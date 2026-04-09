Тръмп каза, че е настроен доста оптимистично преди ключовите преговори с Иран

9 Април, 2026 23:04 1 246 53

  • доналд тръмп-
  • сащ-
  • иран-
  • пакистан

На срещите те говорят много по-различно, отколкото пред медиите, каза президентът

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че е настроен доста оптимистично преди ключовите преговори с Иран в Пакистан този уикенд, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"На срещите те говорят много по-различно, отколкото пред медиите. Много по-разумно се държат", каза американският президент в телефонен разговор с канал Ен Би Си Нюз, имайки предвид иранските представители.

"Те приемат всичко, което трябва да приемат. Не забравяйте, че бяха победени", заяви още Тръмп.

Американският президент Доналд Тръмп очаква съюзниците от НАТО да поемат конкретни ангажименти за гарантирането на сигурността на Ормузкия проток след разговорите с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, заяви говорителката на НАТО Алисън Харт, цитирана от ДПА.

Рюте информира партньорите за обсъжданията във Вашингтон, каза Харт.

"Ясно е, че Съединените щати очакват конкретни ангажименти и действия за гарантирането на сигурността на корабоплаването в Ормузкия проток", посочи говорителката.

Медии, сред които Блумбърг и германското списание "Шпигел", съобщиха, че Вашингтон очаква европейските съюзници да представят конкретни планове до дни.

Доналд Тръмп нееднократно поиска подкрепа от останалите членове на НАТО за усилията на САЩ за отваряне на стратегическия проток.

По-малко от 24 часа след като бе обявено спирането на огъня във войната срещу Иран, Марк Рюте се срещна с Доналд Тръмп във Вашингтон вчера.

Иран блокира Ормузкия проток в началото на миналия месец, в отговор на атаките на Съединените щати и Израел срещу Ислямската република.

НАТО е склонна да изиграе роля във възможна мисия в Ормузкия проток, ако има тази възможност, каза днес Марк Рюте.


  • 1 Сатана Z

    19 5 Отговор
    Палачът от Белия дом е масов убиец.Луд за връзване .

    Коментиран от #10, #21, #35

    23:06 09.04.2026

  • 2 Мелания

    12 1 Отговор
    - Снощи и мен ме излъга че е настроен доста оптимистично, а то - цяла нощ жваках дъвка Спиърминт!

    Коментиран от #42

    23:07 09.04.2026

  • 3 Критик

    6 11 Отговор
    Дори и феновете (русофилите) 😁 вече не вярват на Миротвореца. 😂 Лъже повече и от Путлер.

    Коментиран от #8

    23:07 09.04.2026

  • 4 Този изкара на показ

    14 1 Отговор
    Нова психична болест която не е известна на медицината и тепърва трябва да се проучва🤣🤣🤣🤣

    23:08 09.04.2026

  • 5 Се ми се чини шо дека

    6 13 Отговор
    Па ше фръкят чалми, фереджета, чаршафе ,.. козина и уши
    Ееееедехееее

    23:08 09.04.2026

  • 6 Баце ЕООД

    14 6 Отговор
    Ахахаха, не знам кой е по клоун Тръмп или Зеленски?

    Коментиран от #12

    23:08 09.04.2026

  • 7 Последния Софиянец

    7 5 Отговор
    На летище Варна вчера и днес американски самолети стоварват хиляди войници.Истински десант.

    Коментиран от #9, #24, #31

    23:08 09.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Ахаха

    6 0 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    Кво правиш във Варна, бе Софиянец?

    23:09 09.04.2026

  • 10 Те затова у .. ЙЛО е издирван от закона

    6 11 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    За масови убийства, педофилия и 65 000 отвлечени Украински дечица

    Коментиран от #14, #41

    23:10 09.04.2026

  • 11 Европеец

    6 5 Отговор
    Тръмп ще спаси света и на близкия изток вече ще казваме американския изток.

    23:10 09.04.2026

  • 12 СПОР НЯМА

    5 11 Отговор

    До коментар #6 от "Баце ЕООД":

    Оня Пен ДЕЛ дека Избега по прашки от некаков ГОТВАЧ
    Ееееедехееее
    А ти цаливаш ли КУ РАна?

    Коментиран от #27, #52, #53

    23:11 09.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 За тях отговаря зеленскаяяя,

    9 3 Отговор

    До коментар #10 от "Те затова у .. ЙЛО е издирван от закона":

    продала ги на западните пед..F.или, епшйанчовци

    23:12 09.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Хахахаххххааааа

    5 1 Отговор

    До коментар #15 от "Ясер Арафат Каза":

    (Тодор Живков)

    Коментиран от #18

    23:15 09.04.2026

  • 17 Владимир Путин, президент

    6 2 Отговор
    Я тоже съм аптимистично настроен !!!
    В паралелната вселена ....

    23:17 09.04.2026

  • 18 Пийвайте и водичка

    4 1 Отговор

    До коментар #16 от "Хахахаххххааааа":

    Бе факти, щото е СУХ

    23:17 09.04.2026

  • 19 Да, но след

    8 1 Отговор
    5 минути ще е разсърден, ще кълне, ще плава и ще псува цял свят. Дончо е за връзване...

    23:19 09.04.2026

  • 20 Общо Казано

    5 2 Отговор
    Вече Има Нов Световен Ред-духатго тези... Евроатлантични и седерасите от бг, петроханците, герб, и сфиньете пеефски....

    Коментиран от #23

    23:21 09.04.2026

  • 21 аz СВО Победа 80

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    А Путин ще бъде издигнат на пиедестал задето изби 1 милион руснака.

    23:24 09.04.2026

  • 22 Възраждане

    2 3 Отговор
    Оная Пияната и коце ле..Дала бяха категорични:
    Бай ДОНЧО е нашият Човек

    23:25 09.04.2026

  • 23 Оди у Въш.кар.истан

    2 4 Отговор

    До коментар #20 от "Общо Казано":

    Там има ред.

    Коментиран от #25

    23:25 09.04.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Венелина Маринова

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Ясер Арафат Каза":

    Подкрепям казаното на 100% !!!

    23:29 09.04.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Иран те разката нещастнико

    5 3 Отговор
    Сега на всичко ще си съгласен, само преговори да има!

    23:31 09.04.2026

  • 29 Тольо Цайса с Брадъта

    0 1 Отговор

    До коментар #15 от "Ясер Арафат Каза":

    И аз подкрепям казаното на 100% !

    23:32 09.04.2026

  • 30 Горски

    3 1 Отговор
    Минималните искания, отправени от Иран, остават неприемливи за САЩ и Израел..." Не ми се струва че исканията на Иран са минимални. Премахване на санкциите срещу Иран, изплащане на репарации, съвсем не приличат на минимални искания, нито на страна загубила войната. А като добавим и отказа от най-главното настояване на САЩ, Иран да се откаже от обогатяване на уран, не виждам има ли нормален човек който вярва че САЩ печелят битката? Целият Пакет на Перука тръмп е Загуба на писта за краварчето. Организирана от Ционистите, които си ги връткат на къса Каишка. За справка - бай Перука е Сроден за Ционисти. Там едно от синчетата му го направиха Еврейн де, като се ожени за еврейка. В крайна Сметка, Целта на Краварника е ФАЛИТ! Щото Дължът само на КИТАЙ Трилиарди. За тва и пали войни краварчето, та Уж да се измъкне. Което няма как да стане. Ако сте гледали по краварските улици в Ню Йорк, колко Бездомни Ветерерани и не само има. Оставям Фентанила за Печалба на ЦРУ де.

    Коментиран от #32

    23:35 09.04.2026

  • 31 Иван

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    Защо толкова бавно написа коментар към статията? Шестима души те изпревариха

    23:37 09.04.2026

  • 32 Шматкар,

    1 2 Отговор

    До коментар #30 от "Горски":

    Ядеш ли К/РА?

    Коментиран от #34, #37

    23:40 09.04.2026

  • 33 Доналд Тръмп:

    2 0 Отговор
    С нахалство към прогрес!

    23:52 09.04.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Като неговия кумир

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    в Кремъл

    23:53 09.04.2026

  • 36 Артилерист

    4 0 Отговор
    На това което казва Тръмп може да се вярва колкото на комичния артист Зеленски или на мутрата Борисов. Те сменят мнението си по сто пъти на ден. Но лабилното мнение на Тръмп е много опасно както за всяка отделно взета страна-визирам конкретно България-така и за света като цяло. Защото подписването на договор по сигурността от страна на Гюро с воюващата в момента Украйна, практически означава, че България открито (скритото отдавна е известно) се включва във войната срещу Русия на страната на Украйна. И тъй като България е абсолютно подчинена на САЩ-това американците ни го казаха директно още 1990г, понеже сме били победена страна в Студената война- това действие на временното бг правителство няма как да не е съгласувано с посолствоТО. И няма как да се заблуждаваме по витиеватите приказки на Тръмп- САЩ продължават войната срещу Русия в Украйна чрез украинците, предоставяйки по-голяма част от оръжията за киевската хунта...

    00:04 10.04.2026

  • 37 Горски

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Шматкар,":

    Набиват ли ти К/РА с 200?

    00:04 10.04.2026

  • 38 Данко Харсъзина

    4 0 Отговор
    На бай Дончо вече едва ли някой му вярва. Просто всички вече го изтърпяват.

    00:13 10.04.2026

  • 39 Луд умора няма !!!

    1 0 Отговор
    Луд умора няма !!!

    00:19 10.04.2026

  • 40 Исторически факти

    0 0 Отговор
    Мелания каза, че Епстийн само веднъж е проверявал зарзалата й...

    00:47 10.04.2026

  • 41 Откъде са "отвлечени" децата бе?

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Те затова у .. ЙЛО е издирван от закона":

    От руските области!!! Още ли не си разбрал! За да не ги бомбят бандерите!
    Или искаш да ги предадат на Олена, за да ги продава на запад цели или на части?
    Появят ли се родители, децата им се връщат, а сирачетата са от родители избити във войната им с бандерите на Зельо.

    00:49 10.04.2026

  • 42 Исторически факти

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Мелания":

    Христо Гроздев дали е изръчкал вече и Мелания или не може да се дореди от охраната...

    00:52 10.04.2026

  • 43 демократ

    1 0 Отговор
    Няма как войната да спре като е записано в Американската конституция че Сащ трябва да гарантира сигурноста на Еврейската държава.Как си я мислите вие тая.

    00:53 10.04.2026

  • 44 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор
    САШтанистите победоносно избягаха, като бити ПЕ•ЕРА$И от Афганистан ❗
    САШтанистите победоносно бяха изритани, като мръ$ни Q-чета от Ирак❗
    Сега победоносно приеха условията на Иран‼️

    Коментиран от #45

    01:00 10.04.2026

  • 45 Украина талантливая и рабатливая

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Важното е че една Украина на cpaa тъ пата матушка

    Коментиран от #46, #47

    01:04 10.04.2026

  • 46 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "Украина талантливая и рабатливая":

    У... йна е само територия❗Територия населена с рашисти, пАляци и маджари❗ Територия на която САШтанистите искаха да се настанят, ама сметките им излязоха без кръчмар❗
    Ама ПО ПЕЙКИТЕ знаете само да лаете ❗

    Коментиран от #48

    01:12 10.04.2026

  • 47 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "Украина талантливая и рабатливая":

    таА "талантливая и рабатливая" има за посРаник у нас €блива@я мащеха на из-чади€- убиец❗

    01:15 10.04.2026

  • 48 Украина талантливая и рабатливая

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Важното е че убиват руски ко пелета населението в Рашкия намалява и задтарява. А пияни руски дъртаци проблеми не правят

    Коментиран от #49, #50

    01:22 10.04.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 1 Отговор

    До коментар #48 от "Украина талантливая и рабатливая":

    Щом за тебе у.бийството е най-важното нещо-
    отиди си удари една ZЛОБАРКА с лява ръка,
    та и.збий милион твои наследници по стената❗

    Коментиран от #51

    01:29 10.04.2026

  • 51 Украина талантливая и рабатливая

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Ще ви изметеме бе комунист про бит..

    01:52 10.04.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 ВЕРНО НЕМА СПОР........

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "СПОР НЯМА":

    МНОООО СИ П-РО-сТ.............!

    02:30 10.04.2026