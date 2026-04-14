"Ужасен": какво се крие зад атаката на Тръмп срещу папа Лъв

Президентът на САЩ нападна остро папа Лъв XIV. Папата е „ужасен“ по отношение на външната политика и „слаб“ в борбата с престъпността, написа Доналд Тръмп в своята платформа Truth Social. Освен това той твърди, че папата трябва да му е „благодарен“: „Ако аз не бях в Белия дом, той нямаше да е във Ватикана“, написа Тръмп.

Тръмп "не е почитател" на папа Лъв

Американският президент подчертава още, че не иска папа, който да намира за нормално Иран да притежава ядрено оръжие. Той също така не искал глава на Римокатолическата църква, който да счита за ужасно, че САЩ са нападнали Венецуела.

С „меката“ си позиция папата вредял на себе си и на Църквата, твърди Тръмп: „Лъв трябва да се стегне като папа, да използва здравия си разум и да се концентрира върху това да бъде велик папа, а не политик.“

По-късно Тръмп добави пред журналисти, че папата е „политически много ляв“. Затова той самият „не е фен на папа Лъв".

Папата: заплахите срещу Иран са "наистина неприемливи"

Острата критика от страна на американския президент последва след като в събота папата поиска да бъде сложен край на всички войни. „Спрете! Време е за мир!“, се обърна той към управляващите.

Днес твърде много хора страдат, твърде много невинни хора биват убивани. „Смятам, че някой трябва да се изправи и да каже, че има по-добър начин“, продължи Лъв XIV. В посланието си той включи и тези думи: „фантазии за всемогъщество, които стават все по-непредсказуеми и агресивни около нас“. По-късно папата уточни, че с „фантазии за всемогъщество" не е имал предвид конкретно Тръмп или някой друг политик, посочва вестник „Ди Цайт".

Напоследък призивите за мир на иначе сдържания папа се засилиха - особено във връзка с войната в Иран, припомня германската обществена медия АРД. Отправените от Тръмп сурови заплахи срещу Иран главата на Римокатолическата църква определи като „наистина неприемливи“. Той отхвърли нападките на американския президент и увери, че не се страхува от него и правителството му.