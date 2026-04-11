Фицо подкрепи Обран на предстоящите избори в Унгария

Словашкият премиер Роберт Фицо изрази подкрепа за своя колега Виктор Орбан във Facebook преди предстоящите парламентарни избори в Унгария на 12 април.
„Премиерът Виктор Орбан и аз инвестираме много енергия в развитието на висококачествени, приятелски отношения между нашите страни“, отбеляза Фицо. „Пожелавам на Виктор Орбан реализирането на всичките му политически цели след парламентарните избори. В дългата си политическа кариера никога не съм срещал такъв защитник на суверенитета и националните интереси на страната си.“
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 си дзън
Коментиран от #11
18:49 11.04.2026
2 Сатана Z
Коментиран от #6
18:49 11.04.2026
3 Слава Украине
18:49 11.04.2026
4 И аз го подкрепям
Коментиран от #12
18:50 11.04.2026
5 авантгард
Местното да се учи и следва примера.
Коментиран от #23
18:50 11.04.2026
6 си дзън
До коментар #2 от "Сатана Z":Руснаците предлагаха "покушение" срещу Орбан да му вдигнат рейтинга, стил Тръмп.
Коментиран от #8
18:51 11.04.2026
7 Сатана Z
Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати са готови да инвестират в бъдещия просперитет на Унгария под продължаващото ръководство на премиера Виктор Орбан.
„Моята администрация е готова да използва пълната икономическа мощ на Съединените щати, за да укрепи икономиката на Унгария, както сме правили за нашите големи съюзници в миналото, ако премиерът Виктор Орбан и унгарският народ някога се нуждаят от това. Доволни сме да инвестираме в бъдещия просперитет, който ще дойде с продължаващото ръководство на Орбан!“, написа американският президент.
Коментиран от #16
18:52 11.04.2026
8 авантгард
До коментар #6 от "си дзън":Е като са ти били предлагали, защо не си приело, кандидатТръмпче?
18:53 11.04.2026
9 Сатана Z
Едва ли е знаел кои са и за кво се борят но това са интересите на САЩ ,които набързо спретнаха цветен преврат на Борисов и възкачиха ППДБрастията във властта чрез просото си Радев.
18:55 11.04.2026
10 ЩЕ СПЕЧЕЛИ
Коментиран от #20
18:58 11.04.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Ихууууу ганьовото
До коментар #4 от "И аз го подкрепям":Ами Фицо кой ще подкрепя?
Коментиран от #15
19:03 11.04.2026
13 хаха
19:05 11.04.2026
14 Гадно
-;-
Трябва да има поздравителна телеграма и от Ким Чен Ун.
19:05 11.04.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Сатанинчо кьорав
До коментар #7 от "Сатана Z":Защо мислиш ,че Тръмп ще е вечен?
19:07 11.04.2026
17 Да се съберат,
19:09 11.04.2026
18 Кога Боташа ще даде подкрепата за Орбан
Освен че "Срим е руски" и Рублозоната, все пак трябва да се показва.
Може Хасковския да не стигне до дебат (щото ще видим корлко е неподготвен), но няма да има подкрепата.
19:09 11.04.2026
19 Ми нека опита
До коментар #11 от "Орбан ще запуши Дунава при Будапеща":Ще навлече гнева на цяла Европа. Тръмп го използва за да всява разкол в ЕС,Путин също!
19:12 11.04.2026
20 Пръдльоооо "щастлив"
До коментар #10 от "ЩЕ СПЕЧЕЛИ":ТОВА РЕШАВАТ УНГАРСКИТЕ ИЗБИРАТЕЛИ!!....НЕ ТИ!!!!
19:15 11.04.2026
21 Живков
19:16 11.04.2026
22 Григор
Подкрепя Орбан, защото и той е като него. Достойните хора се виждат от далече. Можем само да завиждаме на Унгария и Словакия,че имат такива политици. Защото наш Бойко,когато го попитат какво ще правим по даден въпрос, той отговаря:"Каквото кажат началниците в Брюксел". Той е на светлинни години от Орбан и Фицо.
Срещу Фицо стреляха, но не го уплашиха! Той е смел и принципен мъж!
19:19 11.04.2026
23 Сульовцииии
До коментар #5 от "авантгард":ЗАЩО ЗА ВАС КРАДЦИТЕ ВИНАГИ СА НАЙ ДОБРИТЕ ДЪРЖАВНИЦИ? МАЙ ИСКАТЕ ДА СТЕ НА ТЯХНО МЯСТО,АМА НЕ ВИ СЕ ПОЛУЧАВА!!..............НЯМА И ДА ВИ СЕ ПОЛУЧИ!!!!
19:19 11.04.2026