Глас народен! Европейците вече смятат САЩ за по-голяма заплаха от Китай

САЩ под ръководството на Доналд Тръмп се възприемат по-скоро като заплаха, отколкото като съюзник. Това показва проучване на "Политико", проведено сред 6698 души в шест големи страни от ЕС между 13 и 21 март.
След завръщането си на власт през януари 2025 г., Тръмп постави под въпрос ангажимента на Вашингтон към НАТО, заплаши да анексира Гренландия и Канада, наложи мита на съюзниците си и започна война с Иран, към която европейските страни отказаха да се присъединят.
Само 12% от анкетираните в Полша, Испания, Белгия, Франция, Германия и Италия виждат Америка като близък съюзник, а 36% я виждат като заплаха. За сравнение, Китай е възприеман като заплаха от 29% от анкетираните в шестте страни.
На национално ниво заплахата от Вашингтон е по-голяма от тази от Пекин в четири страни, като само анкетираните във Франция и Полша възприемат заплахата от Китай като по-висока.
Сигнализирайки за втвърдяване на възгледите към САЩ, проучването показва задълбочаващо се противоречие в основата на европейската политика на сигурност. Гласоподавателите искат Европа да бъде по-добре въоръжена и по-самостоятелна, тъй като доверието в САЩ ерозира, но апетитът за това отслабва, ако отбраната означава лични жертви, по-големи бюджети или безсрочна подкрепа за Украйна.
Русия е явен враг - тя е възприемана като заплаха от 70% от всички респонденти.
Хората в Испания са най-негативно настроени към Съединените щати, като 51% заявяват, че Вашингтон представлява заплаха за Европа - най-високият дял сред анкетираните. Мадрид пое водеща роля в противопоставянето на войната, която Тръмп започна през февруари срещу Иран, и беше смъмрен от президента за ниските си разходи за отбрана.
В Италия 46% от анкетираните заявяват, че САЩ представляват заплаха - позиция, подкрепена и от 42% от белгийците, 37% от французите и 30% от германците.
Полша, която граничи с Русия и вижда съюза със САЩ като ключова гаранция за сигурност, е изключение: само 13% от анкетираните заявяват, че САЩ представляват риск.
Проучването показва и подкрепа за по-голяма стратегическа автономия.
В шестте страни 76% от анкетираните заявяват, че биха подкрепили изпращането на армията на страната си за защита на съюзник от НАТО, ако бъде нападнат. Подкрепата се увеличава до 81%, когато сценарият включва защита на друг член на ЕС. Във всяка анкетирана страна подкрепата за военна помощ надделява над противопоставянето.
Подкрепа без жертви
Този консенсус обаче рязко отслабва, когато въпросът се обръща към лично участие.
Едва 19% от анкетираните заявяват, че биха били готови да "вземат оръжие и да се бият", ако собствената им страна бъде нападната. Близо половината (47%) заявяват, че биха предпочели да участват в небойни роли като логистика, медицинска помощ или гражданска защита. Други 16% отбелязват, че биха подкрепили страната си, без да участват пряко, а 12% посочват, че биха обмислили напускането на страната.
Разликата между политическата подкрепа за отбрана и индивидуалната готовност за борба подчертава предизвикателството, пред което са изправени европейските правителства, докато разширяват военните си амбиции и се борят с недостига на персонал.
Проучването показва също, че респондентите като цяло приемат необходимостта от по-силна европейска отбранителна позиция дори когато остават разделени относно нейното финансиране.
В шестте страни 86% са съгласни, че Европа трябва да развие свои собствени отбранителни способности, като 56% са категорично съгласни. Подкрепата е особено висока в Полша и Белгия (и в двете по 95%) и Германия (89%).
Широко разпространена е подкрепата за по-дълбока военна интеграция, като 69% от анкетираните подкрепят създаването на обща европейска военна сила, действаща редом с националните армии. Тази подкрепа варира от 60% във Франция до 83% в Белгия.
И все пак мненията се различават по отношение на разходите. В цялото проучване 37% казват, че страната им разходва "приблизително правилната сума" за отбрана, докато идентичен дял смята, че разходите са "недостатъчни". Същевременно 22% заявяват, че страната им вече харчи твърде много.
Разликите на ниво държава са силно изразени. В Германия (40%), Франция (44%) и Испания (43%) анкетираните считат, че разходите за отбрана трябва да се увеличат. В Италия 39% казват, че разходите са твърде високи - най-високото ниво сред анкетираните страни. Полша се откроява, като мнозинството (56%) смята, че настоящите нива на разходите са приблизително правилни.
Тези мнения като цяло следват настоящите нива на разходите. Полша планира да похарчи 4,8% от БВП за отбрана тази година - най-високият показател в НАТО и много повече от другите анкетирани страни.
Данните подчертават разделенията относно подкрепата на Европа за Украйна.
В шестте страни 34% смятат, че Европа не предоставя достатъчно подкрепа на Украйна, 31% казват, че настоящото ниво е приблизително правилно, а 30% заявяват, че Европа прави твърде много.
Националните различия отново изпъкват. В Германия - най-големият европейски дарител на помощ за Украйна, 45% казват, че Европа не прави достатъчно. В Италия, която предоставя най-ниския дял от БВП на Украйна за гражданска и военна помощ от шестте анкетирани страни, пък 42% казват, че Европа предоставя твърде много подкрепа. Испания и Белгия клонят към лагера на "недостатъчно", а Франция е по-равномерно разделена.
Въпреки тези разногласия, подкрепата за ангажиментите за колективна отбрана остана силна във всички анкетирани страни, особено в рамките на НАТО. Констатациите допринасят за дебатите относно наборната военна служба и гражданската служба, докато правителствата търсят начини за разширяване на военния капацитет.
В Германия подкрепата за някаква форма на задължителна служба е особено висока. 3/4 от германските респонденти (78%) подкрепят връщането на наборната военна служба или задълженията за гражданска служба, които бяха преустановени през 2011 г.
След като се сблъска с отпор в коалицията си обаче, миналата година канцлерът Фридрих Мерц се отказа от плановете за възстановяване на пълната наборна военна служба и вместо това прокара законопроект, насочен към увеличаване на набирането на 203 000 военнослужещи на активна служба до 2031 г.
Подкрепата е силна и в Белгия със 76%, а мненията са по-разделени в Италия, с 53 % "за", и в Испания, където 54% се противопоставят на идеята.
4 Пич
А Урсулианците съществуват само заради - Русия ще ни унищожи!!!
Значи, скоро ще отпадне необходимостта да съществуват!!!
6 Боруна Лом
До коментар #1 от "Ром":АБЕ, НЕ ПРАВИ СИГАНСКИ РАБОТИ!
09:59 09.04.2026
8 Сетиха се бавнор/....звиващите
На пачи яйца се насади ЕС.
Коментиран от #19
10:00 09.04.2026
10 А МОЧАТА?
Коментиран от #15, #21
10:02 09.04.2026
Светът е отчасти е подчинен на луди и осъдени , а царя може и Гол да върши каквото си иска!!!!!!!!!
15 Боруна Лом
До коментар #10 от "А МОЧАТА?":И ТОВА ЩЕ СТАНЕ СКОРО! А ТИ ЩЕ ГО ВЪЗСТАНОВИШ БЕЗ ПАРИ!
10:04 09.04.2026
17 Че кога Китай е бил заплаха?
Над 90% от компонентите на вашите компютри и телефони са произведени в Китай,
дори соларните панели на Урсула са китайски. Големите европейски автомобилни
концерни отдавна произвеждат автомобилите си в Китай, а тук само се сглобяват.
Дори, миналия месец вие се закичихте с китайски мартеници.
Каква заплаха бълнувате?
10:05 09.04.2026
19 Да , само че имам забележка!
До коментар #8 от "Сетиха се бавнор/....звиващите":Не САЩ, а клоуна от "Амерканския цирк"!
Коментиран от #24
10:05 09.04.2026
21 Смех с копейки
До коментар #10 от "А МОЧАТА?":Когато рязаха МОЧАТА 20 дърти русофила го пазеха.🤣
Коментиран от #27, #30
10:06 09.04.2026
23 Кога Китай е имал териториални претенции
Някой виждал ли е китайски самолетоносачи в някое европейско море?
Кога за последен път сте ходили на лекар?
10:06 09.04.2026
24 Кой клоун
До коментар #19 от "Да , само че имам забележка!":Байдън или Тръмп? Всички там са клоуни.
10:07 09.04.2026
27 Смех с тъп ейки
До коментар #21 от "Смех с копейки":Вие дори не сте за смях, а сте за съжаление.
По 15 цента за коментар за да можете довечера да си купите евтина пиячка.
10:08 09.04.2026
30 Нема страшно
До коментар #21 от "Смех с копейки":Скоро тези, които го резаха ще копат за АЕЦа в Белене. А разните градски началници ще го летят и пеят на руски, "колко им е добре" в новата система. Махалото минава от едната в другата страна. Само след 2 години ще живеем в съвсем друг свят. А някои ще гният и по затворите.
10:11 09.04.2026
32 по скоро
а Европейците спят интересувайки се предимно за техните дребни нужди
да запазят службиците си и да се пенционират с някакви парици след 40-50% данъци
10:12 09.04.2026
33 Хахахах
Политико е платена/пропагандна медия на ЕК и е на каишка!
Тази седмица Унгария, другата ние ... лека полека глобалистите ще бъдат бутнати от власт и после съдени за престъпления
10:13 09.04.2026
До коментар #1 от "Ром":Единственото запазено от вас е индоевропейската простотия.
10:27 09.04.2026
38 ленински съботник всяка събота
До коментар #34 от "Историлк":Четенето е трудно, особено с разбиране. Тьотя как ви налива опорките в kратуните?
Сигурно с фуния. Иначе си прав за евроатлантизма, че се разпространява сред хората, но кажи за путинофилята как се разпространява сред пyтинопитeците.
10:30 09.04.2026
44 Читател
До коментар #37 от "Kaлпазанин":Виж сега признавам им на краварите и евреите че са много добри в пропагандата но като всяка пропаганда е предназначена за по-неумната част от населението - като видиш коментарите на нашите козячета ти става ясно. Въпроса е че всяка пропаганда върви с цензура а вече сме 2026 и всеки с малко повече акъл може да я заобиколи и да види и другото мнение и лъжите тогава лъсват.
Коментиран от #51
10:36 09.04.2026
45 Антитрол
До коментар #43 от "Говорит мацква от дъното":Има една малка разлика, че Украйна е превзета от неонацистката хунта и използвана за база за тероризъм срещу Русия с био-лаборатории и избиване на руснаци, а Натаняхо нападна Ливан и избива цивилното население, без Ливан да е нападал Израел.
10:40 09.04.2026
46 си пън
До коментар #1 от "Ром":ромът е напитка,вие сте си цигани,и в енциклопедия британика го пише,другото са толерастки извращения
10:42 09.04.2026
47 Зевзек
До коментар #42 от "Китай е заплаха за Сибир,":Ами като "силното и сплотено" НАТО не можа да победи Русия сега нашите козячета си мечтаят Китай да го направи - ех колко е лошо да си бит и наритан отвсякъде - почваш за нереалистични неща да си мечтаеш.
Коментиран от #49
10:43 09.04.2026
48 Дернев
Европа е една и трябва да остане една за нас европейците, ако искаме да оцелеем.
Коментиран от #56
10:49 09.04.2026
49 Подстрекател
До коментар #47 от "Зевзек":нещо не си разбрал- Китай не превзема Сибир, китайците просто оплождат рускините и е раждат китайчета, които ЗАСЕЛВАТ Сибир.
Коментиран от #52
10:50 09.04.2026
50 Българин
До коментар #40 от "А добро":"Само дето наведените в Брюксел още им е трудно да го разберат, че голям батко.. го е страх от силна (икономически и политиечски) Европа"
Те наведените много добре го знаят но и знаят че те са сложени на тези постове от краварите (без да са избирани от никого) тъкмо за да унищожат Европа. Също като нашите "евроатлантици" които унищожиха България по нареждане на господарите си - унищожиха промишлеността като разрушиха над 2500 предприятия, нарязаха въоръжението ни, затриха земеделието и най-вече животновъдството, унищожиха енергетиката, здравеопазването, образованието и ни превърнаха в залязваща колония с една трета намаляло население.
10:51 09.04.2026
51 Kaлпазанин
До коментар #44 от "Читател":Западната пропаганда и цензура.и викам либерално учтиво лицемерие
10:54 09.04.2026
52 Зевзек
До коментар #49 от "Подстрекател":Чалмосаните просто оплождат арийките и се раждат чалмосани, които ЗАСЕЛВАТ Европа - май това е по-вярно от вашите мечти.
Мъка, мъка - колко много козяшка мъка има по този свят.
Коментиран от #57
10:55 09.04.2026
53 Честит празник!
До коментар #1 от "Ром":Честит празник, братя и сестри роми!
бъдете част от съвременна България, работете, печелете, учете си децата, плащайте си сметките, данъците, осигуровките и добре дошли на всички нива в администрцията, културата, науката , изкуствата и управлението в България!
10:55 09.04.2026
56 Българин
До коментар #48 от "Дернев":"Европа е една и трябва да остане една за нас европейците, ако искаме да оцелеем"
Е как да стане когато и в ЕС и в България на власт са краварски марионетки на които всеки който не е наведен на господарите им и мисли за ЕС и България веднага е обявяван за "русофил, Путинист, копейка". Когато медиите са собственост на евреите и краварите и когато има редовни грантове на НПО-та за "справяне с руското влияние"
Не махнем ли продажниците нищо няма да направим.
11:01 09.04.2026
57 Подстрекател
До коментар #52 от "Зевзек":Статистиката за смесените европейско-мюсюлмански бракове в Европа показва значителни различия в зависимост от държавата, поколението на мигрантите и социалната среда. Въпреки че няма единна официална цифра за целия континент, съвременните изследвания очертават следните тенденции:
Нива на смесени бракове по региони:Западна Европа: В страни като Франция, Германия и Обединеното кралство се наблюдават най-високи нива на междуетнически и междурелигиозни съюзи. Средно около 8% от мюсюлманите в Западна Европа са в смесени бракове
.Източна и Югоизточна Европа: В страни като България, Унгария и Полша процентите са значително по-ниски, което се дължи на по-консервативни социални нагласи и по-малки имигрантски общности.
Добре е първо да четеш, после да писателстваш, чукча!
11:02 09.04.2026
59 Европеец
До коментар #55 от "Роден в НРБ":В сегашния си вид ЕС е наистина голяма заплаха за България но каквато беше мечтата на генерал дьо Гол за обединена Европа от "атлантика до Урал" няма нищо лошо. В неговата мечта краварите никакви ги няма но е включена Русия. На Европа нищо им нямаше до 2014 - просперираше си но краварите усетиха че така Европа ще стане много силна и направиха кървавия преврат в Украйна за да прекъснат връзките между ЕС и Русия.
Те още след "Перестройката" са си го казвали че никога няма да допуснат обединение на Германия с Русия.
11:08 09.04.2026
