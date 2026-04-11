Иран иска да се убеди в сериозните намерения на САЩ относно размразяването на активите

Иранската делегация възнамерява да осигури гаранции, че САЩ са сериозни по отношение на размразяването на иранските активи. Това съобщи информационната агенция Тасним, позовавайки се на свои източници.
Според агенцията, САЩ са се съгласили да размразят замразените активи на Иран и са заявили, че са изпратили екип в Исламабад за финансови преговори, за да гарантират, че двете страни ще постигнат общо разбирателство по този въпрос.
В същото време Иран съобщи позицията си по преговорите със САЩ на пакистанския премиер.
По време на среща с пакистанския премиер Шахбаз Шариф, иранската делегация обясни позицията на Техеран по преговорите със САЩ, съобщи държавната телевизия (IRIB).
Според държавната телевизия, червените линии на Иран включват контрол над Ормузкия проток, плащания на репарации, размразяване на ирански активи и регионално прекратяване на огъня.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Kaлпазанин
16:06 11.04.2026
2 от къдя на къдя бе
Коментиран от #7
16:07 11.04.2026
3 Кестел
Коментиран от #6, #26
16:07 11.04.2026
4 Защо копейката
Коментиран от #10, #11, #21
16:09 11.04.2026
5 С терористи не се преговаря
Коментиран от #9
16:09 11.04.2026
6 А кога Иран
До коментар #3 от "Кестел":Ще плати за престъпенлъка?
16:09 11.04.2026
7 Не бе
До коментар #2 от "от къдя на къдя бе":Овчарите победихте. Оставате си овце,дпоко
Коментиран от #14
16:11 11.04.2026
8 Да,бе
16:12 11.04.2026
9 Ама ти
До коментар #5 от "С терористи не се преговаря":Май се взе за целия,святГлупак
16:12 11.04.2026
10 Шкварек
До коментар #4 от "Защо копейката":Ти отговори ли на моя въпрос?!
16:13 11.04.2026
11 Баба Гицка
До коментар #4 от "Защо копейката":Защото е проста баби,ощи от едно време си е проста, не чини
16:13 11.04.2026
12 Колко си мислите че
Коментиран от #20
16:14 11.04.2026
13 Копейка
16:15 11.04.2026
16 Zахарова
16:19 11.04.2026
17 Иво Христов
Коментиран от #22
16:24 11.04.2026
18 Иран иска да се убеди в сериозните
А ОТНОСНО СЕРИОЗНИТЕ НАМЕРЕНИЯ НА БАЙ ДОНИ ДА ИЗПОЛЗВА ДЕБЕЛИЯ КРАЙ НА БУХАЛКАТА УБЕДЕНИ ЛИ СА?
16:25 11.04.2026
19 Ей това да си копейка е Божие наказание
Коментиран от #29
16:27 11.04.2026
20 Лигльо
До коментар #12 от "Колко си мислите че":Абе те да ми я дадат на мен, да видим дали е малка
16:28 11.04.2026
21 Щото
До коментар #4 от "Защо копейката":Си праззз като паветен рендераз! Никой не се отмята от Тръмп, той унищожи САЩ, Израел, Украйна и ЕС! Нема грешка!
16:35 11.04.2026
22 ВАТЕНКИТЕ ТРЕНИРАТ ВЕЧЕ ПЕТА
До коментар #17 от "Иво Христов":ГОДИНА, КАК СЕ ПРЕВЗЕМА КИЕВ "ЗА ТРИ ДНЯ, А ЛИСАБОН ЗА НЕДЕЛЮ". Е ДАДОХА МАЛКО ЗАГУБИ НА ЖИВА СИЛА КЪМ 1 890 000, НО КАКВО Е ТОВА ЗА КОЧИНАТА? ЛЕКО РАЗРЕЖДАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО. ЗАТОВА КАРЛИК ЗАПОВЯДА: "КАЖДАЯ БАБА ДА Я РАДИЛА ПА 6-ЕЙ ДЕТИ, ПАТОМ АНА САМА ЩЯ ПАМОЛИТЬ КАРЛИКА ДА ГИ СДЯЛАЕТЬ КУДА НИБУД, ПАЧЯМУТА ХЛЕБА НЕТУ"!
Коментиран от #24
16:38 11.04.2026
23 Казанлъшкия
16:38 11.04.2026
24 Казанлъшкия
До коментар #22 от "ВАТЕНКИТЕ ТРЕНИРАТ ВЕЧЕ ПЕТА":Ватенките имат мобилизационен потенциал от над 30 милиона, хич не ги мисли.
Коментиран от #25
16:39 11.04.2026
25 КАЗАН ЛЪЖКИ ЛИ СИ, КАЗАН
До коментар #24 от "Казанлъшкия":БЕЗ ДРЪЖКИ ЛИ СИ, НЕ ТЪ ЗНАМ, ТИ ЗА ВАТЕНКИТЕ НЕ СЕ ГРИЖИ, ОТ ТЯХ ДОБРО НЕ СИ ВИДЯЛ, А ОТДАЙ ТРУДА СИ ПО ПЪТИЩАТА КАЗАНЛЪШКИ, ЗАЩОТО ПАК НЕВИННИ ЖЕРТВИ ИМА, ПО НЕПРОКОПСАНИТЕ ВИ ДАРОГИ!
16:48 11.04.2026
26 Бай Доньо
До коментар #3 от "Кестел":Лично ще ги натоваря на Б-2, само да кажат къде ги искат....
16:51 11.04.2026
