Тръмп ще вдига във Вашингтон "най-голямата и най-красивата" триумфална арка в света

Президентът на САЩ Доналд Тръмп представи проект за триумфална арка във Вашингтон, която той определи като „най-голямата и най-красивата арка в света“.

„Днес моята администрация официално представи на уважаваната Комисия по изящни изкуства презентация и планове за изграждането на най-голямата и най-красивата триумфална арка в света“, написа американският лидер в Truth Social.

Придружаващата снимка показва дизайна на Harrison Design. Той включва арка от светъл камък с позлатени елементи, два големи цветни метални орела, ограждащи върха, и позлатена златна фигура в центъра, напомняща Статуята на свободата с крила.