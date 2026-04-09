Премиерът на Гренландия отговори на Тръмп: Ние не сме някакво парче лед

Премиерът на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен заяви днес, че представлява горда нация, която се стреми да поддържа световния ред, оспорвайки последните коментари за арктическия остров на президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Вчера Тръмп изрази разочарованието си от НАТО, докато отношенията в съюза достигнаха кризисна точка заради войната с Иран, заявявайки, че организацията „не е била на разположение, когато е била необходим, и че той все още си спомня Гренландия, според него „голямо, зле управлявано парче лед“.
„Важното за нас е да запазим световната общност, която изградихме след Втората световна война, в която имаме отбранителен съюз, който уважаваме, и в която международното право се спазва от всички страни“, заяви Нилсен.
„Тези неща сега са оспорвани и мисля, че всички съюзници трябва да се обединят, за да се опитат да ги запазят. Надявам се това да се случи“, добави той.
Същевременно Нилсен се противопостави на описанието на страната му от Тръмп.
„Ние не сме някакво парче лед. Ние сме гордо население от 57 000 души, работещо всеки ден като добри глобални граждани, в пълно уважение към всички наши съюзници“, подчерта премиерът на Гренландия.
До коментар #1 от "Пич":Сншението и поклонението е характерно за българските политици.
20:32 09.04.2026
6 Последния Софиянец
10 Kaлпазанин
Коментиран от #22
20:42 09.04.2026
11 Иванка
Срам за себе си и срам за държавата си.
За нищо не става вече, но и излага и САЩ, лоша работа.
Всички си знаеха, че САЩ, че не са толкова велики, но сега вече са напълно убедени.
Айде със здраве.
Коментиран от #17, #19
20:44 09.04.2026
До коментар #6 от "Последния Софиянец":Си го мести от единия крачол в другия, но без особен успех, хахахаха.
20:49 09.04.2026
14 Бай Ставри
До коментар #7 от "Верну":Рюте си е отявлен хомосексуалист, така че му харесва
Коментиран от #30
20:52 09.04.2026
19 Мелания
До коментар #11 от "Иванка":Иванке бивша си и ми завиждаш
Коментиран от #20
20:56 09.04.2026
20 Рюте
До коментар #19 от "Мелания":и ти си бивша, аз съм настояща.
20:56 09.04.2026
22 Търновец
До коментар #10 от "Kaлпазанин":По принцип по високите цени на енергоносителите след началото на войната на Израел и САЩ правят икономически изгодни нови проекти за добив на нефт и газ в Аляска - богати банкери застрахователи собственици на строителни фирми имат интерес от нови войни. Цените малко паднаха след премиери и Бай Дончо пак духа срещу Гренландия
21:02 09.04.2026
23 ДЕМЕК
НИКОЙ НЯМАШЕ ДА ЗНАЕ
ЧЕ НА ТОЗИ ЛЕД ЗА УИЙСКИ ИМА ....ОРА...
21:40 09.04.2026
Преди изборите, чичо Дончо трябва да заработи наистина "върховна" сделка, а не сапунен балон. И къде ще е най-лесно, естествено Гренландия - там нямат никакъв капацитет да му се противопоставят. Мишките от НАТО няма да задействат прословутия член 5, не защото не би им се искало, а защото нищо не струват без САЩ. Горката Дания, нищо няма да я спаси, нито членство в НАТО, нито цивилизованият й ред, нито високия стандарт. Бедните и нещастни кубинци няма да се дадат лесно, при всичките си икономически (а може и политически) проблеми.
Та, ако историята с Иран наистина е свършила (затова не съм убеден), то да се готви Гренландия. Едва ли чичо Дончо ще предприеме веднага война с потенциал за много американски жертви, те това въобще не му трябва преди изборите.
Коментиран от #28
23:09 09.04.2026
28 Ааами има изход
До коментар #24 от "така, така":Да поискат помощ от Китай и Русия. Гренландия в БРИКС, като суверенна страна... А рижия ще ги греда през крив макарон...
23:28 09.04.2026
30 демократ
До коментар #14 от "Бай Ставри":Че то други холандци има ли.
00:51 10.04.2026