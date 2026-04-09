Премиерът на Гренландия отговори на Тръмп: Ние не сме някакво парче лед

9 Април, 2026 20:24 1 858 30

Ние сме гордо население от 57 000 души, работещо всеки ден, подчерта премиерът на Гренландия

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Премиерът на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен заяви днес, че представлява горда нация, която се стреми да поддържа световния ред, оспорвайки последните коментари за арктическия остров на президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Вчера Тръмп изрази разочарованието си от НАТО, докато отношенията в съюза достигнаха кризисна точка заради войната с Иран, заявявайки, че организацията „не е била на разположение, когато е била необходим, и че той все още си спомня Гренландия, според него „голямо, зле управлявано парче лед“.

„Важното за нас е да запазим световната общност, която изградихме след Втората световна война, в която имаме отбранителен съюз, който уважаваме, и в която международното право се спазва от всички страни“, заяви Нилсен.

„Тези неща сега са оспорвани и мисля, че всички съюзници трябва да се обединят, за да се опитат да ги запазят. Надявам се това да се случи“, добави той.

Същевременно Нилсен се противопостави на описанието на страната му от Тръмп.

„Ние не сме някакво парче лед. Ние сме гордо население от 57 000 души, работещо всеки ден като добри глобални граждани, в пълно уважение към всички наши съюзници“, подчерта премиерът на Гренландия.


Дания
Свързани новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

  • 1 Пич

    27 3 Отговор
    А бе, аланколу, по добре да си беше траял!!! Тръмп тъкмо ви беше забравил бе.......

    Коментиран от #5

    20:27 09.04.2026

  • 2 Без майтап

    28 1 Отговор
    Цял свят видя че парчето лед е Тръмп.

    20:29 09.04.2026

  • 3 Хохо Бохо

    29 4 Отговор
    Скоро ще станете краварски щат благодарение овчедушието на ЕС. Тъй както си трайкат за Иран, Куба и Венецуела тъй и света ще си затрайка за Гренландие, че и за Исландия понеже рижия павиан разлика не прави

    20:29 09.04.2026

  • 4 Тръмп

    12 0 Отговор
    Е ДУЛ !!!

    20:30 09.04.2026

  • 5 Гласоподавател

    22 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Сншението и поклонението е характерно за българските политици.

    20:32 09.04.2026

  • 6 Последния Софиянец

    7 4 Отговор
    Тръмп мести 80 000 войници от Италия, Испания, Германия, Франция на Балканите

    Коментиран от #13

    20:33 09.04.2026

  • 7 Верну

    19 3 Отговор
    Руте е най гордия облизвач.

    Коментиран от #14

    20:34 09.04.2026

  • 8 Тити

    14 0 Отговор
    Явно това не в седмицата на рижавото куку получава само откази

    20:36 09.04.2026

  • 9 Прокопи

    13 1 Отговор
    Ще го подлудите този бай Дончо бре. 🤣

    20:37 09.04.2026

  • 10 Kaлпазанин

    13 1 Отговор
    За да измие срама от резила в Персия ,този клоун като нищо ще прати там един самолетоносач и готово ,ЕС ще му се противопоставили ?????🤔🤔🤔🤔не вярвам

    Коментиран от #22

    20:42 09.04.2026

  • 11 Иванка

    20 0 Отговор
    Тръмп го гледам и се срамувам заради него. Много се излага, вече е известен като "лъжльото" по целия свят.
    Срам за себе си и срам за държавата си.
    За нищо не става вече, но и излага и САЩ, лоша работа.
    Всички си знаеха, че САЩ, че не са толкова велики, но сега вече са напълно убедени.
    Айде със здраве.

    Коментиран от #17, #19

    20:44 09.04.2026

  • 12 Хи хи

    2 9 Отговор
    Тръмпи вече обмисля незабавното преместване на всичкото оръжие дадено от гупавия бидон на урките, в Гренландия, където хаймарсите атакамсите и абрамсите ще запеят в хор за освобождението на Гренландия от датска окупация !!

    20:45 09.04.2026

  • 13 Тръмп

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    Си го мести от единия крачол в другия, но без особен успех, хахахаха.

    20:49 09.04.2026

  • 14 Бай Ставри

    10 1 Отговор

    До коментар #7 от "Верну":

    Рюте си е отявлен хомосексуалист, така че му харесва

    Коментиран от #30

    20:52 09.04.2026

  • 15 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    9 0 Отговор
    Абе кво му се обяснявате на тоя бо.клук и убиец кво сте бе ...ми.шки само.тани ....покажете гръбнак пред демона

    20:52 09.04.2026

  • 16 Тръмп

    5 0 Отговор
    Ние не сме някаквитъпи кравари.Ние сме горди англосаксонски наследници които е-бaвaт мамата на всичко до което се докоснат

    20:53 09.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Пингвин

    1 0 Отговор
    Той се сетил да му отговори.

    20:55 09.04.2026

  • 19 Мелания

    4 1 Отговор

    До коментар #11 от "Иванка":

    Иванке бивша си и ми завиждаш

    Коментиран от #20

    20:56 09.04.2026

  • 20 Рюте

    6 0 Отговор

    До коментар #19 от "Мелания":

    и ти си бивша, аз съм настояща.

    20:56 09.04.2026

  • 21 Дудов

    5 0 Отговор
    Е обикновен фе-калий но имаше подкрепата на болшинството от гласувалите американци.Следва ли да се мисли че в повече от половин америка живеят индивиди с подобно определение?

    21:00 09.04.2026

  • 22 Търновец

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Kaлпазанин":

    По принцип по високите цени на енергоносителите след началото на войната на Израел и САЩ правят икономически изгодни нови проекти за добив на нефт и газ в Аляска - богати банкери застрахователи собственици на строителни фирми имат интерес от нови войни. Цените малко паднаха след премиери и Бай Дончо пак духа срещу Гренландия

    21:02 09.04.2026

  • 23 ДЕМЕК

    1 1 Отговор
    АКО НЕ БЕШЕ ГН.ДН.ТР.👑
    НИКОЙ НЯМАШЕ ДА ЗНАЕ
    ЧЕ НА ТОЗИ ЛЕД ЗА УИЙСКИ ИМА ....ОРА...

    21:40 09.04.2026

  • 24 така, така

    1 1 Отговор
    Е, не може да му се отрече прозорливостта на премиерът на Гренландия - те са най-лесната мишена, ако чичо Дончо търси бърза и лесна победа, а такава след фиаското в Иран ще му трябва.
    Преди изборите, чичо Дончо трябва да заработи наистина "върховна" сделка, а не сапунен балон. И къде ще е най-лесно, естествено Гренландия - там нямат никакъв капацитет да му се противопоставят. Мишките от НАТО няма да задействат прословутия член 5, не защото не би им се искало, а защото нищо не струват без САЩ. Горката Дания, нищо няма да я спаси, нито членство в НАТО, нито цивилизованият й ред, нито високия стандарт. Бедните и нещастни кубинци няма да се дадат лесно, при всичките си икономически (а може и политически) проблеми.
    Та, ако историята с Иран наистина е свършила (затова не съм убеден), то да се готви Гренландия. Едва ли чичо Дончо ще предприеме веднага война с потенциал за много американски жертви, те това въобще не му трябва преди изборите.

    Коментиран от #28

    23:09 09.04.2026

  • 25 Цвете

    1 0 Отговор
    ТАКА СЕ ГОВОРИ ДИРЕКТНО БЕЗ ЗАОБИКАЛКИ.ЗА СЪЖАЛЕНИЕ ДАЛИ ЩЕ РАЗБЕРЕ ТОЗИ, КОЙТО СЕ Е УСТРЕМИЛ ДА РАЗДАВА САМ " ПРАВОСЪДИЕ " БЕЗ ДА СЕ Е ДЕПУТАТ ДО НЯКОЙ, КОЙТО Е ПО ИНТЕЛИГЕНТЕН ОТ НЕГО? .

    23:11 09.04.2026

  • 26 Цвете

    1 0 Отговор
    БЕЗ ДА СЕ Е ДОПИТАЛ.

    23:15 09.04.2026

  • 27 Цвете

    1 0 Отговор
    23:16 09.04.2026

  • 28 Ааами има изход

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "така, така":

    Да поискат помощ от Китай и Русия. Гренландия в БРИКС, като суверенна страна... А рижия ще ги греда през крив макарон...

    23:28 09.04.2026

  • 29 мдааа

    0 0 Отговор
    Повече са от Монако, Сан Марино и 100х повече от Ватикана

    23:58 09.04.2026

  • 30 демократ

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Бай Ставри":

    Че то други холандци има ли.

    00:51 10.04.2026

