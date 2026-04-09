Глас народен! Европейците вече смятат САЩ за по-голяма заплаха от Китай

9 Април, 2026 09:55 1 150 61

На национално ниво заплахата от Вашингтон е по-голяма от тази от Пекин в четири страни, като само анкетираните във Франция и Полша възприемат заплахата от Китай като по-висока

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Politico списание за политически анализи

САЩ под ръководството на Доналд Тръмп се възприемат по-скоро като заплаха, отколкото като съюзник. Това показва проучване на "Политико", проведено сред 6698 души в шест големи страни от ЕС между 13 и 21 март.

След завръщането си на власт през януари 2025 г., Тръмп постави под въпрос ангажимента на Вашингтон към НАТО, заплаши да анексира Гренландия и Канада, наложи мита на съюзниците си и започна война с Иран, към която европейските страни отказаха да се присъединят.

Само 12% от анкетираните в Полша, Испания, Белгия, Франция, Германия и Италия виждат Америка като близък съюзник, а 36% я виждат като заплаха. За сравнение, Китай е възприеман като заплаха от 29% от анкетираните в шестте страни.

На национално ниво заплахата от Вашингтон е по-голяма от тази от Пекин в четири страни, като само анкетираните във Франция и Полша възприемат заплахата от Китай като по-висока.

Сигнализирайки за втвърдяване на възгледите към САЩ, проучването показва задълбочаващо се противоречие в основата на европейската политика на сигурност. Гласоподавателите искат Европа да бъде по-добре въоръжена и по-самостоятелна, тъй като доверието в САЩ ерозира, но апетитът за това отслабва, ако отбраната означава лични жертви, по-големи бюджети или безсрочна подкрепа за Украйна.

Русия е явен враг - тя е възприемана като заплаха от 70% от всички респонденти.

Хората в Испания са най-негативно настроени към Съединените щати, като 51% заявяват, че Вашингтон представлява заплаха за Европа - най-високият дял сред анкетираните. Мадрид пое водеща роля в противопоставянето на войната, която Тръмп започна през февруари срещу Иран, и беше смъмрен от президента за ниските си разходи за отбрана.

В Италия 46% от анкетираните заявяват, че САЩ представляват заплаха - позиция, подкрепена и от 42% от белгийците, 37% от французите и 30% от германците.

Полша, която граничи с Русия и вижда съюза със САЩ като ключова гаранция за сигурност, е изключение: само 13% от анкетираните заявяват, че САЩ представляват риск.

Проучването показва и подкрепа за по-голяма стратегическа автономия.

В шестте страни 76% от анкетираните заявяват, че биха подкрепили изпращането на армията на страната си за защита на съюзник от НАТО, ако бъде нападнат. Подкрепата се увеличава до 81%, когато сценарият включва защита на друг член на ЕС. Във всяка анкетирана страна подкрепата за военна помощ надделява над противопоставянето.

Подкрепа без жертви

Този консенсус обаче рязко отслабва, когато въпросът се обръща към лично участие.

Едва 19% от анкетираните заявяват, че биха били готови да "вземат оръжие и да се бият", ако собствената им страна бъде нападната. Близо половината (47%) заявяват, че биха предпочели да участват в небойни роли като логистика, медицинска помощ или гражданска защита. Други 16% отбелязват, че биха подкрепили страната си, без да участват пряко, а 12% посочват, че биха обмислили напускането на страната.

Разликата между политическата подкрепа за отбрана и индивидуалната готовност за борба подчертава предизвикателството, пред което са изправени европейските правителства, докато разширяват военните си амбиции и се борят с недостига на персонал.

Проучването показва също, че респондентите като цяло приемат необходимостта от по-силна европейска отбранителна позиция дори когато остават разделени относно нейното финансиране.

В шестте страни 86% са съгласни, че Европа трябва да развие свои собствени отбранителни способности, като 56% са категорично съгласни. Подкрепата е особено висока в Полша и Белгия (и в двете по 95%) и Германия (89%).

Широко разпространена е подкрепата за по-дълбока военна интеграция, като 69% от анкетираните подкрепят създаването на обща европейска военна сила, действаща редом с националните армии. Тази подкрепа варира от 60% във Франция до 83% в Белгия.

И все пак мненията се различават по отношение на разходите. В цялото проучване 37% казват, че страната им разходва "приблизително правилната сума" за отбрана, докато идентичен дял смята, че разходите са "недостатъчни". Същевременно 22% заявяват, че страната им вече харчи твърде много.

Разликите на ниво държава са силно изразени. В Германия (40%), Франция (44%) и Испания (43%) анкетираните считат, че разходите за отбрана трябва да се увеличат. В Италия 39% казват, че разходите са твърде високи - най-високото ниво сред анкетираните страни. Полша се откроява, като мнозинството (56%) смята, че настоящите нива на разходите са приблизително правилни.

Тези мнения като цяло следват настоящите нива на разходите. Полша планира да похарчи 4,8% от БВП за отбрана тази година - най-високият показател в НАТО и много повече от другите анкетирани страни.

Данните подчертават разделенията относно подкрепата на Европа за Украйна.

В шестте страни 34% смятат, че Европа не предоставя достатъчно подкрепа на Украйна, 31% казват, че настоящото ниво е приблизително правилно, а 30% заявяват, че Европа прави твърде много.

Националните различия отново изпъкват. В Германия - най-големият европейски дарител на помощ за Украйна, 45% казват, че Европа не прави достатъчно. В Италия, която предоставя най-ниския дял от БВП на Украйна за гражданска и военна помощ от шестте анкетирани страни, пък 42% казват, че Европа предоставя твърде много подкрепа. Испания и Белгия клонят към лагера на "недостатъчно", а Франция е по-равномерно разделена.

Въпреки тези разногласия, подкрепата за ангажиментите за колективна отбрана остана силна във всички анкетирани страни, особено в рамките на НАТО. Констатациите допринасят за дебатите относно наборната военна служба и гражданската служба, докато правителствата търсят начини за разширяване на военния капацитет.

В Германия подкрепата за някаква форма на задължителна служба е особено висока. 3/4 от германските респонденти (78%) подкрепят връщането на наборната военна служба или задълженията за гражданска служба, които бяха преустановени през 2011 г.

След като се сблъска с отпор в коалицията си обаче, миналата година канцлерът Фридрих Мерц се отказа от плановете за възстановяване на пълната наборна военна служба и вместо това прокара законопроект, насочен към увеличаване на набирането на 203 000 военнослужещи на активна служба до 2031 г.

Подкрепата е силна и в Белгия със 76%, а мненията са по-разделени в Италия, с 53 % "за", и в Испания, където 54% се противопоставят на идеята.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ром

    6 10 Отговор
    Скъпи българи, скъпи братя и сестри! Сърдечно поздравявам най-древните ни хора в Европа с Деня на циганите, който се чества вчера, 8 април! Изминаха хилядолетия от нашето изселване от Индия, но ние успяхме да запазим нашата индоевропейска Култура, Изкуство и братско отношение един към друг!

    Коментиран от #6, #36, #46, #53

    09:58 09.04.2026

  • 2 Боруна Лом

    18 5 Отговор
    А ,, ДОБРО УТРО,,!ЩЕ РАЗБЕРЕТЕ, ЧЕ БЕЗ РУСИЯ СТЕ ГОЛА ВОДА!ОБОРА Е ПАЕАЗИТНА СТРУКТУРА, КОЯТО САМО НИ СМУЧЕ!

    09:58 09.04.2026

  • 3 някой се събуди от 80 годишен сън

    15 0 Отговор
    а добро утро…

    09:58 09.04.2026

  • 4 Пич

    22 2 Отговор
    Аоо.....!!! Колко гадно за Урсулианците!!! Вече не успяват да смажат гласа на народа!!!
    А Урсулианците съществуват само заради - Русия ще ни унищожи!!!
    Значи, скоро ще отпадне необходимостта да съществуват!!!

    Коментиран от #25

    09:58 09.04.2026

  • 5 Джо

    12 0 Отговор
    Това е акъла на европейците, нали виждате какво е наоколо.

    09:58 09.04.2026

  • 6 Боруна Лом

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ром":

    АБЕ, НЕ ПРАВИ СИГАНСКИ РАБОТИ!

    09:59 09.04.2026

  • 7 Анджък де

    19 2 Отговор
    Ще се усетят урсулите, кво ги чака... Ванс от Унгария ги заплаши със съд. А тръмп ще им вземе и последните ризи. От натото ще остане само историята. А от културата на Европа пришълците ще направят столипино... на аутобаните каруци с коне ще теглят многолюдните семейства на "новите европейци"! Това са "Съединените Европейски Щати!" Кратка и трагична история, която унищожи някогашната люлка на цивилизацията!!!

    10:00 09.04.2026

  • 8 Сетиха се бавнор/....звиващите

    17 2 Отговор
    САЩ ги приласка и ги накара да се отвърнат от Русия, а сега си показа лицето. А беше толкова явно.
    На пачи яйца се насади ЕС.

    Коментиран от #19

    10:00 09.04.2026

  • 9 Овчар

    9 2 Отговор
    Коя нация е най чистата в света.,..!Няма такава 8 милиарда мешана скара.,..!Всички сме граждани на планетата...! Религиите и правителствата са тумора на планетата и настройват хората един срещу друг...!

    10:01 09.04.2026

  • 10 А МОЧАТА?

    1 10 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?

    Коментиран от #15, #21

    10:02 09.04.2026

  • 11 Оракула от Делфи

    3 3 Отговор
    Доналд Тръмп "свърши" добра работа, Путин вече се облизва доволно!
    Светът е отчасти е подчинен на луди и осъдени , а царя може и Гол да върши каквото си иска!!!!!!!!!

    10:03 09.04.2026

  • 12 Въпроса

    13 0 Отговор
    Е защо европейците смятат за заплаха китайците ?

    10:03 09.04.2026

  • 13 Дон Корлеоне

    1 11 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    10:03 09.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Боруна Лом

    10 1 Отговор

    До коментар #10 от "А МОЧАТА?":

    И ТОВА ЩЕ СТАНЕ СКОРО! А ТИ ЩЕ ГО ВЪЗСТАНОВИШ БЕЗ ПАРИ!

    10:04 09.04.2026

  • 16 Констатация

    5 0 Отговор
    Такива анкети само доказват колко е индоктринирани населението в ЕС.

    10:04 09.04.2026

  • 17 Че кога Китай е бил заплаха?

    13 1 Отговор
    Вие нормални ли сте?
    Над 90% от компонентите на вашите компютри и телефони са произведени в Китай,
    дори соларните панели на Урсула са китайски. Големите европейски автомобилни
    концерни отдавна произвеждат автомобилите си в Китай, а тук само се сглобяват.

    Дори, миналия месец вие се закичихте с китайски мартеници.
    Каква заплаха бълнувате?

    10:05 09.04.2026

  • 18 всъщност

    13 0 Отговор
    Както стана ясно Израел е най-голямата заплаха, защото може да принуди следващата най-голяма заплаха САЩ да им изпълняват заповедите и командите безпрекословно и да вършат злини по цялата земя!

    10:05 09.04.2026

  • 19 Да , само че имам забележка!

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Сетиха се бавнор/....звиващите":

    Не САЩ, а клоуна от "Амерканския цирк"!

    Коментиран от #24

    10:05 09.04.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Смех с копейки

    1 11 Отговор

    До коментар #10 от "А МОЧАТА?":

    Когато рязаха МОЧАТА 20 дърти русофила го пазеха.🤣

    Коментиран от #27, #30

    10:06 09.04.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Кога Китай е имал териториални претенции

    12 0 Отговор
    в Европа?
    Някой виждал ли е китайски самолетоносачи в някое европейско море?
    Кога за последен път сте ходили на лекар?

    10:06 09.04.2026

  • 24 Кой клоун

    6 0 Отговор

    До коментар #19 от "Да , само че имам забележка!":

    Байдън или Тръмп? Всички там са клоуни.

    10:07 09.04.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Айс полицията подбраха европейските

    5 0 Отговор
    гастарбайтери . тръмпи се накара на безделника зелински . меркел се покри с нейните хвалби за мигрантите . а евреите си изтеглиха вложенията в европа . понамалиха ги и в америка . поспряха с туризма . сега ще търгуват с нафта . после ще се хвалят колко се справяли със световните заплахи . европа мълчи за китай . тайван ще се предаде без бой .

    10:07 09.04.2026

  • 27 Смех с тъп ейки

    9 2 Отговор

    До коментар #21 от "Смех с копейки":

    Вие дори не сте за смях, а сте за съжаление.
    По 15 цента за коментар за да можете довечера да си купите евтина пиячка.

    10:08 09.04.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Вацев

    1 8 Отговор
    Русия не пАбеди ли вече?

    10:09 09.04.2026

  • 30 Нема страшно

    9 2 Отговор

    До коментар #21 от "Смех с копейки":

    Скоро тези, които го резаха ще копат за АЕЦа в Белене. А разните градски началници ще го летят и пеят на руски, "колко им е добре" в новата система. Махалото минава от едната в другата страна. Само след 2 години ще живеем в съвсем друг свят. А някои ще гният и по затворите.

    10:11 09.04.2026

  • 31 хи хи

    8 0 Отговор

    До коментар #25 от "Гресирана ватенка":

    Той да не розово пони, като теб да си пъха всичко в г ъ з заа, ма кифло?

    10:11 09.04.2026

  • 32 по скоро

    9 1 Отговор
    Еврогейските мишоци вече смятат САЩ за по-голяма заплаха от Русия

    а Европейците спят интересувайки се предимно за техните дребни нужди
    да запазят службиците си и да се пенционират с някакви парици след 40-50% данъци

    10:12 09.04.2026

  • 33 Хахахах

    6 1 Отговор
    Последни издихания на глобалистите.
    Политико е платена/пропагандна медия на ЕК и е на каишка!

    Тази седмица Унгария, другата ние ... лека полека глобалистите ще бъдат бутнати от власт и после съдени за престъпления

    10:13 09.04.2026

  • 34 Историлк

    2 0 Отговор
    Евроатлантизмът и простотията не ходатя по дърветата, а по хората - внимавайте, четенето на пропаганда от медии, които се издържат от реклама (разбирай рекламират при теб само ако си политкоректен) - те вкарва в заразното зло.

    Коментиран от #38

    10:20 09.04.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Хохохо

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ром":

    Единственото запазено от вас е индоевропейската простотия.

    10:27 09.04.2026

  • 37 Kaлпазанин

    3 0 Отговор
    От края на всв западно европейците ,и от 1990 година източноевропейците са с промити тикви че фащ са добрите чрез ционистки медии и Холивуд ,да бъдеш враг на фаш е опасно ,а да бъдеш враг фатално

    Коментиран от #44

    10:28 09.04.2026

  • 38 ленински съботник всяка събота

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Историлк":

    Четенето е трудно, особено с разбиране. Тьотя как ви налива опорките в kратуните?
    Сигурно с фуния. Иначе си прав за евроатлантизма, че се разпространява сред хората, но кажи за путинофилята как се разпространява сред пyтинопитeците.

    10:30 09.04.2026

  • 39 Е, хайде сега,

    1 0 Отговор
    Тръмп няма да е вечен, първо ще загуби междинните избори за Конгрес, после ще загуби и поста си президент!
    Заедно с него и цялата му евангелистка котерия!
    Нито пък Орбан, Фицо и Радев ще са вечни!

    Това й е хубавото на демокрацията, че мераклиите за диктатори не се задържат дълго, като Путин, Ким и Си!

    10:31 09.04.2026

  • 40 А добро

    1 0 Отговор
    утро. Само дето наведените в Брюксел още им е трудно да го разберат, че голям батко.. го е страх от силна (икономически и политиечски) Европа, От вски един който заплашва хегемоният му. Налапла е пръчката, дави се, ама не ще да я изплюе...

    Коментиран от #50

    10:31 09.04.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Китай е заплаха за Сибир,

    1 1 Отговор
    че там всички наименования на градове и география вече са на китайски, а китайците са заплаха за рускините в Сибир.

    Коментиран от #47

    10:34 09.04.2026

  • 43 Говорит мацква от дъното

    1 0 Отговор
    Има една малка разлика, че Ливан е превзет от Хамас и използван за база за тероризъм срещу Израел, а pутkин нападна Украйна и избива цивилното население, без Украйна да е нападала просия.

    Коментиран от #45

    10:34 09.04.2026

  • 44 Читател

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Kaлпазанин":

    Виж сега признавам им на краварите и евреите че са много добри в пропагандата но като всяка пропаганда е предназначена за по-неумната част от населението - като видиш коментарите на нашите козячета ти става ясно. Въпроса е че всяка пропаганда върви с цензура а вече сме 2026 и всеки с малко повече акъл може да я заобиколи и да види и другото мнение и лъжите тогава лъсват.

    Коментиран от #51

    10:36 09.04.2026

  • 45 Антитрол

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "Говорит мацква от дъното":

    Има една малка разлика, че Украйна е превзета от неонацистката хунта и използвана за база за тероризъм срещу Русия с био-лаборатории и избиване на руснаци, а Натаняхо нападна Ливан и избива цивилното население, без Ливан да е нападал Израел.

    10:40 09.04.2026

  • 46 си пън

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ром":

    ромът е напитка,вие сте си цигани,и в енциклопедия британика го пише,другото са толерастки извращения

    10:42 09.04.2026

  • 47 Зевзек

    1 1 Отговор

    До коментар #42 от "Китай е заплаха за Сибир,":

    Ами като "силното и сплотено" НАТО не можа да победи Русия сега нашите козячета си мечтаят Китай да го направи - ех колко е лошо да си бит и наритан отвсякъде - почваш за нереалистични неща да си мечтаеш.

    Коментиран от #49

    10:43 09.04.2026

  • 48 Дернев

    1 0 Отговор
    Ако някога европееца се превърне отново в разумен човек и създадем единната и силна Европа на европейците, ще направим паметник на Тръмп като обединителя на Европа. Още от първия си мандат заработи в тази насока. Но заровен в историята европееца не вижда никакво бъдеще, което да е извън сянката на тази история. А там е разединена Европа с множество вътрешни и 2 СВ и сега твърдо вървим разединени към 3СВ.
    Европа е една и трябва да остане една за нас европейците, ако искаме да оцелеем.

    Коментиран от #56

    10:49 09.04.2026

  • 49 Подстрекател

    1 0 Отговор

    До коментар #47 от "Зевзек":

    нещо не си разбрал- Китай не превзема Сибир, китайците просто оплождат рускините и е раждат китайчета, които ЗАСЕЛВАТ Сибир.

    Коментиран от #52

    10:50 09.04.2026

  • 50 Българин

    2 0 Отговор

    До коментар #40 от "А добро":

    "Само дето наведените в Брюксел още им е трудно да го разберат, че голям батко.. го е страх от силна (икономически и политиечски) Европа"

    Те наведените много добре го знаят но и знаят че те са сложени на тези постове от краварите (без да са избирани от никого) тъкмо за да унищожат Европа. Също като нашите "евроатлантици" които унищожиха България по нареждане на господарите си - унищожиха промишлеността като разрушиха над 2500 предприятия, нарязаха въоръжението ни, затриха земеделието и най-вече животновъдството, унищожиха енергетиката, здравеопазването, образованието и ни превърнаха в залязваща колония с една трета намаляло население.

    10:51 09.04.2026

  • 51 Kaлпазанин

    2 0 Отговор

    До коментар #44 от "Читател":

    Западната пропаганда и цензура.и викам либерално учтиво лицемерие

    10:54 09.04.2026

  • 52 Зевзек

    0 2 Отговор

    До коментар #49 от "Подстрекател":

    Чалмосаните просто оплождат арийките и се раждат чалмосани, които ЗАСЕЛВАТ Европа - май това е по-вярно от вашите мечти.

    Мъка, мъка - колко много козяшка мъка има по този свят.

    Коментиран от #57

    10:55 09.04.2026

  • 53 Честит празник!

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ром":

    Честит празник, братя и сестри роми!

    бъдете част от съвременна България, работете, печелете, учете си децата, плащайте си сметките, данъците, осигуровките и добре дошли на всички нива в администрцията, културата, науката , изкуствата и управлението в България!

    10:55 09.04.2026

  • 54 Нормален човек

    1 0 Отговор
    Това проучване показва единствено, че европейските народи са в голям процент абсолютно зомбирани от пропагандата на глобалистите

    10:57 09.04.2026

  • 55 Роден в НРБ

    1 1 Отговор
    А българите смятат евро-гойския съюз за по-голяма заплаха от Русия

    Коментиран от #59

    10:58 09.04.2026

  • 56 Българин

    1 1 Отговор

    До коментар #48 от "Дернев":

    "Европа е една и трябва да остане една за нас европейците, ако искаме да оцелеем"

    Е как да стане когато и в ЕС и в България на власт са краварски марионетки на които всеки който не е наведен на господарите им и мисли за ЕС и България веднага е обявяван за "русофил, Путинист, копейка". Когато медиите са собственост на евреите и краварите и когато има редовни грантове на НПО-та за "справяне с руското влияние"

    Не махнем ли продажниците нищо няма да направим.

    11:01 09.04.2026

  • 57 Подстрекател

    1 1 Отговор

    До коментар #52 от "Зевзек":

    Статистиката за смесените европейско-мюсюлмански бракове в Европа показва значителни различия в зависимост от държавата, поколението на мигрантите и социалната среда. Въпреки че няма единна официална цифра за целия континент, съвременните изследвания очертават следните тенденции:

    Нива на смесени бракове по региони:Западна Европа: В страни като Франция, Германия и Обединеното кралство се наблюдават най-високи нива на междуетнически и междурелигиозни съюзи. Средно около 8% от мюсюлманите в Западна Европа са в смесени бракове

    .Източна и Югоизточна Европа: В страни като България, Унгария и Полша процентите са значително по-ниски, което се дължи на по-консервативни социални нагласи и по-малки имигрантски общности.

    Добре е първо да четеш, после да писателстваш, чукча!

    11:02 09.04.2026

  • 58 Търновец

    1 0 Отговор
    Не знам кой спонсорира това проучване на общественото мнение и как е проведено - аз съм бил в САЩ и след началото на войната с Ирак някои Американци ми казаха че Тел Авив е новата Американска столица а Американски войници върнали се от Ирак ми казаха че войната е за нефт. Така е и сега в Иран - заради големите природни богатства

    11:04 09.04.2026

  • 59 Европеец

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "Роден в НРБ":

    В сегашния си вид ЕС е наистина голяма заплаха за България но каквато беше мечтата на генерал дьо Гол за обединена Европа от "атлантика до Урал" няма нищо лошо. В неговата мечта краварите никакви ги няма но е включена Русия. На Европа нищо им нямаше до 2014 - просперираше си но краварите усетиха че така Европа ще стане много силна и направиха кървавия преврат в Украйна за да прекъснат връзките между ЕС и Русия.

    Те още след "Перестройката" са си го казвали че никога няма да допуснат обединение на Германия с Русия.

    11:08 09.04.2026

  • 60 Синя София

    0 0 Отговор
    Така е, фашизираните САЩ,с президента копие на Хитлер и Мусолини,станаха опасни за целия свят,иска държави,острови, континенти, природните ресурси на целия свят,крайно време е лудия да бъде спрян

    11:11 09.04.2026

  • 61 Жмръц

    1 0 Отговор
    А!Добър ден!Ко казахате,че не чух?!?Меллем за очите,благинка за ушите...

    11:12 09.04.2026