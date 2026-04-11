Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Руската армия атакува масирано Одеса, Суми и Полтавска област, има загинал и ранени
Руската армия атакува масирано Одеса, Суми и Полтавска област, има загинал и ранени

11 Април, 2026 06:59, обновена 11 Април, 2026 07:36

Нанесени са сериозни материални щети на частни и обществени сгради

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руската армия атакува масирано Одеса, Суми и Полтавска област, като се съобщава за убити и ранени.

УНИАН съобщава, че Одеса е атакувана на няколко вълни. Тревогата е била обявена около 00:15 ч. Мониторингови канали съобщиха, че "множество дронове летят от Черно море към Одеса на ниска височина". Скоро в града избухнаха експлозии и стрелба.

Очевидци в социалните мрежи съобщиха, че един от дроновете е ударил жилищен район, напълно разрушавайки къща. Местни Telegram канали публикуваха видео, показващо пожар, и се чуват хора, които споделят, че къщата е напълно разрушена.

По-късно началникът на градската администрация на Одеса Сергий Лисак потвърди удара.

„Врагът атакува града с дронове. Ударена е частна къща в един от районите. Цялата информация се изяснява. Тревогата за въздушна тревога остава в сила. Останете на безопасни места, докато всичко се изчисти“, подчерта служителят.

По-късно той добави, че в резултат на вражеската атака е горяла и друга жилищна сграда, както и покривът на общежитие.

Към 1:45 ч. сутринта тревогата в Одеса все още беше активна, като от морето летяха още дронове.

Руснаците атакуваха и Суми. Според Олег Григоров, началник на Сумската областна военна администрация, 14 жители на града са ранени в резултат на удари на вражески дронове по жилищни сгради. Сред ранените е 14-годишно момче, на което е оказана медицинска помощ на място. 87-годишна жена също е хоспитализирана.

„Повечето от пострадалите са възрастни хора. Врагът умишлено атакува домове в жилищни райони“, подчерта началникът на Сумската областна военна администрация

Нанесени са удари в Полтавска област. Виталий Дякивнич, началник на областната военна администрация, заяви, че е атакуван Лубенския район. В резултат на катастрофата на вражески дрон са повредени магазин и кафене.

„За съжаление, един човек загина. Друг човек е ранен. Той получава цялата необходима помощ“, отбеляза служителят.

В нощта на 10 април руската армия започна масирана атака срещу Одеса и Одеска област, използвайки голям брой дронове за атака. В няколко населени места имаше разрушения, включително Одеса и село Вилково в южната Одеска област, известно като „украинската Венеция“ – 11 100 семейства в общността останаха без ток. Дронове атакуваха енергийната и пристанищната инфраструктура. Щетите доведоха до прекъсвания на електрозахранването, повреда на резервоари за съхранение и повреда на пристанищното оборудване.

Силите за противовъздушна отбрана на Русия свалиха 99 украински безпилотни летателни апарата над руски региони през нощта, съобщи руското Министерство на отбраната.

„Между 20:00 ч. московско време на 10 април и 7:00 ч. на 11 април системите за предупреждение за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 99 украински безпилотни летателни апарата над Краснодарския край, Крим, Белгородската, Брянската, Ростовската, Калужката и Курската области, както и водите на Азовско и Черно море“, съобщи Министерството на отбраната.


Украйна
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Подли

    12 33 Отговор
    Безбожни рашисти.За тях няма Великден ,ежедневно избиват православни християни.

    Коментиран от #7

    07:13 11.04.2026

  • 5 Защото

    24 4 Отговор
    е "Велика събота" да я запомнят !

    07:15 11.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Последния Софиянец

    7 24 Отговор
    Бункерното ще го карат за Хага тази пролет, фалшта и разпада на блатния нужник е в ход.

    07:17 11.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 ибрям гидти

    19 2 Отговор

    До коментар #6 от "оня с коня":

    Ходят на луната - един хикс даже развалената таолетна е измама

    07:22 11.04.2026

  • 11 Атакувани

    26 2 Отговор
    Са военни цели,жертвите и частните домове,са от свалени дронове,но информацията ни се представя по друг начин.Как, като атакуваш къща,няма ток в цяла Одеса…Не,че оправдавам нападенията,ама ни взимат за алабуги…

    07:22 11.04.2026

  • 12 Раздвоена Зелка

    27 4 Отговор
    1 теза: "Врагът умишлено атакува домове в жилищни райони“.
    2 теза: " Атакувана е енергийната и пристанищната инфраструктура. Щетите доведоха до прекъсвания на електрозахранването, повреда на резервоари за съхранение и повреда на пристанищното оборудване.
    Ха сега вярвайте на украинците или на репортерите......

    Коментиран от #13, #15

    07:23 11.04.2026

  • 13 А не бе

    2 15 Отговор

    До коментар #12 от "Раздвоена Зелка":

    Ще вярваме на кретенясала копейка.

    07:25 11.04.2026

  • 14 Механик

    3 16 Отговор
    Удри копейката с фаража!!

    Коментиран от #16

    07:27 11.04.2026

  • 15 ибрям гидти

    4 11 Отговор

    До коментар #12 от "Раздвоена Зелка":

    Ние верваме само на пияната от пасьола и калния бункер.

    Коментиран от #18

    07:28 11.04.2026

  • 16 Демократ

    14 6 Отговор

    До коментар #14 от "Механик":

    Евроатлантиците сме с фесове , не с фуражки !

    07:31 11.04.2026

  • 17 чикчирик

    15 2 Отговор
    Щом не спират доставките НАТО оръжия, логично и реципрочно.

    07:32 11.04.2026

  • 18 Умнокрасив

    15 6 Отговор

    До коментар #15 от "ибрям гидти":

    Точен си . В пияната професионалистка от украинското е истината . И в зеленото влечуго в киевския бункер .

    07:33 11.04.2026

  • 19 Мира ботокса мисирката от НОВА ТВ

    15 6 Отговор
    Абе великият журналист христо грозев, който отрови Навални за да спи със жена му, каза че зеленото насекомо ще победи Русия до края на 2022г.

    07:36 11.04.2026

  • 20 хиомо

    6 9 Отговор
    когато си малка , късокрака нещастна душичка и нямаш постижения на бойното поле атакуваш малки деца и жени в тила за да напомниш, че водиш военна операция

    07:40 11.04.2026

  • 21 Кирил Буданов, разведчик

    2 2 Отговор
    Спакойно таваришчи, спакойно !!!
    Работаем братя, еще не вечер ☝

    07:58 11.04.2026

  • 22 Русия трябва да бъде разрушена...

    5 7 Отговор
    Московските мръъши безполезно убиват невинни украинци, докато ВСУ подриват систематично икономическата им основа. Скоро гнилият руски фашизъм ще падне!!!

    Коментиран от #23

    07:58 11.04.2026

  • 23 Последния Софиянец

    4 3 Отговор

    До коментар #22 от "Русия трябва да бъде разрушена...":

    В блатата отдавна са обявили фалит, ще чакат ножки буша пак, иначе глад, само копейките им завиждат на клошарията.

    07:59 11.04.2026

  • 24 Хм...

    4 3 Отговор
    Какво стана с великодушния путин и спиране на огъня за Великден?

    08:00 11.04.2026

  • 25 Масирана, масирана колко да е масирана

    3 2 Отговор
    атаката? Само няколко ранени и подпален покрив? И то с толкова ракети и дронове? След като разбрахме от статията, че:
    "Врагът умишлено атакува домове в жилищни райони“??

    Дори най-вероятно и това не са успяли руснаците, а украинското ПВО им е свършило и тая работа!
    Не напразно Зеленски търгува със шейховете, защита от Шахеди за златни тоалетни!

    Коментиран от #27

    08:01 11.04.2026

  • 26 Джюджето пак излъга

    3 2 Отговор
    Въпреки че шумно обяви спирането на огъня до 11 април, подлия Вова доказа че не може да му се вярва.

    08:15 11.04.2026

  • 27 падналия ангел

    2 1 Отговор

    До коментар #25 от "Масирана, масирана колко да е масирана":

    "Дори най-вероятно и това не са успяли руснаците, а украинското ПВО им е свършило и тая работа!
    Не напразно Зеленски търгува със шейховете, защита от Шахеди за златни тоалетни!". ОАЕ са върнали укрите барабар с тяхното ПВО в Покрайнината. Пазели са пробно пет обекта, и всичките били поразени от персите. За капак две ракети на украинското ПВО ударили два небостъргача.

    08:17 11.04.2026

