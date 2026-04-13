Примирието за Великден - нарушено и от Русия, и от Украйна

Украинските и руските източници се обвиниха взаимно в нарушения на краткосрочното прекратяване на огъня, сключено от Кремъл по време на православния Великден на 11 и 12 април.

Украинският Генерален щаб съобщи на 12 април, че руските сили са нарушили прекратяването на огъня 2299 пъти към 07:00 ч. местно време на 12 април, включително 28 наземни нападения, 479 артилерийски удара, 747 баржиращи боеприпаса Lancet и удари с дронове с фиксирано крило за наблюдение от първо лице (FPV) Molnia, както и 767 други удари с дронове с FPV.

Това пишат от "Института за изследване на войната" (ISW).

Украинският Генерален щаб съобщи, че руските сили не са извършвали ракетни удари, управляеми планируващи бомби или удари с дронове с голям обсег Shahed след началото на прекратяването на огъня. Украински официални лица съобщиха на 11 и 12 април, че руските сили са продължили артилерийските и FPV удари с дронове след началото на прекратяването на огъня в посоките Лиман и Покровск и в областите Харков и Днепропетровск.

Властите в Сумска област съобщиха, че руски сили са извършили удар с дрон срещу линейка в Глуховска община, Сумска област, през нощта на 11 срещу 12 април, ранявайки трима медици.

Украинските власти също така съобщиха, че руските сили са извършили удари с дронове "Молния" в Харковска област, които са повредили магазин и са ранили двама цивилни в Золочев и са повредили сгради в Клинова-Новоселивка и Одноробивка, както и че дрон "Молния" е паднал в градина в Дерхачи на 12 април, но не е довел до жертви.

На 12 април руското Министерство на отбраната (МО) заяви, че украинските сили са нарушили прекратяването на огъня 1971 пъти между началото на прекратяването на огъня в 16:00 ч. местно време на 11 април и 08:00 ч. местно време на 12 април, включително осем наземни нападения в Сумска, Донецка и Днепропетровска области; 258 артилерийски удара в гранични райони и срещу руски позиции; и 1329 удара с дронове от FPV.

Губернаторът на Курска област Александър Хинштейн заяви на 11 април, че украинските сили са извършили удар с дрон срещу бензиностанция в Льгов, Курска област, ранявайки трима цивилни, след началото на прекратяването на огъня.

Губернаторът на Белгородска област Вячеслав Гладков заяви на 11 април, че украински удар с дрон е ранил двама цивилни в Шебекино, Белгородска област.

Руските сили са извършили военно престъпление в Харковска област на 11 април. Главната прокуратура на Украйна публикува кадри и съобщи на 12 април, че руските сили са екзекутирали четирима украински военнопленници (ВОП) на 11 април, след като са влезли в украински позиции близо до Ветеринарне (северно от град Харков).

Говорителят на 14-ти армейски корпус (АК) на Украйна, Виталий Саранцев, съобщи на 12 април, че руските сили са започнали атака близо до Ветеринарне след 14:00 часа местно време на 11 април, преди прекратяването на огъня, и че атаката е продължила няколко часа и е довела до превземането на украински позиции.

Говорителят подчерта, че руските сили са стреляли по невъоръжените украински военнослужещи след началото на прекратяването на огъня в 16:00 часа местно време. Екзекуцията на военнопленници е военно престъпление, което нарушава Женевската конвенция за отношение към военнопленниците.

ISW продължава да оценява, че руското военно командване одобрява и понякога нарежда военни престъпления на бойното поле, включително екзекуции на военнопленници.