Смъртоносна атака в Запорожка област

Руска въздушна атака срещу селището Балабине в украинската Запорожка област през изминалата нощ е довела до жертви и ранени, съобщава Укринформ, позовавайки се на официална информация, предава БТА.
Ръководителят на областната военна администрация Иван Федоров обяви в Телеграм, че при нападението е загинал един човек, а други четирима са пострадали. По думите му броят на жертвите от сутрешните удари на руските сили в региона продължава да нараства.
В резултат на атаката са разрушени няколко частни жилищни сгради в Балабине.
По-рано беше съобщено, че са нанесени най-малко осем удара по Запорожка област, като първоначалните данни сочеха само една ранена жена.
1 стоян георгиев- стъки
09:22 09.04.2026
3 Гост
09:27 09.04.2026
4 Един
09:41 09.04.2026
5 Гюро Михайлов
10:32 09.04.2026
6 Адеве
10:42 09.04.2026