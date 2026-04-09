Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп иска от НАТО ангажименти за Ормузкия проток до дни

9 Април, 2026 17:55 2 973 126

  • нато-
  • марк рюте-
  • доналд тръмп-
  • сащ-
  • иран-
  • ормузки проток

Американският президент заяви, че "НАТО не бяха до нас, когато имахме нужда от тях"

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте е предал на някои от страните членки, че американският президент Доналд Тръмп иска до няколко дни да бъдат приети конкретни ангажименти за гарантирането на сигурността на Ормузкия проток, заявиха днес пред Ройтерс двама европейски дипломати, предаде БТА.

Рюте се срещна вчера с Тръмп във Вашингтон, на фона на напрежението в НАТО във връзка с войната срещу Иран.

"Взимаме предвид разочарованието на Вашингтон, но те не се допитаха до съюзниците си преди или след началото на войната", каза единият от дипломатите.

"НАТО няма да играе роля във войната срещу Иран, но съюзниците искат да помогнат при търсенето на дългосрочни решения за Ормузкия проток", посочи дипломатическият източник.

Доналд Тръмп неведнъж направи изявления в смисъл, че НАТО е алианс само на хартия и заплаши да изтегли САЩ от трансатлантическия съюз, като изтъкна, че европейските съюзници разчитат на гаранциите за сигурност на САЩ, а същевременно не са оказали необходимата подкрепа за американско-израелската операция срещу Иран.

След срещата си с Марк Рюте американският президент заяви в социалната мрежа "Трут Соушъл", че "НАТО не бяха до нас, когато имахме нужда от тях, и няма да са до нас, ако отново имаме нужда от тях".

След срещата с Тръмп генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че американският лидер е явно разочарован от много от съюзниците в НАТО.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 44 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ахахаха

    81 84 Отговор
    хайде педофили... помагайте на тръмп, че Иран го смаза от бой

    Коментиран от #2, #40, #60, #94, #100, #116

    17:56 09.04.2026

  • 2 наркоманизиран демокрад към нпо на Мосад

    62 78 Отговор

    До коментар #1 от "Ахахаха":

    Не можем ве, Иран много бие

    Коментиран от #8, #9, #59

    17:56 09.04.2026

  • 3 Коста

    62 80 Отговор
    Ето НАТО са агресори. И малките деца знаят!

    Коментиран от #56

    17:57 09.04.2026

  • 4 историк

    61 9 Отговор
    САЩ са хартиен тигър

    Коментиран от #55

    17:57 09.04.2026

  • 5 Питал

    68 4 Отговор
    ли е НАТО , като започна с Бенито му войната ?

    17:58 09.04.2026

  • 6 Линда

    35 12 Отговор
    Иран се оказа по корав от миризливата параша

    17:58 09.04.2026

  • 7 Ванга

    45 11 Отговор
    НАТО и да помогне, Иран ще ги помете и тях. Ще наторят пустинята с наркоманизирани трупове на педофили и джендъри на дъгата

    17:58 09.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Бомби падат в Иран

    11 28 Отговор

    До коментар #2 от "наркоманизиран демокрад към нпо на Мосад":

    Не в САЩ.

    Коментиран от #13, #26, #52, #58

    17:59 09.04.2026

  • 10 НАТЮ

    43 10 Отговор
    Поредната загубена война от епщайновата коалиция на дете изнасилвачи

    17:59 09.04.2026

  • 11 Ъхъ!!!

    68 2 Отговор
    НАТО е ОТБРАНИТЕЛЕН съюз бе, Тръмпанар!!! Ти пита ли съюзниците си, когато с Израел нападнахте Иран?

    17:59 09.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Коста

    40 4 Отговор
    НАТО трябва да поискат от Тчръмп да оттегли САЩ. Иначе цял свят ще презира НАТО

    18:00 09.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Здравейте скъпи розови европейци

    14 10 Отговор
    Европа вече от две години встъпване в длъжност на господин президента Доналд Тръмп духа супата защото липсва от цялата схема на великите сили съединените щати Русия и Китай.
    За съжаление и аз поради умни европейски управнически схеми се намирам в същото положение като вас. Добре че съм на село режа коприва лапад зелена трева правя салата грея ракия магаренце имам и то ме слуша козица овчица и някое прасенце а ви е блейте.

    Коментиран от #23, #30

    18:01 09.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    2 7 Отговор
    Слизам в Атина на сутринта и мигновено се чувствам дребен и мишок нищожен но пък ми харесва там много и тази година ще бъда на максимално ниво дразнител в Атина

    Коментиран от #42

    18:02 09.04.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 НАТО

    13 19 Отговор
    Имаме си друга работа на Произвеждаме оръжия за Украйна да трепе руските орки.

    Коментиран от #37

    18:02 09.04.2026

  • 21 бай Даньо

    27 2 Отговор
    Какви ангажименти бе opaнжев търд!? Ти оранжевия клoун го затвори ти можеш да го отвориш , ха сети се как ...

    18:02 09.04.2026

  • 22 ежко

    29 2 Отговор
    Тръмп да си сърба сам кашата която забърка!Ако не го устройва, да напускат НАТО!

    18:03 09.04.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Файърфлай

    9 6 Отговор
    Урсуляците "на нож"!Как може ,при такъв рай,какъвто е либералната демокрация,някакви си там аятоласи да си разиграват коня ! Ето например ние -служебния кабинет,като сдаде властта,всички на Ормуз !

    18:05 09.04.2026

  • 25 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    6 11 Отговор
    САЩ може да са ограничени и промити може да са пусти марсианци който разиграват смъртни танци може да са луди комунисти и Сатанисти но Тръмп че е Идиот и Психично болен Примат това е факт безспорен и да отбележа САЩ 🇺🇲🇺🇲 са най великата сила и всяка една страна може да смачкат никога САЩ няма да се повали от нищо и винаги ще се вее Американското Знаме напук на всички и на цял свят от душмани

    18:06 09.04.2026

  • 26 Факт!

    8 12 Отговор

    До коментар #9 от "Бомби падат в Иран":

    Бомби падат в Русия,не в НАТО.

    18:06 09.04.2026

  • 27 ГОЛЕМ СМЕХ

    7 3 Отговор
    Що да отварят пролива....Иран сега не може да си изнася петрола....

    18:08 09.04.2026

  • 28 Хохо Бохо

    25 5 Отговор
    НАТО е отбранителен съюз. Ако не е то референдум за излизане...незабавно. Не желая децата ми да гинат за благото на краваря благодарение на корумпирани родни политици.

    18:09 09.04.2026

  • 29 А има ли страна в ЕС

    8 2 Отговор
    На която тоя проток да и е важен?

    18:10 09.04.2026

  • 30 ГОЛЕМ СМЕХ

    8 7 Отговор

    До коментар #16 от "Здравейте скъпи розови европейци":

    ЕС липсва от великите сили......
    А КОЙ БОМБИ ПУТИН ????.......
    ЕС не преговаря, той действа.

    Коментиран от #83

    18:11 09.04.2026

  • 31 Скарида

    5 2 Отговор
    Да палим Дръзки и да драпаме са там. Пимпира също да товари палетата с бира, буретата с ракия и някоя млада студентка и да ходи да охраняват протока.

    18:11 09.04.2026

  • 32 Владимир Путин, президент

    9 6 Отговор
    "...НАТО е алианс само на хартия..."

    Не само НАТО таварищи !!!
    Русия също е федерация и сила само на бумаге ☝️

    Коментиран от #48

    18:11 09.04.2026

  • 33 Дон Корлеоне

    11 2 Отговор
    Хаяско кога ще изпрати хора на луната?

    18:12 09.04.2026

  • 34 Боко

    13 1 Отговор
    рутка, Иран не нападна никой от натю!
    уса нападна Иран!
    какви 5 члена , какви индианци?
    Каква работа има натю в Иран ?
    да не би вече да е нападателен съюз?

    Коментиран от #43

    18:12 09.04.2026

  • 35 Баце ЕООД

    14 1 Отговор
    Е то преди си работеше нормално, преди Тръмп да "победи"? Сега пък НАТО му виновно.. Що така е? Какъв е тоя колапс сега?

    Коментиран от #38

    18:13 09.04.2026

  • 36 ГОЛЕМ СМЕХ

    3 6 Отговор
    Със затваряне на пролива, аятоласите сами си го н.а.б.и.х.а....как.ша си изнасят петрола.

    18:13 09.04.2026

  • 37 Хохо Бохо

    6 5 Отговор

    До коментар #20 от "НАТО":

    И за тва не ставаш ве тигър отпрайда на розовите гащички. 1000 хохолски срещу 40 руски трупа. Така ли се трепят руснаци?

    Коментиран от #39

    18:14 09.04.2026

  • 38 ГОЛЕМ СМЕХ

    3 5 Отговор

    До коментар #35 от "Баце ЕООД":

    Дреме му на Тръмп за пролива.....най много губят аятоласите....

    18:14 09.04.2026

  • 39 Голем смех...

    4 7 Отговор

    До коментар #37 от "Хохо Бохо":

    Руснаците ги копат в масови гробове....толкова са много...

    18:15 09.04.2026

  • 40 Не могат

    8 3 Отговор

    До коментар #1 от "Ахахаха":

    Нашите федофили от ПП са заети да правят избори и да оправдават сектата от Петрохан.

    18:16 09.04.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Магарешкия …

    4 1 Отговор

    До коментар #18 от "Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈":

    Ходи в Истанбул , повече ще му хареса на задния ти “”ВХОД”

    18:17 09.04.2026

  • 43 450 кг обогатен уран до 60% в Иран..

    1 5 Отговор

    До коментар #34 от "Боко":

    Затова разбомбиха Иран.....
    Щото урана можеше да попадне в Хизбула.....

    18:17 09.04.2026

  • 44 Да,бе

    10 2 Отговор
    Единственият вариант е НАТО да разчисти Йерусалим от презреният народ,но няма смелост да постъпи правилно...

    18:17 09.04.2026

  • 45 Мммммм

    9 1 Отговор
    Тоя иска други да мрат

    18:17 09.04.2026

  • 46 хихи

    5 0 Отговор
    Путин е виновен

    18:18 09.04.2026

  • 47 Тити

    0 14 Отговор
    Тука Тръмп е прав не може един диктатурен режим да държи един проход който даже не е негов. Европа иска евтини горива ама не иска да се бори за тях

    Коментиран от #67, #68

    18:18 09.04.2026

  • 48 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 8 Отговор

    До коментар #32 от "Владимир Путин, президент":

    Тоя АЛИАНС НА ХАРТИЯ, спука Путин от бомбене.

    18:19 09.04.2026

  • 49 Факти

    10 0 Отговор
    Тръмп искаше Панамския канал и получи един гол. После искаше Гренландия и получи един среден. Сега иска помощ от НАТО и ще получи същото. Всяко чудо за три дни.

    18:19 09.04.2026

  • 50 Дончо Ментата

    13 1 Отговор
    Бай Дончо не е улав. Нагъл е.
    Плячката за него, загубите за НАТО.

    Тарикат го раздава.

    18:19 09.04.2026

  • 51 Саша Грей

    13 1 Отговор
    11 септември 2001 г. Атентатите на „Ал-Кайда“ срещу кулите в Ню Йорк и отделно във Вашингтон се счетоха за нападение и НАТО задейства член 5-ти. „Ал-Кайда“ не е държава, а групировка и въпреки това членът беше задействан. Доста натовски войници загубиха живота си, но Оранжевият това не го брои.
    Сега САЩ нападат държава и искат помощ за нападение от отбранителен съюз. Наглост на стероиди.

    18:19 09.04.2026

  • 52 ФАКТ

    7 1 Отговор

    До коментар #9 от "Бомби падат в Иран":

    Иран ще ти даде много трева... и на теб и на мъжа ти

    18:20 09.04.2026

  • 53 Таткото

    3 0 Отговор
    Го е напляскал

    18:21 09.04.2026

  • 54 нннн

    13 1 Отговор
    Ей че е нагъл! Тръмп облекчи шерденя в кюлотите и иска друг да му чисти.
    Решението на проблема е просто: Кравите да се приберат в обора.

    18:22 09.04.2026

  • 55 И Киев е Руски

    7 2 Отговор

    До коментар #4 от "историк":

    САщщ да тоалетна хартия

    18:22 09.04.2026

  • 56 Учат са от

    1 5 Отговор

    До коментар #3 от "Коста":

    Путин

    18:23 09.04.2026

  • 57 604

    6 1 Отговор
    да задейства член 5 или...пхахаххахахахя, краварника да си събира спатийте от близкия изток, докът не са им потънали гемийте....

    18:24 09.04.2026

  • 58 Ахаха

    17 2 Отговор

    До коментар #9 от "Бомби падат в Иран":

    Бомби падат по американски бази и техника в близкия изток. Както и по рафинерии, станции за пречистване на вода на съюзници на САЩ, които същите тези сащ са подписали, че ще ги пазят. Така че.. Сащ загубиха по всяка вероятност дори региона. И това от глупост

    18:24 09.04.2026

  • 59 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 7 Отговор

    До коментар #2 от "наркоманизиран демокрад към нпо на Мосад":

    Сринаха Иран.....ако аятоласите не слушка, пак ша го почва

    18:24 09.04.2026

  • 60 Ахихихи

    5 7 Отговор

    До коментар #1 от "Ахахаха":

    Само, че бомбят Иран, а не САЩ.Явно 5 годишната мъка на Пуся и чакане на пАбеда дава отражение на разклатената психика на кАпейките .И в добавка ВСУ ежедневно бомби Проссия.

    18:25 09.04.2026

  • 61 ЦИРК

    6 1 Отговор
    Срещата бе при закрити врати за медиите, така че не е много ясно какво е обещал Рютето на "татето си" (ей ако Тръмп беше БИ, какви "чудеса" щеше да му предложи Рюте...). Скоро ще разберем, то не че има много варианти (два). Или НАТО да се бие за Израел, или да се разпадне...

    18:26 09.04.2026

  • 62 Даката

    13 0 Отговор
    Боклука Тръмп нападна Иран, без да съгласува това със своите съюзници от НАТО, на своя глава това е не само неуважение, това е изключителна глупост. Мисля, че САЩ трябва да бъдат изключени от НАТО, ако продължават със тази своя политика на агресия... идиота Тръмп копира другия старчок Путин, забравяйки, че съюзът НАТО е съюз, за отбрана, а не за нападение.

    Коментиран от #70

    18:27 09.04.2026

  • 63 Данко Харсъзина

    10 0 Отговор
    Кравите ги хвана шап. НАТО да ги спасявал. Айде у лево.

    18:28 09.04.2026

  • 64 604

    3 0 Отговор
    пасито да ходи да дудчи на ердо султан.....утепана държава и народ....и то отдавна

    18:29 09.04.2026

  • 65 ООрана държава

    6 0 Отговор
    Нато е отбранителен съюз, а не падари да протоци

    18:29 09.04.2026

  • 66 Данко Харсъзина

    13 0 Отговор
    Ние на помощ можем да му изпратим Тагаренко и Пасито.

    18:31 09.04.2026

  • 67 Иван

    1 0 Отговор

    До коментар #47 от "Тити":

    Проход помашки.

    18:31 09.04.2026

  • 68 нннн

    12 0 Отговор

    До коментар #47 от "Тити":

    Протокът си беше отворен преди разбойникът Тръмп да нападне.

    18:31 09.04.2026

  • 69 Данко Харсъзина

    13 0 Отговор
    Бай Дончо напълни гащите. Чак тук мирише.

    18:32 09.04.2026

  • 70 Иван

    10 0 Отговор

    До коментар #62 от "Даката":

    Защото боклука Доналд Тръмп и нацистките равини смятаха, че ще победят Иран и цялата плячка за тях. Сега долнопробния боклук Доналд Тръмп иска помощ от коалиция 80++, а зяе с пълна уста, че американската армия е най-силната в света.

    18:34 09.04.2026

  • 71 Натовец

    6 1 Отговор
    Нали НАТО уж беше отбранителен съюз май само на хартия отбранителен. Иран се отбранява от страна членка на НАТО!

    Коментиран от #77

    18:37 09.04.2026

  • 72 Сатана Z

    5 1 Отговор
    Настана време жълтокопитните ППдофили да ги изпратят в Ормуз до един за да може Българските деца спокойно да излизат по улиците без придружител

    Коментиран от #74

    18:44 09.04.2026

  • 73 Гост

    6 1 Отговор
    Ормузкият проток си работеше нормално, докато Тръмп и Злобните Евреи не атакуваха държава, която е в пъти по- древна...?! За света не е ясна причината за тази атака, както не е ясно какво искат Тръмп и евреите?

    Коментиран от #75

    18:44 09.04.2026

  • 74 Синчето на Соловьов

    1 4 Отговор

    До коментар #72 от "Сатана Z":

    Не говори така за нас

    18:45 09.04.2026

  • 75 450 кг обогатен уран до 60% в Иран..

    0 7 Отговор

    До коментар #73 от "Гост":

    Това е причината....ако урана попадне в Хизбула....

    Коментиран от #105

    18:46 09.04.2026

  • 76 ТЕ ТОВА СЕ ВИКА НАГЛЕЦ!

    10 0 Отговор
    На практика тоз чувяк казва: “ало европейците там в Иран се НА С Р АХ бихте ли ми избърсали задницата че много мирише! Вашата задача (протока) е най опасна ама няма значение, това че не ви исках мнението за това нападение няма значение, това, че от 15 месеца не спирам да ви “храня” по повод и без повод, няма значение. Вижте там определете кой да мре, че мен импийчмънт ме чака!!!

    Коментиран от #79

    18:47 09.04.2026

  • 77 450 кг обогатен уран до 60% в Иран..

    2 2 Отговор

    До коментар #71 от "Натовец":

    Да не стане после НАТО да се отбранява от атома на Хизбула.

    18:47 09.04.2026

  • 78 Натовчанка

    3 1 Отговор
    Сега ми кажете какъв военен съюз е НАТО отбранителен или нападателен!

    Коментиран от #80

    18:48 09.04.2026

  • 79 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 1 Отговор

    До коментар #76 от "ТЕ ТОВА СЕ ВИКА НАГЛЕЦ!":

    Тръмп спука от бомбене Иран...на това ли му викаш н.а.с.и.р.а.н.е

    Коментиран от #91

    18:49 09.04.2026

  • 80 Така де

    1 0 Отговор

    До коментар #78 от "Натовчанка":

    Отбранителен....

    18:50 09.04.2026

  • 81 СМЕШНИ ЦИОНИСТИ

    1 2 Отговор
    Могат да избират само цивилни. И с НАТЮ пак сте хартиени тигрич

    18:51 09.04.2026

  • 82 Гост

    5 0 Отговор
    Няма как да търсиш подкрепа от Нато, защото си сънувал лош сън и на сутринта си решил, самостоятелно, да бомбардираш Иран, евреите не могат да бъдат коректив на цивилизованите общества, защото никой не ги харесва и не им вярва, всички видяха какво прави евреин с оръжие срещу абсолютно беззащитни човешки същества...

    18:52 09.04.2026

  • 83 Голям си смехурко

    3 2 Отговор

    До коментар #30 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Ако така се замислиш кой кого бомби и по твои думи в източниятфронт щеше да се движи в обратна посока а не на запад към полската граница.
    И престани да ни занимаваш с този полуразложен труп наречен крайника

    Коментиран от #110

    18:53 09.04.2026

  • 84 Силиций

    1 1 Отговор
    То и САЩ отдавна не е до НАТО но като си спретнаха втори Виетнам и Корея се сетиха за НАТО?! САЩ имаха разбирането,че Европа им дължи военни бази,но не и истински ЗАЩИТЕН военен съюз,а европейците си гледаха пъпа и цветовете на дъгата.

    18:54 09.04.2026

  • 85 РИЖАВИЯ ПИРАТ

    4 2 Отговор
    Видя колко е слаба кравария и реве за помощ от НАТЮ т.е. и от нас !!! Удари на камък във Иран , защото той не е Венецуела !!!!

    18:54 09.04.2026

  • 86 Само Украйна

    3 1 Отговор
    може да го отвори!Ако Тръмп се помоли!

    18:55 09.04.2026

  • 87 Факт

    5 1 Отговор
    Тръмп не може да се справи с нищо без помощта на НАТО.
    Нали нямаше нужда от тях?

    18:56 09.04.2026

  • 88 Оракула от Делфи

    8 0 Отговор
    Колко много бил разочарован Тръмп , от страните членки в "НАТО" ???
    Никой не пита , колко разочаровни са страните членки в съюза " НАТО" от самия Тръмп???
    НАМА ЛИ КОЙ ДА КАЖЕ ИСТИНАТА ,ЕО не е диво животно за опитомяване , а един
    доста смесен свят, подчинен на демократично управление, не на диктататура!!!
    Не може един тъ-пан-ар ,да иска да управлява " ръчно" целия свят!

    18:56 09.04.2026

  • 89 Натовец

    4 2 Отговор
    От кого ни отбранява НАТО? Няма досега членка на НАТО да е нападната от държава извън НАТО! Обратното го виждаме многократно! И това е агресия от агресори!

    18:58 09.04.2026

  • 90 ЦИОНИТЕ НАБУТАХА ДОНИ

    3 2 Отговор
    В големи лай..на.

    Коментиран от #99

    19:00 09.04.2026

  • 91 Да ТАКА МУ КАЗВАМ!

    4 0 Отговор

    До коментар #79 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    много бомби хвърли чувяка, много техника им потроши, НО НИТО ЕДНА ЦЕЛ НЕ ПОСТИГНА, повтарям нито една! Това на езика на войната как се казва?! ИРанците откровено му се смеят, цял свят хихика, а той иска да му помагт тези, които изключва от всички възможни преговори и съюзи!!!

    Коментиран от #107

    19:03 09.04.2026

  • 92 Отстрани

    4 1 Отговор
    Айде пак им трябва помощ на "могъщите" янки.
    Всеки път като се осеρат и викат някой на помощ да ги спасява и накрая тичат по колесниците на самолетите.
    Така беше и в Ирак и Афганистан .
    Сега Иранците пак ги спукаха от бой!
    Иран се превърна внезапно в световна сила, неподозирана до този момент, а краварите затвърдиха жалкия си имидж.

    19:05 09.04.2026

  • 93 Прогноза

    1 2 Отговор
    Тръмп е пътник като бункерния стратег.

    Коментиран от #109

    19:05 09.04.2026

  • 94 Главният педофил е

    13 5 Отговор

    До коментар #1 от "Ахахаха":

    в Кремъл... 😂

    19:08 09.04.2026

  • 95 Българин

    10 5 Отговор
    България и НАТО трябва да обяват пълна подкрепа за Ормузкия проток!

    19:09 09.04.2026

  • 96 Гост

    1 1 Отговор
    Ами активирайте пак член 5…

    19:09 09.04.2026

  • 97 дончо

    2 2 Отговор
    Слугите ще се поклонят и изпълнят

    19:11 09.04.2026

  • 98 Герги

    1 2 Отговор
    Не САЩ да напуснат НАТО...а НАТО да изключи САЩ от Съюза...

    19:12 09.04.2026

  • 99 тутутката

    0 2 Отговор

    До коментар #90 от "ЦИОНИТЕ НАБУТАХА ДОНИ":

    Споко, той ще ги набута в още по-големи, точно затова е сложен и изпълнява директивите, точка по точка

    19:13 09.04.2026

  • 100 Като гледам

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ахахаха":

    имаш тежки халюцинации.

    19:15 09.04.2026

  • 101 Перо

    2 2 Отговор
    Един забърква кашата, заради ционистките унтерменши, а друг ще им плаща сметката!

    19:15 09.04.2026

  • 102 Сатана Z

    3 1 Отговор
    Тръмп трябва да си плаща.НАТО не е на повикване,иначе Ормуз ще изглежда по този начин.

    19:20 09.04.2026

  • 103 Бензиностанцията с ракети

    3 2 Отговор
    най-правилно в тази ситуация е НАТО да нападне САШ и Израел

    19:21 09.04.2026

  • 104 НА ИЗРАЕЛСКИЯ РЕЖИМ

    3 2 Отговор
    Трябва да се отнеме ядреното оръжие.

    19:23 09.04.2026

  • 105 Коста

    1 1 Отговор

    До коментар #75 от "450 кг обогатен уран до 60% в Иран..":

    Мислиш ли, че ако искаха Хизбула нямаше да са се снабдили

    Коментиран от #106

    19:28 09.04.2026

  • 106 450 кг обогатен уран до 60% в Иран..

    1 0 Отговор

    До коментар #105 от "Коста":

    60% обогатен уран не върши работа...за бомба..требе да е над 90%....а Хизбула нема как да го обогати....

    19:30 09.04.2026

  • 107 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 2 Отговор

    До коментар #91 от "Да ТАКА МУ КАЗВАМ!":

    Споко...войната не е свършила...освен че избиха "вождовете", доказаха че руското оръжие е гола вода.
    И не забравяй че самолетоносачите са там.....

    Коментиран от #121

    19:35 09.04.2026

  • 108 бай Даню

    1 0 Отговор
    ИИ в действие

    19:37 09.04.2026

  • 109 Оракула от Делфи

    0 0 Отговор

    До коментар #93 от "Прогноза":

    Изглежда , че е диктатурата е любимото му хоби , чете с мерак и в захлас!!!

    19:37 09.04.2026

  • 110 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 4 Отговор

    До коментар #83 от "Голям си смехурко":

    Бомбят Путин на поразия....и най големия смех е, че той нищо не може да направи.

    19:40 09.04.2026

  • 111 Това е

    3 1 Отговор
    цирк на абсурда.
    Някакви двама говорят нещо и си въобразяват, че зад тях стоят одобрението на милиони.
    Единственият ефективен метод за обуздаването на лудият с картечницата е затворен проход и 300 за барел.

    Коментиран от #113

    19:44 09.04.2026

  • 112 Накрая

    2 3 Отговор
    арабите ще заибиколят Ормузкия пролив с тръбопровод и Иран ще задмине Куба!

    19:45 09.04.2026

  • 113 БРИКС

    2 3 Отговор

    До коментар #111 от "Това е":

    е най-зависим !

    19:46 09.04.2026

  • 114 Запрянката

    2 2 Отговор
    пращаме цялата атлантическа паплач с гумените лодки

    19:46 09.04.2026

  • 115 Китай и Индия

    0 1 Отговор
    да си го отварят!Петрола е за тях!

    19:48 09.04.2026

  • 116 чалмите хем ядиха як лобут

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ахахаха":

    ХЕМ СЕГА И КИТАЙЦИТЕ НЕ СЛУШАТ! РАСПРАЯТ ИМ ХОРАТА, ХЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ, ТРУДНО СА ПРАЯТ. ЕЙ ТВА И КОМУНДУРЕТО ГУ ИЗУЧИА, НО ФАНАТИЦИТЕ ТЕРОРИСТИ ША ТЪРСЯТ ОЩИ ХАРЕМИ С ПО 72 ДЕВИЦИ. ПАК ША ПЛАШАТ ГАРГИТЕ С ЖИВИ ВЕРИГИ И ЩЕ ВИДЯТ ДЕБЕЛИЯ КРАЙ НА БУХАЛКАТА.

    Коментиран от #118, #125

    19:51 09.04.2026

  • 117 Здрасти

    1 0 Отговор
    САЩ предупредиха ли НАТО че ще нападат Иран?
    НАТО е отбранителен съюз и не се забърква с агресори.

    19:51 09.04.2026

  • 118 Куба

    0 1 Отговор

    До коментар #116 от "чалмите хем ядиха як лобут":

    ще им дава ток!

    Коментиран от #120, #126

    19:53 09.04.2026

  • 119 Леонид

    0 1 Отговор
    Иран се връща във великите времена на Ксеркс!

    19:54 09.04.2026

  • 120 Куба

    0 1 Отговор

    До коментар #118 от "Куба":

    Ще им дава комунизъм.

    19:55 09.04.2026

  • 121 ОЩЕ ПО-ГОЛЯМ СМЯХ!

    2 0 Отговор

    До коментар #107 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Ама тъкмо затова му се смее цял свят - имат най много и най-доброто оръжие, най-добрата армия, най-добрите генерали…единственото което не могат да свършат е отблокирането на протока… И за да не му се смеят, щото протокът му е “ахилесовата пета”, кара европейците да се заемат, за да каже после, че те са виновни за загубата, а не той!

    19:57 09.04.2026

  • 122 Българин

    0 1 Отговор
    "генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че американският лидер е явно разочарован от много от съюзниците в НАТО"

    Ами като е разочарован да си обират крушите и базите от Европа - на никого няма да липсват. Е нашите наведени коячета и евроатлантици ще останат гладни ама да си запазват места на колесниците докато самолетите на господарите им са още тук.

    20:00 09.04.2026

  • 123 НАТЮ НЪ ПИТЪ НИЯ КОИ ША ИСПРАТИМ

    0 2 Отговор
    В ДОРМУЗКИЯ ПРОТУК?
    МИ МНОО ЯСНУ И ДВАТА ГИНИРАЛЪ И ТОЛУПА И КАУНЯ. ТО БЕС ТУЙ ДОРМУЗКИЯ ПРОТУК Я ТЯСИН И ШИШИ НЯМА А МОЙ СЪ НЪВРЕ Ф НЕГУ. А ДАНО И НИЙ СЪ УТЪРВЕМ!

    20:00 09.04.2026

  • 124 Още месец затворен проток

    1 1 Отговор
    и на Дончо ще му отеснее бялата къща.
    Ще го изхвърлят като мръсно коте, а америка ще гледа отстрани докато подсмърча.
    А иранците ще са си все там.

    20:02 09.04.2026

  • 125 Запознат

    1 1 Отговор

    До коментар #116 от "чалмите хем ядиха як лобут":

    "ХЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ, ТРУДНО СА ПРАЯТ"

    Баба ти все със ток е живяла - без ток се живее ама без вода колко ще изкарат персийските монархии. Да не стане саудитци и катарци да подкарат както своите шейхове така и краварите с тях.

    А без петро-долара краварника го пиши умрел.

    20:04 09.04.2026

  • 126 Зевзек

    0 1 Отговор

    До коментар #118 от "Куба":

    Колкото САЩ дадоха мозък на нашите козячета.

    20:07 09.04.2026