"Спечелихме войната в Персийския залив!" - Иранската телевизия представи изявление от името на Моджтаба Хаменей ВИДЕО

Ислямска република Иран ще изведе управлението на Ормузкия проток на ново ниво.

Това изявление беше направено от името на върховния лидер на Иран Моджтаба Хаменей, цитирано от иранската държавна телевизия.

Според Хаменей, въпреки разрушенията, оставени от вражеските удари и бомбардировки, Иран е спечелил войната в Персийския залив.

Иран счита всички части на така наречената Ос на съпротивата, която включва още бунтовническото йеменско движение Ансар Аллах, ливанската групировка Хизбула и иракските шиитски бойни групировки, за едно цяло, се казва в посланието на Хаменей, публикувано на 40-ия ден от смъртта на бащата на Моджтаба, Али Хаменей, предишният върховен лидер на Иран

В него се подчертава и необходимостта от преодоляване на натиска върху обществото, причинен от недостига на ресурси в страната поради войната в региона.

„Призоваваме иранския народ да сътрудничи, за да облекчи натиска върху различни сектори на обществото, причинен от недостига на ресурси, който е естествено следствие от войната“, се казва в посланието.

Вчера зам.-министърът на външните работи на Иран Саид Хатибзаде заяви, че върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей е в добро здраве и управлява страната.

„Той е в добро здраве и контролира ситуацията“, каза дипломатът.

В отговор на въпрос защо Хаменей не се е появил публично, заместник-министърът на външните работи призова да се разгледа настоящата изключително опасна ситуация, в която Съединените щати „нарушиха всички международни закони и убиха държавния глава“. Хатибзаде добави, че американските партньори в Израел няма да се поколебаят да „убият всеки“.

По-рано вестник „Таймс“, позовавайки се на получена разузнавателна информация, съобщи, че върховният лидер се лекува и не участва във вземането на решения.