Сенатът на САЩ отново ще опита да ограничи военните правомощия на Тръмп

9 Април, 2026 06:14, обновена 9 Април, 2026 06:21 2 402 20

Следващата седмица американските законодатели ще се опитат да приемат резолюция, насочена към прекратяване на войната с Иран

Чък Шумър, Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Следващата седмица американските законодатели отново ще се опитат да приемат резолюция, насочена към прекратяване на войната с Иран. Лидерът на демократите в Сената Чък Шумър обяви това на пресконференция в Ню Йорк, предаде Ройтерс.

Той добави, че демократите ще се опитат да принудят президента на САЩ Доналд Тръмп да получава одобрение от Конгреса за всякакви по-нататъшни атаки.

Шумър критикува военния конфликт срещу Иран, заявявайки, че той не е успял да отслаби мощта на страната или да ограничи ядрената ѝ програма, но също така е довел до покачване на световните цени на горивата. Той нарече изявления на Тръмп по темата „неадекватни“.

На 19 март Сенатът на САЩ отхвърли резолюция на демократите за ограничаване на военните правомощия на Тръмп за втори път. Четиридесет и седем сенатори гласуваха в подкрепа на документа, а 53 бяха против.

В нощта на 8 април президентът на САЩ обяви съгласието си за двуседмично прекратяване на огъня с Иран. Той добави, че се е съгласил с това при условие, че Ормузкият проток бъде напълно отворен. Тръмп заяви, че е получил предложение от Техеран от десет точки, което може да послужи като основа за преговори.

Председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф заяви вечерта на 8 април, че преговорите и прекратяването на огъня със САЩ са безсмислени заради нарушения на три точки от договореното споразумение. Те включват нападението на Израел срещу Ливан, нарушаването на иранското въздушно пространство и отказът Ислямската република да обогатява уран.

На 7 април Axios, позовавайки се на източници, съобщи, че членове на Конгреса от Демократическата партия обсъждат съвместно искане за импийчмънт срещу Тръмп заради военните действия срещу Иран. Wall Street Journal съобщи, че повече от 20 законодатели са призовали за оставката на президента.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Само връзване

    24 0 Отговор
    ще помогне.

    Коментиран от #5, #8

    06:25 09.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Вие си го избрахте!

    20 2 Отговор
    Царя на САЩ не гол... а просто малко "дели орман"!!!

    06:28 09.04.2026

  • 4 Доктор Гълъбова

    23 2 Отговор
    Пратете му санитарите.

    06:28 09.04.2026

  • 5 Не е хуманно.

    19 4 Отговор

    До коментар #1 от "Само връзване":

    Да му ограничат изявите и да го наглежда да се не загуби.

    06:31 09.04.2026

  • 6 Абе тоя ви

    32 6 Отговор
    Разсипа измислената страна.... До сега се смятахте за велики, за върха на пирамидата в този свят. Но обещаната МАГА ви търкулна от върха в подножието на пирамидата. Една Сомалия днес е по-нормална и по-демократична от вас. И военно показахте, че НЕ можете да си защитите даже и вашите щати там у вас, щом така бързо ви изгоряха най-новите ПВО/ПРО при съюзниците ви? А и железният купол, също уж "най-надеждното ПВО/ПРО на света ", се оказа само едно нищо и кал по ушите...
    Еми вече не сте хегемон. Показахте, че сте и слаби военно. Много по-зле и от Русия, която от 5 г воюва с цялото нато и с фашистите. НО нея не я принудена да хленчи за примирие и край на войната. А вие напълно се изложихте....

    Коментиран от #17

    06:34 09.04.2026

  • 7 Дзак

    20 0 Отговор
    Ако Сената спре войната, ще направи най-големия подарък на Тръмп!

    Коментиран от #19

    06:42 09.04.2026

  • 8 Вързан Тръмп,

    22 3 Отговор

    До коментар #1 от "Само връзване":

    мирен свят!

    06:49 09.04.2026

  • 9 ганю

    6 5 Отговор
    през май ще почне 3-тата световна
    500млн.косвени жертви в еуропа

    Коментиран от #12

    06:57 09.04.2026

  • 10 гошо

    11 0 Отговор
    Късно е,няма невинни във ФАЩ.

    07:05 09.04.2026

  • 11 123

    16 0 Отговор
    На рижия или трябва да му се ограничат правомощията, или да му се изрисуват мустачки.

    07:07 09.04.2026

  • 12 Що па точно

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "ганю":

    През май? Може да е от есента? Поне още един път да отидем на море.

    07:10 09.04.2026

  • 13 Дончо Нобелиста

    6 1 Отговор
    Мадуро,мадуро, хвани ме за ....

    07:11 09.04.2026

  • 14 Мишел

    15 0 Отговор
    Този е за пълно ограничаване.

    07:25 09.04.2026

  • 15 Феномена

    13 0 Отговор
    Направо го махнете този много луд човек. Иначе ще стане като с нашия главен прокурор Борислав Боби Сарафов. Доказано нелегитимен, но той не иска да си ходи и с топ не могат да го изкарат от там. Нагледен пример от малка България за САЩ.

    07:35 09.04.2026

  • 16 Направо му режете главата

    8 0 Отговор
    До колената!
    Тоя див развратник си заслужава стола на смъртта!

    07:57 09.04.2026

  • 17 Още един луд за вързване ...

    1 4 Отговор

    До коментар #6 от "Абе тоя ви":

    И кои бяха "фашистите"...???

    Коментиран от #18, #20

    08:08 09.04.2026

  • 18 РЕАЛИСТ

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Още един луд за вързване ...":

    Ние си имаме поговорка " Вързан поп , мирно село Цял свят разбра, че Тръмп е луд или много глупав. Плещи всеки ден простотии, гаче ли няма съветници.

    08:52 09.04.2026

  • 19 Ха ха ха ха

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Дзак":

    Само реват. Нищо няма да направят, защото Бибиткото ще извади и за тях Епщайнчетата, и те ще клекнат. Как накара Тръмбито да скочи и с двата крака в тази война?! Така ще стори и с тях.

    09:20 09.04.2026

  • 20 Тези които

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Още един луд за вързване ...":

    Взеха властта с оръжие 2014 г. Майдан с курабийки от фащ, ала бала... Ако не вярваш даже тогава един немски адвокат го каза в Бундестага. Ако знаеш немски, намери го в Ютюб. Григор Гизи фашистите в Украйна. И тези започнаха на убиват мирното население на Украйна, веднага след вземането на властта. Според тебе да си убиваш цивилното население с армията си е нормално? И тези да имат идоли и главни герои двама доказани фашисти от 2-та световна война, Бандера и Шухевич. И двамата масово убивали цивилно население... А днес "герои" на "демократичната" Украйна? И кои са убили тези деца в "Градът на ангелите"? И не са фашисти? А кво са тогава? Щастливи епщайни ли???

    09:44 09.04.2026