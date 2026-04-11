Руската армия атакува масирано Одеса, Суми и Полтавска област, има загинал и ранени

Руската армия атакува масирано Одеса, Суми и Полтавска област, като се съобщава за убити и ранени.

УНИАН съобщава, че Одеса е атакувана на няколко вълни. Тревогата е била обявена около 00:15 ч. Мониторингови канали съобщиха, че "множество дронове летят от Черно море към Одеса на ниска височина". Скоро в града избухнаха експлозии и стрелба.

Очевидци в социалните мрежи съобщиха, че един от дроновете е ударил жилищен район, напълно разрушавайки къща. Местни Telegram канали публикуваха видео, показващо пожар, и се чуват хора, които споделят, че къщата е напълно разрушена.

По-късно началникът на градската администрация на Одеса Сергий Лисак потвърди удара.

„Врагът атакува града с дронове. Ударена е частна къща в един от районите. Цялата информация се изяснява. Тревогата за въздушна тревога остава в сила. Останете на безопасни места, докато всичко се изчисти“, подчерта служителят.

По-късно той добави, че в резултат на вражеската атака е горяла и друга жилищна сграда, както и покривът на общежитие.

Към 1:45 ч. сутринта тревогата в Одеса все още беше активна, като от морето летяха още дронове.

Руснаците атакуваха и Суми. Според Олег Григоров, началник на Сумската областна военна администрация, 14 жители на града са ранени в резултат на удари на вражески дронове по жилищни сгради. Сред ранените е 14-годишно момче, на което е оказана медицинска помощ на място. 87-годишна жена също е хоспитализирана.

„Повечето от пострадалите са възрастни хора. Врагът умишлено атакува домове в жилищни райони“, подчерта началникът на Сумската областна военна администрация

Нанесени са удари в Полтавска област. Виталий Дякивнич, началник на областната военна администрация, заяви, че е атакуван Лубенския район. В резултат на катастрофата на вражески дрон са повредени магазин и кафене.

„За съжаление, един човек загина. Друг човек е ранен. Той получава цялата необходима помощ“, отбеляза служителят.

В нощта на 10 април руската армия започна масирана атака срещу Одеса и Одеска област, използвайки голям брой дронове за атака. В няколко населени места имаше разрушения, включително Одеса и село Вилково в южната Одеска област, известно като „украинската Венеция“ – 11 100 семейства в общността останаха без ток. Дронове атакуваха енергийната и пристанищната инфраструктура. Щетите доведоха до прекъсвания на електрозахранването, повреда на резервоари за съхранение и повреда на пристанищното оборудване.

Силите за противовъздушна отбрана на Русия свалиха 99 украински безпилотни летателни апарата над руски региони през нощта, съобщи руското Министерство на отбраната.

„Между 20:00 ч. московско време на 10 април и 7:00 ч. на 11 април системите за предупреждение за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 99 украински безпилотни летателни апарата над Краснодарския край, Крим, Белгородската, Брянската, Ростовската, Калужката и Курската области, както и водите на Азовско и Черно море“, съобщи Министерството на отбраната.