Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
"Спечелихме войната в Персийския залив!" - Иранската телевизия представи изявление от името на Моджтаба Хаменей ВИДЕО

10 Април, 2026 05:52, обновена 10 Април, 2026 06:07 2 445 31

  • хаменей-
  • иран-
  • война-
  • персийски залив-
  • ормузки проток

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ислямска република Иран ще изведе управлението на Ормузкия проток на ново ниво.

Това изявление беше направено от името на върховния лидер на Иран Моджтаба Хаменей, цитирано от иранската държавна телевизия.

„Иран ще изведе управлението на Ормузкия проток на ново ниво“, се казва в съобщението.

Според Хаменей, въпреки разрушенията, оставени от вражеските удари и бомбардировки, Иран е спечелил войната в Персийския залив.

Иран счита всички части на така наречената Ос на съпротивата, която включва още бунтовническото йеменско движение Ансар Аллах, ливанската групировка Хизбула и иракските шиитски бойни групировки, за едно цяло, се казва в посланието на Хаменей, публикувано на 40-ия ден от смъртта на бащата на Моджтаба, Али Хаменей, предишният върховен лидер на Иран

В него се подчертава и необходимостта от преодоляване на натиска върху обществото, причинен от недостига на ресурси в страната поради войната в региона.

„Призоваваме иранския народ да сътрудничи, за да облекчи натиска върху различни сектори на обществото, причинен от недостига на ресурси, който е естествено следствие от войната“, се казва в посланието.

Вчера зам.-министърът на външните работи на Иран Саид Хатибзаде заяви, че върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей е в добро здраве и управлява страната.

„Той е в добро здраве и контролира ситуацията“, каза дипломатът.

В отговор на въпрос защо Хаменей не се е появил публично, заместник-министърът на външните работи призова да се разгледа настоящата изключително опасна ситуация, в която Съединените щати „нарушиха всички международни закони и убиха държавния глава“. Хатибзаде добави, че американските партньори в Израел няма да се поколебаят да „убият всеки“.

По-рано вестник „Таймс“, позовавайки се на получена разузнавателна информация, съобщи, че върховният лидер се лекува и не участва във вземането на решения.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фанатик с чалма

    28 35 Отговор
    Тежки халюцинации на аятоласите... Все едни чета пpocтотиите на копейките.

    Коментиран от #13, #14

    06:11 10.04.2026

  • 2 Няма значение

    35 26 Отговор
    Кой управлява - важното е да бият гадните евреи и американци! Цял свят им стиска палци!

    06:11 10.04.2026

  • 3 Владимир Путин, президент

    11 18 Отговор
    Искрено се радвам и завиждам на Иран и смелия ирански народ !!! Молодци, Иран не е Русийката патравата 👍💪

    Коментиран от #6

    06:14 10.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Последния Софиянец

    18 12 Отговор

    До коментар #3 от "Владимир Путин, президент":

    Иран са Арии също като нас БолгАриите.Битката между Ариите и Хазарите продължава вече хилядолетия.Ариите са носители на светлината и просветлението а Хазарите са поклонници на Луцифер.

    Коментиран от #9, #12

    06:26 10.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ГОЛЕМ СМЕХ

    17 19 Отговор
    Иран е разсипан, тия за победители са мислят.

    06:29 10.04.2026

  • 9 Владимир Путин, президент

    16 19 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    Русия също пабеждава !!!
    Освабади руснаците от интернет, бензин и материални активи, таваришчи ☝️😁

    06:29 10.04.2026

  • 10 МОДЖТАБА ЗОМБИТО

    7 15 Отговор
    Давайте урана и петрола, че Дончо пак ша ни попука.

    06:31 10.04.2026

  • 11 Да ама Не

    15 18 Отговор
    Тези хора са в замаяност. Нищо не е свършено. И разбира се, не са спечелили нищо. Нуждаят се от трилиони, за да се върнат до нивото на бедност, на което бяха. Бяха прогонени от Сирия, Газа, Ливан, за които бяха похарчили огромни суми пари в продължение на много години, страната им беше опустошена и всеки момент можеха да бъдат върнати още 50 години назад. Жалко за хората, които страдат от тези тирани свещеници, много жалко.

    Коментиран от #15

    06:32 10.04.2026

  • 12 Тръмпи

    6 8 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    Те и немците са арийци, ама през 1945 как изглеждаше Германия, ха ха хаааа, горе долу като Иран в момента

    Коментиран от #26

    06:37 10.04.2026

  • 13 Гост

    2 5 Отговор

    До коментар #1 от "Фанатик с чалма":

    Е кво да кажат..

    06:49 10.04.2026

  • 14 Виеси

    21 0 Отговор

    До коментар #1 от "Фанатик с чалма":

    Виеи си слушайте Тръмп във фейсбука как заличава цивилизации - той никога няма халюцинации. Ей отгледахме едно неадекватно в коментарите си поколение, пропито от злоба, агресия и чуждопоклоничество. За него Гърцийката лятото и Алпите зимата - това е първа радост за тях, всичко друго ... готови са и бащиния дом да си продадт за този "евроатлантически успех"

    06:59 10.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Стара градска морга

    3 6 Отговор
    Муджтабата пише от хладилната камера.

    07:31 10.04.2026

  • 18 Луди за връзване

    2 7 Отговор
    Луди за връзване са тия чалми …. Сертът е по добър без тия приммати ! И дори все още да претендират , времето им изтече …. Копейките не могат да помагат че са много заети на много места да връщат комунизма …. Аятоласите са вредни и жалки от комунистите …..

    07:39 10.04.2026

  • 19 МОДЖТАБА ЗОМБИТО

    0 5 Отговор
    Войната не е свършила. Не слушкаме ли, Тръмп пак ша ни попука.

    08:33 10.04.2026

  • 20 Журналя

    2 0 Отговор
    Без да ни облъчване вече знаем

    08:53 10.04.2026

  • 21 Васил

    0 3 Отговор
    Кво са спечелили начукаха им канчета и се криха по бункерите.

    09:01 10.04.2026

  • 22 Размяната

    3 0 Отговор
    на въздушни удари не може и никога не е водила до политически контрол върху територията. И двете страни ще разкрасяват резултатите от този военен конфликт и ще обявяват победи, но обективно победител няма и няма как да има.
    Води се пропагандно медийна война, на която всяка страна има право разбира се.
    Единствената обективна промяна на статуквото е промененото положение в Ормузкия проток, като географсинобект с икономическо значение но и то ще бъде разрешено чрез преговори през следващите няколко години

    09:02 10.04.2026

  • 23 Мишел

    2 0 Отговор
    В Иран САЩ се сблъскаха със съюза Китай, Русия и Северна Корея и загубиха.

    09:02 10.04.2026

  • 24 Обективно

    1 1 Отговор
    Нито Иран са отблъснали и спрели въздушните атаки на Израел и САЩ, нито пък Израел и САЩ са завоювали победа над Иран.

    Коментиран от #25

    09:06 10.04.2026

  • 25 Я пъ тоа

    2 1 Отговор

    До коментар #24 от "Обективно":

    Иран е сринат. Затвориха си пролива. Сега как ша си продават петрола за милиарди $$$$$. Аятоласите сами си го н.а.б.и.х.а

    Коментиран от #31

    09:16 10.04.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Анонимен

    0 0 Отговор
    Изненадващата военна тактика втрещи всички,включително Израел и САЩ.Нападенията извършени дръзко от 17посоки към гордостта на флота на задокеанските ни дружки беше голяма изненада .Те ежедневно загубиха колосална сума зелени гущери,което още повече наклони везната към мирни преговори.Така движението само напред бе нарушено.Разумява се преминаха на режим ,продиктуван от Вл.Путин-станаха многоходови,с пипала движещи се напред и назад.

    09:31 10.04.2026

  • 28 разплакан русо-роб

    0 0 Отговор
    да го бяха показали. И 8 пръста на ръка да имаше - пак щях да повервам. Ама не... нарочно го крият.

    09:32 10.04.2026

  • 29 здраствуйте ,путинохили от факти....

    0 0 Отговор
    Дошло е време заек вук да е...е..ще се мре ,ама друг да е...какво стана с пусьо...нещо е омекнал....а,иран спиичелил...И наш пулев така спиичели от......кличко да кажем....Моджабата казал продължаваме ,напред.само така не се предавайте....За вашия случай мао е казал....и да не искате ще разберете какво ви е казал Великия вожд на жълтите мао...За интонация ,пунктоация и верификация се обръщайте към Чат ЖПТ...ваш винаги ваш мешелче ,дядо дръмпир,който сподели ,че искал да ви мръдне по чешки......ПС...Какво ли означава....

    09:34 10.04.2026

  • 30 Абсурдистан

    0 0 Отговор
    Това ми напомня на "изявление от Ахмед Доган". Поредният чалма-фалшификат от Иран.

    09:36 10.04.2026

  • 31 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Я пъ тоа":

    Набиха го на Европа... Ама то със злоба, няма как да научиш нещо.. Камо ли как, коя икономика от какво зависи, международни договори в региона.. Що не отидеш на козметик, по добре, даже най добре отиди!

    09:39 10.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания