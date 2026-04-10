Украйна намалява помощите за нуждаещи се
Украйна намалява помощите за нуждаещи се

10 Април, 2026 17:51 1 069 32

Близо 13 милиона души в републиката се нуждаят от държавна подкрепа

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Украинските власти планират да променят подхода си към предоставянето на помощи на граждани, изправени пред трудни обстоятелства, което ще намали бюджетните разходи за тези плащания, заяви Денис Улютин, ръководител на Министерството на социалната политика.

„Вторият основен елемент от разходите – над 100 милиарда гривни (2,3 млрд. USD), е подкрепата за семейства и лица, изправени пред трудни обстоятелства. Намаление е възможно тук, но само поради промяна в подхода. Трябва да преминем от плащания, основани на статус, към подкрепа, основана на нуждите, която е спешна, целенасочена и има ясно определени правила. Работим по тази концепция“, каза Улютин в интервю за украинското издание на Forbes.

Той потвърди, че приблизително 13 милиона души в Украйна се нуждаят от държавна подкрепа. „Тази цифра е тревожна; може би е дори малко по-висока“, каза ръководителят на Министерството на социалната политика. Според него министерството се опитва да разработи стратегия за връщане на хората към икономическа активност, „за да се избегне ситуация, в която няма ресурси за предоставяне на помощ на всички“.

Както подчерта бившият министър-председател на Украйна (2010-2014) Микола Азаров, 8,8 милиона украинци живеят под прага на бедността поради неефективна правителствена политика. Той отбеляза, че според проучвания 30% от гражданите имат достатъчно пари само за хранителни стоки и комунални услуги, докато 10% са принудени да пестят дори от храна.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Краварска медия

    21 2 Отговор
    Тряя има за златни кенефи

    17:54 10.04.2026

  • 2 Укропат

    26 2 Отговор
    Намаляваме нуждаещите се,като ги бусифицираме и ги пращаме на първа линия. Тая идея е на шефчето. Гениален. Слава на славата.

    17:57 10.04.2026

  • 3 Вашето мнение

    26 2 Отговор
    Хич да не им пука на нуждаещите се, нали на майдана искаха да бесят москали, срещу едни курабийки.

    Коментиран от #14

    17:58 10.04.2026

  • 4 факуса

    21 2 Отговор
    наглост,ами у нас милион са на същия хал,без бойни действия,а сме в клуба на богатите

    17:59 10.04.2026

  • 5 Горски

    17 2 Отговор
    Хохлобандерските нацисти нямат място на руската земя. Европа да си ги хрантути нацистчетата. А наркоса плаши европейски лидер на натосвка държава с терористичен акт. И полското ръководство Зелю ще го дава на украинските военни!!! Ама там сигурно по ще му върже отколкото с унгарците, защото Русия като ги напъне, украинците ще минават границата на Полша на флик - флаци. Укро навлеците в България ядат и пият на корем ,а ние плащаме. Навсякъде са, не работят, нищо не правят. По цял ден разходки, басейн, кафенета. И навсякъде на висок глас се говори, парадират. Не е виновен този който яде баницата. А на нашите навлеци от Украйна кога защото с тези пари щяха да построят няколко детски болници?

    Коментиран от #11

    18:00 10.04.2026

  • 6 Володимир Зеленски, президент

    13 2 Отговор
    Помощите са на фронта таваришчи !!!
    Бегайте си ги палучите 😁

    18:06 10.04.2026

  • 7 Зеления

    12 0 Отговор
    "Украйна намалява помощите за нуждаещи се"

    Ще търпят - важното е за златни тоалетни и бело да има. Пък и като ги пратим на фронта след няколко дни вече не се нуждаят от нищо.

    Коментиран от #21

    18:07 10.04.2026

  • 8 След някой ден Орбан Пада

    3 17 Отговор
    И Унгария ще свали ветото си за 90 милиарда евро помощ на Украйна и дроновете ще станат със 800% повече
    И познайте какво ще
    Се случи със Русия????

    Коментиран от #13, #15, #16, #17, #18, #22

    18:07 10.04.2026

  • 9 Слава Украйна

    2 14 Отговор
    Героем Слава

    18:08 10.04.2026

  • 10 Путин се оказа много

    2 9 Отговор
    Просто Момче

    18:08 10.04.2026

  • 11 Лука

    2 12 Отговор

    До коментар #5 от "Горски":

    Фашизма е в русия,тя отговаря на почти всички критирии за фашистка държава. Не спори ,а чети за фашизма !

    18:08 10.04.2026

  • 12 Е как една Украйна Смля Русия

    3 8 Отговор
    Това и Путин неможе да го разбере

    18:09 10.04.2026

  • 13 Владимир Путин, президент

    3 7 Отговор

    До коментар #8 от "След някой ден Орбан Пада":

    Орбан Викторович няма второ руско гражданство !!!
    Честна милиционерска 😁

    18:09 10.04.2026

  • 14 Българин

    9 1 Отговор

    До коментар #3 от "Вашето мнение":

    "нали на майдана искаха да бесят москали"

    Че то и в България едни скачаха заради банани.

    18:10 10.04.2026

  • 15 Путин

    2 6 Отговор

    До коментар #8 от "След някой ден Орбан Пада":

    Възхитен съм от ВСУ
    Смляха армията ми

    Коментиран от #20

    18:11 10.04.2026

  • 16 Читател

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "След някой ден Орбан Пада":

    ЩЕ ЩЕ ЩЕ - без ЩЕ не върви ли пропагандата. Ама пък как едно ЩЕ не се сбъдна.

    18:12 10.04.2026

  • 17 Ами какво

    2 7 Отговор

    До коментар #8 от "След някой ден Орбан Пада":

    Ще напълнат Русия със черни чували

    18:12 10.04.2026

  • 18 Ахаха

    8 0 Отговор

    До коментар #8 от "След някой ден Орбан Пада":

    А Фицо забрави ли го? Русия ще си вземе териториите обратно, плюс Одеса разбира се, за теб дървото. Бон Апети!

    18:13 10.04.2026

  • 19 Никога не е била по слаба Русия

    1 10 Отговор
    Унижена и осакатена
    Срамът ще лежи на плещите на руският народ още 1000 години

    Коментиран от #24

    18:13 10.04.2026

  • 20 Санитаря от Карлуково

    5 0 Отговор

    До коментар #15 от "Путин":

    Хайде идвай на вечеря и после пак ще си Путин.

    18:14 10.04.2026

  • 21 КГБ

    2 4 Отговор

    До коментар #7 от "Зеления":

    Оплюването на Зеленски продължава ,ефекта е незадоволителен! Другари мислете за нови начини,не можем да го елиминираме за сега !

    Коментиран от #26

    18:14 10.04.2026

  • 22 Трябва да си

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "След някой ден Орбан Пада":

    Изключително финансово неграмотен да подкрепяш подобен разход.. Ама то либералите сте безродници

    18:15 10.04.2026

  • 23 Останаха ли още Купейки

    1 6 Отговор
    Ме във Русия са кът

    Коментиран от #25

    18:15 10.04.2026

  • 24 Учуден

    9 1 Отговор

    До коментар #19 от "Никога не е била по слаба Русия":

    Ужким Русия слаба пък напредва а господарите ти силни пък ще плащат репарации на иранците - как стават тези работи.

    18:15 10.04.2026

  • 25 Зевзек

    7 0 Отговор

    До коментар #23 от "Останаха ли още Купейки":

    За това ли зеления мобилизира жени - да има за копейките.

    18:16 10.04.2026

  • 26 Зеления

    5 1 Отговор

    До коментар #21 от "КГБ":

    "ефекта е незадоволителен"

    Така е накупих си яхти, имения и даже евраци и кюлчета почнах да изнасям с бусове ама Орбан ги конфискува. Сега ще орежем помощите и ще си ги компенсираме.

    Коментиран от #32

    18:20 10.04.2026

  • 27 Баце ЕООД

    2 0 Отговор
    Хахахаха, аматьори

    18:24 10.04.2026

  • 28 Зеления

    7 0 Отговор
    "8,8 милиона украинци живеят под прага на бедността поради неефективна правителствена политика"

    Този министър веднага ще бъде уволнен - как така ще каже че заради нашата политика имало 8.8 милиона бедни - трябва да се казва че руснаците и Путин са виновни.

    18:26 10.04.2026

  • 29 да отиват на хранилка на запада

    7 0 Отговор
    кво чакат
    ама не на нашто черноморие дето им е писнало от тяхните маймунджулъци


    13 милиона души в Украйна се нуждаят от държавна подкрепа

    18:32 10.04.2026

  • 30 Скоро нема се нуждаят от нищо

    4 0 Отговор
    Зеления ше ги прати на почивка на полето в масови гробове

    18:41 10.04.2026

  • 31 Мира ботокса мисирката от НОВА ТВ

    3 0 Отговор
    Абе великият журналист христо грозев, който отрови Навални за да спи със жена му, каза че зеленото насекомо ще победи Русия до края на 2022г.

    18:45 10.04.2026

  • 32 КГБ

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Зеления":

    Оплюването е незадоволително ! Каво не разбрахте ? Чакаме други предложения !(спешно)

    19:30 10.04.2026

