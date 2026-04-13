В Будапеща след изборната загуба на Виктор Орбан: Руснаци, вън! (ВИДЕО)

"Руснаци, вън!" Това скандираха унгарците в метрото в Будапеща след като бяха обявени резултатите от парламентарните избори, съобщи френският всекидневник Le Monde. До сутринта Будапеща се превърна в зона за партита, допълва Reuters. Всичко това е, защото след 16 години на власт Виктор Орбан загуби, а партията на неговия съперник Петер Мадяр, "Тиса", спечели над 53% от гласовете, далеч пред Фидес на премиера, която събра едва 38%.
Виковете срещу руснаците дойдоха след като се оказа, че в правителството на Орбан е доносник на Москва и изпълнител на поръчките на Русия на ниво Европейски съюз.
"Russians go home" in the Budapest metro last night, as celebrations continued into the early hours, after opposition ousted the Russian-backed Victor Orban regime. pic.twitter.com/XNe1TMyc2c— SPRAVDI — Stratcom Centre (@StratcomCentre) April 13, 2026
Неслучайно Орбан се възползваше от правото си на вето върху ключови решения на Брюксел, включително финансовата подкрепа за Украйна и санкциите срещу Русия.
"Изборното поражение на напускащия унгарски премиер Виктор Орбан, близък съюзник на Русия, който блокираше помощта на Европейския съюз за Украйна, даде "добра надежда" , че тази помощ "може да бъде отпусната много бързо ", заяви германското правителство в понеделник. Унгарският лидер блокираше заем от ЕС в размер на 90 милиарда евро за разкъсваната от война страна от края на 2025 г., както и нов кръг от санкции на ЕС срещу Русия.
Френският президент Еманюел Макрон приветства от името на Франция победата на демократичното участие, на привързаността на унгарския народ към ценностите на Европейския съюз и за Унгария в Европа .
"Всички се опасяваха, че има неизбежна тенденция, че ще бъде ерата на авторитарни и корумпирани режими. Не, това не е така", каза полският премиер Доналд Туск, който е проевропейски настроен, пред полски журналисти в Сеул в понеделник, където е на официално посещение.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #24, #79, #91
19:03 13.04.2026
2 матю хари
Коментиран от #68, #80
19:03 13.04.2026
3 Урсула във
Коментиран от #75
19:03 13.04.2026
4 Ошашавена копейка
Коментиран от #9
19:04 13.04.2026
5 хахаха
19:04 13.04.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Сатана Z
Коментиран от #78
19:05 13.04.2026
8 Варна 3
Коментиран от #23, #39, #94
19:05 13.04.2026
9 хахаха
До коментар #4 от "Ошашавена копейка":слава на вселенски, вечна дружба с остатъка от украина
Коментиран от #18
19:05 13.04.2026
10 Не само от Унгария
19:05 13.04.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Хаха
19:05 13.04.2026
13 Варна 3
Коментиран от #59
19:05 13.04.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Пурко
Така и Ролдугин не го цепи .
19:06 13.04.2026
16 Гост
Коментиран от #51, #93
19:07 13.04.2026
17 Т Живков
Коментиран от #71
19:07 13.04.2026
18 хахаха
До коментар #9 от "хахаха":а може да викаме и слава на дончо и биби победиха във всички войни по всички земни кълбета
19:07 13.04.2026
19 Гресирана ватенка
Коментиран от #56
19:07 13.04.2026
20 Пич
Коментиран от #46
19:07 13.04.2026
21 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦
19:07 13.04.2026
22 Последния Софиянец
Коментиран от #55
19:07 13.04.2026
23 Яяяяяя
До коментар #8 от "Варна 3":И аз така казвам. Всички вън, територията трябва да се освободи
19:08 13.04.2026
24 1111
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Кво е "кулаж", бе тапан?
Коментиран от #44
19:08 13.04.2026
25 Русия е вредна и загиваща държава.
19:09 13.04.2026
26 Гърците
19:09 13.04.2026
27 Любопитен
Коментиран от #37
19:09 13.04.2026
28 ХЪ ХЪ ЪЪ
19:09 13.04.2026
29 Максуда
До коментар #11 от "Кави":Кави , не се занимавай с глупости ,а ходи да зарадваш кадировския спецназ
19:09 13.04.2026
30 Нов мощен удар
Коментиран от #41
19:10 13.04.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
19:11 13.04.2026
19:11 13.04.2026
19:11 13.04.2026
19:11 13.04.2026
34 Хи хи хи
19:11 13.04.2026
19:11 13.04.2026
19:11 13.04.2026
36 Унгария
Европа винаги е била срещу Русия и се е борила за богатствата и но 4 пъти руснаците ги правят на таратор
19:11 13.04.2026
37 Елементарно
До коментар #27 от "Любопитен":А стига глупости. Точно червената номенклатура ограби България през 90-те. Хората знаят и не се лъжат лесно.
19:12 13.04.2026
19:12 13.04.2026
38 Българин
.
19:12 13.04.2026
19:12 13.04.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Диктор
Коментиран от #49, #58
19:13 13.04.2026
41 Ха ХаХа
До коментар #30 от "Нов мощен удар":Ега ти и удара с 4 пъти по скъпо гориво
19:13 13.04.2026
19:13 13.04.2026
42 русофил раzпрaн
Коментиран от #50
19:13 13.04.2026
43 и кво ма ковро какво
До коментар #38 от "Българин":какво ше стане кажи торосянке какво
19:13 13.04.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Руский мир
- Това е да живееш в нищета, без права, нищо да не умееш и да не искаш да умееш, и искаш да научиш целия свят на това.
19:14 13.04.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 хххх
19:15 13.04.2026
48 Софиянец
Акъл в евроатлантическите кратуни не търсете!
19:15 13.04.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 И защо да купуваме газ и
До коментар #16 от "Гост":нефт от Русия, след като не е изгодно за нас ? Видя се Унгария до къде я докара, като купуваше руски петрол :)))
19:15 13.04.2026
52 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
19:15 13.04.2026
53 Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈
19:16 13.04.2026
54 Русофил
Коментиран от #82, #88
19:16 13.04.2026
55 Последният иранец
До коментар #22 от "Последния Софиянец":А ти славянин ли си? 🤡
19:16 13.04.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Онзи
19:17 13.04.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Забравил си
До коментар #13 от "Варна 3":Най-важния - Радев!
19:18 13.04.2026
60 УНГАРЦИТЕ ПОДАРИХА НА ЗЕЛЕНСКИ
19:18 13.04.2026
61 Стойко
19:18 13.04.2026
62 Сега
19:18 13.04.2026
63 Не се
До коментар #46 от "Ха ха":Разстройвай, тати ще ти купи диплом и повече никога няма да ти казват колко си умствено неблагонадежден!
19:18 13.04.2026
64 Лили
Тия 249 клетници , членове на АКП американската комунистическа партия много бързо разбрали каква фатална грешка са направили и че са били безогледно лъгани от съветската пропаганда
Нито един от тях не преживял повече от година и половина в страната на съветите.
Точно същото трябва да се направи и с копейките.
Там ще скимтят но тяма да е много дълго .
19:19 13.04.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 az СВО Победа80
Сега въпросът е докъде ще стигне истерията след "правилната" пропагандна обработка на унгарците от Брюксел и ще видим ли високопоставени унгарски служители да се хвърлят през прозорците в ужас, викайки "руснаците идват!" 🤣🤣🤣
Справка: Джеймс Форестал, бивш мин. на отбраната на САЩ....
19:19 13.04.2026
19:19 13.04.2026
67 !!!?
19:19 13.04.2026
68 Атина Палада
До коментар #2 от "матю хари":Не си в час ! Русия му спря петрола чрез удареният тръбопровод в Украйна... ама украинци го били ударили:)))
19:19 13.04.2026
69 Здрасти
19:19 13.04.2026
70 Евроатлантик Али
19:19 13.04.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Симо
19:20 13.04.2026
74 Ха ХаХа
19:20 13.04.2026
75 Нека да пиша
До коментар #3 от "Урсула във":Отивай отдолу на Митрофанова ,да е цункаш.
19:22 13.04.2026
19:22 13.04.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 си дзън
ще напълним бюджета. Нека да си стоят в БГ и да си плащат. Имотът в ЕС си има цена.
19:24 13.04.2026
19:24 13.04.2026
78 Нека да пиша
До коментар #7 от "Сатана Z":Помни 1955 ,как убиваха руснаците ,като въстатаха . Също помни въстанието срещу Бела Кун.
19:24 13.04.2026
79 Глупости
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Къде са тези руснаци в Унгария?
Орбан поне се оттърва.
Мадярката не случи на геополитически момент.
19:25 13.04.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Мухаа ха!
19:26 13.04.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Ами
"Майдан 2014" :)
19:27 13.04.2026
19:27 13.04.2026
84 Позорна Загуба
След всичките години на машинации
Медиен натиск и
Кражби на средства
Накрая Гризна Дървото
Дебелия Мазен Маджар .
ВЕЛИКИЯ ПОЛИТИК
се оказа
ОБИКНОВЕН ПОДЪЛ МОШЕНИК.
19:27 13.04.2026
85 По добре
До коментар #75 от "Нека да пиша":Митрофанова пред някъв сссиганин братле.. Питката си е питка. Ти искаш ако да те мандраси мароканси катър, ходи у Мароко
19:27 13.04.2026
19:27 13.04.2026
86 Ами сега
До коментар #83 от "Ами":Путин да направи Сво
Нали бре Чебурашке?
Къде видя Майдана
Заблуденяк?
19:28 13.04.2026
87 Атина Палада
До коментар #77 от "си дзън":Това ми звучи като ....клош@р да наложи данък на банкера :))))
19:29 13.04.2026
19:29 13.04.2026
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Лапай на Кадиров
До коментар #85 от "По добре":Куранчето
Русофилке .
19:29 13.04.2026
90 ЕДГАР КЕЙСИ
19:31 13.04.2026
91 Бай онзи
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Щом казваш ,,кулаж",значи трябва да си ,,кутарак".
19:31 13.04.2026
92 стоянов
19:31 13.04.2026
93 А какво да кажем
До коментар #16 от "Гост":тогава за фалиралата и бедна Русия ?:) ЕС - 19 трилиона долара/ hfortkf, Русия - фалит + 1,5 милиона загинали руснаци. Кой е по-добре ?:)
19:32 13.04.2026
94 На вас там у Варна
До коментар #8 от "Варна 3":проблемът ви не са руснаците, а украинците! Така са ви заграбили града, че и тимаджиите май не могат да се оправят с тях, освен ако не играят с укоромафията... Скоро ще ви заграбят и целия град...
19:32 13.04.2026
19:32 13.04.2026
95 Дзак
19:32 13.04.2026
96 Нещо май се опитваш да умуваш?
До коментар #66 от "az СВО Победа80":РУСНАЦИ ВЪН!!!
19:32 13.04.2026
19:32 13.04.2026
97 Авджията
Пу цай
19:32 13.04.2026
98 си дзън
До коментар #87 от "Атина Палада":Ако българските клошари гласуват срещу руските слуги, руските банкери ще духат супата.
Бях решил да не гласувам, но Унгария ме мотивира да гласувам срещу руския гнет в БГ.
19:34 13.04.2026
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 Какво общо имат
До коментар #41 от "Ха ХаХа":изборите в Унгария с цените на горивата в Европа ? Вие съвсем се ошашавихте от мъка по Орбан :)
19:34 13.04.2026
101 Дзак
До коментар #77 от "си дзън":Любопитно ти какво плащаш в бюджета?
19:34 13.04.2026
102 ЕДГАР КЕЙСИ
19:35 13.04.2026
103 Варна 3
До коментар #94 от "На вас там у Варна":Историята: руснаците атакували Варна, ето забравената история! Не съм за Путин, а за Левски революционера. Особено Левски е истинският български патриот по подобие на Ботев. Поредната руска пропаганда е припудило Левски да бъде обесен. Така че Русия вън
19:35 13.04.2026
104 Русофобията е болест!
19:35 13.04.2026
105 Вонка бе
У ДРИ ТАА МОНГОЛЯК- ФАШИСТКА ИЗ--- МЕТ
19:35 13.04.2026
106 Механик
Коментиран от #109
19:35 13.04.2026
107 От Кърджали
До коментар #96 от "Нещо май се опитваш да умуваш?":Браво българи.Гонете ги
Скоро в Кърджали ще идвате само с Открит лист
19:35 13.04.2026
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 Ти ли бе
До коментар #106 от "Механик":Скопец?
19:36 13.04.2026
110 Един
19:36 13.04.2026
111 Жорко
19:37 13.04.2026