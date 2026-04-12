Орбан vs. Мадяр! Избирателната активност в Унгария достигна рекордните за последните няколко вота 54,14%

Орбан vs. Мадяр! Избирателната активност в Унгария достигна рекордните за последните няколко вота 54,14%

12 Април, 2026 15:19, обновена 12 Април, 2026 15:54 3 306 48

Гласуването протича при засилен интерес на избирателите на фона на оспорваната надпревара между управляващата партия ФИДЕС и опозиционната формация ТИСА

Орбан vs. Мадяр! Избирателната активност в Унгария достигна рекордните за последните няколко вота 54,14% - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Избирателната активност на парламентарните избори в Унгария към 13:00 ч. достигна рекордните за последните няколко вота 54,14%, сочат официални данни, разпространени от изборните власти в страната.

Гласуването протича при засилен интерес на избирателите на фона на оспорваната надпревара между управляващата партия ФИДЕС и опозиционната формация ТИСА. На последните парламентарни избори през 2022 г. по същото време е била отчетена избирателна активност от 40%, а на изборите през 2018 г. - 42,3%.

Избирателните секции отвориха в 06:00 часа тази сутрин (07:00 ч. българско време – бел. ред.). Гласуването ще продължи до 19:00 ч. местно време, като първите предварителни официални резултати се очаква да бъдат обявени след 20:00 часа.

Унгарците ще напишат историята на изборите, като избират "между Изтока и Запада", а опозиционната партия ТИСА ще спечели, заяви пред медиите нейният лидер Петер Мадяр, предаде Ройтерс.

Той направи това изявление след като гласува в избирателна секция в Будапеща.

Мадяр заяви, че всеки глас има значение в парламентарните избори, които могат да доведат до рекордна избирателна активност.

Освен това лидерът призова хората да сигнализират за всякакви нередности, с които се сблъскат по време на гласуването, като напомни, че "изборните измами са много сериозно престъпление".

Мадяр добави, че е важно след изборите да се подобрят отношенията с Полша и Чехия и изрази надежда за "много силно сътрудничество в рамките на Вишеградската четворка".

Унгарският премиер Виктор Орбан заяви, че е "тук, за да спечели", след като даде своя глас на парламентарните избори в страната в избирателна секция в Будапеща, предаде Ройтерс.

Орбан гласува в избирателната секция в сградата на начално училище недалеч от дома си в 12-и район на Будапеща. Заедно с него гласува и съпругата му Анико Левай. Преди да пуснат бюлетините в урната, те позираха за кратко пред фоторепортерите, а след това излязоха на улицата, където Орбан отговори на няколко въпроса на медиите.

Премиерът пристигна в избирателната секция с личния си автомобил. По пътя, както и в избирателната секция, той беше придружаван от охраната си, посочи ТАСС.

Борбата на парламентарните избори в Унгария е за 199 депутатски места, от които 93 се разпределят по партийни листи, а 106 – по едномандатни избирателни райони. На управляващата коалиция, съставена от партията "ФИДЕС" и нейния младши партньор – Християнско-демократическата народна партия (ХДНП), се противопоставя опозиционната партия "Тиса" на Петер Мадяр, който се ползва с подкрепата на Брюксел.

Мадяр заявява, че ако спечелим, първо трябва да да бъдат приети мерки за борба с корупцията. Освен това опозиционният – засега – лидер отбелязва голямото значение на отблокирането на замразените средства от ЕС.

Лидерът на "Тиса" изрази увереност, че неговата политическа сила ще спечели вота, въпросът е дали с обикновено мнозинство или ще си осигури две трети от депутатските места. Мадяр също така отбеляза, че Унгария трябва да засили позициите си в ЕС и НАТО.

Надпреварата за 199-те места в еднокамарното Национално събрание се очаква да бъде една от най-оспорваните в страната през последните години.

Право на глас имат милиони унгарски граждани, като изборите ще се произведат по смесена система – 106 депутати се избират мажоритарно в едномандатни райони, а останалите 93 – чрез пропорционално разпределение от национални партийни листи. Изборният праг е 5% за партиите, като са предвидени и облекчени условия за представителство на националните малцинства.

Основната политическа битка противопоставя управляващата партия на премиера Виктор Орбан – ФИДЕС, и новата опозиционна формация ТИСА, на Петер Мадяр. Орбан, който е на власт от 2010 г., се изправя пред най-сериозното си предизвикателство от повече от десетилетие.

Двете основни конкурентни партии положиха последни усилия да убедят унгарците да им гласуват доверие.

Мадяр заяви, че всеки един глас може да се окаже решаващ, особено в избирателните райони, където, според него, избирателите все още могат да бъдат подложени на натиск, заплахи или опити за подкуп. Лидерът на ТИСА заяви, че партията му стои „на прага на това да получи мандат от две трети“, но подчерта, че избирателната активност остава от решаващо значение, тъй като дори и само няколко гласа в оспорваните райони могат да определят крайното разпределение на силите в парламента.

ФИДЕС отново се съсредоточи върху добре познатото си послание относно сигурността. Говорителката на правителството Естер Витальош се обърна директно към унгарските майки, като заяви, че само ФИДЕС може да гарантира безопасността на унгарските деца и да защити страната от война. Партията продължава да представя изборите в контекста на мира, сигурността и стабилността и да настоява, че подкрепата за опозицията носи рискове.

Според последните социологически проучвания ТИСА има значителна преднина пред ФИДЕС сред решилите да гласуват избиратели. Значителен дял от избирателите обаче – около една пета – все още не са взели окончателно решение кого ще подкрепят, отбелязва социологическият институт „Идея“.

През предизборната кампания управляващите акцентираха върху теми като сигурността, миграцията и запазването на националния суверенитет, докато опозицията постави във фокуса борбата с корупцията, икономическите трудности и необходимостта от подобряване на отношенията с ЕС.

Вотът се следи с повишено внимание както в страната, така и в ЕС, тъй като резултатът може да има отражение върху вътрешнополитическия курс на Унгария и върху позициите ѝ в рамките на общността.

Междувременно унгарски медии разказаха за необичайна ситуация в една от избирателните секции в Будапеща, където има регистрирани едва шестима избиратели.

Въпросната секция – №25 в избирателен район №1 на столицата – обхваща само няколко адреса, докато съседните райони обикновено включват между 1000 и 1200 избиратели. Районът е преобладаващо застроен с офис сгради и в него има само няколко жилищни имота.

Според Националната избирателна служба на Унгария необичайната ситуация в Будапеща е резултат от строги юридически ограничения. Съгласно унгарското изборно законодателство избирателните секции не могат да нарушават границите на населено място, парламентарен избирателен район или избирателен район на местното самоуправление. Поради тези припокриващи се изисквания шестимата избиратели не могат просто да бъдат прехвърлени към съседна избирателна секция, без да се наруши законът. Избирателната служба подчертава, че конфигурацията е напълно законна, дори да изглежда нелогична.

Необичайната ситуация възниква след преразпределение на границите на избирателните райони в края на 2024 г., когато управляващото мнозинство в Унгария одобрява нова карта на избирателните райони. Това преразпределение променя състава на избирателен район №1 в Будапеща, като добавя нови секции и премахва други, и в резултат на това е създадена малката избирателна секция с шест души.


Унгария
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ДАЙ БОЖЕ ОРБАН

    77 25 Отговор
    ДА СПЕЧЕЛИ. ПОЖЕЛАВАМ МУ ПОБЕДА ОТ СЪРЦЕ И ДА РАЗБИЕ СОРОСОИДИТЕ.

    15:24 12.04.2026

  • 4 Пустиня(к)

    35 3 Отговор
    Назе нема ка да ми стигнат. От 6,3 млн, 6,5 млн са гласували😂Още леб има да едът маджарите.

    15:25 12.04.2026

  • 5 ОРБАН

    16 4 Отговор
    Пак ша спичиели..ами тук нашите чалгарци на 19 ти за кой МУНЬО ШИШИ ТИКВАТА ГОЛАТА ГЛАВА ИЛИ ЗА КОЙ АСЕНЧУ ОТ АСКОУ..ИЛИ ДИЕПИЕСИЕТУ..А ???37 ГД ТЕРОР И МЪКА СКЕД 19 ТИ ОЩЕ ОТ СЪЩОТО...

    15:25 12.04.2026

  • 6 Оги

    49 17 Отговор
    Целта е да бутнат Орбан и доенето на евробалъците да продължава. Ще има милиарди от ЕС за Зельовата мафия. А поданиците на Урсула и Кая ще връщат лихви и заеми во веки веков.

    Коментиран от #33

    15:26 12.04.2026

  • 7 Гласоподавател

    22 35 Отговор
    Лошо, много лошо за Орбан е тази висока избирателна активност. Лошо,много лошо за Борисов и Пеевски ще е високата избирателна активност и на изборите в България.

    15:26 12.04.2026

  • 8 хехе

    32 5 Отговор
    интересно дали миси.ките другата седмица ще пишат толкова колкото сега за изборите в Унгария явно со.оснята яко плащат.

    15:27 12.04.2026

  • 9 Т Живков

    13 29 Отговор
    ЛУДОТО СИ ЗАМИНАВА

    Коментиран от #18

    15:30 12.04.2026

  • 10 Хора ли ?са

    8 14 Отговор

    До коментар #1 от "Росен":

    Прочетох първите коментари ,видях оценките и си зададох въпроса ,хора ли пишат или ИИ?

    15:31 12.04.2026

  • 11 Софийски селянин,

    45 13 Отговор

    До коментар #2 от "Не го":

    От къде ги четеш тези глупости,Doйче зелето...
    За разлика от нас Унгария при управлението на Орбан е много по социално орентирана държава.
    И не е мафиотска както при Толупа Борисов,при тях от много години има стабилност.
    А не като тук колко пъти избори служебни правителства,почти на ръба на анархията,и похарчени стотици милиони..

    15:33 12.04.2026

  • 12 Мадяр

    14 37 Отговор
    Бай, бай Орбан!

    15:39 12.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 честита победа

    4 18 Отговор
    честита победа за орбан щом лудия тръмп е за орбан значи той ще е победител с фалшификация както тука каквото каже лудия тръмп дори никой да гласува пак ще кажат че 60 процента са гласували който е платил повече на тръмп той е победител той е най великия рекетьор в света

    15:40 12.04.2026

  • 16 Величко

    10 3 Отговор
    Дааа ... , а аз очаквам и там да фалшифицират резултата както в България !

    15:41 12.04.2026

  • 17 Всъщност избора не е между

    17 4 Отговор
    Изтока и Запада, а между ЕС на националните държави и Европейските обединени щати.

    15:41 12.04.2026

  • 18 Но пък идва

    1 10 Отговор

    До коментар #9 от "Т Живков":

    ЛЯВОТО! От всякъде!

    15:42 12.04.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗

    7 14 Отговор
    Бункерния лакей ще бэде изринат, а България е готова да избере нова блатна подлога❗

    15:51 12.04.2026

  • 25 Дзак

    3 3 Отговор
    Хубаво време. Много хора в Шипка!

    15:51 12.04.2026

  • 26 ХиХи

    13 8 Отговор
    Другата седмица ще изхвърлим бацо шиши и петроханците. Никви пари за зелю повече

    15:52 12.04.2026

  • 27 Гоорил

    8 14 Отговор
    Бой копейката с лопатата.

    15:52 12.04.2026

  • 28 Последния Софиянец

    8 14 Отговор
    Само млатене за блатните терористи и копейките им гладни,

    15:54 12.04.2026

  • 29 Мдааа

    6 4 Отговор
    Той и Тиквата управлява 20 години с лъжи, кражби, фалшификации и измами и си мислеше, че ще е вечен, ама сега гледа като на з ран и само прави фела з ио на Пра се то.

    Коментиран от #45

    16:00 12.04.2026

  • 30 Читател

    19 2 Отговор
    Унгария има 199 депутати. Ние защо имаме 240? Да не би населението ни да е с 20% повече?

    16:02 12.04.2026

  • 31 Георги Марков

    17 6 Отговор
    Петер "Брюксел" ще загуби, победа за Виктор!

    16:04 12.04.2026

  • 32 Семейни ценности

    12 1 Отговор
    Унгарците не искат гейове, лесбийки и еднополови бракове, не искат нпо да командват политиците и, не искат едно посолство да реши, какво да се гласува в парламента,. Не искат скъпи горива и да дават пари за Украйна, вместо на децата си. Искат си тяхната валута, да няма американски самолети на най голямото им летище. Иска си държавата, и да продължи да бъде тяхна. И много добре знаят, че това само орбан може да им го даде. За разлика от нас, защото ние отдавна нямаме това което Унгария има. Но, не е нужно да завиждаме, само след седмица, и ние ще гласуваме

    Коментиран от #34

    16:08 12.04.2026

  • 33 Тихо ватнишки примат

    3 9 Отговор

    До коментар #6 от "Оги":

    Една ватенка си отива, но уви, друга идва на 19-ти...

    Коментиран от #38, #42

    16:09 12.04.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Панов

    9 3 Отговор
    Тоя Петер Мадяр ми прилича на Денков Сигурно не е виждал жена през живота

    16:11 12.04.2026

  • 36 Анонимен

    4 9 Отговор
    За Европа за демокрация за еврозона не на Путинисти не

    16:13 12.04.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Затова

    6 3 Отговор

    До коментар #33 от "Тихо ватнишки примат":

    с 8 за "Алтернатива за България" на 19 !

    16:14 12.04.2026

  • 39 Тома

    11 2 Отговор
    Евро съюза не обичат Орбан защото той не връща рестото в куфарчета обратно към тях

    16:15 12.04.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Василев

    13 2 Отговор
    Орбан печели с повече от 10% преднина пред ЛГБТ-арите." Браво!

    16:18 12.04.2026

  • 42 Жмульо

    5 1 Отговор

    До коментар #33 от "Тихо ватнишки примат":

    Ти дари ли заплата за Украйна?

    Коментиран от #48

    16:22 12.04.2026

  • 43 Име

    0 2 Отговор
    Значи здраво фалшифицират за унгарския Мунчо. Другата неделя и за нашия ще е така. А Тиквата и Свинята ще празнуват - гарван гарвану око не вади! От американското посолство не давали...

    16:25 12.04.2026

  • 44 Хайнрих

    2 1 Отговор
    Мазната гнусна подлога на Кремъл ще лети към боклука значи, едва ли се активизират нефелните му избиратели след 16 години на корупция и разочарование там.

    16:25 12.04.2026

  • 45 Боко

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Мдааа":

    Е той си е вечен и управлява по един или друг начин , ама кифлите сте тупи и не виждате по далеч от носа си👏

    16:31 12.04.2026

  • 46 Единственото...

    0 0 Отговор
    ...свястно нещо в момента е лудите Путя, Тръмпи и евреите да спрат войните. Орбито е ветропоказател със самочувствие, а от въртенето му няма никаква полза. Изобщо изобще по света каквото е станало е станало по време на кръстоносните походи. Скоро може да палне Чехия, нищо че се правят на големите батета. Само да няма кръв и смърт.

    16:33 12.04.2026

  • 47 Името

    0 0 Отговор
    Ама тоя наистина ли се казва Мадяр ? Може би Маджар или нещо такова ?

    16:34 12.04.2026

  • 48 Боко

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "Жмульо":

    Че дари 😁 ама после че ми папа уйййя 😁👌 льольото няма и дим в ауспуха🤮💩👌

    16:34 12.04.2026

