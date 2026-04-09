Сенатът на САЩ отново ще опита да ограничи военните правомощия на Тръмп

Следващата седмица американските законодатели отново ще се опитат да приемат резолюция, насочена към прекратяване на войната с Иран. Лидерът на демократите в Сената Чък Шумър обяви това на пресконференция в Ню Йорк, предаде Ройтерс.

Той добави, че демократите ще се опитат да принудят президента на САЩ Доналд Тръмп да получава одобрение от Конгреса за всякакви по-нататъшни атаки.

Шумър критикува военния конфликт срещу Иран, заявявайки, че той не е успял да отслаби мощта на страната или да ограничи ядрената ѝ програма, но също така е довел до покачване на световните цени на горивата. Той нарече изявления на Тръмп по темата „неадекватни“.

На 19 март Сенатът на САЩ отхвърли резолюция на демократите за ограничаване на военните правомощия на Тръмп за втори път. Четиридесет и седем сенатори гласуваха в подкрепа на документа, а 53 бяха против.

В нощта на 8 април президентът на САЩ обяви съгласието си за двуседмично прекратяване на огъня с Иран. Той добави, че се е съгласил с това при условие, че Ормузкият проток бъде напълно отворен. Тръмп заяви, че е получил предложение от Техеран от десет точки, което може да послужи като основа за преговори.

Председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф заяви вечерта на 8 април, че преговорите и прекратяването на огъня със САЩ са безсмислени заради нарушения на три точки от договореното споразумение. Те включват нападението на Израел срещу Ливан, нарушаването на иранското въздушно пространство и отказът Ислямската република да обогатява уран.

На 7 април Axios, позовавайки се на източници, съобщи, че членове на Конгреса от Демократическата партия обсъждат съвместно искане за импийчмънт срещу Тръмп заради военните действия срещу Иран. Wall Street Journal съобщи, че повече от 20 законодатели са призовали за оставката на президента.