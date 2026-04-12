Британските фермери обмислят масови протести заради рязкото покачване на цените на горивата

Британските фермери обмислят провеждането на масови протести в отговор на рязкото покачване на цените на горивата в Обединеното кралство поради войната в Иран, съобщи The Daily Telegraph.

Според вестника британските фермери не изключват възможността да последват примера на протестиращите в съседна Ирландия. Там протестиращи използваха камиони и трактори, за да блокират единствената петролна рафинерия в страната, пристанища и магистрали в продължение на пет дни, протестирайки срещу покачващите се цени на горивата. В резултат на това 600 от 1600-те бензиностанции в страната бяха принудени да затворят.

Вестникът съобщава, че фермерските асоциации ще се срещнат следващата седмица, за да обсъдят евентуални протести. Това се случва, след като цената на дизела вече е надхвърлила психологически важната граница от 2 паунда (2,7 долара) за литър на повече от 50 бензиностанции в страната.

Според данни на RAC средната цена на бензина във Великобритания се е повишила с рекордни темпове през март. Цената на литър бензин се е увеличила средно с 0,25 паунда до 1,58 паунда (2,13 долара), докато дизеловото гориво се е увеличило с 0,48 паунда до 1,91 паунда (2,57 долара).

В края на март вестникът съобщи, че доставчици на едро в английското графство Есекс и някои региони на Шотландия са наложили ограничения върху червеното дизелово гориво, достъпно за фермерите.