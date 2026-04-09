Смъртоносна атака в Запорожка област

Руска въздушна атака срещу селището Балабине в украинската Запорожка област през изминалата нощ е довела до жертви и ранени, съобщава Укринформ, позовавайки се на официална информация, предава БТА.

Ръководителят на областната военна администрация Иван Федоров обяви в Телеграм, че при нападението е загинал един човек, а други четирима са пострадали. По думите му броят на жертвите от сутрешните удари на руските сили в региона продължава да нараства.

В резултат на атаката са разрушени няколко частни жилищни сгради в Балабине.

По-рано беше съобщено, че са нанесени най-малко осем удара по Запорожка област, като първоначалните данни сочеха само една ранена жена.