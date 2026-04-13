В Будапеща след изборната загуба на Виктор Орбан: Руснаци, вън! (ВИДЕО)
13 Април, 2026 19:01 1 747 111

Неслучайно Орбан се възползваше от правото си на вето върху ключови решения на Брюксел, включително финансовата подкрепа за Украйна и санкциите срещу Русия

Le Monde Le Monde

"Руснаци, вън!" Това скандираха унгарците в метрото в Будапеща след като бяха обявени резултатите от парламентарните избори, съобщи френският всекидневник Le Monde. До сутринта Будапеща се превърна в зона за партита, допълва Reuters. Всичко това е, защото след 16 години на власт Виктор Орбан загуби, а партията на неговия съперник Петер Мадяр, "Тиса", спечели над 53% от гласовете, далеч пред Фидес на премиера, която събра едва 38%.

Виковете срещу руснаците дойдоха след като се оказа, че в правителството на Орбан е доносник на Москва и изпълнител на поръчките на Русия на ниво Европейски съюз.

Неслучайно Орбан се възползваше от правото си на вето върху ключови решения на Брюксел, включително финансовата подкрепа за Украйна и санкциите срещу Русия.

"Изборното поражение на напускащия унгарски премиер Виктор Орбан, близък съюзник на Русия, който блокираше помощта на Европейския съюз за Украйна, даде "добра надежда" , че тази помощ "може да бъде отпусната много бързо ", заяви германското правителство в понеделник. Унгарският лидер блокираше заем от ЕС в размер на 90 милиарда евро за разкъсваната от война страна от края на 2025 г., както и нов кръг от санкции на ЕС срещу Русия.

Френският президент Еманюел Макрон приветства от името на Франция победата на демократичното участие, на привързаността на унгарския народ към ценностите на Европейския съюз и за Унгария в Европа .

"Всички се опасяваха, че има неизбежна тенденция, че ще бъде ерата на авторитарни и корумпирани режими. Не, това не е така", каза полският премиер Доналд Туск, който е проевропейски настроен, пред полски журналисти в Сеул в понеделник, където е на официално посещение.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    34 56 Отговор
    таман гледам на кулаж , как наритват Орбан посока РФ// еуфорията е голяма

    Коментиран от #24, #79, #91

    19:03 13.04.2026

  • 2 матю хари

    42 67 Отговор
    Путин бе позорно изгонен от Унгария! Съюзниците на Русийката падат един по един, а накрая ще падне и самата тя.

    Коментиран от #68, #80

    19:03 13.04.2026

  • 3 Урсула във

    64 31 Отговор
    Затвора кога?

    Коментиран от #75

    19:03 13.04.2026

  • 4 Ошашавена копейка

    32 32 Отговор
    Тука кво да викаме?

    Коментиран от #9

    19:04 13.04.2026

  • 5 хахаха

    51 16 Отговор
    руснаци вън, украинци вътре

    19:04 13.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Сатана Z

    69 22 Отговор
    Дебили, същите като жълтопаветните добичета !

    Коментиран от #78

    19:05 13.04.2026

  • 8 Варна 3

    31 53 Отговор
    Копейките и Русия вън!

    Коментиран от #23, #39, #94

    19:05 13.04.2026

  • 9 хахаха

    20 21 Отговор

    До коментар #4 от "Ошашавена копейка":

    слава на вселенски, вечна дружба с остатъка от украина

    Коментиран от #18

    19:05 13.04.2026

  • 10 Не само от Унгария

    26 46 Отговор
    От всякъде. Руснаци Вън!

    19:05 13.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Хаха

    20 33 Отговор
    Смахнатите к изветрели тролове копейки са с мокри кърпи на тиквите.

    19:05 13.04.2026

  • 13 Варна 3

    17 39 Отговор
    ГЕРБ, БСП, Възраждане, Величие, МЕЧ и други слугш на Русия, вън

    Коментиран от #59

    19:05 13.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Пурко

    11 24 Отговор
    Хипофизния как го разцепиха в Унгария .
    Така и Ролдугин не го цепи .

    19:06 13.04.2026

  • 16 Гост

    36 8 Отговор
    Политиката е концентриран израз на икономиката! Когато политиката определя икономиката изходът винаги е катастрофален. Примери: 1. Състоянието на европейската икономика; 2. Състоянието на световната икономика след еврейско-американската агресия; Заявлението на Урсула: На тъмно и студено ще стоим, но газ и нефт от Русия няма да купуваме и т. н.............

    Коментиран от #51, #93

    19:07 13.04.2026

  • 17 Т Живков

    12 38 Отговор
    Москалите вече ще висят по дърветата

    Коментиран от #71

    19:07 13.04.2026

  • 18 хахаха

    30 9 Отговор

    До коментар #9 от "хахаха":

    а може да викаме и слава на дончо и биби победиха във всички войни по всички земни кълбета

    19:07 13.04.2026

  • 19 Гресирана ватенка

    15 29 Отговор
    Копейките да започват да груххтят 😁

    Коментиран от #56

    19:07 13.04.2026

  • 20 Пич

    44 16 Отговор
    Пълно е с тъпаци като наш Гюро !!! Русия не е проблем на Унгария и Европа !!! Урсулианците са проблем !!! Урсулианците искате да воюват с Русия, а не обратното!!! Урсулианците съществуват само и единствено заради антируската реторика!!! Иначе народите в ЕС отдавна да ги бяха наритали!!! Защото Урсулианците направиха Европа в провинция!!!

    Коментиран от #46

    19:07 13.04.2026

  • 21 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    16 41 Отговор
    Русия ВЪН! Русия ВЪН! Слава на Украйна!

    19:07 13.04.2026

  • 22 Последния Софиянец

    32 13 Отговор
    Мадяр значи унгарец.Измислено име на Хазарин ционист.Жена му Юдит също еврейка.

    Коментиран от #55

    19:07 13.04.2026

  • 23 Яяяяяя

    15 6 Отговор

    До коментар #8 от "Варна 3":

    И аз така казвам. Всички вън, територията трябва да се освободи

    19:08 13.04.2026

  • 24 1111

    13 7 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Кво е "кулаж", бе тапан?

    Коментиран от #44

    19:08 13.04.2026

  • 25 Русия е вредна и загиваща държава.

    12 24 Отговор
    Нормално е, всеки да я гони и наритва.

    19:09 13.04.2026

  • 26 Гърците

    11 23 Отговор
    Руснаци вън от Европа. Никой не ги иска. Усещат затова лъжат като за последно. В пиринско Лъжат безсрамно хората, че заради ЕС плащаме Узото на гърците. Познайте кой лъже.

    19:09 13.04.2026

  • 27 Любопитен

    35 11 Отговор
    Тая еуфория във унгария много ми прилича на оная у нас със крясъците "кой не скача е червен" лозунгите на сдс , после натовариха каруцата и сега ги гледаме със хотели , фирми , тлъсти сметки и луксозни коли !!!!

    Коментиран от #37

    19:09 13.04.2026

  • 28 ХЪ ХЪ ЪЪ

    10 25 Отговор
    Българските копейки хубаво да гледат как се ритат руските шпиони и подлоги и да си вземат поука че и тях това ги чака, Радев да си опича акъла и Костя копейката и той.

    19:09 13.04.2026

  • 29 Максуда

    9 5 Отговор

    До коментар #11 от "Кави":

    Кави , не се занимавай с глупости ,а ходи да зарадваш кадировския спецназ

    19:09 13.04.2026

  • 30 Нов мощен удар

    11 20 Отговор
    В зурлите на копейките!

    Коментиран от #41

    19:10 13.04.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Мислител

    26 6 Отговор
    И унгарците сега ще плащат здраво на ЕС хихи то затова е еуфорията , като българите и гърците и заплатите ни ще са 1/5 от тези в Германия итн . !

    19:11 13.04.2026

  • 33 ха ха хааа

    7 12 Отговор
    Тука най-запалената русня - зажигает ... 🤭😁

    19:11 13.04.2026

  • 34 Хи хи хи

    23 7 Отговор
    Всичко е лъжа и измама крадците си остават винаги такива лъжците .....също !!! Радостта ще бъде кратка и за урсулите !!!!

    19:11 13.04.2026

  • 35 Тъпанари

    20 7 Отговор
    С какво ще си карате колите,може с вода от Дунав и газта ще е от Дунав

    19:11 13.04.2026

  • 36 Унгария

    24 10 Отговор
    Отновохсгана фашистка държава, каквато беше до 1945 г и през 1956 г.когато 87 унгарски есесовци вдигнаха метежа.
    Европа винаги е била срещу Русия и се е борила за богатствата и но 4 пъти руснаците ги правят на таратор

    19:11 13.04.2026

  • 37 Елементарно

    10 14 Отговор

    До коментар #27 от "Любопитен":

    А стига глупости. Точно червената номенклатура ограби България през 90-те. Хората знаят и не се лъжат лесно.

    Коментиран от #65

    19:12 13.04.2026

  • 38 Българин

    7 6 Отговор
    Нашите политици хубаво да гледат!Българинът търпи,търпи,ама като му причернее...
    .

    Коментиран от #43, #72

    19:12 13.04.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Диктор

    9 17 Отговор
    Айде, макара! Русия вън! Свобода за България и Европа!

    Коментиран от #49, #58

    19:13 13.04.2026

  • 41 Ха ХаХа

    11 6 Отговор

    До коментар #30 от "Нов мощен удар":

    Ега ти и удара с 4 пъти по скъпо гориво

    Коментиран от #100

    19:13 13.04.2026

  • 42 русофил раzпрaн

    5 14 Отговор
    квичи,гаzonpoвода му тече

    Коментиран от #50

    19:13 13.04.2026

  • 43 и кво ма ковро какво

    5 0 Отговор

    До коментар #38 от "Българин":

    какво ше стане кажи торосянке какво

    19:13 13.04.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Руский мир

    9 15 Отговор
    - Професоре, какво е "руский мир"?
    - Това е да живееш в нищета, без права, нищо да не умееш и да не искаш да умееш, и искаш да научиш целия свят на това.

    19:14 13.04.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 хххх

    1 14 Отговор
    За съжаление тук копейките ще спечелят, благодарение на руската подводница ППДБ.

    19:15 13.04.2026

  • 48 Софиянец

    11 8 Отговор
    А тия соросоидни дбили знаят ли, че метрото им е построено от руснаци 😂, а и новата партия също е против 404, хихихи
    Акъл в евроатлантическите кратуни не търсете!

    19:15 13.04.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 И защо да купуваме газ и

    8 16 Отговор

    До коментар #16 от "Гост":

    нефт от Русия, след като не е изгодно за нас ? Видя се Унгария до къде я докара, като купуваше руски петрол :)))

    19:15 13.04.2026

  • 52 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    10 7 Отговор
    Руснаци ли има в Унгария че ги гонят?

    19:15 13.04.2026

  • 53 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    0 10 Отговор
    Между тях и мене съществува една тънка граница която се нарича илюзия понеже съм ДЕГЕНЕРАТ НИХИЛИСТ С Поглед на Атински огледален подлец с ниско грубо и неприемливо поведение и с студен Надменен поглед но познавам хората те повечето са малоумни и завистливи примитивни глупави и злобни простотия и Лошотия им е голяма също разбирам че повечето хора мразят себе си и живота си ама пък чак толкова

    19:16 13.04.2026

  • 54 Русофил

    6 10 Отговор
    Търся Гей Клуб в Пловдив.

    Коментиран от #82, #88

    19:16 13.04.2026

  • 55 Последният иранец

    3 6 Отговор

    До коментар #22 от "Последния Софиянец":

    А ти славянин ли си? 🤡

    19:16 13.04.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Онзи

    8 2 Отговор
    Да не се притесняват. Неандерталката на секундата ще им издаде паспорти и ще ги засели в североизточната част на България

    19:17 13.04.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Забравил си

    7 3 Отговор

    До коментар #13 от "Варна 3":

    Най-важния - Радев!

    19:18 13.04.2026

  • 60 УНГАРЦИТЕ ПОДАРИХА НА ЗЕЛЕНСКИ

    11 7 Отговор
    90 МИЛИАРДА ЕВРО от които Урсула ще прибере 3% (2.7 МИЛИАРДА) комисион.

    19:18 13.04.2026

  • 61 Стойко

    9 2 Отговор
    Тая елементарна пропаганда вървеше преди 4 години, сега само на смях избива 😂

    19:18 13.04.2026

  • 62 Сега

    9 2 Отговор
    Вече ще има банани😀

    19:18 13.04.2026

  • 63 Не се

    2 1 Отговор

    До коментар #46 от "Ха ха":

    Разстройвай, тати ще ти купи диплом и повече никога няма да ти казват колко си умствено неблагонадежден!

    19:18 13.04.2026

  • 64 Лили

    3 6 Отговор
    1919 г .безпрецедентно събитие - 249 души са изгонени с кораб от "страната на свободните и дома на смелите" и са изпратени в Съветска Русия. Насилствената депортация остава известна в историята като "Коледния подарък за Ленин", като и до днес историците спорят около моралното значение на този акт.

    Тия 249 клетници , членове на АКП американската комунистическа партия много бързо разбрали каква фатална грешка са направили и че са били безогледно лъгани от съветската пропаганда
    Нито един от тях не преживял повече от година и половина в страната на съветите.


    Точно същото трябва да се направи и с копейките.
    Там ще скимтят но тяма да е много дълго .

    19:19 13.04.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 az СВО Победа80

    10 3 Отговор
    Ето, че лудостта започва да обхваща и Унгария!

    Сега въпросът е докъде ще стигне истерията след "правилната" пропагандна обработка на унгарците от Брюксел и ще видим ли високопоставени унгарски служители да се хвърлят през прозорците в ужас, викайки "руснаците идват!" 🤣🤣🤣

    Справка: Джеймс Форестал, бивш мин. на отбраната на САЩ....

    Коментиран от #96

    19:19 13.04.2026

  • 67 !!!?

    11 8 Отговор
    Вън кремълския башибозук от Украйна !!!?

    19:19 13.04.2026

  • 68 Атина Палада

    5 12 Отговор

    До коментар #2 от "матю хари":

    Не си в час ! Русия му спря петрола чрез удареният тръбопровод в Украйна... ама украинци го били ударили:)))

    19:19 13.04.2026

  • 69 Здрасти

    9 5 Отговор
    Това е преди новият Премиер да им обясни, че относно руснаците нищо няма да се промени.. Честито соросня, честито!

    19:19 13.04.2026

  • 70 Евроатлантик Али

    13 5 Отговор
    Да се съберем да празнуваме на Батенберг ! победата !!Аз ще бъда с брада и розова рокля ! Обичам щатската мощ и турски сериали . Само Евроатлантизъъ-ъ-ъм !

    19:19 13.04.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Симо

    11 4 Отговор
    Руснаците вън, добре дошли араби, афганистанци, африканци, всякаква черна измет. Тези русичките, дето скачат сега, как ще реват после. И това ще е най-малкото.

    19:20 13.04.2026

  • 74 Ха ХаХа

    5 3 Отговор
    Ограби я Костов чрез Закона за ликвидацията, единствен в света

    19:20 13.04.2026

  • 75 Нека да пиша

    4 6 Отговор

    До коментар #3 от "Урсула във":

    Отивай отдолу на Митрофанова ,да е цункаш.

    Коментиран от #85

    19:22 13.04.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 си дзън

    3 4 Отговор
    При едно годишно данъче от 100 евро/м2 върху имотите на руснаци и руски фирми в БГ
    ще напълним бюджета. Нека да си стоят в БГ и да си плащат. Имотът в ЕС си има цена.

    Коментиран от #87, #101

    19:24 13.04.2026

  • 78 Нека да пиша

    2 2 Отговор

    До коментар #7 от "Сатана Z":

    Помни 1955 ,как убиваха руснаците ,като въстатаха . Също помни въстанието срещу Бела Кун.

    19:24 13.04.2026

  • 79 Глупости

    5 4 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Къде са тези руснаци в Унгария?
    Орбан поне се оттърва.
    Мадярката не случи на геополитически момент.

    19:25 13.04.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Мухаа ха!

    3 3 Отговор
    Пиянството на един народ! Много т,ппп народ,който поне да беше се поогледал ,в другите, около него.Но махмурлука му,ще бъде тежък.Много тежък! Това,коетп им даваше Орбан,Мядурко ще им го пореже.По заповед на веяната щука от ЕК.А като ги набута в еврозоната,ще цвилят от радост!

    19:26 13.04.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Ами

    4 3 Отговор
    Тоя филм вече сме го гледали.
    "Майдан 2014" :)

    Коментиран от #86

    19:27 13.04.2026

  • 84 Позорна Загуба

    3 2 Отговор
    За Кремълския Чехъл Орбан.

    След всичките години на машинации
    Медиен натиск и
    Кражби на средства

    Накрая Гризна Дървото
    Дебелия Мазен Маджар .

    ВЕЛИКИЯ ПОЛИТИК
    се оказа
    ОБИКНОВЕН ПОДЪЛ МОШЕНИК.

    19:27 13.04.2026

  • 85 По добре

    3 3 Отговор

    До коментар #75 от "Нека да пиша":

    Митрофанова пред някъв сссиганин братле.. Питката си е питка. Ти искаш ако да те мандраси мароканси катър, ходи у Мароко

    Коментиран от #89

    19:27 13.04.2026

  • 86 Ами сега

    2 1 Отговор

    До коментар #83 от "Ами":

    Путин да направи Сво

    Нали бре Чебурашке?

    Къде видя Майдана
    Заблуденяк?

    19:28 13.04.2026

  • 87 Атина Палада

    2 2 Отговор

    До коментар #77 от "си дзън":

    Това ми звучи като ....клош@р да наложи данък на банкера :))))

    Коментиран от #98

    19:29 13.04.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Лапай на Кадиров

    4 2 Отговор

    До коментар #85 от "По добре":

    Куранчето
    Русофилке .

    19:29 13.04.2026

  • 90 ЕДГАР КЕЙСИ

    3 0 Отговор
    И В БЪЛГАРИЯ РУСКИЯ РЕZИДЕНТ И ...................... Ш

    19:31 13.04.2026

  • 91 Бай онзи

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Щом казваш ,,кулаж",значи трябва да си ,,кутарак".

    19:31 13.04.2026

  • 92 стоянов

    3 0 Отговор
    Путин изгуби един агент, на ред е агент Краснов.

    19:31 13.04.2026

  • 93 А какво да кажем

    3 1 Отговор

    До коментар #16 от "Гост":

    тогава за фалиралата и бедна Русия ?:) ЕС - 19 трилиона долара/ hfortkf, Русия - фалит + 1,5 милиона загинали руснаци. Кой е по-добре ?:)

    19:32 13.04.2026

  • 94 На вас там у Варна

    0 4 Отговор

    До коментар #8 от "Варна 3":

    проблемът ви не са руснаците, а украинците! Така са ви заграбили града, че и тимаджиите май не могат да се оправят с тях, освен ако не играят с укоромафията... Скоро ще ви заграбят и целия град...

    Коментиран от #103

    19:32 13.04.2026

  • 95 Дзак

    1 2 Отговор
    Сега ще донасят на Урсула, щом толкова им харесва!

    19:32 13.04.2026

  • 96 Нещо май се опитваш да умуваш?

    4 1 Отговор

    До коментар #66 от "az СВО Победа80":

    РУСНАЦИ ВЪН!!!

    Коментиран от #99, #107

    19:32 13.04.2026

  • 97 Авджията

    1 0 Отговор
    Тия Оти па гонат блатния доби тък , отстрела е разрешен Целогодишно!
    Пу цай

    19:32 13.04.2026

  • 98 си дзън

    2 1 Отговор

    До коментар #87 от "Атина Палада":

    Ако българските клошари гласуват срещу руските слуги, руските банкери ще духат супата.
    Бях решил да не гласувам, но Унгария ме мотивира да гласувам срещу руския гнет в БГ.

    19:34 13.04.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Какво общо имат

    1 1 Отговор

    До коментар #41 от "Ха ХаХа":

    изборите в Унгария с цените на горивата в Европа ? Вие съвсем се ошашавихте от мъка по Орбан :)

    19:34 13.04.2026

  • 101 Дзак

    0 0 Отговор

    До коментар #77 от "си дзън":

    Любопитно ти какво плащаш в бюджета?

    19:34 13.04.2026

  • 102 ЕДГАР КЕЙСИ

    2 0 Отговор
    И В БЪЛГАРИЯ , РУСКИЯ РЕZИДЕНТ НА .................... КГБ - РУМЕН РАДЕВ ВЪН ...................

    19:35 13.04.2026

  • 103 Варна 3

    1 1 Отговор

    До коментар #94 от "На вас там у Варна":

    Историята: руснаците атакували Варна, ето забравената история! Не съм за Путин, а за Левски революционера. Особено Левски е истинският български патриот по подобие на Ботев. Поредната руска пропаганда е припудило Левски да бъде обесен. Така че Русия вън

    19:35 13.04.2026

  • 104 Русофобията е болест!

    1 0 Отговор
    Радват се че вече ще работят за Украйна и парите им ще отиват за хунтата в Киев!)) Три дена ще има иху после тихо! Без Русия няма газ няма горива няма ток. Унгарците ще влязат голи и боси коалицията на желаещите: Всичко за фронта всичко за Украйна! Амин!

    19:35 13.04.2026

  • 105 Вонка бе

    2 0 Отговор
    Вон тия оповръщаняци де .. БИЛни!
    У ДРИ ТАА МОНГОЛЯК- ФАШИСТКА ИЗ--- МЕТ

    19:35 13.04.2026

  • 106 Механик

    0 0 Отговор
    Удри копейката с фаража!!!

    Коментиран от #109

    19:35 13.04.2026

  • 107 От Кърджали

    0 0 Отговор

    До коментар #96 от "Нещо май се опитваш да умуваш?":

    Браво българи.Гонете ги
    Скоро в Кърджали ще идвате само с Открит лист

    19:35 13.04.2026

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Ти ли бе

    0 0 Отговор

    До коментар #106 от "Механик":

    Скопец?

    19:36 13.04.2026

  • 110 Един

    0 0 Отговор
    Путлер е в ступор.

    19:36 13.04.2026

  • 111 Жорко

    0 0 Отговор
    Милите ми пиленца,викащи,почакайте и след това ще ви чуя отново как надавате вой до небесата.

    19:37 13.04.2026

