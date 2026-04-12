Британските фермери обмислят масови протести заради рязкото покачване на цените на горивата

12 Април, 2026 07:28, обновена 12 Април, 2026 07:32 818 8

Не са изключени блокади по примера на съседна Ирландия

Британските фермери обмислят масови протести заради рязкото покачване на цените на горивата - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Британските фермери обмислят провеждането на масови протести в отговор на рязкото покачване на цените на горивата в Обединеното кралство поради войната в Иран, съобщи The Daily Telegraph.

Според вестника британските фермери не изключват възможността да последват примера на протестиращите в съседна Ирландия. Там протестиращи използваха камиони и трактори, за да блокират единствената петролна рафинерия в страната, пристанища и магистрали в продължение на пет дни, протестирайки срещу покачващите се цени на горивата. В резултат на това 600 от 1600-те бензиностанции в страната бяха принудени да затворят.

Вестникът съобщава, че фермерските асоциации ще се срещнат следващата седмица, за да обсъдят евентуални протести. Това се случва, след като цената на дизела вече е надхвърлила психологически важната граница от 2 паунда (2,7 долара) за литър на повече от 50 бензиностанции в страната.

Според данни на RAC средната цена на бензина във Великобритания се е повишила с рекордни темпове през март. Цената на литър бензин се е увеличила средно с 0,25 паунда до 1,58 паунда (2,13 долара), докато дизеловото гориво се е увеличило с 0,48 паунда до 1,91 паунда (2,57 долара).

В края на март вестникът съобщи, че доставчици на едро в английското графство Есекс и някои региони на Шотландия са наложили ограничения върху червеното дизелово гориво, достъпно за фермерите.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Стармър

    14 0 Отговор
    Важното е да побидим Русия и да възтържествува лгбт+димукрацията.

    Коментиран от #7

    07:37 12.04.2026

  • 2 Вашето мнение

    13 0 Отговор
    Нека английските лордове, лореси и безполови вземат по една мотика, що им е дизел не могат да копат ли тия със синята кръв?

    07:44 12.04.2026

  • 3 АНГИЛИЯ

    12 0 Отговор
    Трябва да плати да престъпленията си срещу човечеството.

    08:04 12.04.2026

  • 4 ПАЛЩАЙТЕ ТАКСИТЕ НА ИРАН

    11 0 Отговор
    И може и да ви отпуснат нефт.

    08:05 12.04.2026

  • 5 демократ

    7 2 Отговор
    А ми купувайте електрипки бе или двг на пропан бутан. Кой ви е виновен с тия дизеларници

    08:14 12.04.2026

  • 6 премиера poдocмecител

    3 1 Отговор
    Да ходят да протестират пред pyzкото посолство, нали им обясних че незаконната търговия на Путин е виновна за покачването на цените.

    08:36 12.04.2026

  • 7 а къде забравяш

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Стармър":

    Ислямизацията на острова? Или викаш, тя си върви и за нея няма нужда да се полагат усилия?

    08:37 12.04.2026

  • 8 Ироничен

    3 0 Отговор
    Да протестират пред посолството на САЩ.

    08:37 12.04.2026

