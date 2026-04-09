Реза Пахлави: Режимът в Техеран все още не е свален

Синът на сваления шах на Иран Реза Пахлави настоя, че иранците трябва да се освободят от религиозните си лидери, дори и след като Вашингтон и Техеран се споразумяха за двуседмично прекратяване на огъня, съобщава АФП.
"Това, което остава постоянно в нашата борба като иранци, е да се освободим от този режим", каза Пахлави пред френската телевизионна мрежа LCI.
Пахлави, чийто баща Мохамед Реза беше свален от ислямската революция през 1979 г., многократно е заявявал, че е готов да ръководи преход, ако ислямската република падне във войната със Съединените щати и Израел, която избухна в края на февруари.
Той обаче представлява само една от няколкото ирански групи, които често са в ожесточен конфликт.
Пахлави в LCI отговори на президента на САЩ Доналд Тръмп, който заяви миналата седмица, че войната е постигнала "смяна на режима" и че Съединените щати "се занимават с различни хора от всички, с които са се занимавали преди".
"Каква промяна на режима? Това са същите хора. Все още имаме същия човек начело на парламента. Същите хора все още са в съдебната система. Синът на Хаменей го е заменил. За нас това не е промяна на режима", добави Пахлави.
Израел и Съединените щати започнаха удари срещу Иран, след като национални протести предизвикаха репресии от страна на правителството, за които правозащитни организации твърдят, че са убили хиляди.
Синът на сваления шах беше подкрепен от протестиращи, скандиращи името на семейната династия по време на януарските митинги срещу клерикалната система, а след това и на огромни митинги в подкрепа на монархията през февруари в Мюнхен и няколко града в Северна Америка.
Но той също така не успя да спечели признание от Тръмп, който никога не се е срещал официално с Пахлави и многократно е изразявал скептицизъм относно способността му да ръководи Иран.
В обръщение на персийски език към иранците, излъчено по неговия YouTube канал също в сряда вечерта, Пахлави предсказа, че един ден самите иранци ще свалят Ислямската република.
"Ислямската република няма път за бягство и няма шанс за оцеляване и ще падне във вашите ръце - великата нация на Иран", каза той.
Той призна, че прекратяването на огъня е "обезкуражило" много от неговите поддръжници, но настоя, че теократичните власти са претърпели "безпрецедентен удар" във войната.
"Ние, иранската нация, трябва да нанесем последния удар на този отслабен режим", каза той.
Той призна, че "способността му за репресии не е напълно елиминирана" и хората трябва "да останат търпеливи и да се защитят" и "да изчакат решителния момент".
До коментар #8 от "Краварска медия":Ние ги БОМБИМ, не ги БУТАМЕ.
08:05 09.04.2026
20 Симеон Кобурготски
До коментар #12 от "Еми отивай и го сваляй":Абе ако не крал, поне Премиер го направете човека.
Може пък да има дългове за покриване.
08:20 09.04.2026
21 пояснение
До коментар #3 от "Боруна Лом":нашия цар си го доведе комунистическата мафия,за да оцелее самата тя!
08:20 09.04.2026
23 Жалко за Готвача
До коментар #15 от "Хасковски каунь":Ама ние и правителство ли имаме?! Ти за тия туристи в Киев ли говориш?!
08:24 09.04.2026
24 Българин
До коментар #16 от "Мишел":Китай и Русия не могат да кажат нищо на САЩ,,та иранските цигани ли?
Коментиран от #34
08:25 09.04.2026
25 Тоя мине, не мине време
Но пък пранка с него от Вован и Лексус е безценен.
Защо ли не го въртят по телевизиите? Ще си вдигнат рейтинга поне.
08:25 09.04.2026
28 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Иран е по РАЗБОМБЕН от всякога.
08:37 09.04.2026
31 ?????
Тоя що не вземе да разкаже за САВАК по времето на баща му.
Прави ми се на защитник на човешките права.
Най-напред да се разкае и да осъди времената когато е бил принц наследник на шахин шаха на Иран.
Щото сегашното е цветя и рози в сравнение с тогавашното.
08:45 09.04.2026
34 Мишел
До коментар #24 от "Българин":Днес съюзът на ядрените сили Китай, Русия и Северна Корея е единствената глобална сила в света. САЩ са някакъв локален фактор и губят всички войни, в които участват от 1946г. насам.
Коментиран от #38
08:54 09.04.2026
38 дядо дръмпир-дълбоко виждащ
До коментар #34 от "Мишел":Фундаментализмът и иранският ислям идат от Пророка.това е много опасен за човечеството религиозен фанатизъм.не е случайно ,че им бомбардираха университетите където се проповядва тази идеология в техеран.това ,че на теб се иска да победи този ислям както и просиянската простотия няма как да стане,защото писанията ти не могат да се претворят в дела...нямат силата зад себе си!Скоро ще видиш как отплава по реката и просия и иран.Евреите когато имат враг го унищожават и изкореняват.....ПС.Опитвай се да спазваш добрия тон ,без да преминаваш в шизофрении под други имена!
Коментиран от #42
09:30 09.04.2026
39 драга
До коментар #16 от "Мишел":Мишел, сигурно си гедерейката с втори баща българин и си тук да подкрепиш народа ни срещу мракобесието, която твоя позиция говори добре за теб. Обаче в Иран е по-зле и оттук, затова САЩ бомбят да свалят режима, а Русия и Китай помагат срещу заличаване и на народа. Въобще положението е сложно и нееднозначно, както е и тук одавна. Най-добре човек да не се занимава с политика може ли, дори да е роден в такава среда и с такава съдба......
09:38 09.04.2026
42 без
До коментар #38 от "дядо дръмпир-дълбоко виждащ":съмнение мишел от ком.16 и мишел от ком.34 са различни автори, както ислямския фундаментализъм от иран е световно зло, обаче не се увличай прекалено да определяш мохамед за автор на злото, както и русия с китай за губещи !...
Коментиран от #45
09:54 09.04.2026
45 Дядо дръмпир обяснява
До коментар #42 от "без":Русия е загубила всичките си съседи.......Това неумолимо я тика към гибел.От войната с иран печеливши са щатите ,израел и просия , а най силно губивши са азия и най вече япония и китай.Япония от 5 години е в много лоши дипломатически отношения с просия.Япония има отлични отношения с киев.Вси страни около просия имат отлични отношения с киев.Вси арабски страни имат отлични отношения с киев.Това са Фигурите на таблото с кой играе просия.Вече регионална сила като Иран я няма.Иран го чака това ,което чака и просия.....Вътрешни революции.Вече няма дронове.Преимуществото на дронове на киев спрямо просия е вече очеизвадно.Преди пет години написа.Не направи ли реми с преимущество изчадието от кремъл ще попадне след 3ден в загубена позиция!Кое не е изстина.Дори просия не може да спечели сега от износ на петрол щото и направиха загуби в инфраструктурата за милиарди!
Коментиран от #46, #50
10:16 09.04.2026
46 дядо дръмпир
До коментар #45 от "Дядо дръмпир обяснява":Това ,което ти казах преди 5 години става.ИИ ,побеждава човека.тогава вие си мислехте ,че ИИ е просто Чат ЖТП, а ИИ е алфа зеро.как умно нанася удари викономиката на просия...не се ли възхищавате на изкственият интелект.пази хората , и как украйна за 5 години война стана най силната военна държава в европа!В момента кремъл е обречен на разпад.Няма никакви ходове одсвен атома ,а там няма да посмее!
Коментиран от #49
10:22 09.04.2026
48 Нещо не е съвсем така
До коментар #43 от "Рапунцел":САЩ и Франция наложиха не шаха, а аятолаха!
10:35 09.04.2026
49 все
До коментар #46 от "дядо дръмпир":кухи аргументи за ниско интелигентни пробутваш, явно друго не можеш.
10:45 09.04.2026
50 все
До коментар #45 от "Дядо дръмпир обяснява":кухи аргументи за ниско интелигентни пробутваш, явно друго не можеш.
10:46 09.04.2026