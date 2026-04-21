Говори Москва: Европа се милитаризира!

21 Април, 2026 20:23 2 055 72

Франция – единствената ядрена сила в Европейския съюз – води усилията за включване на съюзниците в прилаганото от нея ядрено сдържане

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков

Европа има ясни амбиции за "ядрена експанзия и милитаризация", заяви днес Кремъл, коментирайки публикация в "Политико", според която лидерите на Франция и Полша са обсъждали провеждането на съвместни ядрени учения, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Франция – единствената ядрена сила в Европейския съюз – води усилията за включване на съюзниците в прилаганото от нея ядрено сдържане.

Париж е единствената ядрена сила в ЕС. По-рано тази година Макрон обяви "нова фаза във френското възпиране" – историческа промяна, при която други европейски страни ще играят по-голяма роля във възпирането, започвайки с участие в ядрени учения, припомня "Политико". Сътрудничеството в така нареченото предно възпиране включва Полша, както и Германия, Гърция, Нидерландия, Белгия, Дания и Швеция.

Полша, която не участва в американската програма за споделяне на ядрени оръжия, е заинтересована от засилване на европейското възпиране срещу Русия.

Франция е категорична, че окончателният контрол върху използването на ядрените ѝ оръжия трябва да бъде в ръцете на Париж, но се говори за евентуално базиране на френски бойни самолети с ядрено оръжие в съюзнически страни.

"Честно казано, не е моя мечта да имам изтребители "Рафал" с атомни бомби над Полша, но се надявам, че вие ​​нямате такива планове", каза Туск на Макрон в понеделник, предаде "Политико".

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че такива усилия не допринасят за стабилността на европейския континент, предаде Ройтерс.

Песков също взе отношение във връзка с кандидатурата на директора на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси за поста генерален секретар на ООН, предаде ТАСС. По думите на говорителя на Кремъл Русия оценява много високо дейността на Гроси. Песков допълни, че Москва познава и другите кандидати и ще участва в консултациите.

Това заяви Песков пред журналисти в отговор на въпроса дали Москва подкрепя кандидатурата на Гроси за поста генерален секретар на ООН.

"Що се отнася до изборите: в момента много страни водят доста напрегнати консултации във връзка с процеса на издигане на кандидатури. Засега нямаме някакви промени в позицията си, тя е последователна. Познаваме много потенциални кандидати и познаваме г-н Гроси от много добра страна", отбеляза Песков.


