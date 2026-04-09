Русия заплашва с „взривоопасно“ отмъщение, ако британски командоси конфискуват кораби по заповед на Стармър

Русия отправи предупреждение за сериозен отговор, ако Великобритания пристъпи към конфискация на кораби, свързани с Москва, съобщава The Sun, предава Фокус.

Напрежението се засили, след като британският премиер Киър Стармър заяви, че може да изпрати специални части, които да се качват на борда на танкери от т.нар. „сенчест флот“, ако те преминават през Ламанша.

Тези плавателни съдове се използват за заобикаляне на санкциите чрез транспортиране на петрол, а според информация на Швеция на някои от тях има и въоръжени руски военни.

Въпреки отправените предупреждения, шест такива кораба са преминали през Ламанша безпрепятствено през изминалата седмица.

Руският посланик в Лондон Андрей Келин реагира остро, заявявайки, че подобни действия няма да останат без последствия и че Москва обмисля ответни мерки. Той призова британското правителство да обмисли внимателно следващите си стъпки, като не уточни какъв ще бъде конкретният отговор.

Келин подчерта, че евентуално качване на британски военни на руски танкер ще бъде възприето като „изключително враждебен акт“ и определи всякакви опити за конфискация на руски кораби като недопустими.

Междувременно стана ясно, че фрегатата „Адмирал Григорович“ от руския Черноморски флот е съпровождала два танкера от „сенчестия флот“ в британски води, въпреки заявеното намерение на Лондон да предприеме действия срещу подобни плавателни съдове, съобщава „Телеграф“.

Военният кораб е плавал между танкерите „Универсал“ и „Енигма“, докато те са се насочвали към Плимът. По данни от публикации „Универсал“ е отплавал от руското пристанище Висоцк и се предполага, че е превозвал суров петрол под руски флаг.