Сенатът на САЩ отново ще опита да ограничи военните правомощия на Тръмп

Следващата седмица американските законодатели отново ще се опитат да приемат резолюция, насочена към прекратяване на войната с Иран. Лидерът на демократите в Сената Чък Шумър обяви това на пресконференция в Ню Йорк, предаде Ройтерс.
Той добави, че демократите ще се опитат да принудят президента на САЩ Доналд Тръмп да получава одобрение от Конгреса за всякакви по-нататъшни атаки.
Шумър критикува военния конфликт срещу Иран, заявявайки, че той не е успял да отслаби мощта на страната или да ограничи ядрената ѝ програма, но също така е довел до покачване на световните цени на горивата. Той нарече изявления на Тръмп по темата „неадекватни“.
На 19 март Сенатът на САЩ отхвърли резолюция на демократите за ограничаване на военните правомощия на Тръмп за втори път. Четиридесет и седем сенатори гласуваха в подкрепа на документа, а 53 бяха против.
В нощта на 8 април президентът на САЩ обяви съгласието си за двуседмично прекратяване на огъня с Иран. Той добави, че се е съгласил с това при условие, че Ормузкият проток бъде напълно отворен. Тръмп заяви, че е получил предложение от Техеран от десет точки, което може да послужи като основа за преговори.
Председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф заяви вечерта на 8 април, че преговорите и прекратяването на огъня със САЩ са безсмислени заради нарушения на три точки от договореното споразумение. Те включват нападението на Израел срещу Ливан, нарушаването на иранското въздушно пространство и отказът Ислямската република да обогатява уран.
На 7 април Axios, позовавайки се на източници, съобщи, че членове на Конгреса от Демократическата партия обсъждат съвместно искане за импийчмънт срещу Тръмп заради военните действия срещу Иран. Wall Street Journal съобщи, че повече от 20 законодатели са призовали за оставката на президента.
1 Само връзване
3 Вие си го избрахте!
4 Доктор Гълъбова
5 Не е хуманно.
До коментар #1 от "Само връзване":Да му ограничат изявите и да го наглежда да се не загуби.
6 Абе тоя ви
Еми вече не сте хегемон. Показахте, че сте и слаби военно. Много по-зле и от Русия, която от 5 г воюва с цялото нато и с фашистите. НО нея не я принудена да хленчи за примирие и край на войната. А вие напълно се изложихте....
До коментар #1 от "Само връзване":мирен свят!
500млн.косвени жертви в еуропа
12 Що па точно
До коментар #9 от "ганю":През май? Може да е от есента? Поне още един път да отидем на море.
16 Направо му режете главата
Тоя див развратник си заслужава стола на смъртта!
17 Още един луд за вързване ...
До коментар #6 от "Абе тоя ви":И кои бяха "фашистите"...???
До коментар #17 от "Още един луд за вързване ...":Ние си имаме поговорка " Вързан поп , мирно село Цял свят разбра, че Тръмп е луд или много глупав. Плещи всеки ден простотии, гаче ли няма съветници.
До коментар #7 от "Дзак":Само реват. Нищо няма да направят, защото Бибиткото ще извади и за тях Епщайнчетата, и те ще клекнат. Как накара Тръмбито да скочи и с двата крака в тази война?! Така ще стори и с тях.
До коментар #17 от "Още един луд за вързване ...":Взеха властта с оръжие 2014 г. Майдан с курабийки от фащ, ала бала... Ако не вярваш даже тогава един немски адвокат го каза в Бундестага. Ако знаеш немски, намери го в Ютюб. Григор Гизи фашистите в Украйна. И тези започнаха на убиват мирното население на Украйна, веднага след вземането на властта. Според тебе да си убиваш цивилното население с армията си е нормално? И тези да имат идоли и главни герои двама доказани фашисти от 2-та световна война, Бандера и Шухевич. И двамата масово убивали цивилно население... А днес "герои" на "демократичната" Украйна? И кои са убили тези деца в "Градът на ангелите"? И не са фашисти? А кво са тогава? Щастливи епщайни ли???
