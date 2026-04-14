Президентът на САЩ нападна остро папа Лъв XIV. Папата е „ужасен“ по отношение на външната политика и „слаб“ в борбата с престъпността, написа Доналд Тръмп в своята платформа Truth Social. Освен това той твърди, че папата трябва да му е „благодарен“: „Ако аз не бях в Белия дом, той нямаше да е във Ватикана“, написа Тръмп.
Тръмп "не е почитател" на папа Лъв
Американският президент подчертава още, че не иска папа, който да намира за нормално Иран да притежава ядрено оръжие. Той също така не искал глава на Римокатолическата църква, който да счита за ужасно, че САЩ са нападнали Венецуела.
С „меката“ си позиция папата вредял на себе си и на Църквата, твърди Тръмп: „Лъв трябва да се стегне като папа, да използва здравия си разум и да се концентрира върху това да бъде велик папа, а не политик.“
По-късно Тръмп добави пред журналисти, че папата е „политически много ляв“. Затова той самият „не е фен на папа Лъв".
Папата: заплахите срещу Иран са "наистина неприемливи"
Острата критика от страна на американския президент последва след като в събота папата поиска да бъде сложен край на всички войни. „Спрете! Време е за мир!“, се обърна той към управляващите.
Днес твърде много хора страдат, твърде много невинни хора биват убивани. „Смятам, че някой трябва да се изправи и да каже, че има по-добър начин“, продължи Лъв XIV. В посланието си той включи и тези думи: „фантазии за всемогъщество, които стават все по-непредсказуеми и агресивни около нас“. По-късно папата уточни, че с „фантазии за всемогъщество" не е имал предвид конкретно Тръмп или някой друг политик, посочва вестник „Ди Цайт".
Напоследък призивите за мир на иначе сдържания папа се засилиха - особено във връзка с войната в Иран, припомня германската обществена медия АРД. Отправените от Тръмп сурови заплахи срещу Иран главата на Римокатолическата църква определи като „наистина неприемливи“. Той отхвърли нападките на американския президент и увери, че не се страхува от него и правителството му.
07:30 14.04.2026
3 Размисли
От другата страна е папа Лъв XIV, чиято роля по дефиниция е морална и духовна. Папите традиционно говорят за мир, диалог и намаляване на насилието — дори когато това изглежда нереалистично в политически план. От тази перспектива заплахите и военните действия са проблем, независимо кой ги предприема.
07:31 14.04.2026
5 Реализъм vs. морален идеализъм
Папата: „Светът страда → трябва мир и диалог“
Религиозните лидери — в рамките на принципи и поколения.
07:33 14.04.2026
"Папата колко дивизии има?!"
07:34 14.04.2026
Папата има морално влияние, но не управлява армии.
9 Кой е „прав“?
- Ако вярваш, че силата и твърдият натиск предотвратяват конфликти, вероятно ще се съгласиш повече с Тръмп.
- Ако вярваш, че ескалацията води до още страдание и че някой трябва да настоява за мир, позицията на папата ще ти изглежда по-правилна.
07:35 14.04.2026
10 Реалистичен извод
Чистият идеализъм без сила може да е неефективен.
Чистата сила без морал може да доведе до тежки последици.
По-интересният въпрос не е „кой е прав“, а дали може да има баланс между натиск и дипломация.
07:36 14.04.2026
13 Папата
по един мигрант в дома си!
07:40 14.04.2026
17 Ха-ха-ха
Тези набързо могат да нападнат и Ватикана, като нищо. Акъл им не пречи, закон ги не лови!!! :)
07:52 14.04.2026
19 ИИ детектор
До коментар #9 от "Кой е „прав“?":Престани с тъпизмите на ЧатГПТ. Като не можеш сам да мислиш, по добре не се изказвай.
08:02 14.04.2026
20 Бахтимир
До коментар #17 от "Ха-ха-ха":Само да ти кажа, че в много отношения Ватикана знае повече от тъпото им ЦРУ, МОСАД (което странно звучи като мусака, ама....) и какви ли не служби. Имат такава информация, че свят да ти се извие но са като руснаците - не я тръбят. Все пак са на над 1000 години организация..
08:03 14.04.2026
23 Аббе
До коментар #12 от "ТОЗИ ПАПА":Този папа е запомнящ и още как. Ще има още малко да изчакаш.
08:16 14.04.2026
