Новини
Свят »
Русия »
Владимир Путин засилва репресиите срещу гражданското общество
  Тема: Украйна

12 Април, 2026 20:53

  • владимир путин-
  • русия-
  • украйна-
  • донбас

През юли 2025 г. руският президент подписа закон, с който на ФСБ се предоставя правото да управлява собствени центрове за предварително задържане, считано от 1 януари 2026 г., и изглежда, че ФСБ използва този закон, за да измести Федералната служба за изтърпяване на наказания

Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Institute for the Study of War

Руската Федерална служба за сигурност (ФСБ) е поела контрола над седем от общо осемте руски ареста (СИЗО) като част от по-широките усилия на Кремъл за укрепване на апарата за вътрешна сигурност.

Поемането на контрола върху повечето руски затвори "СИЗО" от ФСБ ще институционализира още повече репресиите в рамките на руската система за вътрешна сигурност и ще влоши системното малтретиране на украински военнопленници в руски затвори.

Още новини от Украйна

Това коментира Институтът за изследване на войната (ISW).

През юли 2025 г. руският президент Владимир Путин подписа закон, с който на ФСБ се предоставя правото да управлява собствени центрове за предварително задържане, считано от 1 януари 2026 г., и изглежда, че ФСБ използва този закон, за да измести Федералната служба за изтърпяване на наказания.

Поемането на контрола върху затворите "СИЗО" от ФСБ вероятно ще доведе до по-нататъшно влошаване на положението с правата на човека в Русия, особено по отношение на затворниците.

Руски адвокати, специализирани в областта на правата на човека, заявиха пред Insider, че поемането на контрола върху руските затвори "СИЗО" от ФСБ вече е влошило условията на задържаните и е ограничило достъпа им до правна помощ, и предупредиха, че ФСБ вероятно ще засили натиска върху обвиняемите, ще удължи разследванията и ще манипулира делата.

ISW е наблюдавал доклади, че ФСБ използва затворите "СИЗО" за малтретиране и изтезания на украински военнопленници и цивилни лица, а Русия е въвела мерки през последните години за разширяване на правомощията на ФСБ за задържане и наказание на хора в Русия и окупираната Украйна.

Руският разследващ опозиционен източник "The Insider" съобщи на 11 април, позовавайки се на руския държавен регистър на юридическите лица, че ФСБ е поела пряк контрол от Руската федерална пенитенциарна служба над СИЗО-2 "Лефортово" в Москва, СИЗО-3 в Санкт Петербург, СИЗО-4 в Ростов на Дон, СИЗО-5 в град Краснодар, СИЗО-6 във Владикавказ, СИЗО-7 в град Челябинск и СИЗО-8 в окупирания Симферопол, Крим, като само СИЗО-1 в град Москва остава под контрола на Федералната пенитенциарна служба.

The Insider съобщи, че ФСБ е поела контрола над СИЗО "Лефортово" на 2 март, а над останалите шест СИЗО - на 23 март. The Insider съобщи, че ФСБ е назначила нови ръководители на СИЗО-2, СИЗО-4, СИЗО-5 и СИЗО-6, че настоящият ръководител на СИЗО-3 вече е свързан с ФСБ, а информацията за ръководителя на СИЗО-8 е класифицирана.

Тези мерки изглежда формализират поне де факто контрола на ФСБ над руските СИЗО, тъй като Руският център за правата на човека "Мемориал" — наследник на Центъра за правата на човека "Мемориал", който се фокусираше върху нарушенията на правата на човека през съветската епоха — съобщи през октомври 2024 г., че ФСБ е поела контрола над СИЗО-2.

Едностранното краткосрочно примирие, обявено от Кремъл за целия театър на военните действия по време на православния Великден, влезе в сила в 16:00 часа местно време на 11 април, като както украински, така и руски източници се обвиниха взаимно в ограничени нарушения през първите часове на примирието.

Наличните независими доклади сочат, че систематичното използване от Русия на дронове с къс обсег (FPV) срещу цивилни в Украйна вероятно е отчасти отговорно за увеличаването на цивилните жертви във войната в Украйна.

Украинските сили наскоро напреднаха в тактическата зона Костянтиновка-Дружковка и в посоките Хуляйполе и Новопавливка.

Украинските сили нанесоха удари по нефтената инфраструктура в Русия. Руските сили изстреляха 160 дрона за удари с голям обсег срещу Украйна.

На 11 април Украйна и Русия проведоха размяна на цивилни затворници и военнопленници.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    17 30 Отговор
    ТИСА нанесе тежко поражение на ФИДЕС. Орбан бяга в Масква!
    Путин се готви да прибира и Фицо.

    Коментиран от #16, #24

    20:55 12.04.2026

  • 2 Маргарет Тачър

    13 16 Отговор
    нека ги трепе,добитака това заслужава

    20:55 12.04.2026

  • 3 чикчирик

    15 8 Отговор
    А тука ИНФЛАЦИЯТА

    20:56 12.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 шаа

    19 5 Отговор
    т.нар. институт отново доказва своята користност, не че имаше нужда, понеже всички го знаят

    Коментиран от #11

    20:56 12.04.2026

  • 7 Ей това да си руснак е Божие наказание

    13 18 Отговор
    ......

    20:57 12.04.2026

  • 8 Шопо

    17 10 Отговор
    Русия не взема пленници, екзекутират ги на бойното поле.
    До последния украинец.
    Наемниците също.

    20:57 12.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 анонимен

    15 21 Отговор
    Руснаците никога не са могли да съжителстват в мир и спокойствие с нито един съседски народ, без значение дали той е в НАТО или не. Параноята че някой иска да им ограби нещо всъщност е само едно оправдание за агресивния им начин на съществуване. Те без враг просто не могат, за това винаги го търсят и го създават. Това е все едно да имаш някакъв побъркан съсед на който винаги нещо и някой му пречи. Има миролюбиви хора, но за съжаление има и руснаци.

    Коментиран от #41, #60

    20:58 12.04.2026

  • 11 В този институт работят

    14 6 Отговор

    До коментар #6 от "шаа":

    точно трима човека. Четах им регистрацията.

    20:58 12.04.2026

  • 12 Свети Кибик-Юродив

    10 19 Отговор
    Русия отдавна не е нормална държава. Заприлича на Северна Корея. И всичко това, благодарение на "СВО"-то, което повече от четири години "върви по план". Путин вече става неудобен, дори за близкото си обкръжение. Един ден, който наближава, това ще му струва скъпо. Ще го "пенсионират с почести", след което ще го заровят близо до Кремъл.

    Коментиран от #30

    20:58 12.04.2026

  • 13 Бен Вафлек

    7 15 Отговор
    Овце са, ще търпят.

    20:59 12.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Най Големия Враг

    8 14 Отговор
    На РУСИЯ.
    Е Путин

    Еврейската Троица

    ШАЛОМОВИЧ МЕНДЕЛ и СОЛОВЬОВ

    Ще затрие РУСКАТА КОЧИНА.

    21:00 12.04.2026

  • 16 Тръмп

    6 14 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Орбан няма карти.

    21:01 12.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Обикновен човек

    9 13 Отговор
    Всеки ден благодаря на съдбата, че не съм руснак.

    21:02 12.04.2026

  • 19 АБЕ МАНИ...

    7 8 Отговор
    От импотентност на пи ДЕР МОГУЧАЯ и предстоящият фалит и Разпад на ХАГАНАТА,... ПЕН дела монгольяк Ху.. ЙЛО превърна москалбад във...КОН ..ЦЛАГЕР!
    ЗАКРИВАЙ КЕН ЕФО
    АааааааХахахаха

    21:03 12.04.2026

  • 20 анонимен депутинизатор

    6 10 Отговор
    Кой му пука за блатарите? Тия са си разходен матрял и тва е.
    Добре сме си у Шенген и Еврозоната.Ей ся преди дни се върнахме от Гръчко и си напазарувахме чудни неща.
    Тва си е мечта за блатарите.Те дори не могат да отидат на пазар в Казахстан па камо ли в Гръчко....

    21:03 12.04.2026

  • 21 анонимен

    8 12 Отговор
    Войната в Украйна НЕ Е заради украйна.Тя е за да се запази робството на стадото в русия в което то се намира вече 4 или 5 века,от създаването на русия.Управниците на русия са превърнали хората там в едно безмисловно стадо от двуноги.Чрез геноцид и мизерия.Не идиота адолфио изби 56 ПЕДЕСЕ ИШЕСТ МИЛИОНА души.Изби ги варварския еврейски комунистически режим в кремъл.Защо като мръсна дума се използва фашизъм след като има по-мръсна дума-еврейски комунизъм,

    21:03 12.04.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 ПРИГОЖИН

    8 9 Отговор
    ВЛАДИМИРОВИЧ

    за 25 Години Управление

    Какво направи за Бедния Руснак ?

    Путин учуден :

    Как какво
    Спрях им Интернета

    Това малко ли е ?

    21:04 12.04.2026

  • 24 Радев

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Грешиш! Орбан и Фицо емигрират в България.

    21:04 12.04.2026

  • 25 анонимен

    6 5 Отговор
    И кой измисли и осъществи комунизмата?Измисли го евреина карло марксов а напрактика го осъществиха евреите ротшилдови чрез своите марионетки евреите в русия-уляноф и къмпани.След като ротшилдови са платили метежа 1917,през 1918г съвсем "случайно" от 316 тартори во главе с улянскийй и ДЖУГАшвилев САМО 18 не са джуги.

    21:05 12.04.2026

  • 26 Гресирана ватенка

    5 6 Отговор
    Май са гресирали Орбан 😁😁😁

    21:06 12.04.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Източна ромелия

    7 7 Отговор
    53 % за Виктор Орбан на изборите в Унгария . Гледайте унгарските телевизии

    21:06 12.04.2026

  • 29 Самото твое присъствие

    5 6 Отговор

    До коментар #14 от "Гориил":

    в този форум показва предимствата на демокрацията и плурализма пред ония отвратителни механизми, движещи така нареченото "руско гражданско общество".

    21:06 12.04.2026

  • 30 Грешиш

    8 7 Отговор

    До коментар #12 от "Свети Кибик-Юродив":

    Северна Корея заприлича на Русия. НРБ също беше станало като Русия.

    21:06 12.04.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Източна ромелия

    9 6 Отговор
    53% за Виктор Обан на изборите в Унгария. Гледайте унгарски телевизии

    21:07 12.04.2026

  • 33 анонимен

    7 9 Отговор
    Не знам колко пъти поФтарам че НАЙ-ГОЛЕМАТА ЖЕРТВА НА КОМУНИЗМАТА В РУСИЯ СА ХОРАТА ТАМ.Руските хора превърнати в едно стадо от зомбирани двуноги.

    21:07 12.04.2026

  • 34 Димо

    9 8 Отговор
    Путин и репресии. Това не е възможно. Питайте копейките да ви обяснят,че това са фейк новини,западна пропаганда! Ама иначе нито една копейка не иска да замине за руския рай! Защо ли?

    21:08 12.04.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Последния софиянец

    7 6 Отговор
    Оризо-Гризачите на Ким вода ше носат на ... педофила МОНГОЛЬЯК у блатния Кен Еф
    Монголо-- Татарските роби москаля, ЗАВИНАГИ си остават... Роби

    21:10 12.04.2026

  • 38 анонимен

    4 6 Отговор
    Трябва много ясно да разбираме, че Путин в собствените си представи е възглавил "кръстоносен поход" срещу международната система на света, за нейната промяна. Това е и опит да върнат Русия в миналото, когато човешкият живот не струваше нищо, когато насилието на държавата срещу гражданите беше нормално нещо.Това, което се опитва да направи Путин е да издигне насилието не просто в култ, а да го направи нещо напълно допустимо, инструмент, който може да се използва за постигане на собствените цели.

    21:10 12.04.2026

  • 39 СЕРП И МОЛОТ-СМЕРТЬ И ГОЛОД

    3 5 Отговор
    Ботоксовия кръвопроливник става по вреден и от Хитлер.

    21:12 12.04.2026

  • 40 Димитър Георгиев

    2 4 Отговор
    Колко низко може да падне една копейка?

    Коментиран от #42

    21:12 12.04.2026

  • 41 абе повярвах ти

    7 3 Отговор

    До коментар #10 от "анонимен":

    Обаче като се замисля, САЩ направиха толкова много войни след ВСВ, та някак ти излиза крива тезата.
    Май някой друг не може да живее в мир и се чуди как да си изпроси боя.

    Коментиран от #48

    21:12 12.04.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 фашистки рашастан в изолация

    3 3 Отговор
    Северна Корея ДВЕ !

    21:14 12.04.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Ами

    4 3 Отговор
    Защо се занимавате с Русия? Така са решили, така са напрвили.
    В щатите нямате ли си проблеми? Занимавайте се с вашите си проблеми.
    Или като не можете да решите своите, тръгвате да решавате чуждите.

    21:15 12.04.2026

  • 46 Абсурдистан

    1 4 Отговор
    Към стадо - по овчарски! На руснаците не им понася демокрацията. Те никога не са живяли в такава и си харесват сортира. Честито живот в путлерандия!

    21:15 12.04.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 отговор на Коментар до 41:

    2 5 Отговор

    До коментар #41 от "абе повярвах ти":

    Коментар до 41: Другари зомбита САЩ и НАТО някога да е нападнал някоя държава с цел да завземе територия, премахване на цяло население или системно и целенасочено да е удрял жилищни сгради, училища, болници или граждански обекти...Казвам целенасочено както го прави Раша в Украйна. Та САЩ и НАТО може да имат и 50 хиляди бази по цял свят но е важно какво правят там, до като твоята мама Русия е военно престъпна страна.

    21:17 12.04.2026

  • 49 оня с коня

    1 4 Отговор
    Чак не мога да си представя какво пък щеше да е в България,ако не се бяхме изоглавили от руския хомот!

    Коментиран от #62

    21:18 12.04.2026

  • 50 И обръчи от наши фирми

    4 1 Отговор
    А в БГ няма репресии. Само дето непослушните кметове лежат по арестите и после нищо. Свободна журналистика няма от над 15 години.

    21:18 12.04.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Ти да видиш

    3 1 Отговор
    С Путин лягате и с Путин ставате, тресат ви се от страх гащите и сънувате кошмари заради него.
    Има защо! Свиквайте! Нас това ни радва.

    Впрочем Орбан победи украинеца в Унгария, нещо мълчите като насρани по въпроса, що така!?

    21:20 12.04.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Наблюдател

    2 2 Отговор
    Единствената война, в което краварите се наредиха сред победителите е тази в която Русия размаза еврофашистите, а краварите се възползваха и си приписаха победа. Сега следва втора част!
    Толкоз по въпроса!

    Коментиран от #64

    21:23 12.04.2026

  • 56 анонимен

    1 2 Отговор
    Русия иска да се намеси във вътрешните работи на много европейски страни, за да пренасочи вниманието им към вътрешни конфликти и финансира ултрарадикални движения - крайнодесни и крайнолеви партии. Русия има изключително активно влияние чрез информационното пространство, опитвайки се да пропагандира идеята, че за дадена държава - би било много по-удобно да бъде неутрална и да намали помощта за Украйна. Тези два инструмента присъстват в различни държави, в цяла Континентална Европа ”. Според Подоляк е възможно методите на Москва да включват дори политически убийства в страни, които иска да дестабилизира. Масови протести, където ще има насилие, общество, доминирано от престъпни групировки, финансиране на политически убийства или държавни преврати, корупция на икономическите или политически елити в различни страни”.Нацистите са в московия.

    21:23 12.04.2026

  • 57 Бай Араб

    0 2 Отговор
    То уж Путин всичко в полза на руснаците прави,а на практика само ги избива на ден с хиляди.

    21:25 12.04.2026

  • 58 Сатана Z

    1 2 Отговор
    Другарите, очакваме ли още МОНГОЛСКИЯТ МИР на Дунав мост или ще борим Загиващият Запад като... Коце гагаузина, Пияната и доведените Щерки на педофила?
    Ъ?

    21:25 12.04.2026

  • 59 анонимен

    1 2 Отговор
    СССР е ЕДИНСТВЕНАТА държава, подпомагала Хитлер преди и в началото на войната!!!! Единствената. Немската армия, понеже е нямала право на обучение в такива мащаби, заради Първата световна война, СЕ Е ОБУЧАВАЛА в СССР. Дори в деня на нападението на Хитлер срещу СССР комунистическият режим ИЗПРАЩА влак с провизии и други товари КЪМ Германия. Това е защото целта на СССР е Германия на лудия Хитлер да отслаби запазните държави, след което СССР ДА ЗАВЛАДЕЕ ЕВРОПА. Те не са били подготвени за отбранителни сражения - САМО НАПАДАТЕЛНИ. А са били СЪЮЗНИК на Германия още от началото на 30-те години на века. Украинци са сътрудничили на Германия по много причини. СССР е сътрудничел, България също, Югославия също (към началото на войната), Италия, окупирана Франция, Швеция, Испания, Румъния.....Сталин е избил и уморил от глад огромна част от украинците, защото са се опитвали да постигнат независимост...

    Коментиран от #66, #70

    21:25 12.04.2026

  • 60 Парс

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "анонимен":

    Прав си! създали Карл, Наполеон, хитлер!!! Питай Кая- знае

    21:26 12.04.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Бай Араб

    0 1 Отговор

    До коментар #49 от "оня с коня":

    Ами питаш ли ги унгарците,от две години търсят работа в Румъния.

    21:27 12.04.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Каква...русия,ма г...Ей?!?

    1 0 Отговор

    До коментар #55 от "Наблюдател":

    Никога не е имало такъв ЕТНОС! Украйна, Беларус и монголо- Мюсюлманските Републики помагаха за Победата над нацизма! ФАКТ

    21:29 12.04.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Дедо

    0 0 Отговор

    До коментар #59 от "анонимен":

    Е не е точно така. Испания също е подпомагала Хитлер преди войната и по време на нея. Германската армия натрупва боен опит участвайки в Гражданската война в Испания . Също и Италия оказва подкрепа на Хитлер преди войната и по време на нея.

    21:29 12.04.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 анонимен

    1 0 Отговор
    Историята помни едно. Когато Русия изтегля посланиците си последно от България, след като се обединяват Княжество Румелия и източна България ПРОТИВ волята на руския цар, те си изтеглят цялата мисия от България. Следват най-успешните икономически години за България под ръководството на Стефан Стамболов. Страната е давана пример за "лъв" в икономическото развитие и икономическия бум! Всичко това свърша до момента когато Русия обявява Война на България през 1945г. въпреки, че България никога не е обявявала и след това се налага в продължение на 6г. България да изхранва Руската армия, която изнасилва, убива и беснее из нашите територии.От Русия нищо хубаво не чакай.

    21:31 12.04.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Бай Араб

    0 0 Отговор

    До коментар #59 от "анонимен":

    Какъв си ти бе? Русия изпратила влак с провизии!!!!????? Русия никога не е разполагала с провизии . Цял влак с провизии Русия не е виждала през цялото си съществуване.

    21:32 12.04.2026

  • 71 Гедер

    0 0 Отговор
    Русия разбра ,че Украйна е само върха на айсберга , а под водата е цяла планина от НАТО и ЕС

    21:32 12.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания