Иран иска да се убеди в сериозните намерения на САЩ относно размразяването на активите

Иранската делегация възнамерява да осигури гаранции, че САЩ са сериозни по отношение на размразяването на иранските активи. Това съобщи информационната агенция Тасним, позовавайки се на свои източници.

Според агенцията, САЩ са се съгласили да размразят замразените активи на Иран и са заявили, че са изпратили екип в Исламабад за финансови преговори, за да гарантират, че двете страни ще постигнат общо разбирателство по този въпрос.

В същото време Иран съобщи позицията си по преговорите със САЩ на пакистанския премиер.

По време на среща с пакистанския премиер Шахбаз Шариф, иранската делегация обясни позицията на Техеран по преговорите със САЩ, съобщи държавната телевизия (IRIB).

Според държавната телевизия, червените линии на Иран включват контрол над Ормузкия проток, плащания на репарации, размразяване на ирански активи и регионално прекратяване на огъня.