Владимир Путин засилва репресиите срещу гражданското общество

Руската Федерална служба за сигурност (ФСБ) е поела контрола над седем от общо осемте руски ареста (СИЗО) като част от по-широките усилия на Кремъл за укрепване на апарата за вътрешна сигурност.

Поемането на контрола върху повечето руски затвори "СИЗО" от ФСБ ще институционализира още повече репресиите в рамките на руската система за вътрешна сигурност и ще влоши системното малтретиране на украински военнопленници в руски затвори.

Това коментира Институтът за изследване на войната (ISW).

През юли 2025 г. руският президент Владимир Путин подписа закон, с който на ФСБ се предоставя правото да управлява собствени центрове за предварително задържане, считано от 1 януари 2026 г., и изглежда, че ФСБ използва този закон, за да измести Федералната служба за изтърпяване на наказания.

Поемането на контрола върху затворите "СИЗО" от ФСБ вероятно ще доведе до по-нататъшно влошаване на положението с правата на човека в Русия, особено по отношение на затворниците.

Руски адвокати, специализирани в областта на правата на човека, заявиха пред Insider, че поемането на контрола върху руските затвори "СИЗО" от ФСБ вече е влошило условията на задържаните и е ограничило достъпа им до правна помощ, и предупредиха, че ФСБ вероятно ще засили натиска върху обвиняемите, ще удължи разследванията и ще манипулира делата.

ISW е наблюдавал доклади, че ФСБ използва затворите "СИЗО" за малтретиране и изтезания на украински военнопленници и цивилни лица, а Русия е въвела мерки през последните години за разширяване на правомощията на ФСБ за задържане и наказание на хора в Русия и окупираната Украйна.

Руският разследващ опозиционен източник "The Insider" съобщи на 11 април, позовавайки се на руския държавен регистър на юридическите лица, че ФСБ е поела пряк контрол от Руската федерална пенитенциарна служба над СИЗО-2 "Лефортово" в Москва, СИЗО-3 в Санкт Петербург, СИЗО-4 в Ростов на Дон, СИЗО-5 в град Краснодар, СИЗО-6 във Владикавказ, СИЗО-7 в град Челябинск и СИЗО-8 в окупирания Симферопол, Крим, като само СИЗО-1 в град Москва остава под контрола на Федералната пенитенциарна служба.

The Insider съобщи, че ФСБ е поела контрола над СИЗО "Лефортово" на 2 март, а над останалите шест СИЗО - на 23 март. The Insider съобщи, че ФСБ е назначила нови ръководители на СИЗО-2, СИЗО-4, СИЗО-5 и СИЗО-6, че настоящият ръководител на СИЗО-3 вече е свързан с ФСБ, а информацията за ръководителя на СИЗО-8 е класифицирана.

Тези мерки изглежда формализират поне де факто контрола на ФСБ над руските СИЗО, тъй като Руският център за правата на човека "Мемориал" — наследник на Центъра за правата на човека "Мемориал", който се фокусираше върху нарушенията на правата на човека през съветската епоха — съобщи през октомври 2024 г., че ФСБ е поела контрола над СИЗО-2.

