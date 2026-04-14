Доналд Тръмп: Преговорите с Техеран може да се възобновят съвсем скоро

Преговорите с Иран в пакистанската столица Исламабад може да бъдат възобновени през следващите два дни, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс, пише БТА.
„Наистина трябва да останете там, защото нещо може да се случи през следващите два дни и ние сме по-склонни да отидем там“, посочи Тръмп в интервю за "Ню Йорк Таймс".
Той подчерта, че началникът на Генералния щаб на пакистанската армия фелдмаршал Асим Мунир върши „страхотна работа“ по време на преговорите.
„Той е фантастичен и затова е по-вероятно да се върнем там“, каза Тръмп.
Междувременно Катар опроверга съобщенията, че е обсъждал изплащането на суми с цел Техеран да се прекрати атаките си срещу малката държава от Залива и определи твърденията като неверни и "опит да се опетни репутацията на Доха", предаде ДПА.
"По този въпрос не е имало абсолютно никакви разговори за пари", заяви говорителят на Министерството на външните работи на Катар Маджед ал Ансари. "Всякакви твърдения, че тези атаки се спират чрез предоставяне на финансови средства, са напълно неверни", подчерта той.
До коментара се стигна след спекулации, че спадът в последно време на атаките срещу Катар може да е свързан с предполагаемо финансово споразумение с Техеран.
Ал Ансари отпроверга твърденията и заяви, че това са "опити да се опетни репутацията на Катар или да се покаже, че Катар действа сам, когато става въпрос за справяне със заплахата от тази война".
Техеран извършва атаки срещу Катар и други съюзници на Вашингтон в Залива, след като САЩ и Израел започнаха войната срещу Иран на 28 февруари.
Страните от Залива поддържат позицията, че не са част от конфликта и се фокусират единствено върху защитата на територията и суверенитета си.
Ал Ансари заяви, че между държавите от Залива съществува "огромна регионална координация", като добави: "Нашите опасения са колективни".
"Целият регион си сътрудничи с Пакистан. Ние подкрепяме техните усилия. Силно подкрепяме тези преговори", подчерта той.
Източници посочиха, че Пакистан работи за организиране на нов кръг преговори между Иран и САЩ, след като през уикенда преговорите за прекратяване на войната в Близкия изток не доведоха до пробив.
Катар подкрепя усилията за цялостен мир и всяко решение трябва да държи сметка за "сигурността, суверенитета и просперитета" на всички засегнати страни, подчерта Ал Ансари. Той допълни, че Доха се противопоставя на политизирането на жизненоважния за световната търговия с петрол Ормузки проток и призова за възобновяване на нормалния морски трафик.
1 Евала СърТръмп
20:39 14.04.2026
2 ОТ ЗАРАН ДО ЗДРАЧ.............
20:39 14.04.2026
3 Въпрос за 1 милион
А)Чикатило
Б) Чайкивски
С) Сергей Лавров
Д) Владимир Владимирович Путин
Чакаме отговорът в коментарите!
Коментиран от #12, #13, #24
20:40 14.04.2026
4 ИМПЕРИАЛИСТ
20:41 14.04.2026
5 Слава Украйна
Коментиран от #20
20:41 14.04.2026
6 за една копейка питам
20:41 14.04.2026
7 Аве да ти го
20:41 14.04.2026
8 Украйна Смля Русия
Просто Русия е много слаба
20:41 14.04.2026
9 Тръмп ще изфърчи като Орбан
20:42 14.04.2026
10 Слава на Унгария
20:43 14.04.2026
11 Хохо
20:43 14.04.2026
12 Путин е доказаният Педофил
До коментар #3 от "Въпрос за 1 милион":На нашето време
20:43 14.04.2026
13 ВЕРНИЯ ОТГОВОР
До коментар #3 от "Въпрос за 1 милион":.....ТОЯ ДЕТО МАЙ КА ТИ ГО ИЗПИ КА.............!!!
20:44 14.04.2026
14 Войната е Брутална
Събират ги със греблата от земята
А който избяга се разтрелва
Коментиран от #22
20:45 14.04.2026
15 осраински
20:45 14.04.2026
16 Пич
20:46 14.04.2026
17 Рускиня или Циганка?
Рускините са по нечистоплътни но оък са бели
Коментиран от #19, #21
20:46 14.04.2026
18 Еди Педофил унижи цяла Русия
Малоумното джудже
20:47 14.04.2026
19 таксиджия 🚖
До коментар #17 от "Рускиня или Циганка?":Коя и да вземеш, няма да сгрешиш! 😉
20:49 14.04.2026
20 НЕ САМО СЛАВА...........
До коментар #5 от "Слава Украйна":........И ЗНАМЕНЦЕ ИМ СЛАГАТ ДО ВЕНЕЦА...........
20:49 14.04.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Еми война като война
До коментар #14 от "Войната е Брутална":Първата световна беше така
Какво му е странното
Ще атакуват руснаците докато свършат дроновете и куршумите на противника
И след това ще победят
20:50 14.04.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Путин
До коментар #3 от "Въпрос за 1 милион":100% е педофил и е най известният педофил
20:51 14.04.2026
25 осраински
20:51 14.04.2026
26 Дръта чанта
20:52 14.04.2026
27 Един Бункер обезлюдява
Факт!
20:52 14.04.2026