Bloomberg: Германското правителство преобразува гражданска инфраструктура за военни цели

Bloomberg: Германското правителство преобразува гражданска инфраструктура за военни цели

2 Май, 2026 19:20, обновена 2 Май, 2026 19:24 1 299 61

Най-голямото автомобилно пристанище в Европа в Бремерхафен на брега на Балтийско море ще претърпи модернизация на стойност 1,35 милиарда евро

Bloomberg: Германското правителство преобразува гражданска инфраструктура за военни цели - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Германското правителство започна да преобразува гражданска инфраструктура за военни цели, съобщи Bloomberg.

Както отбеляза агенцията, най-голямото автомобилно пристанище в Европа в Бремерхафен на брега на Балтийско море ще претърпи модернизация на стойност 1,35 милиарда евро. Финансираната от държавата инвестиция е предназначена за укрепване на товарните платформи, така че те да могат да транспортират военно оборудване, като танкове Leopard, до бъдещи фронтови линии.

Този проект, включен в бюджета на страната за 2026 г., е част от по-голяма инициатива за подготовка на Германия за потенциална война, подчертава Bloomberg. В случай на военен конфликт, географското местоположение на страната и нейните ресурси ще ѝ осигурят стратегически важна позиция за снабдяване на войските.

Въпреки плановете на германското правителство, армията няма ресурси, за да реализира проекта самостоятелно, така че властите търсят подкрепа от частния сектор. Агенцията отбеляза, че компаниите са готови да предоставят транспортни и складови услуги на армията, но подобно сътрудничество е усложнено от проблеми с пътната и железопътната мрежа. Бундесверът не е подготвен за публично-частно партньорство в мащаба, необходим за бърза масова мобилизация в случай на нападение срещу съюзник от НАТО, отбелязва агенцията.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    16 7 Отговор
    Прав беше Стоичков.Аинц,цу цвайн ...дрън по каската.

    Коментиран от #10

    19:27 02.05.2026

  • 2 Красимир Петров

    18 0 Отговор
    За незнаещите да кажа ,че Пеевски е натиснал Асен Василев да се отцепи от ДБ.Така Радев да няма 161 гласа за промяна на ВСС и съдебната система.

    Коментиран от #12, #13

    19:27 02.05.2026

  • 3 Майор Деянов, на всеки километър

    5 16 Отговор
    Германия трябва да има Атом ☝️

    19:28 02.05.2026

  • 4 Бъдещи фронтови линии?

    27 5 Отговор
    Очевидно е,че Германия се готви за агресия, не за защита. Къде ще ги карат тези танкове?

    Коментиран от #8, #59

    19:28 02.05.2026

  • 5 Сатана Z

    13 2 Отговор
    Поляците ще разнесат германците като куцо пиле домат.Набрали са им още от 1939.

    19:29 02.05.2026

  • 6 И Киев е Руски

    23 4 Отговор
    Право верните германци отново искат да коленичат пред руското знаме.Ако имат късмет да са между десетките отцеляли

    Коментиран от #11, #14, #16

    19:29 02.05.2026

  • 7 Леля Гошо

    22 1 Отговор
    Когато постоянно се говори за война и се води подготовка за война, неминуемо ще има война

    19:30 02.05.2026

  • 8 Вероятно при

    2 10 Отговор

    До коментар #4 от "Бъдещи фронтови линии?":

    май ка ти

    19:31 02.05.2026

  • 9 Демократ

    12 1 Отговор
    Умните отдавна са се изнесли от Европа. През по голямата част от историята Европа винаги е била във война.

    19:31 02.05.2026

  • 10 бум

    13 2 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    по немската каска.
    Дълго време руснаците правиха кухненски прибори и уреди за домашна потреба, ширпотреба от немските каски след ВСВ

    19:32 02.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 стар пънкар

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "Красимир Петров":

    Е нали Василева се беше разсъблякъл повреме на чънк концерт да сваля Борисов и Пеевски.

    19:32 02.05.2026

  • 13 Пешо от панелката

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "Красимир Петров":

    Коце ще помогне, има 12

    19:33 02.05.2026

  • 14 Ол1гофрен,

    1 7 Отговор

    До коментар #6 от "И Киев е Руски":

    По т коя година го има руското знаме?

    Коментиран от #17

    19:33 02.05.2026

  • 15 И Киев е Руски

    9 1 Отговор
    11 сети коментар :Никаква свобода на словото

    Коментиран от #19

    19:34 02.05.2026

  • 16 Когато Германия се въоржава

    3 14 Отговор

    До коментар #6 от "И Киев е Руски":

    Умират 27 000 000 руснака.

    Коментиран от #18, #22

    19:35 02.05.2026

  • 17 И Киев е Руски

    7 1 Отговор

    До коментар #14 от "Ол1гофрен,":

    Не може да знаеш .Тогава си бил в ташКЕНТ

    Коментиран от #20

    19:35 02.05.2026

  • 18 И Берлин пада,

    13 1 Отговор

    До коментар #16 от "Когато Германия се въоржава":

    а Хитлер се самоубива.

    Коментиран от #21

    19:36 02.05.2026

  • 19 Оди у Въш.кар.истан

    3 9 Отговор

    До коментар #15 от "И Киев е Руски":

    Свобода на словото да видиш.Дедова ли ми крепиш още в ЕС?На вторият ден си в окопите.На третият ден украински дрон ти отнася празната тиква.

    Коментиран от #26, #41, #42

    19:36 02.05.2026

  • 20 Ол1гофрен,

    1 5 Отговор

    До коментар #17 от "И Киев е Руски":

    От коя година го има руското знаме?

    Коментиран от #25

    19:38 02.05.2026

  • 21 Мдам

    1 9 Отговор

    До коментар #18 от "И Берлин пада,":

    Путин и тази смелост няма да има.

    Коментиран от #23

    19:39 02.05.2026

  • 22 И Киев е Руски

    12 3 Отговор

    До коментар #16 от "Когато Германия се въоржава":

    И колко са сега германците и колко руснаците.Руснаците умират в битка за нормален живот а германците умират при демокрацията

    Коментиран от #24

    19:39 02.05.2026

  • 23 Хахаха

    9 2 Отговор

    До коментар #21 от "Мдам":

    Зеления наркоманНацист.ще се самоубие. Ако не той, друг ще има смелост да го самоубие :))

    19:41 02.05.2026

  • 24 Ами

    2 12 Отговор

    До коментар #22 от "И Киев е Руски":

    Нека все повече ватенки да умират за нормален живот.Германците не ги мисли.

    Коментиран от #28

    19:42 02.05.2026

  • 25 Оли,

    5 0 Отговор

    До коментар #20 от "Ол1гофрен,":

    ИИ каза много преди украинското. Питай ИИ той с подробност ще ти обясни. Стига пита олиг0фЧ0😂😂😂😂

    Коментиран от #27

    19:43 02.05.2026

  • 26 И Киев е Руски

    7 1 Отговор

    До коментар #19 от "Оди у Въш.кар.истан":

    Разбирам те от както здравеопазването стана платено -демократично много хора се затрудняват да се лекуват иииии

    19:44 02.05.2026

  • 27 Ол1гофрен,

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Оли,":

    Друго питам.

    19:46 02.05.2026

  • 28 И Киев е Руски

    7 4 Отговор

    До коментар #24 от "Ами":

    Ватенки много но жълтите павета сте кът

    19:49 02.05.2026

  • 29 хмммм

    13 3 Отговор
    Гуфи Мерц иска да воюва срещу Русия, ама не той, а иска германците да ги пусне за пушечно месо по подобие на другия антихрист - Зеленски.

    Коментиран от #35

    19:49 02.05.2026

  • 30 Бесен - Язовец

    6 1 Отговор
    Ше има по някое време в Германия отново от Русия Куренхафен манжен

    19:55 02.05.2026

  • 31 ЕВРЕЙСКА ОБЯВА

    8 0 Отговор
    ТАРСИ СЕ: Художник с мустачки да го направим новото Фюри.

    19:55 02.05.2026

  • 32 След 80 години

    3 9 Отговор
    Германски бомби падат пак в Русия.Путин в бункера.

    20:02 02.05.2026

  • 33 Читател

    6 3 Отговор
    Пропаганда реторика за война нарочно се прави и вие като послушни мисири предписвате и поблилувате.от вас научавам че Германия има брегове на Балтийско море.Направо сте гнус

    20:05 02.05.2026

  • 34 Българин

    7 2 Отговор
    Абе в Русия дори макароните са 7,62, тия тръгнали сега да се въоръжават!

    20:06 02.05.2026

  • 35 Костадин Костадинов

    4 7 Отговор

    До коментар #29 от "хмммм":

    Да не ги бъркъш с Путин штот той нападна Украйна- низнам дали знайш?

    20:08 02.05.2026

  • 36 Костадин Костадинов

    2 8 Отговор
    Аве да питъм -колко станаха гудинити на тридневната война срещу Украйна

    20:10 02.05.2026

  • 37 Kaлпазанин

    10 1 Отговор
    Сигурен съм че един Орешник струва много по малко и ще е достатъчен да го до образува ,до основи

    Коментиран от #38

    20:11 02.05.2026

  • 38 Костадин Костадинов

    2 10 Отговор

    До коментар #37 от "Kaлпазанин":

    Видяхми го прехваляния ти Орешник... колко гудини стана тридневната война на Русия срещу Украйна

    Коментиран от #46, #50

    20:16 02.05.2026

  • 39 Бай Мерц

    7 1 Отговор
    Да учи и РУСКИ

    Коментиран от #43

    20:19 02.05.2026

  • 40 И що не уточнихте

    8 0 Отговор
    кого се готви да напада Германия?!
    Или това е просто поредния проект за далавера под надслов "Дайте пари за да ви спасяваме", за ограбване на народа, след като проекта "пандемия" приключи и проекта "Украйна" е пред приключване?!
    А само на туй с "Климатините промени" и "Зелени сделки" не се живее.

    20:21 02.05.2026

  • 41 Мухахаха

    6 0 Отговор

    До коментар #19 от "Оди у Въш.кар.истан":

    Въх не думай ве явно без дрон твойта тиква се е превърнала в тиквеник

    20:22 02.05.2026

  • 42 9ти септември

    7 1 Отговор

    До коментар #19 от "Оди у Въш.кар.истан":

    Ек съсипа ЕС мухльо

    Коментиран от #44

    20:23 02.05.2026

  • 43 Костадин Костадинов

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "Бай Мерц":

    Што?

    20:24 02.05.2026

  • 44 Костадин Костадинов

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "9ти септември":

    Към днешна дата не е .

    20:24 02.05.2026

  • 45 000

    8 1 Отговор
    Европа да се готви. Ес се разпада бързо, а германия се милитаризира. В европа отново ще има война и няма да е с русия.

    20:24 02.05.2026

  • 46 РЕАЛИСТ

    8 0 Отговор

    До коментар #38 от "Костадин Костадинов":

    Видяхме го , разбира се
    150 милиона Русия направи за смях 1 милиард натовци. Украйна е наемна армия на НАТО. ТЕ я въоръжава, те плащат заплатите и единствено имат право да умрат за евроантлантическите ценности. които между другото са брак между еднополови и педофилия.

    Коментиран от #48

    20:27 02.05.2026

  • 47 Третата световна смешка

    9 0 Отговор
    няма да бъде много смешна за германците, да не говорим за останалия нормален свят.

    20:28 02.05.2026

  • 48 Костадин Костадинов

    1 3 Отговор

    До коментар #46 от "РЕАЛИСТ":

    Много думи ама кухи. Резултатъ е видим от непрестанните победи на Русия - и колко години викъш Русия побеждава вечи Украйна? А и между другото намали цифрътъ от един миларт чи си смешън

    20:30 02.05.2026

  • 49 Феникс

    4 1 Отговор
    Изпадналите германци не си научиха урока милите, от втората световна война! Но сега положението ще е още по страшно със ядрените оръжия!

    Коментиран от #54, #55, #57

    20:32 02.05.2026

  • 50 бббб

    0 1 Отговор

    До коментар #38 от "Костадин Костадинов":

    Пудинг ша та кабардиса,олигофрен :)

    20:36 02.05.2026

  • 51 Абе

    3 0 Отговор
    Накрая да не стане пак така, че същите тия немци, след 5 години да модернизират инфраструктурата в Сибир! Щото дядовците им имат такъв практически опит отпреди 80-ина години!

    Коментиран от #53, #56, #60

    20:37 02.05.2026

  • 52 Механик

    0 1 Отговор
    Удри ват.ника с фаража!!

    20:38 02.05.2026

  • 53 Аааааа нема,нема

    1 1 Отговор

    До коментар #51 от "Абе":

    Русийката свърши.

    20:39 02.05.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 И да се знае!

    0 2 Отговор

    До коментар #51 от "Абе":

    ВСВ я печелят САЩ, Великобритания и Лендлиза.От СССР -месото.

    20:43 02.05.2026

  • 57 Костадин Костадинов

    0 2 Отговор

    До коментар #49 от "Феникс":

    И къв е урокъ? Нали знайш чи Германия загуби штот няаши ресурси. И ко от тва чи Русия пубиди въф ВСВ? Ко стана след ВСВ- Германия стана трета икономика в света, а Русия - не. Немското качество бе търсено навсякъде, а рускити таралясници от всякакъв тип - не. Към края на СССР и зърно си внасяха от САЩ штот неможеа и тва да произведат че и от Германия заем искаха дажа. И на края - СССР се разпадна а Германия се обедини. Ей тва е твоята крепо стнъ Русия, а избора да бл ееш и пре живяш си е изцяло твой

    20:43 02.05.2026

  • 58 ООрана държава

    0 0 Отговор
    Прелива им памперса на тия спек@ри

    20:43 02.05.2026

  • 59 Четете историята фашисти!

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Бъдещи фронтови линии?":

    Немците отново сакат да завземат руска и беларуска земя. Отново ке ядат руския лобут. Дано този път да е з последно. Явно ще е ядрен, паляците и те лв ядът ядрен лобут, сигура, Варшава ке стане стъклена. Не я четете тая история евро фашисти. Тоя път лв има ядрени шамари. Вангелия го е предсказала. Не я четете тая история и не си правите изводи.

    Коментиран от #61

    20:44 02.05.2026

  • 60 Костадин Костадинов

    0 1 Отговор

    До коментар #51 от "Абе":

    Прочити 57

    20:44 02.05.2026

  • 61 Костадин Костадинов

    0 0 Отговор

    До коментар #59 от "Четете историята фашисти!":

    По-скоро ти тряа га читеш

    20:45 02.05.2026

