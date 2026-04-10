Австралия може да изпрати военен кораб в Ормузкия проток, за да гарантира сигурността на корабоплаването в региона, ако правителството реши, заяви адмирал Дейвид Джонстън, началник на австралийските въоръжени сили.

„Абсолютно уверен съм, че бихме могли да изпратим военен кораб там при настоящите обстоятелства, ако правителството реши. Нямам съмнение, че нашият флот е способен да действа в ситуацията, която се е развила в Ормузкия проток“, каза той пред ABC.

В отговор на въпрос на 9News относно евентуалното разполагане на военни кораби в Ормузкия проток, вицепремиерът Ричард Марлес подчерта, че „участието на Австралия в осигуряването на сигурността на корабоплаването в региона остава в процес на обсъждане“.

Според Марлес окончателното решение ще зависи от консултации с партньори, участващи в обсъждането на мерки за осигуряване на безпрепятствено корабоплаване в Ормузкия проток.

Данните от австралийския разузнавателен самолет E-7A Wedgetail се подават към Обединения въздушен оперативен център (CAO), където са представени Съединените щати, и се използват изключително за отбранителни мисии, заяви Марлес.

„Съединените щати са представени в CAO и оттам се подават данните“, каза той. Според Марлес цялата информация, получена от австралийския самолет за ранно предупреждение за въздушен бой E-7A Wedgetail, се използва за координиране на отбранителните усилия на Обединените арабски емирства и други държави от Персийския залив.

„Това е единственият начин, по който може да се използва. Самолетът е на отбранителна мисия и в момента защитава ОАЕ“, подчерта вицепремиерът.