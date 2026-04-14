Доналд Тръмп: Преговорите с Техеран може да се възобновят съвсем скоро

Преговорите с Иран в пакистанската столица Исламабад може да бъдат възобновени през следващите два дни, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

„Наистина трябва да останете там, защото нещо може да се случи през следващите два дни и ние сме по-склонни да отидем там“, посочи Тръмп в интервю за "Ню Йорк Таймс".

Той подчерта, че началникът на Генералния щаб на пакистанската армия фелдмаршал Асим Мунир върши „страхотна работа“ по време на преговорите.

„Той е фантастичен и затова е по-вероятно да се върнем там“, каза Тръмп.

Междувременно Катар опроверга съобщенията, че е обсъждал изплащането на суми с цел Техеран да се прекрати атаките си срещу малката държава от Залива и определи твърденията като неверни и "опит да се опетни репутацията на Доха", предаде ДПА.

"По този въпрос не е имало абсолютно никакви разговори за пари", заяви говорителят на Министерството на външните работи на Катар Маджед ал Ансари. "Всякакви твърдения, че тези атаки се спират чрез предоставяне на финансови средства, са напълно неверни", подчерта той.

До коментара се стигна след спекулации, че спадът в последно време на атаките срещу Катар може да е свързан с предполагаемо финансово споразумение с Техеран.

Ал Ансари отпроверга твърденията и заяви, че това са "опити да се опетни репутацията на Катар или да се покаже, че Катар действа сам, когато става въпрос за справяне със заплахата от тази война".

Техеран извършва атаки срещу Катар и други съюзници на Вашингтон в Залива, след като САЩ и Израел започнаха войната срещу Иран на 28 февруари.

Страните от Залива поддържат позицията, че не са част от конфликта и се фокусират единствено върху защитата на територията и суверенитета си.

Ал Ансари заяви, че между държавите от Залива съществува "огромна регионална координация", като добави: "Нашите опасения са колективни".

"Целият регион си сътрудничи с Пакистан. Ние подкрепяме техните усилия. Силно подкрепяме тези преговори", подчерта той.

Източници посочиха, че Пакистан работи за организиране на нов кръг преговори между Иран и САЩ, след като през уикенда преговорите за прекратяване на войната в Близкия изток не доведоха до пробив.

Катар подкрепя усилията за цялостен мир и всяко решение трябва да държи сметка за "сигурността, суверенитета и просперитета" на всички засегнати страни, подчерта Ал Ансари. Той допълни, че Доха се противопоставя на политизирането на жизненоважния за световната търговия с петрол Ормузки проток и призова за възобновяване на нормалния морски трафик.