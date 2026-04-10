Австралия може да изпрати военен кораб в Ормузкия проток

10 Април, 2026 05:05, обновена 10 Април, 2026 05:43 1 046 9

Решението трябва да вземе правителството, заяви адмирал Дейвид Джонстън, началник на австралийските въоръжени сили.

Адмирал Дейвид Джонстън, Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Австралия може да изпрати военен кораб в Ормузкия проток, за да гарантира сигурността на корабоплаването в региона, ако правителството реши, заяви адмирал Дейвид Джонстън, началник на австралийските въоръжени сили.

„Абсолютно уверен съм, че бихме могли да изпратим военен кораб там при настоящите обстоятелства, ако правителството реши. Нямам съмнение, че нашият флот е способен да действа в ситуацията, която се е развила в Ормузкия проток“, каза той пред ABC.

В отговор на въпрос на 9News относно евентуалното разполагане на военни кораби в Ормузкия проток, вицепремиерът Ричард Марлес подчерта, че „участието на Австралия в осигуряването на сигурността на корабоплаването в региона остава в процес на обсъждане“.

Според Марлес окончателното решение ще зависи от консултации с партньори, участващи в обсъждането на мерки за осигуряване на безпрепятствено корабоплаване в Ормузкия проток.

Данните от австралийския разузнавателен самолет E-7A Wedgetail се подават към Обединения въздушен оперативен център (CAO), където са представени Съединените щати, и се използват изключително за отбранителни мисии, заяви Марлес.

„Съединените щати са представени в CAO и оттам се подават данните“, каза той. Според Марлес цялата информация, получена от австралийския самолет за ранно предупреждение за въздушен бой E-7A Wedgetail, се използва за координиране на отбранителните усилия на Обединените арабски емирства и други държави от Персийския залив.

„Това е единственият начин, по който може да се използва. Самолетът е на отбранителна мисия и в момента защитава ОАЕ“, подчерта вицепремиерът.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тея аборигени

    13 2 Отговор
    Да пратят Дънди крокодила

    05:13 10.04.2026

  • 2 Милен Си Ен Ен

    16 1 Отговор
    И България може да изпати Дръзки или новия кораб Смели само трябва да им купят боеприпаси защото имат само по един пакет.

    Коментиран от #6, #9

    05:13 10.04.2026

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    12 2 Отговор
    ОЗИТАТА ИМАТ КОРАБИ КЕНГУРУ
    .... ЩЕ ПРЕСКАЧАТ МИНИТЕ :)

    05:21 10.04.2026

  • 4 тез и те къде се

    11 0 Отговор
    бутат между шамарите. мислят си, че са много далеч и неуязвими. могат да потънат като цяло на веднъж.

    06:24 10.04.2026

  • 5 Антируснак

    10 0 Отговор
    Търсят си белята залудо кивитата

    06:50 10.04.2026

  • 6 Ъъъъ

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Милен Си Ен Ен":

    Мислиш ли , че ще докретат до там? Аз не съм сигурен!🤥

    07:06 10.04.2026

  • 7 Тръмпи

    1 4 Отговор
    Австралийците са готини хора

    07:24 10.04.2026

  • 8 Аборигените...

    3 0 Отговор
    Айде по-кротко,не се бутайте в шамарите да не изедете един шпек през устенцата...
    Континента ни голям,ама населението нато на Малта....хах..по кротко.!

    08:56 10.04.2026

  • 9 Хахаха....да..

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Милен Си Ен Ен":

    Най-добре да пратим корабче-тоалетна то и без тва друго нямаме,пък и да имаме не трябва.
    То и без тва там за краварите голям страх,голямо тропотене пада :)))
    Пък и ще решим проблема с липсата на торове,като се нърне корабчето...хах..

    09:02 10.04.2026

