Тръмп каза, че е настроен доста оптимистично преди ключовите преговори с Иран

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че е настроен доста оптимистично преди ключовите преговори с Иран в Пакистан този уикенд, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"На срещите те говорят много по-различно, отколкото пред медиите. Много по-разумно се държат", каза американският президент в телефонен разговор с канал Ен Би Си Нюз, имайки предвид иранските представители.

"Те приемат всичко, което трябва да приемат. Не забравяйте, че бяха победени", заяви още Тръмп.

Американският президент Доналд Тръмп очаква съюзниците от НАТО да поемат конкретни ангажименти за гарантирането на сигурността на Ормузкия проток след разговорите с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, заяви говорителката на НАТО Алисън Харт, цитирана от ДПА.

Рюте информира партньорите за обсъжданията във Вашингтон, каза Харт.

"Ясно е, че Съединените щати очакват конкретни ангажименти и действия за гарантирането на сигурността на корабоплаването в Ормузкия проток", посочи говорителката.

Медии, сред които Блумбърг и германското списание "Шпигел", съобщиха, че Вашингтон очаква европейските съюзници да представят конкретни планове до дни.

Доналд Тръмп нееднократно поиска подкрепа от останалите членове на НАТО за усилията на САЩ за отваряне на стратегическия проток.

По-малко от 24 часа след като бе обявено спирането на огъня във войната срещу Иран, Марк Рюте се срещна с Доналд Тръмп във Вашингтон вчера.

Иран блокира Ормузкия проток в началото на миналия месец, в отговор на атаките на Съединените щати и Израел срещу Ислямската република.

НАТО е склонна да изиграе роля във възможна мисия в Ормузкия проток, ако има тази възможност, каза днес Марк Рюте.