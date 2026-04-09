Русия заплашва с „взривоопасно“ отмъщение, ако британски командоси конфискуват кораби по заповед на Стармър

9 Април, 2026 16:34 3 047 72

Москва предупреждава за „взривоопасен“ отговор на действията на Лондон срещу „сенчестия флот“

Русия заплашва с „взривоопасно“ отмъщение, ако британски командоси конфискуват кораби по заповед на Стармър - 1
Ели Стоянова

Русия отправи предупреждение за сериозен отговор, ако Великобритания пристъпи към конфискация на кораби, свързани с Москва, съобщава The Sun, предава Фокус.

Напрежението се засили, след като британският премиер Киър Стармър заяви, че може да изпрати специални части, които да се качват на борда на танкери от т.нар. „сенчест флот“, ако те преминават през Ламанша.

Тези плавателни съдове се използват за заобикаляне на санкциите чрез транспортиране на петрол, а според информация на Швеция на някои от тях има и въоръжени руски военни.

Въпреки отправените предупреждения, шест такива кораба са преминали през Ламанша безпрепятствено през изминалата седмица.

Руският посланик в Лондон Андрей Келин реагира остро, заявявайки, че подобни действия няма да останат без последствия и че Москва обмисля ответни мерки. Той призова британското правителство да обмисли внимателно следващите си стъпки, като не уточни какъв ще бъде конкретният отговор.

Келин подчерта, че евентуално качване на британски военни на руски танкер ще бъде възприето като „изключително враждебен акт“ и определи всякакви опити за конфискация на руски кораби като недопустими.

Междувременно стана ясно, че фрегатата „Адмирал Григорович“ от руския Черноморски флот е съпровождала два танкера от „сенчестия флот“ в британски води, въпреки заявеното намерение на Лондон да предприеме действия срещу подобни плавателни съдове, съобщава „Телеграф“.

Военният кораб е плавал между танкерите „Универсал“ и „Енигма“, докато те са се насочвали към Плимът. По данни от публикации „Универсал“ е отплавал от руското пристанище Висоцк и се предполага, че е превозвал суров петрол под руски флаг.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    30 53 Отговор
    SAS не са като грязните алкохолици от Алфа и Вимпел ...само за инфо !!!

    Коментиран от #5, #28

    16:36 09.04.2026

  • 2 Само

    31 23 Отговор
    да не отгледаме острова !

    Коментиран от #4

    16:38 09.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Шопо

    56 27 Отговор

    До коментар #2 от "Само":

    Мощността на "Цар Бомба" се оценява на около 57 мегатона, което е около 1500 пъти повече от комбинираната мощност на атомните бомби, унищожили Хирошима и Нагасаки по време на Втората световна война.
    На малобритания и трябва само една такава бомба и острова ще бъде заличен от лицето на земята.

    Коментиран от #8, #11, #12, #18, #32, #37

    16:48 09.04.2026

  • 5 Бум Бум

    17 13 Отговор

    До коментар #1 от "Сила":

    телавив

    16:49 09.04.2026

  • 6 Пенсионер 69 годишен

    37 19 Отговор
    Много българи чистят нужници и берат боровинки в блатата на Англия. Дано да не ги изпари атома. Да пази Господ.

    Коментиран от #42

    16:51 09.04.2026

  • 7 Владимир Путин, президент

    15 21 Отговор
    Британия да внимава в картинката !!!
    Имам нов Червен карандаш, а Маша си чеше своето Безпокойство, товарищи ☝️😁

    Коментиран от #38

    16:51 09.04.2026

  • 8 Тома

    36 13 Отговор

    До коментар #4 от "Шопо":

    Има по модерно оръжие и това е Посейдон

    16:53 09.04.2026

  • 9 БАБА меца

    47 19 Отговор
    ТЪРПИ много , но... разяри ли се , да не си и насреща . Кой е Британия че да казва кой и какво ще вози по моретата с корабите си . Айде... . Един ДУМБАЗИН стига на тоя свят ама и той е към края си след Иран .

    Коментиран от #15

    16:53 09.04.2026

  • 10 Нямат край

    20 41 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    Коментиран от #50

    16:53 09.04.2026

  • 11 Тихо ватнишки примат

    20 33 Отговор

    До коментар #4 от "Шопо":

    Ядреният терорист ще натиска ли копчето или го хвана шубето :))

    16:55 09.04.2026

  • 12 Пенсионер 69 годишен

    36 21 Отговор

    До коментар #4 от "Шопо":

    Руснаците признаха мощност от 50 милиона тона тротилов еквивалент за прекомерна. За заличаването на Англия е достатъчен един залп на подводница тип Борей. Пълно заличаване на хора, животни и растения.

    Коментиран от #19, #30

    16:56 09.04.2026

  • 13 да питам

    18 28 Отговор
    А верно ли не само САЩ, Швеция, Белгия, Испания, Франция, Гърция и Италия, но и Великобритания конфискуват руски петролни танкерчета ?

    Коментиран от #43

    16:56 09.04.2026

  • 14 Швейк

    24 30 Отговор
    В момента най мощното руско оръжие е плашенето на гаргите.

    16:57 09.04.2026

  • 15 1945

    17 23 Отговор

    До коментар #9 от "БАБА меца":

    никой не смее да наруши американските санции

    16:57 09.04.2026

  • 16 Владимир Путин, президент

    20 27 Отговор
    "...Русия заплашва..."

    Това вече дори не е смешно.
    Тия в Кремле не се ли усещат ? 😁

    16:59 09.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Пенсио

    20 26 Отговор

    До коментар #12 от "Пенсионер 69 годишен":

    Руснаците са един смешен книжен мечок .

    Коментиран от #20

    17:03 09.04.2026

  • 20 ДА ПУКИН МЕКИЯ

    15 18 Отговор

    До коментар #19 от "Пенсио":

    САМО ДУМИ ЗИМАХА ИМ ВЕЧЕ ДВАЙСЕ ТАНКЕРА А ТЕ МЪЛЧЪТ КЪТ ПЪТКИ....

    Коментиран от #25

    17:05 09.04.2026

  • 21 Ватите

    17 19 Отговор
    не спряха да хленчат. Почват да дразнят с празните си заплахи. Ако мигат да направят нещо, да го правят. Ако не, да млъкнат накрая. Хем не смеят нищо да направят, хем и не спират да приказват

    17:09 09.04.2026

  • 22 Смешко

    17 17 Отговор
    Заплахите на болшевиките ги знаем... 🤣 Особено на един от тях.

    Коментиран от #41

    17:09 09.04.2026

  • 23 ПИРАТИТЕ НА ДЪНОТО!!

    30 13 Отговор
    НАБЛИЖАВА ВРЕМЕТО ЗА ПОТАПЯНЕ НА ПИРАТСКИЯ ОСТРОВ !! ПРАЗНЕСТВОТО НА СВЕТА НАБЛИЖАВА !!!
    И ПАК ЩЕ Е КЪСНО!

    17:11 09.04.2026

  • 24 Сатанистите ще настъпят мотиката!

    21 13 Отговор
    Няма такова понятие в морското право "сенчест флот" Това е измишльотина на урсулите за руските кораби плаващи по удобен флаг! Но повечете кораби от световния търговски флот плават под удобен флсг. Включително и всички български кораби кораби плават под удобен флаг!

    Коментиран от #39

    17:13 09.04.2026

  • 25 НЯМА СТРАШНО

    10 12 Отговор

    До коментар #20 от "ДА ПУКИН МЕКИЯ":

    Нашият дър (жа) вен глава другарят Путин е многоходов
    и ще измисли нещо

    17:13 09.04.2026

  • 26 Горски

    23 11 Отговор
    Съединените щати приеха ВСИЧКИ!! точки от изискванията на Иран! Плюс поисканите компенсации, плюс да не възразяват срещу обогатяването на уран!? И обявиха това за победа?! Ето въпроса: Ако това е победа, какво е поражение? Нека да напомним, че в момента преговарят със списъка точки на Иран, а не с тоя на Щатите. Добре де докога ще има хора без мозък, които вярват на телевизора - колко пъти досега САЩ се обявяваха за победител и след няколко дни се оказваше, че не са победител и сега ще бъде същото. Култът към личността по време на комунизма беше детска игра сравнено с тези клоуни. Уж бяха договорили урана, сега не бил..ако го предал, можело..ама ще са наоколо, щото на място не става. Май си мисли, че само Иран трябва да спазва споразумението. САЩ и Израел не са длъжни. Голяма грешка. И да обобщим : Ормуз остава затворен, войната продължава до окончателно изнасяне на САЩ от залива, а цените на горивата излитат.

    Коментиран от #29, #45, #72

    17:15 09.04.2026

  • 27 дончичо

    11 7 Отговор

    До коментар #3 от "Плаши пут":

    А теб ,кой не е минал от тук само той не те е ашладисал,международник!

    17:17 09.04.2026

  • 28 Европеец

    10 10 Отговор

    До коментар #1 от "Сила":

    Според мен Русия чертае отново червени линии и когато западащите ги нарушат либералния Путин отново нищо няма да предприеме.... Много всяко начало си има и край де..... Ще поживеем и ще видим....

    17:17 09.04.2026

  • 29 Владимир Путин, президент

    11 19 Отговор

    До коментар #26 от "Горски":

    "...Съединените щати приеха ВСИЧКИ точки на Иран..."

    Въпрос на време е нища Русия да приеме ВСИЧКИ точки на горда Украйна и се омита !!! И връща Крим разбира се ☝️

    Коментиран от #44

    17:20 09.04.2026

  • 30 Механик

    12 12 Отговор

    До коментар #12 от "Пенсионер 69 годишен":

    Абе, и мен ме бяха излъгали така, че Русия била някаква сила.

    17:22 09.04.2026

  • 31 Ха-ха

    11 10 Отговор
    Русийката е под вода. Бълбук -бълбук.!

    17:24 09.04.2026

  • 32 Ама

    10 3 Отговор

    До коментар #4 от "Шопо":

    много обичате да пишете щуротии

    17:24 09.04.2026

  • 33 1234

    5 6 Отговор
    Изглежда путин е намерил време да погледне как действат иранците. Защото той сега основно се занимава с топенето на снеговете да не доведе до наводнения. Всеки ден дава указания на губернаторите кои дерета да чистят. Това е държавник. Украйна и Иран не го интересуват.

    17:27 09.04.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Ха ха ха

    9 7 Отговор
    Отмъщението ще включва пияни руски войници с магарета и мотопеди

    17:29 09.04.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Ха ха ха

    9 6 Отговор

    До коментар #4 от "Шопо":

    Такава бомба имат само американците

    Коментиран от #65, #66, #67

    17:30 09.04.2026

  • 38 ужас

    6 5 Отговор

    До коментар #7 от "Владимир Путин, президент":

    маша яко ги плаши с тая "озобоченость". Кара ги да треперят, а истинското страшилище е хитругата песков. Той ги заплаши с лондонския съд по морско право, ако арестуват руски танкер.

    17:30 09.04.2026

  • 39 Глупости

    10 8 Отговор

    До коментар #24 от "Сатанистите ще настъпят мотиката!":

    Руските кораби от сенчестия флот са без застраховка и с фалшиви документи, ръждясали и опасни за корабоплаването и създават възможност за екологична катастрофа.

    Коментиран от #57

    17:36 09.04.2026

  • 40 Мишел

    9 6 Отговор
    Украинската армия вдигна темпото: 9 дни от април, 9 унищожени руски ЗРК (ВИДЕО). Днес, 9 април, силите за безпилотни системи на Украйна са унищожили още една зенитно-ракетна система (ЗРК) "Тор-М1", разположена в окупираната от руснаците Донецка област. Това съобщи командващият подразделението в украинската армия Роберт Бровди с позивна Мадяр.

    Коментиран от #71

    17:36 09.04.2026

  • 41 Ааа, супер

    12 3 Отговор

    До коментар #22 от "Смешко":

    🤣👍 очакваме поредното включване на Димата

    17:36 09.04.2026

  • 42 6135

    9 2 Отговор

    До коментар #6 от "Пенсионер 69 годишен":

    А много българи работиме бяла работа на острова и вземаме по-големи заплати от 99% от работещите в Англия...
    Не робувайте на стереотипи!

    17:41 09.04.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 1102

    4 7 Отговор

    До коментар #29 от "Владимир Путин, президент":

    Голем пъшкалник си! Кервана си върви а такива като теб вдигат врява след него!

    17:48 09.04.2026

  • 45 Фалшиви кадри и информация

    8 4 Отговор

    До коментар #26 от "Горски":

    заляха социалните мрежи след атаките на Иран. Стари видеа и кадри от Сирия, както и манипулирани изображения и съдържание, генерирано с изкуствен интелект, се разпространяват в социалните мрежи като кадри от предполагаеми ирански удари срещу Израел или САЩ, както и фалшива пропагандна информация за голям брой ранени и убити американски войници. Тръмп днес съобщи и за фалшива информация, разпространявана от Иран, относно десетте точки на споразумението между двете страни. Нито едно от исканията на Иран за репарации или изтегляне на САЩ от БИ не е и няма да бъде прието.

    😁

    17:48 09.04.2026

  • 46 да питам

    10 7 Отговор
    верно ли Русия започнала да разпродава всичко в държавата на половин цена, -50% промоция, дори държавния резерв привършил ?

    17:49 09.04.2026

  • 47 Правилно

    8 11 Отговор
    Колко си мислят тия пирати и крадци, че ще ги чака Русия? Тя е търпелива, но наглостта на западните крадци край няма

    Коментиран от #51

    17:51 09.04.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 точка

    10 9 Отговор
    Русия си прави сметката много внимателно. Превъзходството на НАТо е убииствено. Само самолетите му са двадесет хиляди,докато Русия има четири хиляди. Същото предимство НАТО има и с корабите и сухопътните воиски. Затова Русия е толкова сдържана. Единственото превъзходство на Русия е ядрената триада. Залогът е огромен.

    Коментиран от #54, #59

    17:53 09.04.2026

  • 50 не може да бъде

    7 5 Отговор

    До коментар #10 от "Нямат край":

    Знаете ли какво казват експертите -може да натикаш руснака в ъгъла да го мачкаш риташ да издевателстваш над него и когато си решил че той вече е напълно смазан и ще изпълнява всичко което му кажеш изведнъж той намира отнякъде половинка бръснарско ножче и с него ти прерязва гърлото !?

    Коментиран от #53

    17:54 09.04.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Русия

    9 12 Отговор

    До коментар #36 от "факуса":

    най-страхливата държава на света да думне британски кораб. Руснаците само при мисълта за такова нещо ще умрат от страх, преди да е започнала операцията 😂

    Коментиран от #55

    17:56 09.04.2026

  • 53 това

    4 5 Отговор

    До коментар #50 от "не може да бъде":

    в кой филм го гледа?

    17:59 09.04.2026

  • 54 ....

    10 7 Отговор

    До коментар #49 от "точка":

    Русия има общо 3000 самолета и вертолета общо, а не само самолети. Това е към 2022. Във войната обаче е загубила около 400 самолета и 300 хеликоптера.

    18:01 09.04.2026

  • 55 как си..

    3 9 Отговор

    До коментар #52 от "Русия":

    Бе бгбандерец,въвweцeтo нaпеефдьскио..кушай на здоровье,за феновете на зеления мухал за празниците будеть допълнителную добавку оджлътотому

    18:17 09.04.2026

  • 56 Тити

    10 3 Отговор
    Големи хумористи са Рашистите ноискят си че някой ще се съобразява с тях.

    18:25 09.04.2026

  • 57 БУЛШЕТ

    4 6 Отговор

    До коментар #39 от "Глупости":

    ЩО СЯ ВОЕННИТЕ КОРАБИ И САМОЛЕТИ СЪС ЗАСТРСХОВКАЛИ СА А БОМБИТЕ И РАКЕТИТЕ А ТЕЗИ НЕЩА НЕ ДА ЛИ ОПАСНИ ЗА ПЛАНЕТАТА КАТО ДИМЯТ, ГОРЯТ И ГЪРМЯТ.

    18:32 09.04.2026

  • 58 россиян..

    5 10 Отговор
    Днес цел ден съм на водочку със сельодочку в томатном сосе,на ето дату 09.04.1945..красная брала кьонегсбергу,русской город в сердечку на урсулите..славу маршала василевсково

    18:34 09.04.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Патравата руска армия

    10 4 Отговор
    Патравата академия на науките изрази претенции за територии на Луната .
    Тия човек няма да изпратят и след 50 години ама претенции имат .
    😁😁😁

    Няма , по читавите учени и инженери се чупиха от тая смрад .

    18:35 09.04.2026

  • 61 Ха хи хо

    3 9 Отговор
    Вчера два "сенчести" танкера преминаха през Ла Манша, съпровождаше ги една руска фрегата. Рижавите пирати само гльодаха!

    18:50 09.04.2026

  • 62 Митя и Маша

    10 2 Отговор
    ще ги замерят с шотчета!

    18:58 09.04.2026

  • 63 Гнили западняци

    4 8 Отговор
    не пречете русия да си внася горива!

    Коментиран от #64

    18:59 09.04.2026

  • 64 да питам

    8 2 Отговор

    До коментар #63 от "Гнили западняци":

    верно ли Русия започнала да разпродава всичко в държавата на половин цена, -50% промоция, дори държавния резерв привършил и защо се е получило така ?

    Коментиран от #69

    19:02 09.04.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Поне хвани някой батко

    0 1 Отговор

    До коментар #64 от "да питам":

    да ти измисли по читави опорки за тролене, за да не изглеждаш толкова глупаво и жалко. После зеещо Русия е велика. С лъжи и глупаци в отчаянието си срещу нея!

    19:53 09.04.2026

  • 70 голема

    0 1 Отговор
    заблуда си: заедно я правят СССР след атомната на САЩ, с което започват надпреварата. Термоядрената достига същите градуси като слънцето, досега не е използвана освен на полигон, но види се скоро предстои. Има сведения за разработена 200 мегатона и повече.....

    19:55 09.04.2026

  • 71 Парс

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Мишел":

    Като побеждава по всички фронтове защо още не в Москва или поне в Крым както обещаваше?

    20:07 09.04.2026

  • 72 Тръмпи

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Горски":

    Ти в гората ли съчиняваш тези безсмици, ха ха хааааа

    20:10 09.04.2026

