вероятно да бъде постигнато" споразумение.

"Ще завършим прекрасния си "престой" в Иран, като взривим и напълно унищожим всички техни електроцентрали, нефтени кладенци и остров Харг (и евентуално всички инсталации за обезсоляване на вода)", написа още той.



Ругатни и заплаха за атака срещу електроцентрали и мостове

В събота, 4 април, Тръмп отново припомни в изявление в социалната си мрежа крайния срок за отварянето на Ормузкия проток – 6 април, казвайки, че върху Иран ще се стовари "истински ад", ако това не се случи.

С наближаването на крайния срок, президентът пусна ново съобщение, изпълнено с ругатни, и още по-остри заплахи: "Вторник ще бъде Ден на електроцентралите и Ден на мостовете, всичко това в едно, в Иран. Не сте виждали подобно нещо!!! Отворете проклетия проток, откачени кучи синове, или ще горите в ада – САМО ГЛЕДАЙТЕ!", написа Тръмп.

Вчера Тръмп намекна, че крайният срок във вторник ще бъде окончателен, заявявайки, че вече е дал на Иран достатъчно отсрочки. "Цялата страна може да бъде разрушена за една нощ и тази нощ може да е следващата", каза Тръмп и добави: "Имаме план, поради мощта на нашите военни, според който всеки мост в Иран ще бъде унищожен до 12 часа утре вечер".



Какво следва за дипломацията с Иран

Според ръководителя на дипломатическата мисия на Иран в Кайро, иранските представители изразяват недоверие към САЩ, посочвайки предишни удари по време на преговори като причина. "Приемаме край на войната само с гаранции, че няма да бъдем нападнати отново", каза той пред Асошиейтед прес.

Според дипломатически източници разговорите продължават, въпреки напрежението.

Междувременно израелската телевизия "Канал 13" помести таймер, отброяващ времето до изтичането на крайния срок днес.

Превод от английски език: Атанаси Петров, БТА