Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Унгария »
Ванс: Невиждан абсурд! Брюксел пречи на Орбан да спечели изборите, налагайки допълнителни разходи на унгарците ВИДЕО

9 Април, 2026 04:27, обновена 9 Април, 2026 05:09 2 276 21

  • джей ди ванс-
  • виктор орбан-
  • сащ-
  • унгария-
  • посещение

Искаме ядреното гориво на Иран. Ще бъде лошо, ако не преговарят разумно и добросъвестно, заяви вицепрезидентът на САЩ в края на посещението си в Будапеща

Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс изрази съмнения относно твърденията, че Иран е искал той да бъде включен в преговорите между Техеран и Вашингтон.

„Не знам. Бих се изненадал, ако това е вярно“, каза той в разговор с репортери преди да отпътува от Будапеща, където подкрепи унгарския премиер Виктор Орбан преди парламентарните изборите в европейската страна.

„Исках да участвам, защото вярвам, че мога да променя нещата“, каза Ванс, добавяйки, че досега американската страна е била представлявана в преговорите от специалния президентски пратеник Стив Уиткоф и зетя на американския президент Джаред Къшнър. „Но ние ще продължим да работим като екип“, подчерта вицепрезидентът.

Прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит обяви часове по-рано, че Ванс, заедно с Уиткоф и Къшнър, ще пътуват до Исламабад за разговори с иранска делегация този уикенд.

Ванс заяви, че израелската страна е изразила готовност да предприеме по-сдържани действия в Ливан, за да улесни постигането на споразумение между Вашингтон и Техеран.

„Доколкото разбирам, израелската страна всъщност предложи да действа малко по-сдържано в Ливан, защото искаше нашите преговори да успеят“, каза той. „Причината не е, че и Ливан е страна по споразумението за прекратяване на огъня. Мисля, че Израел се е опитвал да създаде условията, за да успеем. Ще видим как ще се развие ситуацията през следващите няколко дни“, добави вицепрезидентът на САЩ.

„Мисля, че има недоразумение. Иранците явно са смятали, че прекратяването на огъня се отнася за Ливан, а не е така. Никога не сме давали това обещание. Никога не сме посочвали, че това ще е така. Казахме, че прекратяването на огъня ще се отнася за Иран, съюзниците на САЩ, Израел и арабските държави от Персийския залив“, добави Ванс.

„Ако Иран иска преговорите относно конфликта, в който е силно засегнат заради Ливан, да се провалят“, тогава това е техният избор“. Смятаме, че това би било глупаво. Но зависи от тях“, изнъкна вицепрезидентът.

Съединените щати са готови да предложат на Иран много, ако Техеран преговаря добросъвестно с Вашингтон, включително за ядреното развитие, допълни той.

Съединените щати няма да спазят своята част от прекратяването на огъня, освен ако Иран не отвори Ормузкия проток, заяви вицето на Тръмп.

„Вярваме, че има индикации, че протокът се отваря“, каза Ванс. „Президентът ясно заяви, че сме се съгласили на прекратяване на огъня, на преговори. Ние сме готови за това и те от своя страна трябва да отворят пролива. Ако това не се случи, ако Иран не спазят своята част от споразумението, президентът няма да спазят своята част от споразумението“, заяви вицепрезидентът на САЩ.

„Президентът заяви, че не искаме Иран да обогатява уран до нива, подходящи за ядрени оръжия. И искаме Иран да предаде ядреното си гориво. Това ще бъдат нашите искания в преговорите. Ще видим от какво са готови да се откажат иранците. Ако положат добросъвестни усилия да ни дадат това, за което се стремим да преговаряме успешно заради безопасността на американския народ, тогава ще има много за Техеран“, отбеляза Ванс. Той не уточни дали САЩ могат да се откажат от искането си Иран напълно да се откаже от обогатяването на уран, дори за граждански цели.

„Ако не ни дадат това, от което се нуждаем, ще бъде лошо“, заяви вицето на Тръмп. „Но аз съм оптимист, че иранците ще се държат разумно и ще преговарят добросъвестно“, добави той.

„Всъщност не се тревожим за това, за което твърдят, че имат право. Притесняваме се само за това, което всъщност правят. И мисля, че президентът е бил много ясен по въпроса за обогатяването на уран. Нашата позиция по този въпрос не се е променила“, подчерта Ванс.

Относно облекчаване на санкциите и икономически партньорства, той заяви.

„Това няма да се случи, освен ако Иран не поеме твърд ангажимент да спре всичко, което е близо до разработването на ядрено оръжие“.

Американската администрация смята опитите на ръководството на ЕС да повлияе на резултата от унгарските избори, за да предотврати победата на настоящия премиер Виктор Орбан, за абсурдни, каза Ванс.

„Дойдохме тук предимно, за да се опитаме да противодействаме на пропагандата, идваща от бюрокрацията в Брюксел. Никога не съм виждал нещо подобно - бюрокрацията на ЕС се опитва да налага допълнителни разходи на унгарския народ, за да повлияе на резултата от изборите“, каза той.

„Мисля, че е абсурдно. Президентът смята, че е абсурдно. Виктор очевидно има пълната подкрепа на президента, моята пълна подкрепа и ние желаем на него и на унгарския народ всичко най-добро“, добави Ванс.

Парламентарните избори в Унгария ще се проведат на 12 април. Управляващата партия на Орбан Фидес - Унгарски граждански съюз се бори с опозиционната партия Тиса, чийто лидер, Петер Мадяр, се радва на подкрепата на ръководството на ЕС.

Вицепрезидентът на САЩ Джей Д. Ванс отпътува от Будапеща.


Унгария
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 27 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дзак

    22 2 Отговор
    Предпазиха го от участие в решенията за разрушаването на Иран. А може и да е използвал посещението при Орбан за преговори с Путин.

    05:09 09.04.2026

  • 2 Едно е факт

    41 9 Отговор
    Урсула и урсулите от Брюксел ще приключат с процес подобен на Нюрнберг след втората световна война.

    Коментиран от #16

    05:10 09.04.2026

  • 3 Истината

    35 11 Отговор
    Прав е. Спомнете си Румъния и Молдова.
    САЩ скоро ще разберат истината за ЕС и по-специално нейното ръководство.

    05:20 09.04.2026

  • 4 Защото

    33 5 Отговор
    ЕССР е със затихващи функции, затова !

    05:25 09.04.2026

  • 5 Ами..

    34 9 Отговор
    В САЩ разбраха че Европа не само, че не им е нужна, но всъщност им е в тежест.

    05:25 09.04.2026

  • 6 Ъхъ!!!

    13 45 Отговор
    Невиждан абсурд!!! Вашингтон помага на Торбан да спечели изборите! При все, че непрекъснато се обявява за ненамеса в изборните процеси. А на Торбан като не му харесва в ЕС да прави Унгзит и след това да сдела Унгария на Руска губерния! Нооо, разбира се, да върне парите, които е получил от ЕС.

    Коментиран от #7, #17

    05:42 09.04.2026

  • 7 Тогава

    29 10 Отговор

    До коментар #6 от "Ъхъ!!!":

    защо ЕССР помага на Гюровците да печелят изборите ?

    Коментиран от #12

    05:53 09.04.2026

  • 8 Гориил

    29 12 Отговор
    Вместо съюзническа помощ, Брюксел води безпрецедентна кампания от заплахи срещу унгарския народ, като се фокусира по-специално върху историческата русофобия на унгарците. Москва не си прави илюзии относно тази мръсна и подла кампания. Ако унгарците изберат опозицията, никой няма да спазва формалности, да се покланя или правя реверанси на онези, които отхвърлят нормалните отношения със Съединените щати и Русия.

    Коментиран от #10

    05:55 09.04.2026

  • 9 Хи,хи,хи...

    15 26 Отговор
    Вой на болшевишkuте oтpenku. Но Орбан ке падне. Съдба!

    06:00 09.04.2026

  • 10 БайБоцимир

    11 25 Отговор

    До коментар #8 от "Гориил":

    Унгария може да реши дали иска да остане в ЕС или да се свърже с расия. Но такова нещо май освен орбан и няколко човека около него, друг не иска.

    06:00 09.04.2026

  • 11 Що да е абсурд

    26 4 Отговор
    Урсулите така разбират демокрацията. "Всеки, който не е на нашето мнение и представи за света, няма право да бъде избран"! Унищожение на конкуренцията още преди да може да се изправи срещу тях. То и монархиите в средновековието тука в Европа така са действали. Само ми е чудно, как така народите на Европа приемат да се върнат в средновековието??? Абсолютната власт в ръцете на НЕизбирани деспоти!

    Коментиран от #18

    06:45 09.04.2026

  • 12 Защото те

    12 1 Отговор

    До коментар #7 от "Тогава":

    Прокарват техните безумни идеи по самоунищожение на страните и народите им. За това помагат на такива. Въпросът обаче е, защо народът не се съпротивлява и ще бъде унищожен от тези психопати?

    06:48 09.04.2026

  • 13 Още един луд за вързване ...

    7 0 Отговор
    Тези ко-елета спокойно, може да напълнят "Алкатраз"!!!

    06:50 09.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Иван

    9 4 Отговор
    Поредния американски “и Д и от”

    06:52 09.04.2026

  • 16 Еврокомунист

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Едно е факт":

    А дано, ама надали!

    07:20 09.04.2026

  • 17 Ъхъ!!!

    4 2 Отговор

    До коментар #6 от "Ъхъ!!!":

    Абе, жълтопаветен , ти собствен ник не можеш да си измислиш, но си тръгнал политика да бистриш. Още ли ревеш от тоалетната: - Мамооо, свършииих! Ела да ме оправиш! . . .

    07:25 09.04.2026

  • 18 Ха ха..Няма така къв нонсенс

    1 7 Отговор

    До коментар #11 от "Що да е абсурд":

    Копейка реве за липсата на демокрация в ЕС!
    Самият факт че доказани путински мекерeта като Орбан , мунчо у нас може да стигнат до избори където народът да им бие шута е красноречив! В пyтландия друг избор освен пycин няма, опозицията е избита, протестите са забранени дори с празен лист, но копея ни пробутва руската " демокрация".

    Коментиран от #20

    08:28 09.04.2026

  • 19 Питане

    7 0 Отговор
    Защо някои пищат, че ако Унгария напусне ЕС ще се свърже с Русия. Защо не могат да приемат, че те ще се грижат за интереса на своята страна. Нима Швейцария, Великобритания са се свързали с Русия. Това ръководство на ЕС не е избирано от никой, а не защитава интересите на всички.

    08:42 09.04.2026

  • 20 Прудльооо

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Ха ха..Няма така къв нонсенс":

    Тихоо !Тихо прудльооо ,стига пелтечи ,не си компетентен !

    08:58 09.04.2026

  • 21 Васил

    0 2 Отговор
    Орбан е боклук остават му броени дни!

    09:28 09.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания