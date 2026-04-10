"Украйна намалява помощите за нуждаещи се"

Украинските власти планират да променят подхода си към предоставянето на помощи на граждани, изправени пред трудни обстоятелства, което ще намали бюджетните разходи за тези плащания, заяви Денис Улютин, ръководител на Министерството на социалната политика.

„Вторият основен елемент от разходите – над 100 милиарда гривни (2,3 млрд. USD), е подкрепата за семейства и лица, изправени пред трудни обстоятелства. Намаление е възможно тук, но само поради промяна в подхода. Трябва да преминем от плащания, основани на статус, към подкрепа, основана на нуждите, която е спешна, целенасочена и има ясно определени правила. Работим по тази концепция“, каза Улютин в интервю за украинското издание на Forbes.

Той потвърди, че приблизително 13 милиона души в Украйна се нуждаят от държавна подкрепа. „Тази цифра е тревожна; може би е дори малко по-висока“, каза ръководителят на Министерството на социалната политика. Според него министерството се опитва да разработи стратегия за връщане на хората към икономическа активност, „за да се избегне ситуация, в която няма ресурси за предоставяне на помощ на всички“.

Както подчерта бившият министър-председател на Украйна (2010-2014) Микола Азаров, 8,8 милиона украинци живеят под прага на бедността поради неефективна правителствена политика. Той отбеляза, че според проучвания 30% от гражданите имат достатъчно пари само за хранителни стоки и комунални услуги, докато 10% са принудени да пестят дори от храна.