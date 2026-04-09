Орбан - спасител на етническите унгарци в Украйна?

Виктор Орбан твърди, че в Украйна най-масово се мобилизират войници, които са етнически унгарци. И заедно с Кремъл се изявява като спасител на военнопленници. Кое е вярно и кое - пропаганда? ДВ провери на място.

Когато Петер Филипович има време, чете новини от Унгария, въпреки че в момента е на фронтовата линия в Украйна. В последните седмици той основно се информира за предизборната кампания на Виктор Орбан, защото засяга в най-голяма степен неговата родина Украйна - държавата, която е избрал да отбранява от руската агресия като етнически унгарец от Закарпатската област. Унгарският премиер Орбан е фокусирал голяма част от кампанията си върху обвинения срещу украинското правителство.

Петер е от град Чоп, който се намира на границата между Украйна и Унгария. В момента е командир на военен отряд в Източна Украйна. Казва, че неговият случай далеч не е изключение за етническите унгарци от Украйна.

Войници по принуда?

Украинските унгарци отдавна са във фокуса на публичните дискусии преди изборите. По неофициална информация в Украйна живеят около 80 000 етнически унгарци и почти всички са в района на Закарпатието. Унгарското малцинство е в центъра на кампаниите на Виктор Орбан, въпреки че то представлява едва 0,23% от населението на Украйна. Орбан и правителството му от години твърдят, че унгарците в Украйна са репресирани. А сега вече твърдят също, че ги изпращат насилствено на фронта.

Унгарският премиер и кампанията му използват израза "принудителна мобилизация”, който се отхвърля от независими наблюдатели в Унгария, тъй като мобилизацията във военно положение никога не е по желание. Службата в Украйна, която отговаря за мобилизацията - ТЦК, е особено непопулярна, защото понякога взима здрави мъже директно от улиците, за да ги мобилизира, а понякога това става дори с използване на сила. Такива видеоклипове редовно се появяват в социалните мрежи. Някои са истински, но много са и фалшиви. Унгарски медии, свързани с властта, често разпространяват фалшивите, които са предимно от Русия.

В скорошен доклад украинският омбудсман Дмитро Лубинец отправи критики към работата на ТЦК в Ужгород - областният град на Закарпатския регион. По думите на Лубинец цялата система за мобилизация трябва да бъде реформирана, тъй като от страх да не бъдат пратени на фронта, много здрави украински мъже си стоят вкъщи и не излизат. Председателят на Демократичния съвет на унгарците в Украйна Ласло Зубанич коментира пред ДВ, че е публична тайна, че мъжете се крият, за да не бъдат мобилизирани.

Има ли наистина много етнически унгарци на фронта в Украйна

Украинската армия не поддържа статистика за етническата принадлежност на войниците. Според изчисленията на унгарските политици от Закарпатието, някои от които са близки до Орбан, около 400 до 500 етнически унгарци се бият във войната. За сравнение етническите украинци в армията са около 850 000.

От офиса на ТЦК в Закарпатието отказаха да дадат официална информация, но служител коментира неофициално, че броят на мобилизираните етнически унгарци е доста под средния. Един от най-популярните и успешни командири в украинската армия - Роберт Бровди, който ръководи дроновете на украинската армия, е от унгарски произход и е родом от Закарпатието. Унгария му забрани да влиза в страната през август 2025 г., защото бе обвинен за атаките срещу тръбопровода "Дружба”.

Защо военнопленници се изпращат от Русия в Унгария?

Военнопленници от украинската армия, които са от унгарски произход, се изпращат директно в Унгария според договорка между Будапеща и Москва. Унгарската телевизия дори показа руско пропагандно видео, в което един от военнопленниците твърди, че украинската армия го е изоставила и благодари на руските си "освободители”. Тези хора се изпращат в Унгария без знанието на украинските власти - това противоречи на международното право. Доклади на ООН и редица други правозащитни организации показват, че украинските военнопленници в Русия са обект на тормоз. Затова и действия като тези - външният министър Петер Сиярто да връща подобни хора в Украйна с държавния си самолет след посещение в Русия, са удобни за руската пропаганда.

Украинската активистка Власта Репаси от Ужгород се грижи за освободени военнопленници от години. Тя казва, че не бива да се обвиняват тези хора, че са били участници в руски пропагандни видеа, защото това навярно е станало под натиск. 23-годишният Олексий Чорпита например е получил предложение да бъде изпратен в Унгария при едно условие - да очерни украинската армия и да призове Киев да сложи оръжие. Той отказал, поради което е останал още година и половина в руски затвор, където е бил подложен на тормоз.

Петер Филипович разказва, че е отишъл на фронта доброволно - всъщност той е бил там още през 2014, когато Русия започна първата си офанзива в Източна Украйна. Етническият унгарец казва, че мечтата му е да се върне в Чоп, когато войната приключи. Той в никакъв случай не иска да напуска Украйна и да живее в Унгария на Орбан. "Не искам държава като Русия или хора като руските окупатори да са ми съседи. Затова съм на фронта, затова се боря”, казва той.