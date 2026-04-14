"Ужасен": какво се крие зад атаката на Тръмп срещу папа Лъв

14 Април, 2026 07:21 1 984 25

Гневът на Тръмп е заради посланието за мир, отправено от папата. Ватиканът реагира.

Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Президентът на САЩ нападна остро папа Лъв XIV. Папата е „ужасен“ по отношение на външната политика и „слаб“ в борбата с престъпността, написа Доналд Тръмп в своята платформа Truth Social. Освен това той твърди, че папата трябва да му е „благодарен“: „Ако аз не бях в Белия дом, той нямаше да е във Ватикана“, написа Тръмп.

Тръмп "не е почитател" на папа Лъв

Американският президент подчертава още, че не иска папа, който да намира за нормално Иран да притежава ядрено оръжие. Той също така не искал глава на Римокатолическата църква, който да счита за ужасно, че САЩ са нападнали Венецуела.

С „меката“ си позиция папата вредял на себе си и на Църквата, твърди Тръмп: „Лъв трябва да се стегне като папа, да използва здравия си разум и да се концентрира върху това да бъде велик папа, а не политик.“

По-късно Тръмп добави пред журналисти, че папата е „политически много ляв“. Затова той самият „не е фен на папа Лъв".

Папата: заплахите срещу Иран са "наистина неприемливи"

Острата критика от страна на американския президент последва след като в събота папата поиска да бъде сложен край на всички войни. „Спрете! Време е за мир!“, се обърна той към управляващите.

Днес твърде много хора страдат, твърде много невинни хора биват убивани. „Смятам, че някой трябва да се изправи и да каже, че има по-добър начин“, продължи Лъв XIV. В посланието си той включи и тези думи: „фантазии за всемогъщество, които стават все по-непредсказуеми и агресивни около нас“. По-късно папата уточни, че с „фантазии за всемогъщество" не е имал предвид конкретно Тръмп или някой друг политик, посочва вестник „Ди Цайт".

Напоследък призивите за мир на иначе сдържания папа се засилиха - особено във връзка с войната в Иран, припомня германската обществена медия АРД. Отправените от Тръмп сурови заплахи срещу Иран главата на Римокатолическата църква определи като „наистина неприемливи“. Той отхвърли нападките на американския президент и увери, че не се страхува от него и правителството му.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 хехе

    24 3 Отговор
    "миротвореца" да отвлече Папата и да го заключи при Мадуро.

    07:30 14.04.2026

  • 3 Размисли

    4 8 Отговор
    От едната страна е Доналд Тръмп, който мисли през призмата на националната сигурност, силовата политика и геополитическите интереси. За него твърдият подход към държави като Иран или Венецуела е част от стратегия за сдържане и влияние. В тази логика по-„меките“ позиции изглеждат като слабост.
    От другата страна е папа Лъв XIV, чиято роля по дефиниция е морална и духовна. Папите традиционно говорят за мир, диалог и намаляване на насилието — дори когато това изглежда нереалистично в политически план. От тази перспектива заплахите и военните действия са проблем, независимо кой ги предприема.

    07:31 14.04.2026

  • 4 Дончо ментата

    22 2 Отговор
    Как не се е сетил още за Далай Лама да изземе и неговата функция? След като се обяви за Крал, Император, Цезар, Месия, Папа, Майка Тереза, Заличител, Миротворец..... време е да се обяви и за Лама!

    07:32 14.04.2026

  • 5 Реализъм vs. морален идеализъм

    5 9 Отговор
    Тръмп: „Светът е опасен → трябва твърдост“
    Папата: „Светът страда → трябва мир и диалог“

    07:32 14.04.2026

  • 6 Разликата

    14 2 Отговор
    Политиците често мислят в рамките на изборни цикли и конкретни заплахи.
    Религиозните лидери — в рамките на принципи и поколения.

    07:33 14.04.2026

  • 7 Ройтерс

    11 2 Отговор
    На което,бай Доню ще цитира Сталин:
    "Папата колко дивизии има?!"
    :))

    07:34 14.04.2026

  • 8 И още...

    5 3 Отговор
    Президентът има реална изпълнителна власт.
    Папата има морално влияние, но не управлява армии.

    07:34 14.04.2026

  • 9 Кой е „прав“?

    7 3 Отговор
    Зависи какво цениш повече:
    - Ако вярваш, че силата и твърдият натиск предотвратяват конфликти, вероятно ще се съгласиш повече с Тръмп.
    - Ако вярваш, че ескалацията води до още страдание и че някой трябва да настоява за мир, позицията на папата ще ти изглежда по-правилна.

    Коментиран от #19

    07:35 14.04.2026

  • 10 Реалистичен извод

    8 4 Отговор
    Истината обикновено е по средата:
    Чистият идеализъм без сила може да е неефективен.
    Чистата сила без морал може да доведе до тежки последици.
    По-интересният въпрос не е „кой е прав“, а дали може да има баланс между натиск и дипломация.

    07:36 14.04.2026

  • 11 Две позиции в сблъсък

    4 3 Отговор
    Едната е „силата гарантира ред“, другата - „мирът трябва да е приоритет на всяка цена“.

    07:38 14.04.2026

  • 12 ТОЗИ ПАПА

    0 7 Отговор
    Не от най-запомнящите се. Доста е безцветен.

    Коментиран от #23

    07:38 14.04.2026

  • 13 Папата

    0 5 Отговор
    иска всеки от нас да приеме
    по един мигрант в дома си!

    07:40 14.04.2026

  • 14 Дзак

    6 0 Отговор
    Всички насилници тръбна да си получават заслуженото!

    07:44 14.04.2026

  • 15 Гост

    9 0 Отговор
    Тръмп е завладян от сатаната. Папата е прав, Бог иска да живеем в любов и да спазваме божиите заповеди.

    07:49 14.04.2026

  • 16 Гост

    9 0 Отговор
    Вчера Тръмп публикува в собствената си мрежа своя портрет като Исус. Днес светът с трепет очаква да се обяви за папа Тръмп Първи! НАГЛЕДЕН ПРИМЕР, ЧЕ НЕОГРАНИЧЕНАТА ВЛАСТ ВОДИ ДО ЛУДОСТ!

    07:52 14.04.2026

  • 17 Ха-ха-ха

    8 1 Отговор
    Че как се е осмелил Папата да критикува "Нобеловия лауреат за мир"? "Президентът слънце, на великата империя" на бежанците, пиратите, насилниците, крадците и военните престъпници?
    Тези набързо могат да нападнат и Ватикана, като нищо. Акъл им не пречи, закон ги не лови!!! :)

    Коментиран от #20

    07:52 14.04.2026

  • 18 Краят е близо

    6 0 Отговор
    Имам чувството че Тръмп е нелечимо болен и откача накрая. Имаше снимки със синини по ръцете, на 80 години е, и поръчва от Макдоналдс. Така няма да изкара още дълго.

    07:59 14.04.2026

  • 19 ИИ детектор

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Кой е „прав“?":

    Престани с тъпизмите на ЧатГПТ. Като не можеш сам да мислиш, по добре не се изказвай.

    08:02 14.04.2026

  • 20 Бахтимир

    6 0 Отговор

    До коментар #17 от "Ха-ха-ха":

    Само да ти кажа, че в много отношения Ватикана знае повече от тъпото им ЦРУ, МОСАД (което странно звучи като мусака, ама....) и какви ли не служби. Имат такава информация, че свят да ти се извие но са като руснаците - не я тръбят. Все пак са на над 1000 години организация..

    Коментиран от #24

    08:03 14.04.2026

  • 21 Независим наблюдател

    2 0 Отговор
    Когато Сталин питал: Колко дивизии има Ватикана? никой не казва какво са му отговорили: Никой не знае!

    08:11 14.04.2026

  • 22 Ефка

    0 0 Отговор
    Еърфорс едно срещу папомолета. Мерят си самолетите само.

    08:14 14.04.2026

  • 23 Аббе

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "ТОЗИ ПАПА":

    Този папа е запомнящ и още как. Ще има още малко да изчакаш.

    08:16 14.04.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Еднодневката Тръмп

    2 0 Отговор
    Много ще съжалява че се е хванал с папата!

    08:22 14.04.2026

