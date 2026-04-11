Фицо подкрепи Обран на предстоящите избори в Унгария

11 Април, 2026 18:47 542 23

Словашкият премиер: През дългата си политическа кариера не съм срещал такъв борец за суверенитета и националните интереси на страната си.

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Словашкият премиер Роберт Фицо изрази подкрепа за своя колега Виктор Орбан във Facebook преди предстоящите парламентарни избори в Унгария на 12 април.

„Премиерът Виктор Орбан и аз инвестираме много енергия в развитието на висококачествени, приятелски отношения между нашите страни“, отбеляза Фицо. „Пожелавам на Виктор Орбан реализирането на всичките му политически цели след парламентарните избори. В дългата си политическа кариера никога не съм срещал такъв защитник на суверенитета и националните интереси на страната си.“


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    11 16 Отговор
    Орбан ще завлече Фицо у киреча.

    Коментиран от #11

    18:49 11.04.2026

  • 2 Сатана Z

    5 8 Отговор
    Украински снайперисти ще следят за мирното протичане на изборите в съседната държава

    Коментиран от #6

    18:49 11.04.2026

  • 3 Слава Украине

    1 6 Отговор
    Зеленски Тежкаря.

    18:49 11.04.2026

  • 4 И аз го подкрепям

    8 8 Отговор
    Да продължи да защитава интереса на народа си.

    Коментиран от #12

    18:50 11.04.2026

  • 5 авантгард

    7 7 Отговор
    Единствените адекватни политици ръководители на държави в ЕС.
    Местното да се учи и следва примера.

    Коментиран от #23

    18:50 11.04.2026

  • 6 си дзън

    6 11 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    Руснаците предлагаха "покушение" срещу Орбан да му вдигнат рейтинга, стил Тръмп.

    Коментиран от #8

    18:51 11.04.2026

  • 7 Сатана Z

    5 4 Отговор
    Тежко и горко на т.нар.опозиция ако влязат в бутонките в краката на Бай Тръмп

    Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати са готови да инвестират в бъдещия просперитет на Унгария под продължаващото ръководство на премиера Виктор Орбан.

    „Моята администрация е готова да използва пълната икономическа мощ на Съединените щати, за да укрепи икономиката на Унгария, както сме правили за нашите големи съюзници в миналото, ако премиерът Виктор Орбан и унгарският народ някога се нуждаят от това. Доволни сме да инвестираме в бъдещия просперитет, който ще дойде с продължаващото ръководство на Орбан!“, написа американският президент.

    Коментиран от #16

    18:52 11.04.2026

  • 8 авантгард

    6 1 Отговор

    До коментар #6 от "си дзън":

    Е като са ти били предлагали, защо не си приело, кандидатТръмпче?

    18:53 11.04.2026

  • 9 Сатана Z

    1 5 Отговор
    Някой помни ли как Джо Байдън спомена две имена в България ,на Румен и на Кирчо и какво се случи след това?
    Едва ли е знаел кои са и за кво се борят но това са интересите на САЩ ,които набързо спретнаха цветен преврат на Борисов и възкачиха ППДБрастията във властта чрез просото си Радев.

    18:55 11.04.2026

  • 10 ЩЕ СПЕЧЕЛИ

    6 5 Отговор
    ВЪПРЕКИ НАПЪНИТЕ НА УРСУЛИТЕ И БАНДЕРИТЕ.

    Коментиран от #20

    18:58 11.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ихууууу ганьовото

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "И аз го подкрепям":

    Ами Фицо кой ще подкрепя?

    Коментиран от #15

    19:03 11.04.2026

  • 13 хаха

    0 0 Отговор
    Унгария, на Орбан. Финансиране: ЕС. Цена: 1,5 милиона долара.

    19:05 11.04.2026

  • 14 Гадно

    1 0 Отговор
    Словашкият премиер: През дългата си политическа кариера не съм срещал такъв борец за суверенитета и националните интереси на страната си.
    -;-
    Трябва да има поздравителна телеграма и от Ким Чен Ун.

    19:05 11.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Сатанинчо кьорав

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Сатана Z":

    Защо мислиш ,че Тръмп ще е вечен?

    19:07 11.04.2026

  • 17 Да се съберат,

    1 0 Отговор
    Путин,Тръмп,Орбан,Фицо и да си направят една държава,да си живеят дружно.

    19:09 11.04.2026

  • 18 Кога Боташа ще даде подкрепата за Орбан

    2 1 Отговор
    А нашия хасковския Орбан ще даде ли подкрепата за Орбан!
    Освен че "Срим е руски" и Рублозоната, все пак трябва да се показва.
    Може Хасковския да не стигне до дебат (щото ще видим корлко е неподготвен), но няма да има подкрепата.

    19:09 11.04.2026

  • 19 Ми нека опита

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Орбан ще запуши Дунава при Будапеща":

    Ще навлече гнева на цяла Европа. Тръмп го използва за да всява разкол в ЕС,Путин също!

    19:12 11.04.2026

  • 20 Пръдльоооо "щастлив"

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "ЩЕ СПЕЧЕЛИ":

    ТОВА РЕШАВАТ УНГАРСКИТЕ ИЗБИРАТЕЛИ!!....НЕ ТИ!!!!

    19:15 11.04.2026

  • 21 Живков

    1 0 Отговор
    Спокойно Фицо руския глашатай си изпя песента Няма да си сам Идва българския ОБРАН Ще защитавате интер есите на Путлерския завоевател смело и безотговорно

    19:16 11.04.2026

  • 22 Григор

    0 2 Отговор
    Фицо е мъж на място и е достоен за уважение. Смел, независим, отстояващ интересите на страната си.
    Подкрепя Орбан, защото и той е като него. Достойните хора се виждат от далече. Можем само да завиждаме на Унгария и Словакия,че имат такива политици. Защото наш Бойко,когато го попитат какво ще правим по даден въпрос, той отговаря:"Каквото кажат началниците в Брюксел". Той е на светлинни години от Орбан и Фицо.
    Срещу Фицо стреляха, но не го уплашиха! Той е смел и принципен мъж!

    19:19 11.04.2026

  • 23 Сульовцииии

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "авантгард":

    ЗАЩО ЗА ВАС КРАДЦИТЕ ВИНАГИ СА НАЙ ДОБРИТЕ ДЪРЖАВНИЦИ? МАЙ ИСКАТЕ ДА СТЕ НА ТЯХНО МЯСТО,АМА НЕ ВИ СЕ ПОЛУЧАВА!!..............НЯМА И ДА ВИ СЕ ПОЛУЧИ!!!!

    19:19 11.04.2026

