Ванс: Невиждан абсурд! Брюксел пречи на Орбан да спечели изборите, налагайки допълнителни разходи на унгарците ВИДЕО

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс изрази съмнения относно твърденията, че Иран е искал той да бъде включен в преговорите между Техеран и Вашингтон.

„Не знам. Бих се изненадал, ако това е вярно“, каза той в разговор с репортери преди да отпътува от Будапеща, където подкрепи унгарския премиер Виктор Орбан преди парламентарните изборите в европейската страна.

„Исках да участвам, защото вярвам, че мога да променя нещата“, каза Ванс, добавяйки, че досега американската страна е била представлявана в преговорите от специалния президентски пратеник Стив Уиткоф и зетя на американския президент Джаред Къшнър. „Но ние ще продължим да работим като екип“, подчерта вицепрезидентът.

Прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит обяви часове по-рано, че Ванс, заедно с Уиткоф и Къшнър, ще пътуват до Исламабад за разговори с иранска делегация този уикенд.

Ванс заяви, че израелската страна е изразила готовност да предприеме по-сдържани действия в Ливан, за да улесни постигането на споразумение между Вашингтон и Техеран.

„Доколкото разбирам, израелската страна всъщност предложи да действа малко по-сдържано в Ливан, защото искаше нашите преговори да успеят“, каза той. „Причината не е, че и Ливан е страна по споразумението за прекратяване на огъня. Мисля, че Израел се е опитвал да създаде условията, за да успеем. Ще видим как ще се развие ситуацията през следващите няколко дни“, добави вицепрезидентът на САЩ.

„Мисля, че има недоразумение. Иранците явно са смятали, че прекратяването на огъня се отнася за Ливан, а не е така. Никога не сме давали това обещание. Никога не сме посочвали, че това ще е така. Казахме, че прекратяването на огъня ще се отнася за Иран, съюзниците на САЩ, Израел и арабските държави от Персийския залив“, добави Ванс.

„Ако Иран иска преговорите относно конфликта, в който е силно засегнат заради Ливан, да се провалят“, тогава това е техният избор“. Смятаме, че това би било глупаво. Но зависи от тях“, изнъкна вицепрезидентът.

Съединените щати са готови да предложат на Иран много, ако Техеран преговаря добросъвестно с Вашингтон, включително за ядреното развитие, допълни той.

Съединените щати няма да спазят своята част от прекратяването на огъня, освен ако Иран не отвори Ормузкия проток, заяви вицето на Тръмп.

„Вярваме, че има индикации, че протокът се отваря“, каза Ванс. „Президентът ясно заяви, че сме се съгласили на прекратяване на огъня, на преговори. Ние сме готови за това и те от своя страна трябва да отворят пролива. Ако това не се случи, ако Иран не спазят своята част от споразумението, президентът няма да спазят своята част от споразумението“, заяви вицепрезидентът на САЩ.

„Президентът заяви, че не искаме Иран да обогатява уран до нива, подходящи за ядрени оръжия. И искаме Иран да предаде ядреното си гориво. Това ще бъдат нашите искания в преговорите. Ще видим от какво са готови да се откажат иранците. Ако положат добросъвестни усилия да ни дадат това, за което се стремим да преговаряме успешно заради безопасността на американския народ, тогава ще има много за Техеран“, отбеляза Ванс. Той не уточни дали САЩ могат да се откажат от искането си Иран напълно да се откаже от обогатяването на уран, дори за граждански цели.

„Ако не ни дадат това, от което се нуждаем, ще бъде лошо“, заяви вицето на Тръмп. „Но аз съм оптимист, че иранците ще се държат разумно и ще преговарят добросъвестно“, добави той.

„Всъщност не се тревожим за това, за което твърдят, че имат право. Притесняваме се само за това, което всъщност правят. И мисля, че президентът е бил много ясен по въпроса за обогатяването на уран. Нашата позиция по този въпрос не се е променила“, подчерта Ванс.

Относно облекчаване на санкциите и икономически партньорства, той заяви.

„Това няма да се случи, освен ако Иран не поеме твърд ангажимент да спре всичко, което е близо до разработването на ядрено оръжие“.

Американската администрация смята опитите на ръководството на ЕС да повлияе на резултата от унгарските избори, за да предотврати победата на настоящия премиер Виктор Орбан, за абсурдни, каза Ванс.

„Дойдохме тук предимно, за да се опитаме да противодействаме на пропагандата, идваща от бюрокрацията в Брюксел. Никога не съм виждал нещо подобно - бюрокрацията на ЕС се опитва да налага допълнителни разходи на унгарския народ, за да повлияе на резултата от изборите“, каза той.

„Мисля, че е абсурдно. Президентът смята, че е абсурдно. Виктор очевидно има пълната подкрепа на президента, моята пълна подкрепа и ние желаем на него и на унгарския народ всичко най-добро“, добави Ванс.

Парламентарните избори в Унгария ще се проведат на 12 април. Управляващата партия на Орбан Фидес - Унгарски граждански съюз се бори с опозиционната партия Тиса, чийто лидер, Петер Мадяр, се радва на подкрепата на ръководството на ЕС.

Вицепрезидентът на САЩ Джей Д. Ванс отпътува от Будапеща.