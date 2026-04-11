Най-големият производител на алуминий в Персийския залив обяви форсмажор
  Тема: ОАЕ

11 Април, 2026 05:46, обновена 11 Април, 2026 05:58 2 223 5

Emirates Global Aluminum е пострадал при иранските атаки срещу страните от персийския залив

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Emirates Global Aluminum, най-големият производител на алуминий в Персийския залив, е обявил форсмажор по някои договори, съобщава Bloomberg.

Форсмажорът или "непреодолима сила" е правен механизъм, който освобождава длъжник от отговорност за неизпълнение на договорни задължения поради непредвидени и непредотвратими събития

Компанията е предприела тази мярка, за да спре поне част от доставките, след като една от нейните топилни пещи беше изведена от строя при иранска атака.

Топилната пещ е сред най-големите в света, произвела 1,6 милиона тона алуминий до 2025 г., уточнява медията. Близкият изток произвежда приблизително 9% от световния алуминий, като EGA и други компании играят ключова роля, снабдявайки производители в Европа, Азия и Съединените щати.

На фона на войната и ограниченията за трафик през Ормузкия проток, най-големите производители в региона изпитват недостиг на критични ресурси, съобщава Bloomberg. Изданието посочва, че индустрията очаква каскадни съкращения на производството, ако проливът не бъде бързо отворен отново.

Топлилният завод Ал Тауила в Абу Даби, който беше ударен от иранска атака, ще може да възобнови производството на алуминий след около 12 месеца, съобщи EGA по-рано.

Заводът беше атакуван на 28 март, поразен от ракети и дронове. Всички служители бяха евакуирани от плавилния завод, леярната, електроцентралата, рафинерията за алуминиев оксид и завода за преработка на отпадъци, а операциите бяха преустановени.


Подобни новини


