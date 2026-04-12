Орбан vs. Мадяр! Избирателната активност в Унгария достигна рекордните за последните няколко вота 54,14%

Избирателната активност на парламентарните избори в Унгария към 13:00 ч. достигна рекордните за последните няколко вота 54,14%, сочат официални данни, разпространени от изборните власти в страната.

Гласуването протича при засилен интерес на избирателите на фона на оспорваната надпревара между управляващата партия ФИДЕС и опозиционната формация ТИСА. На последните парламентарни избори през 2022 г. по същото време е била отчетена избирателна активност от 40%, а на изборите през 2018 г. - 42,3%.

Избирателните секции отвориха в 06:00 часа тази сутрин (07:00 ч. българско време – бел. ред.). Гласуването ще продължи до 19:00 ч. местно време, като първите предварителни официални резултати се очаква да бъдат обявени след 20:00 часа.

Унгарците ще напишат историята на изборите, като избират "между Изтока и Запада", а опозиционната партия ТИСА ще спечели, заяви пред медиите нейният лидер Петер Мадяр, предаде Ройтерс.

Той направи това изявление след като гласува в избирателна секция в Будапеща.

Мадяр заяви, че всеки глас има значение в парламентарните избори, които могат да доведат до рекордна избирателна активност.

Освен това лидерът призова хората да сигнализират за всякакви нередности, с които се сблъскат по време на гласуването, като напомни, че "изборните измами са много сериозно престъпление".

Мадяр добави, че е важно след изборите да се подобрят отношенията с Полша и Чехия и изрази надежда за "много силно сътрудничество в рамките на Вишеградската четворка".

Унгарският премиер Виктор Орбан заяви, че е "тук, за да спечели", след като даде своя глас на парламентарните избори в страната в избирателна секция в Будапеща, предаде Ройтерс.

Орбан гласува в избирателната секция в сградата на начално училище недалеч от дома си в 12-и район на Будапеща. Заедно с него гласува и съпругата му Анико Левай. Преди да пуснат бюлетините в урната, те позираха за кратко пред фоторепортерите, а след това излязоха на улицата, където Орбан отговори на няколко въпроса на медиите.

Премиерът пристигна в избирателната секция с личния си автомобил. По пътя, както и в избирателната секция, той беше придружаван от охраната си, посочи ТАСС.

Борбата на парламентарните избори в Унгария е за 199 депутатски места, от които 93 се разпределят по партийни листи, а 106 – по едномандатни избирателни райони. На управляващата коалиция, съставена от партията "ФИДЕС" и нейния младши партньор – Християнско-демократическата народна партия (ХДНП), се противопоставя опозиционната партия "Тиса" на Петер Мадяр, който се ползва с подкрепата на Брюксел.

Мадяр заявява, че ако спечелим, първо трябва да да бъдат приети мерки за борба с корупцията. Освен това опозиционният – засега – лидер отбелязва голямото значение на отблокирането на замразените средства от ЕС.

Лидерът на "Тиса" изрази увереност, че неговата политическа сила ще спечели вота, въпросът е дали с обикновено мнозинство или ще си осигури две трети от депутатските места. Мадяр също така отбеляза, че Унгария трябва да засили позициите си в ЕС и НАТО.

Надпреварата за 199-те места в еднокамарното Национално събрание се очаква да бъде една от най-оспорваните в страната през последните години.

Право на глас имат милиони унгарски граждани, като изборите ще се произведат по смесена система – 106 депутати се избират мажоритарно в едномандатни райони, а останалите 93 – чрез пропорционално разпределение от национални партийни листи. Изборният праг е 5% за партиите, като са предвидени и облекчени условия за представителство на националните малцинства.

Основната политическа битка противопоставя управляващата партия на премиера Виктор Орбан – ФИДЕС, и новата опозиционна формация ТИСА, на Петер Мадяр. Орбан, който е на власт от 2010 г., се изправя пред най-сериозното си предизвикателство от повече от десетилетие.

Двете основни конкурентни партии положиха последни усилия да убедят унгарците да им гласуват доверие.

Мадяр заяви, че всеки един глас може да се окаже решаващ, особено в избирателните райони, където, според него, избирателите все още могат да бъдат подложени на натиск, заплахи или опити за подкуп. Лидерът на ТИСА заяви, че партията му стои „на прага на това да получи мандат от две трети“, но подчерта, че избирателната активност остава от решаващо значение, тъй като дори и само няколко гласа в оспорваните райони могат да определят крайното разпределение на силите в парламента.

ФИДЕС отново се съсредоточи върху добре познатото си послание относно сигурността. Говорителката на правителството Естер Витальош се обърна директно към унгарските майки, като заяви, че само ФИДЕС може да гарантира безопасността на унгарските деца и да защити страната от война. Партията продължава да представя изборите в контекста на мира, сигурността и стабилността и да настоява, че подкрепата за опозицията носи рискове.

Според последните социологически проучвания ТИСА има значителна преднина пред ФИДЕС сред решилите да гласуват избиратели. Значителен дял от избирателите обаче – около една пета – все още не са взели окончателно решение кого ще подкрепят, отбелязва социологическият институт „Идея“.

През предизборната кампания управляващите акцентираха върху теми като сигурността, миграцията и запазването на националния суверенитет, докато опозицията постави във фокуса борбата с корупцията, икономическите трудности и необходимостта от подобряване на отношенията с ЕС.

Вотът се следи с повишено внимание както в страната, така и в ЕС, тъй като резултатът може да има отражение върху вътрешнополитическия курс на Унгария и върху позициите ѝ в рамките на общността.

Междувременно унгарски медии разказаха за необичайна ситуация в една от избирателните секции в Будапеща, където има регистрирани едва шестима избиратели.

Въпросната секция – №25 в избирателен район №1 на столицата – обхваща само няколко адреса, докато съседните райони обикновено включват между 1000 и 1200 избиратели. Районът е преобладаващо застроен с офис сгради и в него има само няколко жилищни имота.

Според Националната избирателна служба на Унгария необичайната ситуация в Будапеща е резултат от строги юридически ограничения. Съгласно унгарското изборно законодателство избирателните секции не могат да нарушават границите на населено място, парламентарен избирателен район или избирателен район на местното самоуправление. Поради тези припокриващи се изисквания шестимата избиратели не могат просто да бъдат прехвърлени към съседна избирателна секция, без да се наруши законът. Избирателната служба подчертава, че конфигурацията е напълно законна, дори да изглежда нелогична.

Необичайната ситуация възниква след преразпределение на границите на избирателните райони в края на 2024 г., когато управляващото мнозинство в Унгария одобрява нова карта на избирателните райони. Това преразпределение променя състава на избирателен район №1 в Будапеща, като добавя нови секции и премахва други, и в резултат на това е създадена малката избирателна секция с шест души.