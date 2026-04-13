Примирието за Великден - нарушено и от Русия, и от Украйна
Примирието за Великден - нарушено и от Русия, и от Украйна

13 Април, 2026 11:31 944 20

Украинският Генерален щаб съобщи на 12 април, че руските сили са нарушили прекратяването на огъня 2299 пъти към 07:00 ч. местно време на 12 април

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Украинските и руските източници се обвиниха взаимно в нарушения на краткосрочното прекратяване на огъня, сключено от Кремъл по време на православния Великден на 11 и 12 април.

Украинският Генерален щаб съобщи на 12 април, че руските сили са нарушили прекратяването на огъня 2299 пъти към 07:00 ч. местно време на 12 април, включително 28 наземни нападения, 479 артилерийски удара, 747 баржиращи боеприпаса Lancet и удари с дронове с фиксирано крило за наблюдение от първо лице (FPV) Molnia, както и 767 други удари с дронове с FPV.

Това пишат от "Института за изследване на войната" (ISW).

Украинският Генерален щаб съобщи, че руските сили не са извършвали ракетни удари, управляеми планируващи бомби или удари с дронове с голям обсег Shahed след началото на прекратяването на огъня. Украински официални лица съобщиха на 11 и 12 април, че руските сили са продължили артилерийските и FPV удари с дронове след началото на прекратяването на огъня в посоките Лиман и Покровск и в областите Харков и Днепропетровск.

Властите в Сумска област съобщиха, че руски сили са извършили удар с дрон срещу линейка в Глуховска община, Сумска област, през нощта на 11 срещу 12 април, ранявайки трима медици.

Украинските власти също така съобщиха, че руските сили са извършили удари с дронове "Молния" в Харковска област, които са повредили магазин и са ранили двама цивилни в Золочев и са повредили сгради в Клинова-Новоселивка и Одноробивка, както и че дрон "Молния" е паднал в градина в Дерхачи на 12 април, но не е довел до жертви.

На 12 април руското Министерство на отбраната (МО) заяви, че украинските сили са нарушили прекратяването на огъня 1971 пъти между началото на прекратяването на огъня в 16:00 ч. местно време на 11 април и 08:00 ч. местно време на 12 април, включително осем наземни нападения в Сумска, Донецка и Днепропетровска области; 258 артилерийски удара в гранични райони и срещу руски позиции; и 1329 удара с дронове от FPV.

Губернаторът на Курска област Александър Хинштейн заяви на 11 април, че украинските сили са извършили удар с дрон срещу бензиностанция в Льгов, Курска област, ранявайки трима цивилни, след началото на прекратяването на огъня.

Губернаторът на Белгородска област Вячеслав Гладков заяви на 11 април, че украински удар с дрон е ранил двама цивилни в Шебекино, Белгородска област.

Руските сили са извършили военно престъпление в Харковска област на 11 април. Главната прокуратура на Украйна публикува кадри и съобщи на 12 април, че руските сили са екзекутирали четирима украински военнопленници (ВОП) на 11 април, след като са влезли в украински позиции близо до Ветеринарне (северно от град Харков).

Говорителят на 14-ти армейски корпус (АК) на Украйна, Виталий Саранцев, съобщи на 12 април, че руските сили са започнали атака близо до Ветеринарне след 14:00 часа местно време на 11 април, преди прекратяването на огъня, и че атаката е продължила няколко часа и е довела до превземането на украински позиции.

Говорителят подчерта, че руските сили са стреляли по невъоръжените украински военнослужещи след началото на прекратяването на огъня в 16:00 часа местно време. Екзекуцията на военнопленници е военно престъпление, което нарушава Женевската конвенция за отношение към военнопленниците.

ISW продължава да оценява, че руското военно командване одобрява и понякога нарежда военни престъпления на бойното поле, включително екзекуции на военнопленници.


Свързани новини


  • 1 Конфети "Земя-въздух-земя "

    17 3 Отговор
    Нормално...искат да се 4укат,но не с яйца, а с ракети и дронове

    11:32 13.04.2026

  • 2 Последния Софиянец

    23 11 Отговор
    Докато има живи Бандеровци мир няма да има.

    11:32 13.04.2026

  • 3 Иво Христов

    8 15 Отговор
    Русия не пАбеди ли вече?

    11:34 13.04.2026

  • 4 Димата ядрото

    9 18 Отговор
    Край нямат рашкирските зверства.

    11:35 13.04.2026

  • 5 И Преди и сега

    0 7 Отговор
    Ако не мамиш значи не се опитваш да спечелиш достатъчно силно

    11:36 13.04.2026

  • 6 !!!?

    10 13 Отговор
    Кремълски варвари...!!!?

    Коментиран от #8

    11:37 13.04.2026

  • 7 А ГДЕ

    8 13 Отговор
    Орбан?

    Коментиран от #10

    11:38 13.04.2026

  • 8 Мухахаха

    13 8 Отговор

    До коментар #6 от "!!!?":

    Само бой по бандерите

    11:38 13.04.2026

  • 9 Българин

    18 6 Отговор
    Кой обаче наруши първи примирието?…Русия даже и да се отбранява , пак ще бъде в “ нарушение”

    11:38 13.04.2026

  • 10 Асад от маскалсата гарсониера

    7 10 Отговор

    До коментар #7 от "А ГДЕ":

    Пристигна тазмзаран съседи сме вече

    11:39 13.04.2026

  • 11 БАРС

    12 7 Отговор
    ГЛЕДАМ В МОМЕНТА ВРЕМЕ ПОКАЖЕТ НА ПЪРВИ КАНАЛ РОСИЯ .УКРИТЕ МИ ПАДНАХА В УЧИТЕ ТОВА НЕ СА ХОРА.РАЗМЕНЯХА ПЛЕННИЦИ ВЪРНАХА ПОСЛЕДНИТЕ 7 ЦИВИЛНИ ХОРА ПЛЕНЕНИ В КУРСК .ЦИВИЛНИ ПОВЕЧЕ ОТ ГОДИНА В ПЛЕН НАЙ СТАРИЯТ Е ДЯДО НА 91 ГОД. СТАРИ БАБИ И ЕДИН МЛАД НА 30 ГОД .НИМА ТОВА Е ДОСТОЙНА АРМИЯ .СПОКОЙНО МОГА ДА КАЖА ЧЕ СА ИЗРОДИ.ДО СЕГА ДА СТЕ ЧУЛИ РАШКИТЕ ДА ПЛЕНЯВАТ ЦИВИЛНИ БАБИ И ДЯДОВЦИ НЯМА .

    Коментиран от #14

    11:42 13.04.2026

  • 12 Кирил Буданов, разведчик

    7 9 Отговор
    Русия хочет примирие ?
    Се изнася от Украйна, задължително Крим и плаща Трилиони Репарации, с които Украйна и България си купим Атом, та нивга веч руски cмepд не стъпи в наште земи ☝ Таваришчи.....😁

    11:44 13.04.2026

  • 13 Тома

    3 3 Отговор
    Само забравиха да пишат как си чукнаха яйцата в окопите

    11:45 13.04.2026

  • 14 Гледаш ми

    5 8 Отговор

    До коментар #11 от "БАРС":

    Дедо вият

    Коментиран от #18

    11:51 13.04.2026

  • 15 Васил

    7 8 Отговор
    На рашистите и Иранците не може да се вярва.

    11:54 13.04.2026

  • 16 Владимир Путин, президент

    4 7 Отговор
    Украйна няма карти, няма козове !!!
    За сметка на това Русия разполага с осли, магарета и Розаво Пони !!!
    Нещо напаследък таварищите много оклюмаха.
    Изритаха ги от България, Хърватия, Черна Гора, Сирия, Венецуела, Унгария, завтра и от Словения ☝💯

    Коментиран от #19

    12:09 13.04.2026

  • 17 нарушено първо с дронове от украйна

    9 4 Отговор
    и естествено Русия отговаря

    казвайте истината а не извъртайте, добавяйте, изкривявайте, редактирате
    при copy/paste

    12:12 13.04.2026

  • 18 КАЗВАМ ТИ ЧЕМТНО

    6 2 Отговор

    До коментар #14 от "Гледаш ми":

    ГЛЕДАМ В Момента 60 МИН НА РОСИЯ 1.НЕ Лъжа.

    12:12 13.04.2026

  • 19 и теб те Изритаха смешко

    7 4 Отговор

    До коментар #16 от "Владимир Путин, президент":

    та от злоба замърсяваш форума

    12:15 13.04.2026

  • 20 Руснакът е мръсно противно животно

    4 6 Отговор
    Краде перални,шевни машини, тостери,тоалетни чинии и деца.
    Трепе се!

    12:16 13.04.2026

