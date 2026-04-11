Иран иска да се убеди в сериозните намерения на САЩ относно размразяването на активите

11 Април, 2026 16:03

Иран съобщи позицията си по преговорите със САЩ на пакистанския премиер

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Иранската делегация възнамерява да осигури гаранции, че САЩ са сериозни по отношение на размразяването на иранските активи. Това съобщи информационната агенция Тасним, позовавайки се на свои източници.

Според агенцията, САЩ са се съгласили да размразят замразените активи на Иран и са заявили, че са изпратили екип в Исламабад за финансови преговори, за да гарантират, че двете страни ще постигнат общо разбирателство по този въпрос.

В същото време Иран съобщи позицията си по преговорите със САЩ на пакистанския премиер.

По време на среща с пакистанския премиер Шахбаз Шариф, иранската делегация обясни позицията на Техеран по преговорите със САЩ, съобщи държавната телевизия (IRIB).

Според държавната телевизия, червените линии на Иран включват контрол над Ормузкия проток, плащания на репарации, размразяване на ирански активи и регионално прекратяване на огъня.


Пакистан
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Kaлпазанин

    19 6 Отговор
    Вместо да се убеди ,да ги победи и убеждава докато ме се приберат в обора и си вземат евреите с тях

    16:06 11.04.2026

  • 2 от къдя на къдя бе

    22 5 Отговор
    Нали краварите победиха, как така изпълняват ирански искания и условия?!

    Коментиран от #7

    16:07 11.04.2026

  • 3 Кестел

    19 9 Отговор
    Сащ да си плащат за дяволъка.

    Коментиран от #6, #26

    16:07 11.04.2026

  • 4 Защо копейката

    10 10 Отговор
    Която толкова много аплодира избора на Тръмп за президент сега се отмята от него? Дайте обяснение

    Коментиран от #10, #11, #21

    16:09 11.04.2026

  • 5 С терористи не се преговаря

    18 11 Отговор
    Целият свят трябва да се вдигне срещу оста на злото : САЩ и Израел!

    Коментиран от #9

    16:09 11.04.2026

  • 6 А кога Иран

    8 14 Отговор

    До коментар #3 от "Кестел":

    Ще плати за престъпенлъка?

    16:09 11.04.2026

  • 7 Не бе

    5 6 Отговор

    До коментар #2 от "от къдя на къдя бе":

    Овчарите победихте. Оставате си овце,дпоко

    Коментиран от #14

    16:11 11.04.2026

  • 8 Да,бе

    12 9 Отговор
    Сащисаните хем победиха,хем са от страната на булката...Странно ако не бяха победили какво щяха да преживеят.

    16:12 11.04.2026

  • 9 Ама ти

    4 8 Отговор

    До коментар #5 от "С терористи не се преговаря":

    Май се взе за целия,святГлупак

    16:12 11.04.2026

  • 10 Шкварек

    1 7 Отговор

    До коментар #4 от "Защо копейката":

    Ти отговори ли на моя въпрос?!

    16:13 11.04.2026

  • 11 Баба Гицка

    9 1 Отговор

    До коментар #4 от "Защо копейката":

    Защото е проста баби,ощи от едно време си е проста, не чини

    16:13 11.04.2026

  • 12 Колко си мислите че

    9 6 Отговор
    били замразените ирански активи. 6 -7 милиарда долара. Знаеше се, че Иран е бедна и изостанала държава, но чак толкова, едва ли някой си е представял. Как изобщо може да се повдига въпрос за такава символична сума ?

    Коментиран от #20

    16:14 11.04.2026

  • 13 Копейка

    10 5 Отговор
    Сънувах, че съм рубла и съм световна валута. Събуждам се,гледам, пак съм си тъпа копейка

    16:15 11.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Zахарова

    11 1 Отговор
    А няма ли да размразят иранците рубли за щатите и те да се видят с пари

    16:19 11.04.2026

  • 17 Иво Христов

    5 4 Отговор
    Русия не пАбеди ли вече?

    Коментиран от #22

    16:24 11.04.2026

  • 18 Иран иска да се убеди в сериозните

    7 2 Отговор
    Иран иска да се убеди в сериозните намерения на САЩ относно размразяването на активите
    А ОТНОСНО СЕРИОЗНИТЕ НАМЕРЕНИЯ НА БАЙ ДОНИ ДА ИЗПОЛЗВА ДЕБЕЛИЯ КРАЙ НА БУХАЛКАТА УБЕДЕНИ ЛИ СА?

    16:25 11.04.2026

  • 19 Ей това да си копейка е Божие наказание

    5 3 Отговор
    До онзи ден вика Слава на Тръмп,днес вика Тръмп е терорист.

    Коментиран от #29

    16:27 11.04.2026

  • 20 Лигльо

    2 2 Отговор

    До коментар #12 от "Колко си мислите че":

    Абе те да ми я дадат на мен, да видим дали е малка

    16:28 11.04.2026

  • 21 Щото

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "Защо копейката":

    Си праззз като паветен рендераз! Никой не се отмята от Тръмп, той унищожи САЩ, Израел, Украйна и ЕС! Нема грешка!

    16:35 11.04.2026

  • 22 ВАТЕНКИТЕ ТРЕНИРАТ ВЕЧЕ ПЕТА

    2 2 Отговор

    До коментар #17 от "Иво Христов":

    ГОДИНА, КАК СЕ ПРЕВЗЕМА КИЕВ "ЗА ТРИ ДНЯ, А ЛИСАБОН ЗА НЕДЕЛЮ". Е ДАДОХА МАЛКО ЗАГУБИ НА ЖИВА СИЛА КЪМ 1 890 000, НО КАКВО Е ТОВА ЗА КОЧИНАТА? ЛЕКО РАЗРЕЖДАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО. ЗАТОВА КАРЛИК ЗАПОВЯДА: "КАЖДАЯ БАБА ДА Я РАДИЛА ПА 6-ЕЙ ДЕТИ, ПАТОМ АНА САМА ЩЯ ПАМОЛИТЬ КАРЛИКА ДА ГИ СДЯЛАЕТЬ КУДА НИБУД, ПАЧЯМУТА ХЛЕБА НЕТУ"!

    Коментиран от #24

    16:38 11.04.2026

  • 23 Казанлъшкия

    1 2 Отговор
    Сериозно се н.сраха янките,вижда се по смешния им вид.

    16:38 11.04.2026

  • 24 Казанлъшкия

    2 2 Отговор

    До коментар #22 от "ВАТЕНКИТЕ ТРЕНИРАТ ВЕЧЕ ПЕТА":

    Ватенките имат мобилизационен потенциал от над 30 милиона, хич не ги мисли.

    Коментиран от #25

    16:39 11.04.2026

  • 25 КАЗАН ЛЪЖКИ ЛИ СИ, КАЗАН

    0 2 Отговор

    До коментар #24 от "Казанлъшкия":

    БЕЗ ДРЪЖКИ ЛИ СИ, НЕ ТЪ ЗНАМ, ТИ ЗА ВАТЕНКИТЕ НЕ СЕ ГРИЖИ, ОТ ТЯХ ДОБРО НЕ СИ ВИДЯЛ, А ОТДАЙ ТРУДА СИ ПО ПЪТИЩАТА КАЗАНЛЪШКИ, ЗАЩОТО ПАК НЕВИННИ ЖЕРТВИ ИМА, ПО НЕПРОКОПСАНИТЕ ВИ ДАРОГИ!

    16:48 11.04.2026

  • 26 Бай Доньо

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Кестел":

    Лично ще ги натоваря на Б-2, само да кажат къде ги искат....

    16:51 11.04.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.