"Руснаци, вън!" Това скандираха унгарците в метрото в Будапеща след като бяха обявени резултатите от парламентарните избори, съобщи френският всекидневник Le Monde. До сутринта Будапеща се превърна в зона за партита, допълва Reuters. Всичко това е, защото след 16 години на власт Виктор Орбан загуби, а партията на неговия съперник Петер Мадяр, "Тиса", спечели над 53% от гласовете, далеч пред Фидес на премиера, която събра едва 38%.

Виковете срещу руснаците дойдоха след като се оказа, че в правителството на Орбан е доносник на Москва и изпълнител на поръчките на Русия на ниво Европейски съюз.

"Russians go home" in the Budapest metro last night, as celebrations continued into the early hours, after opposition ousted the Russian-backed Victor Orban regime. pic.twitter.com/XNe1TMyc2c — SPRAVDI — Stratcom Centre (@StratcomCentre) April 13, 2026

Неслучайно Орбан се възползваше от правото си на вето върху ключови решения на Брюксел, включително финансовата подкрепа за Украйна и санкциите срещу Русия.

"Изборното поражение на напускащия унгарски премиер Виктор Орбан, близък съюзник на Русия, който блокираше помощта на Европейския съюз за Украйна, даде "добра надежда" , че тази помощ "може да бъде отпусната много бързо ", заяви германското правителство в понеделник. Унгарският лидер блокираше заем от ЕС в размер на 90 милиарда евро за разкъсваната от война страна от края на 2025 г., както и нов кръг от санкции на ЕС срещу Русия.

Френският президент Еманюел Макрон приветства от името на Франция победата на демократичното участие, на привързаността на унгарския народ към ценностите на Европейския съюз и за Унгария в Европа .

"Всички се опасяваха, че има неизбежна тенденция, че ще бъде ерата на авторитарни и корумпирани режими. Не, това не е така", каза полският премиер Доналд Туск, който е проевропейски настроен, пред полски журналисти в Сеул в понеделник, където е на официално посещение.