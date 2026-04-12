Два разрушителя на ВМС на САЩ опитаха да преминат през Ормузкия проток

Два разрушителя на ВМС на САЩ — USS Michael Murphy (DDG-112) и USS Frank E. Peterson (DDG-121) — са направили неуспешен опит да преминат през Ормузкия проток, но са били прехванати от иранските военноморски сили и са били принудени да се оттеглят, предаде иранската държавна медия Press TV.

.Иранските военни твърдят, че американските кораби са били прехванати и принудени да се върнат в Индийския океан след предупреждение от страна на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC). Press TV описва мисията като "неуспешен пропаганден трик", целящ да повлияе на текущите мирни преговори в Исламабад.

Централното командване на САЩ официално обяви, че двата разрушителя успешно са преминали през протока. Според Вашингтон мисията е имала за цел установяване на нов безопасен коридор за търговско корабоплаване и започване на разминиране на водите от ирански мини.

Американски официални лица съобщават, че по време на преминаването е бил унищожен ирански дрон за наблюдение, който се е приближил опасно до един от корабите.