Страните от НАТО правят всичко, което Тръмп е поискал, заяви Рюте

9 Април, 2026 20:54 1 930 54

  • нато-
  • доналд тръмп-
  • марк рюте-
  • сащ-
  • иран

Американският президент е поискал конкретни ангажименти през следващите дни за помощ за осигуряването на Ормузкия проток

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте днес заяви, че страните членки правят всичко, което американският президент Доналд Тръмп е поискал за засилване на военния алианс, дори някои първоначално да са били “малко бавни“ в предоставянето на подкрепа на САЩ на фона на войната им с Иран, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

“Когато дойде времето за осигуряване на логистична и друга помощ, от която САЩ се нуждаеха в Иран, някои съюзници бяха малко бавни, меко казано. Честно казано, те бяха и малко изненадани. За да запази елемента на изненада за първоначалните удари, президентът Тръмп реши да не информира съюзниците предварително“, каза Рюте по време на изказване във Вашингтон.

“Но това, което виждаме, поглеждайки Европа сега, е, че съюзниците осигуряват голяма подкрепа”, добави той. “Почти без изключение, съюзниците правят всичко, което САЩ поискаха. Те чуха и отговориха на исканията на президента Тръмп”, каза още Рюте.

Генералният секретар на НАТО направи този коментар след срещата си Тръмп снощи. Той информира някои от съюзниците в алианса, че американският президент е поискал конкретни ангажименти през следващите дни за помощ за осигуряването на Ормузкия проток, казаха дипломати пред Ройтерс.


САЩ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    26 3 Отговор
    Вчера и днес американски самолети стоварват хиляди войници във Варна.Истински десант.Тръмп изпълни заканата и прехвърля войските от Западна Европа на Балканите.

    Коментиран от #5, #30

    20:56 09.04.2026

  • 2 Рюте, мъжеложеца

    28 1 Отговор
    Ако Татко поиска и майка си и баща си ще изклатя!

    20:57 09.04.2026

  • 3 Мелания

    26 1 Отговор
    Тази Рюте ще ми вземе Дончо.

    20:58 09.04.2026

  • 4 Всички

    29 2 Отговор
    Евроатлати да се качват на " дръзки" и беж към Ормуз!

    20:58 09.04.2026

  • 5 Гробар

    10 10 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Затова вие туземците трябва да се изнасяте да не пречите преди да са ви изселили по трудния начин като в Ливан.

    20:58 09.04.2026

  • 6 Последния Софиянец

    16 4 Отговор
    Тръмп каза на Рюте че само Румъния, България и Гърция са помогнали и ще прехвърли войските от Западна Европа на Балканите и вече го прави.Вчера и днес американски самолети стоварват хиляди войници във Варна.

    Коментиран от #10, #12, #13

    20:59 09.04.2026

  • 7 Рюте

    16 1 Отговор
    Вие ако цункате на едно място, аз ще цункам тате на още по-друго място.

    21:00 09.04.2026

  • 8 Крайно време е

    27 1 Отговор
    Да му теглим една дружна ЕС майна, да приключваме с 404 и да си джиткаме на руски петрол и газ. Аа, да и 5% от БВП да остават във ВПК на Европа

    Коментиран от #11

    21:00 09.04.2026

  • 9 Никой

    16 2 Отговор
    Ми става мътна работата.

    САЩ пък не могат да дават пари - техните граждани спят на палатки и по улиците, по пейки, по ливади.

    21:01 09.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Последния Софиянец

    17 1 Отговор

    До коментар #8 от "Крайно време е":

    Късно е Тръмп ни окупира.В София и Варна десант на хиляди американски войници.

    Коментиран от #15

    21:01 09.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 А кой плаща

    14 0 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    Целия тоя масраф

    Коментиран от #14

    21:02 09.04.2026

  • 14 Последния Софиянец

    24 1 Отговор

    До коментар #13 от "А кой плаща":

    Запрянов.

    Коментиран от #18

    21:03 09.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Не съм виждал по-голям

    16 1 Отговор
    тупан от този!

    Коментиран от #17

    21:04 09.04.2026

  • 17 Уточнение: Не е тупан,

    18 1 Отговор

    До коментар #16 от "Не съм виждал по-голям":

    а кавал.

    21:05 09.04.2026

  • 18 Много

    9 1 Отговор

    До коментар #14 от "Последния Софиянец":

    точен коментар!!!

    21:06 09.04.2026

  • 19 стоян георгиев

    8 1 Отговор
    Рюте е всеизвестно ,че е прас.
    Тошкова за разкапващото се натУ

    21:09 09.04.2026

  • 20 Хахаха!🎺🥳😀

    18 2 Отговор
    Черната армия направи десант във Варна. След две поколения България ще заприлича на негърско гето. И без това сме на нивото на Гана по покупателна способност.

    21:10 09.04.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Бай Ставри

    8 1 Отговор

    До коментар #21 от "Госあ":

    Едни други 3,14дали

    21:14 09.04.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Георгиев

    15 1 Отговор
    А бе не е точно така. Всички видяхме твърдата позиция на Испания и не само това. Но този мазник ще се присламчи към Тръмп за последващо потупване по рамото. Щото, спомням си, НАТО беше на кръстопът и още е: ще го има ли и какво ще е без САЩ.

    21:16 09.04.2026

  • 26 Дончо Ментата

    17 2 Отговор
    Улав Дончо никога не е виновен. Все някой друг е виновен...
    На улав космонавт, космоса му пречи.

    Америка да свиква да живее без да краде.

    А тоя Рюте е ИЗЛИШЕН

    21:19 09.04.2026

  • 27 Пич

    11 2 Отговор
    Рюте:
    - Я да мълчите!!! Аз не съм парашутист, а съм шеф на НАТО защото съм най големият експерт!!! Обезвреждам ракети и бомби като развъртам взривателите само с уста бе, ей.....

    21:24 09.04.2026

  • 28 Ами

    15 0 Отговор
    Тръмп поиска 5% от БВП ... Дадоха ли му го?
    Тръмп поиска Гренландия ... Дадоха ли му я?
    Тръмп поиска да го спасяват от Иран ... Спасиха ли го :)

    21:25 09.04.2026

  • 29 Горски

    19 0 Отговор
    Хайде педофили, помагайте на тръмп, че Иран го смаза от бой! НАТО и да помогне, Иран ще ги помете и тях. Ще наторят пустинята с наркоманизирани трупове на педофили и джендъри на дъгата. НАТО е ОТБРАНИТЕЛЕН съюз бе, Тръмпанар!!! Ти пита ли съюзниците си, когато с Израел нападнахте Иран? Тръмп да си сърба сам кашата която забърка!Ако не го устройва, да напускат НАТО! 11 септември 2001 г. Атентатите на „Ал-Кайда“ срещу кулите в Ню Йорк и отделно във Вашингтон се счетоха за нападение и НАТО задейства член 5-ти. „Ал-Кайда“ не е държава, а групировка и въпреки това членът беше задействан. Доста натовски войници загубиха живота си, но Оранжевият това не го брои. Сега САЩ нападат държава и искат помощ за нападение от отбранителен съюз. Наглост на стероиди. Ние на помощ можем да му изпратим Тагаренко и Пасито. Ормузкият проток си работеше нормално, докато Тръмп и Злобните Евреи не атакуваха държава, която е в пъти по- древна...?! За света не е ясна причината за тази атака, както не е ясно какво искат Тръмп и евреите.

    Коментиран от #36, #41

    21:30 09.04.2026

  • 30 Ха ха ха

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Наблюдавам те от известно време пишеш само лъжи.

    21:34 09.04.2026

  • 31 ежко

    8 0 Отговор
    Рюте трябва да го вържем с въже,че както се е навел да целува задника на рижавия,може да падне върте!На мен не ми пука за Трумп и НАТО,но Рюте от това се храни!И каквото да ви каже,знайте,че мнението му е добре платено!

    21:41 09.04.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Ъъъъ

    8 0 Отговор
    Хахаха... 🤣

    Неочаквано предложение на Тръмп за съвместен данък върху корабоплаването между САЩ и Иран

    Президентът Тръмп предложи "съвместно предприятие“ с иранското ръководство за въвеждане на данък върху корабите, преминаващи през Ормузкия проток, в рамките на ново мирно споразумение за региона.

    Тръмп заяви, че САЩ и Иран биха могли съвместно да облагат с данък корабите, преминаващи през водния участък, който е критичен за около една пета от световните доставки на суров петрол.

    Той каза пред ABC News, че би било "прекрасно" двете страни да си сътрудничат в корабоплавателните операции в региона.

    Хахаха.... 🤣

    21:43 09.04.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 1111

    13 0 Отговор

    До коментар #29 от "Горски":

    Ясно е какво искат Тръмп и евреите - Древна Персия е стъпила върху американския петрол.

    21:50 09.04.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 НАТО сайз милитъри

    9 0 Отговор
    Тва холандско ле.ке Рюте никой не го е упълномощавал да целува от.зад рижия американски клоун от наше име!!
    НАТО е отбранителен съюз и НЯМА да напада никого никога - ни Иран, ни Русия, ни Китай...

    21:51 09.04.2026

  • 40 Тома

    7 0 Отговор
    Рюте е известен с грапавата си шпатула когато се среща с татко си Тръмп

    21:52 09.04.2026

  • 41 СЛАВА НА УКРАЙНА, СЛАВА НА ГЕРОИТЕ!!!

    6 1 Отговор

    До коментар #29 от "Горски":

    Тука си прав, американците много взеха да дразнят и развалиха света...
    Да вземем да ги изхвърлим от НАТО накрая, като не им харесва.

    21:54 09.04.2026

  • 42 Артилерист

    9 0 Отговор
    Три пъти правя опит (34,35 и 37)да кажа, че големите европейски държави в НАТО категорично отказаха да участват в авантюрата на Тръмп в Иран, но България практически се е съгласила, но ме изтриват (34, 35 и 37). Що ли?

    21:58 09.04.2026

  • 43 авеее

    10 0 Отговор
    Pюте е безхарактерна мижитypка, подмолен cлагач, аве шпакладжия то и затова Бай Дончо не ползва тоалетна хартия!

    22:02 09.04.2026

  • 44 Гост

    6 0 Отговор
    Яко цензура, иначе било димокрация...🤮, не можете да вържете ръцете на милиони хора, които, в най- скоро време ще ви смелят, Нещастници..., некадърни...🥱

    22:11 09.04.2026

  • 45 Факт

    5 0 Отговор
    Тръмп тероризира ЕС с войната в Иран и блокирането на Ормузкия проток, за да принуди НАТО да му играе по гайдата.

    22:14 09.04.2026

  • 46 Как ги

    3 0 Отговор
    .. избират такива мекушави .. върти Зад@ник И@ди@оти ?

    22:23 09.04.2026

  • 47 Готов за бой

    1 4 Отговор
    Само мухльовците ги е шубе от война. Аз само ги чакам рашките или иранците и нас да атакуват. Никакви Тръмп и Нато не ме интересуват. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с рашките и иранците 👊

    Коментиран от #50, #54

    22:35 09.04.2026

  • 48 Уса

    0 0 Отговор
    Кой знае на какви извратени неща е готово натото само да остане на софрата

    22:52 09.04.2026

  • 49 Лъжеш Рюте!

    2 0 Отговор
    И то пред цел свят...!
    Тръмп пожела НАТО,да му помогне за отваряне на ,,Ормузкият проток,а вие му отказахте най-безцеремонно,демагог такъв...!

    22:59 09.04.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Ван Дал

    1 0 Отговор
    Ние сме обречени вечно да страдаме, поради неправилния си избор. Защо все още си го позволяваме, ми е загадка!?

    23:09 09.04.2026

  • 53 Ханк

    0 0 Отговор
    Рютту, зацапа пак гутту ,
    Колко ли оранжеви косми дъвче небрежно.
    Сложихме червей на кове желязо. Ние (българите ) си го избрахме (по точно си го купихме)

    00:16 10.04.2026

  • 54 Ханк

    1 0 Отговор

    До коментар #47 от "Готов за бой":

    Малеее , колко си смел само. Напиши после книга - записки от войната : Ми ….. чаках , врага на Калотина, ама 3 дена никой не дойде (те някви други набили русначетта на Варна,) и мен си ми омръзна, та са прибрах.

    Ти си истински хъш бре, готовия.
    (Вземи си тоалетна хартия по пътя за Калотина )

    00:42 10.04.2026