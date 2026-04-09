Реза Пахлави: Режимът в Техеран все още не е свален

Синът на сваления шах на Иран Реза Пахлави настоя, че иранците трябва да се освободят от религиозните си лидери, дори и след като Вашингтон и Техеран се споразумяха за двуседмично прекратяване на огъня, съобщава АФП.

"Това, което остава постоянно в нашата борба като иранци, е да се освободим от този режим", каза Пахлави пред френската телевизионна мрежа LCI.

Пахлави, чийто баща Мохамед Реза беше свален от ислямската революция през 1979 г., многократно е заявявал, че е готов да ръководи преход, ако ислямската република падне във войната със Съединените щати и Израел, която избухна в края на февруари.

Той обаче представлява само една от няколкото ирански групи, които често са в ожесточен конфликт.

Пахлави в LCI отговори на президента на САЩ Доналд Тръмп, който заяви миналата седмица, че войната е постигнала "смяна на режима" и че Съединените щати "се занимават с различни хора от всички, с които са се занимавали преди".

"Каква промяна на режима? Това са същите хора. Все още имаме същия човек начело на парламента. Същите хора все още са в съдебната система. Синът на Хаменей го е заменил. За нас това не е промяна на режима", добави Пахлави.

Израел и Съединените щати започнаха удари срещу Иран, след като национални протести предизвикаха репресии от страна на правителството, за които правозащитни организации твърдят, че са убили хиляди.

Синът на сваления шах беше подкрепен от протестиращи, скандиращи името на семейната династия по време на януарските митинги срещу клерикалната система, а след това и на огромни митинги в подкрепа на монархията през февруари в Мюнхен и няколко града в Северна Америка.

Но той също така не успя да спечели признание от Тръмп, който никога не се е срещал официално с Пахлави и многократно е изразявал скептицизъм относно способността му да ръководи Иран.

В обръщение на персийски език към иранците, излъчено по неговия YouTube канал също в сряда вечерта, Пахлави предсказа, че един ден самите иранци ще свалят Ислямската република.

"Ислямската република няма път за бягство и няма шанс за оцеляване и ще падне във вашите ръце - великата нация на Иран", каза той.

Той призна, че прекратяването на огъня е "обезкуражило" много от неговите поддръжници, но настоя, че теократичните власти са претърпели "безпрецедентен удар" във войната.

"Ние, иранската нация, трябва да нанесем последния удар на този отслабен режим", каза той.

Той призна, че "способността му за репресии не е напълно елиминирана" и хората трябва "да останат търпеливи и да се защитят" и "да изчакат решителния момент".