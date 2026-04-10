Белият дом предупреди служителите си да не злоупотребяват със служебното си положение за търговски операции

10 Април, 2026 05:44, обновена 10 Април, 2026 05:49 1 117 6

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Белият дом предупреди служителите си да не злоупотребяват със служебното си положение, за да участват във фючърсна търговия, съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на източници.

Според изданието, на 23 март, минути преди президентът на САЩ Доналд Тръмп да обяви спиране на ударите по иранските електроцентрали и инфраструктура, са сключени сделки с петролни фючърси на стойност над 760 милиона долара. На следващия ден Службата за управление на Белия дом изпрати имейл, предупреждаващ служителите да не злоупотребяват със служебното си положение, за да търгуват на фючърсни пазари.

„Президентът Тръмп ясно заяви, че макар да се стреми към силен и печеливш фондов пазар за всички, на членовете на Конгреса и други държавни служители трябва да бъде забранено да използват непублична информация за финансови цели“, цитира вестникът говорителя на Белия дом Дейвис Ингъл.

Според данните на Dow Jones Market, предоставени на Wall Street Journal, трима играчи на платформата Polymarket са спечелили над 600 000 долара, като са предвидили правилно времето за прекратяване на огъня с Иран. Вестникът обаче отбелязва, че няма доказателства, че американски служители са използвали тази информация, за да се възползват от прогнозните пазари.

По-рано Axios съобщи, че американските конгресмени се стремят да забранят залаганията върху резултатите от събития със социално-политическо значение, включително избори, правителствени решения, военни действия и спортни събития, на фона на подозрителна активност от страна на някои потребители.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Фейк - либераст

    Бравос! Това може да го направи само тръмпоча и неговите приближени - извратеняци, които дават информация на брокерите на смърт. А те от своя страна приемат залагания, ДАЛИ, КОГА и КОГО ще бомбандират САЩ! ИЗВРАТЕНЯЦИ СЪР!

    05:56 10.04.2026

  • 2 Коста

    Залози от войни и смърт. И малките деца вече знаят колко извратени са Израел и САЩ и че са военни престъпници ошубили хиляди невинни. Даже десетки хиляди. Новите поколения ще ги пратят в небитието

    06:00 10.04.2026

  • 3 Тръмпи

    Който не играе, не печели! Който играе, печели!

    06:04 10.04.2026

  • 4 ха ха

    то измамата и лъжата са основни оръжия на демокрацията , а по нашите стандарти ще е срамота да не си гребнеш от кацата

    07:00 10.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ауууу

    Само тръмп има право да краде и завзема пазари.

    07:46 10.04.2026