Реза Пахлави: Режимът в Техеран все още не е свален

Реза Пахлави: Режимът в Техеран все още не е свален

9 Април, 2026 07:55

Израел и Съединените щати започнаха удари срещу Иран, след като национални протести предизвикаха репресии от страна на правителството, за които правозащитни организации твърдят, че са убили хиляди

Реза Пахлави: Режимът в Техеран все още не е свален - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Синът на сваления шах на Иран Реза Пахлави настоя, че иранците трябва да се освободят от религиозните си лидери, дори и след като Вашингтон и Техеран се споразумяха за двуседмично прекратяване на огъня, съобщава АФП.

"Това, което остава постоянно в нашата борба като иранци, е да се освободим от този режим", каза Пахлави пред френската телевизионна мрежа LCI.

Пахлави, чийто баща Мохамед Реза беше свален от ислямската революция през 1979 г., многократно е заявявал, че е готов да ръководи преход, ако ислямската република падне във войната със Съединените щати и Израел, която избухна в края на февруари.

Той обаче представлява само една от няколкото ирански групи, които често са в ожесточен конфликт.

Пахлави в LCI отговори на президента на САЩ Доналд Тръмп, който заяви миналата седмица, че войната е постигнала "смяна на режима" и че Съединените щати "се занимават с различни хора от всички, с които са се занимавали преди".

"Каква промяна на режима? Това са същите хора. Все още имаме същия човек начело на парламента. Същите хора все още са в съдебната система. Синът на Хаменей го е заменил. За нас това не е промяна на режима", добави Пахлави.

Израел и Съединените щати започнаха удари срещу Иран, след като национални протести предизвикаха репресии от страна на правителството, за които правозащитни организации твърдят, че са убили хиляди.

Синът на сваления шах беше подкрепен от протестиращи, скандиращи името на семейната династия по време на януарските митинги срещу клерикалната система, а след това и на огромни митинги в подкрепа на монархията през февруари в Мюнхен и няколко града в Северна Америка.

Но той също така не успя да спечели признание от Тръмп, който никога не се е срещал официално с Пахлави и многократно е изразявал скептицизъм относно способността му да ръководи Иран.

В обръщение на персийски език към иранците, излъчено по неговия YouTube канал също в сряда вечерта, Пахлави предсказа, че един ден самите иранци ще свалят Ислямската република.

"Ислямската република няма път за бягство и няма шанс за оцеляване и ще падне във вашите ръце - великата нация на Иран", каза той.

Той призна, че прекратяването на огъня е "обезкуражило" много от неговите поддръжници, но настоя, че теократичните власти са претърпели "безпрецедентен удар" във войната.

"Ние, иранската нация, трябва да нанесем последния удар на този отслабен режим", каза той.

Той призна, че "способността му за репресии не е напълно елиминирана" и хората трябва "да останат търпеливи и да се защитят" и "да изчакат решителния момент".


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    59 2 Отговор
    Хахаха....... Завалията........пак му се Шахува!!! Подготвен Урсулианец, готов да продаде и предаде род и родина !!!

    07:57 09.04.2026

  • 2 Трол

    36 2 Отговор
    Г-н Пахлави е от СДС.

    07:59 09.04.2026

  • 3 Боруна Лом

    50 2 Отговор
    И ТОЗИ КАТО НАШИЯТ ИЗМИСЛЕН ЦАР-ПАРАЗИТ

    Коментиран от #21

    07:59 09.04.2026

  • 4 Последния Софиянец

    39 2 Отговор
    Иран е по силен от всякога.

    Коментиран от #28

    08:00 09.04.2026

  • 5 Али Реза

    46 2 Отговор
    Ще оправя Иран за 800 дни.Вервайте ми!

    08:01 09.04.2026

  • 6 горски

    49 1 Отговор
    Червей безподобен,Сащ и юдеите удавиха в кръв народа му,той се засилил за власт,приветствайки погромите...

    08:02 09.04.2026

  • 7 Яница

    28 2 Отговор
    сега да видим лудият ако пак се хване на въдицата и эапочне да бомби :-)))

    08:03 09.04.2026

  • 8 Краварска медия

    29 1 Отговор
    Нема ги бутнете, ционистки марионетки

    Коментиран от #10

    08:04 09.04.2026

  • 9 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    4 23 Отговор
    Дреме ми за режима в Иран. Да дават урана и петрола и ги оставям да живуркат.

    08:04 09.04.2026

  • 10 ГОЛЕМ СМЕХ

    9 5 Отговор

    До коментар #8 от "Краварска медия":

    Ние ги БОМБИМ, не ги БУТАМЕ.

    08:05 09.04.2026

  • 11 Тръмп е оливиерник като Путин

    1 20 Отговор
    Но има армия
    Това е разликата между двамата

    08:05 09.04.2026

  • 12 Еми отивай и го сваляй

    20 2 Отговор
    ако ти изнася.

    Коментиран от #20

    08:08 09.04.2026

  • 13 Някой

    19 1 Отговор
    Ех, колко е кисело това грозде, а? А ти така се надяваше да те върнат (без да правиш нищо) на власт в Иран и да се вживяваш на великия владетел. И да раздаваш благата на Иран на американските си господари...
    Сега, рониш сълзици, че и сопол тече от едната страна. Браво! Загубеняк!

    08:10 09.04.2026

  • 14 ВЕРВАЙТЕ МУ

    17 1 Отговор
    И У НАС ПРЕДИ ГОДИНИ РЪЧКАХА С ДВАТА ПРЪСТА У НЕБЕТО , НАПРАВИХА ПАРИЦИ И СИ ГИ ЗАВРЕХА У Д П -ЕТО

    08:11 09.04.2026

  • 15 Хасковски каунь

    12 2 Отговор
    Англосаксонизъм = фашизъм. Разбрахте го, ама геч.
    Нашето правителство ....никогда!

    Коментиран от #23

    08:14 09.04.2026

  • 16 Мишел

    18 2 Отговор
    САЩ, Израел и изкуственият интелект опитват с война да свалят власта в Иран, която се подкрепя масово от иранците и е със съюзници Китай, Русия и Северна Корея. Нищо чудно, че не успяват и загубиха войната.

    Коментиран от #24, #27, #39

    08:14 09.04.2026

  • 17 Ала Бала

    14 2 Отговор
    Тръмп се мъчи да избяга ама ушатко го дърпа обратно. А ако войната наистина свърши, за следващите сто години медиите ше гърмят как Иран се е уплвшил от великата американска армия. Така се създава история.

    08:16 09.04.2026

  • 18 точка

    18 1 Отговор
    Та нали баща ти шахът докара ислямската реублика на власт след като продаде Иран на запада и проля реки от кръв. И ти си същият гад.

    08:16 09.04.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Симеон Кобурготски

    11 2 Отговор

    До коментар #12 от "Еми отивай и го сваляй":

    Абе ако не крал, поне Премиер го направете човека.
    Може пък да има дългове за покриване.

    08:20 09.04.2026

  • 21 пояснение

    6 4 Отговор

    До коментар #3 от "Боруна Лом":

    нашия цар си го доведе комунистическата мафия,за да оцелее самата тя!

    08:20 09.04.2026

  • 22 георги стоянов

    10 3 Отговор
    ТОЗ и той наготово иска да седне на мекото кресло.

    08:20 09.04.2026

  • 23 Жалко за Готвача

    8 1 Отговор

    До коментар #15 от "Хасковски каунь":

    Ама ние и правителство ли имаме?! Ти за тия туристи в Киев ли говориш?!

    08:24 09.04.2026

  • 24 Българин

    4 8 Отговор

    До коментар #16 от "Мишел":

    Китай и Русия не могат да кажат нищо на САЩ,,та иранските цигани ли?

    Коментиран от #34

    08:25 09.04.2026

  • 25 Тоя мине, не мине време

    9 3 Отговор
    и го вадят от нафталина да умирише въздуха.
    Но пък пранка с него от Вован и Лексус е безценен.
    Защо ли не го въртят по телевизиите? Ще си вдигнат рейтинга поне.

    08:25 09.04.2026

  • 26 Тома

    8 3 Отговор
    Този беше се покрил откакто почна войната и сега излезе пак от дупката.

    08:26 09.04.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 7 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Иран е по РАЗБОМБЕН от всякога.

    08:37 09.04.2026

  • 29 Абе

    6 1 Отговор
    Какви протести е? Събрали се там 0,0000000001% от населението (платени, разбира се).. Голям протест

    08:40 09.04.2026

  • 30 Брееей

    6 1 Отговор
    Ама много умен бил тоя,как разбра хаххаха

    08:42 09.04.2026

  • 31 ?????

    5 1 Отговор
    Ха ха.
    Тоя що не вземе да разкаже за САВАК по времето на баща му.
    Прави ми се на защитник на човешките права.
    Най-напред да се разкае и да осъди времената когато е бил принц наследник на шахин шаха на Иран.
    Щото сегашното е цветя и рози в сравнение с тогавашното.

    08:45 09.04.2026

  • 32 Ахаха

    7 1 Отговор
    Тия от нюз беге.. Страшни сороски балалайки

    08:52 09.04.2026

  • 33 Ало, козлодуйскияидиот.

    3 1 Отговор
    Велики четвъртък е, боядиса ли яйцата на твоя?

    08:52 09.04.2026

  • 34 Мишел

    7 2 Отговор

    До коментар #24 от "Българин":

    Днес съюзът на ядрените сили Китай, Русия и Северна Корея е единствената глобална сила в света. САЩ са някакъв локален фактор и губят всички войни, в които участват от 1946г. насам.

    Коментиран от #38

    08:54 09.04.2026

  • 35 Ще му се

    5 1 Отговор
    "Ние, иранската нация"... Иранската нация се намира в Айран, а "ние" - в УСА.

    09:05 09.04.2026

  • 36 Васил

    0 3 Отговор
    Няма да изкара дълго на света му писна от Ормузкият проход да бъде затварян и на Иранците ще им надуят шушоните.

    09:21 09.04.2026

  • 37 хъхъ

    5 0 Отговор
    Този, който цял живот е "работил" ирански шах в САЩ, защо не отиде при народа си сега? Защото ще го хванат и обесят на площада.

    09:30 09.04.2026

  • 38 дядо дръмпир-дълбоко виждащ

    1 4 Отговор

    До коментар #34 от "Мишел":

    Фундаментализмът и иранският ислям идат от Пророка.това е много опасен за човечеството религиозен фанатизъм.не е случайно ,че им бомбардираха университетите където се проповядва тази идеология в техеран.това ,че на теб се иска да победи този ислям както и просиянската простотия няма как да стане,защото писанията ти не могат да се претворят в дела...нямат силата зад себе си!Скоро ще видиш как отплава по реката и просия и иран.Евреите когато имат враг го унищожават и изкореняват.....ПС.Опитвай се да спазваш добрия тон ,без да преминаваш в шизофрении под други имена!

    Коментиран от #42

    09:30 09.04.2026

  • 39 драга

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Мишел":

    Мишел, сигурно си гедерейката с втори баща българин и си тук да подкрепиш народа ни срещу мракобесието, която твоя позиция говори добре за теб. Обаче в Иран е по-зле и оттук, затова САЩ бомбят да свалят режима, а Русия и Китай помагат срещу заличаване и на народа. Въобще положението е сложно и нееднозначно, както е и тук одавна. Най-добре човек да не се занимава с политика може ли, дори да е роден в такава среда и с такава съдба......

    09:38 09.04.2026

  • 40 Варна

    4 0 Отговор
    Защо ми се вижда ,че пишманшаха говори зад блиндирано стъкло,да не би да се пази от любовта на иранския народ???Иран показа как се пази род и родина!

    09:41 09.04.2026

  • 41 Да живее Народната власт на ОФ

    2 0 Отговор
    На този баща му е превърнал Иран в база на ЦРУ. Хора са убивани и изтезавани, изчезвани и т.н. с десетки хиляди. Сега същия тоя гаргамел ти обеснява за демокрацията.

    09:53 09.04.2026

  • 42 без

    2 1 Отговор

    До коментар #38 от "дядо дръмпир-дълбоко виждащ":

    съмнение мишел от ком.16 и мишел от ком.34 са различни автори, както ислямския фундаментализъм от иран е световно зло, обаче не се увличай прекалено да определяш мохамед за автор на злото, както и русия с китай за губещи !...

    Коментиран от #45

    09:54 09.04.2026

  • 43 Рапунцел

    4 0 Отговор
    Не беше така. На времето САЩ наложиха Шаха на Иран, а иранския народ го свали и се върна към традициите си.

    Коментиран от #48

    09:55 09.04.2026

  • 44 вавауу

    1 0 Отговор
    46 години яде от отраднатото от баща му. Представете си за какво става въпрос. 46 години нищонеправене, в сладка емиграция. Айде скрий се.

    10:10 09.04.2026

  • 45 Дядо дръмпир обяснява

    0 2 Отговор

    До коментар #42 от "без":

    Русия е загубила всичките си съседи.......Това неумолимо я тика към гибел.От войната с иран печеливши са щатите ,израел и просия , а най силно губивши са азия и най вече япония и китай.Япония от 5 години е в много лоши дипломатически отношения с просия.Япония има отлични отношения с киев.Вси страни около просия имат отлични отношения с киев.Вси арабски страни имат отлични отношения с киев.Това са Фигурите на таблото с кой играе просия.Вече регионална сила като Иран я няма.Иран го чака това ,което чака и просия.....Вътрешни революции.Вече няма дронове.Преимуществото на дронове на киев спрямо просия е вече очеизвадно.Преди пет години написа.Не направи ли реми с преимущество изчадието от кремъл ще попадне след 3ден в загубена позиция!Кое не е изстина.Дори просия не може да спечели сега от износ на петрол щото и направиха загуби в инфраструктурата за милиарди!

    Коментиран от #46, #50

    10:16 09.04.2026

  • 46 дядо дръмпир

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "Дядо дръмпир обяснява":

    Това ,което ти казах преди 5 години става.ИИ ,побеждава човека.тогава вие си мислехте ,че ИИ е просто Чат ЖТП, а ИИ е алфа зеро.как умно нанася удари викономиката на просия...не се ли възхищавате на изкственият интелект.пази хората , и как украйна за 5 години война стана най силната военна държава в европа!В момента кремъл е обречен на разпад.Няма никакви ходове одсвен атома ,а там няма да посмее!

    Коментиран от #49

    10:22 09.04.2026

  • 47 Не върви

    0 0 Отговор
    И този обещава на иранците оправяне за 800 дни.

    10:32 09.04.2026

  • 48 Нещо не е съвсем така

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Рапунцел":

    САЩ и Франция наложиха не шаха, а аятолаха!

    10:35 09.04.2026

  • 49 все

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "дядо дръмпир":

    кухи аргументи за ниско интелигентни пробутваш, явно друго не можеш.

    10:45 09.04.2026

  • 50 все

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "Дядо дръмпир обяснява":

    кухи аргументи за ниско интелигентни пробутваш, явно друго не можеш.

    10:46 09.04.2026

