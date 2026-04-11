Иранската делегация проведе втора среща с началника на пакистанската армия

Иранската делегация в Исламабад се е срещнала за втори път с началника на пакистанската армия Асим Мунир, преди да се срещне с пакистанския премиер Шахбаз Шариф. Това съобщи агенция Fars News.

Според агенцията, друга размяна на съобщения с американската страна може да се е състояла чрез Мунир.

В същото време няколко кораба преминаха през Ормузкия проток преди очакваното начало на преговорите между САЩ и Иран в Исламабад в събота, съобщи CNN, позовавайки се на данни от специализирани портали.

Още няколко кораба за насипни товари се насочват към пролива от Персийския залив.