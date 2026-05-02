Bloomberg: Германското правителство преобразува гражданска инфраструктура за военни цели

Германското правителство започна да преобразува гражданска инфраструктура за военни цели, съобщи Bloomberg.

Както отбеляза агенцията, най-голямото автомобилно пристанище в Европа в Бремерхафен на брега на Балтийско море ще претърпи модернизация на стойност 1,35 милиарда евро. Финансираната от държавата инвестиция е предназначена за укрепване на товарните платформи, така че те да могат да транспортират военно оборудване, като танкове Leopard, до бъдещи фронтови линии.

Този проект, включен в бюджета на страната за 2026 г., е част от по-голяма инициатива за подготовка на Германия за потенциална война, подчертава Bloomberg. В случай на военен конфликт, географското местоположение на страната и нейните ресурси ще ѝ осигурят стратегически важна позиция за снабдяване на войските.

Въпреки плановете на германското правителство, армията няма ресурси, за да реализира проекта самостоятелно, така че властите търсят подкрепа от частния сектор. Агенцията отбеляза, че компаниите са готови да предоставят транспортни и складови услуги на армията, но подобно сътрудничество е усложнено от проблеми с пътната и железопътната мрежа. Бундесверът не е подготвен за публично-частно партньорство в мащаба, необходим за бърза масова мобилизация в случай на нападение срещу съюзник от НАТО, отбелязва агенцията.