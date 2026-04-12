Два разрушителя на ВМС на САЩ опитаха да преминат през Ормузкия проток

12 Април, 2026 21:38, обновена 12 Април, 2026 22:13 4 319 46

Иран твърди, че ги е прехванал и те са се оттеглили, според САЩ операцията е преминала успешно

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Два разрушителя на ВМС на САЩ — USS Michael Murphy (DDG-112) и USS Frank E. Peterson (DDG-121) — са направили неуспешен опит да преминат през Ормузкия проток, но са били прехванати от иранските военноморски сили и са били принудени да се оттеглят, предаде иранската държавна медия Press TV.

.Иранските военни твърдят, че американските кораби са били прехванати и принудени да се върнат в Индийския океан след предупреждение от страна на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC). Press TV описва мисията като "неуспешен пропаганден трик", целящ да повлияе на текущите мирни преговори в Исламабад.

Централното командване на САЩ официално обяви, че двата разрушителя успешно са преминали през протока. Според Вашингтон мисията е имала за цел установяване на нов безопасен коридор за търговско корабоплаване и започване на разминиране на водите от ирански мини.

Американски официални лица съобщават, че по време на преминаването е бил унищожен ирански дрон за наблюдение, който се е приближил опасно до един от корабите.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Хеми значи бензин

    35 7 Отговор
    Скапани англичани

    21:52 12.04.2026

  • 4 Вярно ли го написа

    38 3 Отговор
    Неуспешен опит. Да не ти се надява човек, слуга.

    21:52 12.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Зевс

    50 2 Отговор
    Протока вече наистина е миниран, в кафяво

    21:54 12.04.2026

  • 8 ……………..

    63 4 Отговор
    Имам чуството ,че дедо байдън можеше да има деменция ама не беше толква откачен като рижавият .

    21:55 12.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 КРАСИВИТЕ ВЕЛИКДЕНСКИ ЯИЙЦА НА ДН.ТР👑

    3 28 Отговор
    ЩЕ НАПРАВЯТ ОТ ПЕРСИЙЙСКАТА ПУСТИНЯ...
    ЕДИН УААЗИС С ПАЛМИ И ЧАДЪРЧЕТА....👍

    21:57 12.04.2026

  • 11 нищо

    49 4 Отговор
    Тръмп ще обяви, че е блокирал Ормузкия проток и ще сложи край на войната. САЩ винаги побеждават, без значение с какво са пълни памперсите. Междувременно Ердоган се закани да влезе в Израел, а у нас се разполага американски военен контингент. Кака Надка ще посреща с хляб и сол наперените американски войници, а Запрянов ще бута ефките, че нещо не щат да палят, обаче като запалят каква сила са, не е за приказване. Да му мислят иранците и руснаците.

    21:57 12.04.2026

  • 12 Сатана Z

    47 1 Отговор
    Миротворецът Бай Дончо в петък преди затварянето на борсите съобщи ,че Ормузкия проток ще бъде отворен и цените на петрола паднаха за да може той и неговата банда да се възползват от пазара и закупят петролни фючърси на ниска цена преди ПАЛАЧА от Белия дом да обяви морска блокада на всички кораби,които се опитват да влязат или излязат в Персийския залив.
    Тръмп е търгаш а не политик,Баджанак на Джефри Епщайн

    21:58 12.04.2026

  • 13 Ами

    45 2 Отговор
    Тръмп каза, че Иран нямат кораби, нямат ракети, нямат лидери.
    Излиза, че някой лъже. Или е авторът на статията, или Тръмп :)

    21:59 12.04.2026

  • 14 С пълен памперс

    26 3 Отговор
    Ама портокаловия пак се заканва от оРалната кабина

    21:59 12.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 ПАК Е ИМАЛО

    30 3 Отговор
    Развалени тоалетни.

    22:00 12.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 ТРЯБВА ДА СИ МНОГО ТЪП

    16 3 Отговор

    До коментар #15 от "Българин":

    Да вярваш, че това може да стане.

    22:01 12.04.2026

  • 19 Ге се коси, бе

    3 1 Отговор
    Глиган.
    Ами Фмдан се е свързал с Милан.

    22:04 12.04.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Парс

    12 2 Отговор

    До коментар #15 от "Българин":

    Как-то казват руснаци- держи карман шире. Та това отговор за твоето предложение

    22:05 12.04.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Бог да ги прости!

    30 1 Отговор
    Два разрушителя на ВМС на САЩ опитаха да преминат през Ормузкия проток! Амин!

    22:08 12.04.2026

  • 24 да де

    25 3 Отговор

    До коментар #15 от "Българин":

    Ама първо трябва Украйна да победи Русия, защото репарации плаща победеният, не победителят. Как си представяш, че Украйна може да победи ядрена суперсила? Имам лошото предчувствие, че съвсем скоро Урсула и Кая ще се прострат на килимчето пред Путин и ще молят за някой друг тон петрол, без значение на каква цена. Прибирането им обратно в Брюксел без петрол ще бъде невъзможно, протестите и блокадите вече започнаха, а друг петрол на хоризонта не се вижда.

    22:08 12.04.2026

  • 25 Опа

    2 13 Отговор
    Това ще ядоса Тръмп и накрая ще им спре тока.

    22:13 12.04.2026

  • 26 Чичо Дончо

    7 2 Отговор
    Държава без ток е като едно племе от Южна Америка или Африка.

    22:13 12.04.2026

  • 27 Газ

    3 15 Отговор
    Риж, дърпай спуска. Хич не ги бави повече.

    22:15 12.04.2026

  • 28 Опитайте пак!)

    17 2 Отговор
    Иранците за опити да се премине Ормуз пари не вземат!

    22:15 12.04.2026

  • 29 Иван

    8 0 Отговор

    До коментар #15 от "Българин":

    А ти да подариш на гнусния евреин Еленски златото на Вълчан войвода.

    22:18 12.04.2026

  • 30 Уважение всекиму

    7 0 Отговор
    Доверие никому.

    22:18 12.04.2026

  • 31 Да,бе

    22 2 Отговор
    Стана им навик на американските ВМС да се прегрупират смело на на 1000 мили от бойната им зона ..Само да се появи някоя рибарска лодка и изпробват колко бързо се движат корабите им.

    Коментиран от #34

    22:18 12.04.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Горещи новини 🌶️

    19 2 Отговор
    След неуспешния опит на американците, те са се прибрали в базата, за да презаредят с памперси и тоалетна хартия.

    22:24 12.04.2026

  • 34 Иран няма никакви шансове

    1 15 Отговор

    До коментар #31 от "Да,бе":

    Америка ще ги вкара в правилната посока. Няма да управляват повече чалмите.

    22:25 12.04.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 9 Отговор
    Що аятоласите не са обстрелвали корабите. Шубето е голем страх.

    Коментиран от #40, #41

    22:26 12.04.2026

  • 37 Ако протокът

    1 1 Отговор
    Започва от о.Мадагаскар,значи операцита е успешна.

    22:27 12.04.2026

  • 38 Име

    0 0 Отговор
    Приятни сънища!

    22:36 12.04.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Джак Спароу

    3 1 Отговор

    До коментар #36 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Защото най - позорно са избягали. Корабите, де.

    22:38 12.04.2026

  • 41 Джак Спароу

    6 1 Отговор

    До коментар #36 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Защото " разрушителите" най - позорно са избягали. .

    22:38 12.04.2026

  • 42 Чудно

    6 2 Отговор
    Как рижата не е обявил пълна капитулация на персите с тези две гемии опитали да влязат ама набързо избягали с 200 ха ха

    22:40 12.04.2026

  • 43 барон Мюнхаузен

    2 0 Отговор

    До коментар #39 от "хаха":

    "Оглеждали за мини". По скоро са "оглеждали" за кухи кр@ туни, носещи се по повърхността.

    22:43 12.04.2026

  • 44 Аятолах в хамак

    0 0 Отговор
    Е щом са преминали успешно значи са в Персийския залив и ще трябва пак да минат през Ормузкия проток освен ако не успеят да прелетят.

    23:06 12.04.2026

  • 45 рай уно

    1 0 Отговор
    корабите са били пуснати да разминират понеже тогава са текли мирните преговори.след като преговорите се проваляткорабите се оттеглят и прегрупират рай уно

    23:08 12.04.2026

  • 46 Чики-Рики

    0 0 Отговор
    А сега къде са...?!

    23:08 12.04.2026

