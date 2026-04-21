Говори Москва: Европа се милитаризира! "

Европа има ясни амбиции за "ядрена експанзия и милитаризация", заяви днес Кремъл, коментирайки публикация в "Политико", според която лидерите на Франция и Полша са обсъждали провеждането на съвместни ядрени учения, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Франция – единствената ядрена сила в Европейския съюз – води усилията за включване на съюзниците в прилаганото от нея ядрено сдържане.
Париж е единствената ядрена сила в ЕС. По-рано тази година Макрон обяви "нова фаза във френското възпиране" – историческа промяна, при която други европейски страни ще играят по-голяма роля във възпирането, започвайки с участие в ядрени учения, припомня "Политико". Сътрудничеството в така нареченото предно възпиране включва Полша, както и Германия, Гърция, Нидерландия, Белгия, Дания и Швеция.
Полша, която не участва в американската програма за споделяне на ядрени оръжия, е заинтересована от засилване на европейското възпиране срещу Русия.
Франция е категорична, че окончателният контрол върху използването на ядрените ѝ оръжия трябва да бъде в ръцете на Париж, но се говори за евентуално базиране на френски бойни самолети с ядрено оръжие в съюзнически страни.
"Честно казано, не е моя мечта да имам изтребители "Рафал" с атомни бомби над Полша, но се надявам, че вие нямате такива планове", каза Туск на Макрон в понеделник, предаде "Политико".
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че такива усилия не допринасят за стабилността на европейския континент, предаде Ройтерс.
Песков също взе отношение във връзка с кандидатурата на директора на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси за поста генерален секретар на ООН, предаде ТАСС. По думите на говорителя на Кремъл Русия оценява много високо дейността на Гроси. Песков допълни, че Москва познава и другите кандидати и ще участва в консултациите.
Това заяви Песков пред журналисти в отговор на въпроса дали Москва подкрепя кандидатурата на Гроси за поста генерален секретар на ООН.
"Що се отнася до изборите: в момента много страни водят доста напрегнати консултации във връзка с процеса на издигане на кандидатури. Засега нямаме някакви промени в позицията си, тя е последователна. Познаваме много потенциални кандидати и познаваме г-н Гроси от много добра страна", отбеляза Песков.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сириозну?
20:24 21.04.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Димитър Георгиев
20:27 21.04.2026
4 кучкоф
5 Герги
6 Озадачен
7 Гост от Силистра
20:28 21.04.2026
8 Всички страхове на
9 Ти какво очакваш ?
10 Решение
11 Русия днес е агресивенФАШИЗЪМ в действие
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Васил
14 Ъхъ!!!
До коментар #7 от "Гост от Силистра":Еми като им откара тридневната СВО над пет години няма да забелязват смешни неща, я! И ти да си на тяхно място, и ти щеше да загубиш чувството си за хумор! А пък и героична Украина така успешно ги демилитаризира, че са се хванали за главата.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Владимир Путин, президент
Нека се сеща кое пристанище нощес весело ще гори 😁
17 Говори Карлуково:
18 Споко!
19 Ха-ха
20 Гост от Силистра
До коментар #14 от "Ъхъ!!!":За добро Украйна няма и няма да има
21 Абе зае....БИ...
22 Този коментар е премахнат от модератор.
20:43 21.04.2026
24 😂😂😂
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 койдазнай
20:51 21.04.2026
28 Ха-ха
29 Обективен
До коментар #25 от "Некой знае ли оти":Истината е толкоз прозаична! Псевдо могучая, 18 г... модернизирана от без казармен пеДо-фил е ..военно и технологични... импотентна и безпомощна.
Дори монголяк Фюрера Избега по трусики от некаков ГОТВАЧ.
30 Силиций
" Като играе мечката в съседите,чакай я и у дома"
Когато Европа беше заета повече с едни шарени паради и екзотични изпълнители на Евровизия,беше "добрата стара Европа".Когато взе да си вдига гащитите нагоре- лоша била?!
31 Сатана Z
32 Само питам
33 Това всички го виждаме сами
И журналистите дори, го знаят! Но друго си е, да прикачат малко професионален нюанс към този факт.
А нито дума, че това са действия не на европейките народи които никой не пита, а на шепа ненаяли се психопати, неспирно търсещи начини да преджобват народите си срещу процент.
34 Бай Араб
35 Русия в момента е
36 Бай Араб
37 Възраждане
До коментар #31 от "Сатана Z":Ще ни просветлиш ли Кога хомик могучая, Фюрера педофил Ху.. ЙЛО и Оризо-Гризачите на Ким ще влязат в КИЕВ?
Да се готвим за Парада..де
38 А нищо не казвате за това,
До коментар #33 от "Това всички го виждаме сами":че Северна Корея и Русия също не питат народите си за да се въоръжават. При това, тези две държави са бедни и изостнали, но това не пречи на русофилите да им се възхищават. Факта, че Европа ще се въоръжи повече, би трябвало да се хареса на русофилите. Натам сочи логиката :)
39 Бай Араб
40 Плоско!! Ама Европа не е
До коментар #1 от "Сириозну?":във военен конфликт, освен ако евро-миротвотците не си го пожелаят силно!
41 А стига бе!
Благодарим на ВСУ, че спря дивата орда на Пуся и даде възможност Европа да преосмисли военното си развитие.
42 Е не
43 АБЕ МАНИ...
Но...3% на ЕС....е милитаризация?!?
Хехехехехехе
Абе.. дека е ПЕТУШАРА.. пеДо-фил?!?
Хехехехехехе
44 Силиций
45 Боби
До коментар #38 от "А нищо не казвате за това,":Русофила няма логика,той слуша какво гАварит Москва и изпълнява
46 България
До коментар #31 от "Сатана Z":Кво викаш? Техните войни?
47 Силиций
48 си дзън
Офисът ми е под обсада от хиляди желаещи. Не мога да се прибера
в къщи.
49 ХЪ ХЪ ЪЪ
50 хаха
51 Пропускаш че
До коментар #38 от "А нищо не казвате за това,":Северна Корея и Русия са под непрекъната военна заплаха и опити за налагане "новите ценности" със сила от западните психопати!
И хич не са изостанали а просто под жестоки санкции от десетилетя. Я да паднат санкциите пък да видим след десетина години икономическите им показатели!
Колко дни мислиш че ще издържи "демократична" България от "Клуба на богатите" на подобни санкции.
Впрочем Русия и сега под санкциите, дори във война, е на четвърто място в света по покупателна способност на населението и в растеж, докато Еврола се деидустриализира и в рецесия!
И това не са данни от "Говори Москва"!:)
52 соломон сидота с трабнта
Продължавайте да се усмихвате , и да не правите нищо каквото и да направи Запада за вас няма никакво значение . От СВО се превърна в широкомащабна война в която участват пряко или косвено 50 страни вие ид...оти начало с Кремълския продължавате да убеждавате Руският народ ,че е СВО и да се предлагате без някой да е искал от вас катo казвате -- Ние сме готови да работим с ЕС или с Америка за съвместни инвестиции. Те затова никой за нищо ви смята и не се съобразява защото знаят ,че сте слаби , безпомощни , Путин няма ни смелост ни решителност само фъфли се усмихва като някой мало...умен ид..от сякаш всичко е под негов контрол когато никой за нищо не го смята и не го взема на сериозно само след няколко години те Западът се бъдат отново пред Москва както бяха далечната 1943 години и като миналата - цяла година Немските танкове тъпчеха Руската земя в Курск а Путин само наблюдаваше -- той обича да не прави нищо само да гледа и да чака какво ще стане за да се оплачи на Руският народ единствено на което е способен .
53 Малиии шо си ПроЗДТ
До коментар #51 от "Пропускаш че":АааааааХахахаха.
Как па сите копейки сте умствено непълноценни, А?
АааааааХахахаха
54 ГАВАРИТ МАСКВА
55 Освен Бензиностацията с ракети
56 Мразя Масква без пари
Гнусната Москалия прави това от години....
57 Даниел Немитов
До коментар #50 от "хаха":Ти недей да се смееш много-много, защото сега с Рундьо Боташев и ние ще се омажем до ушите!
58 Така ви облъчват с лъжи
До коментар #51 от "Пропускаш че":по тия пенсионерски клубове, не се ли усещате :)
59 Смърф
До коментар #3 от "Димитър Георгиев":Бъдещето е на Азия бе мозъчно-изостанал.
Европа е в залез
САЩ в абстиненция
60 Сегашното ръководство на
До коментар #7 от "Гост от Силистра":Русия е толкова неадекватно, страхливо и некадърно. За отрицателно време не само, че унищожиха Русия, но я направиха за посмешище и позор пред света. Пълна руска катастрофа по всички направления :))
61 Е добре
62 Силиций
До коментар #32 от "Само питам":Не.Темза и Босфора си съществуват и без Вашето учудване,сър.
63 Русуфил хардлайнaр
64 Симо
Скоро да не стане, Иран да започне да участва в руската програма за споделяне на ядрени оръжия??? Или на северно корейската?? Голямо възпиране ще настане.
65 Силиций
66 Да, благодарение ма вас, крепостни
67 Едно и също
До коментар #63 от "Русуфил хардлайнaр":обосира се!!!
68 Путин
До коментар #50 от "хаха":Руското лай.но е най-голямото гов.но на света! И е най-хубавото на вкус и мирис.
69 И понеже сме се родили без да искаме
70 ха ха хааа
71 Каза смешника Песков
И апропо и Великобритания имат май , май
72 Кална ватенка
