Bloomberg: Германското правителство преобразува гражданска инфраструктура за военни цели

Германското правителство започна да преобразува гражданска инфраструктура за военни цели, съобщи Bloomberg.
Както отбеляза агенцията, най-голямото автомобилно пристанище в Европа в Бремерхафен на брега на Балтийско море ще претърпи модернизация на стойност 1,35 милиарда евро. Финансираната от държавата инвестиция е предназначена за укрепване на товарните платформи, така че те да могат да транспортират военно оборудване, като танкове Leopard, до бъдещи фронтови линии.
Този проект, включен в бюджета на страната за 2026 г., е част от по-голяма инициатива за подготовка на Германия за потенциална война, подчертава Bloomberg. В случай на военен конфликт, географското местоположение на страната и нейните ресурси ще ѝ осигурят стратегически важна позиция за снабдяване на войските.
Въпреки плановете на германското правителство, армията няма ресурси, за да реализира проекта самостоятелно, така че властите търсят подкрепа от частния сектор. Агенцията отбеляза, че компаниите са готови да предоставят транспортни и складови услуги на армията, но подобно сътрудничество е усложнено от проблеми с пътната и железопътната мрежа. Бундесверът не е подготвен за публично-частно партньорство в мащаба, необходим за бърза масова мобилизация в случай на нападение срещу съюзник от НАТО, отбелязва агенцията.
1 Сатана Z
Коментиран от #10
19:27 02.05.2026
2 Красимир Петров
Коментиран от #12, #13
19:27 02.05.2026
3 Майор Деянов, на всеки километър
19:28 02.05.2026
4 Бъдещи фронтови линии?
Коментиран от #8, #59
19:28 02.05.2026
5 Сатана Z
19:29 02.05.2026
6 И Киев е Руски
Коментиран от #11, #14, #16
19:29 02.05.2026
7 Леля Гошо
19:30 02.05.2026
8 Вероятно при
До коментар #4 от "Бъдещи фронтови линии?":май ка ти
19:31 02.05.2026
9 Демократ
19:31 02.05.2026
10 бум
До коментар #1 от "Сатана Z":по немската каска.
Дълго време руснаците правиха кухненски прибори и уреди за домашна потреба, ширпотреба от немските каски след ВСВ
19:32 02.05.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 стар пънкар
До коментар #2 от "Красимир Петров":Е нали Василева се беше разсъблякъл повреме на чънк концерт да сваля Борисов и Пеевски.
19:32 02.05.2026
13 Пешо от панелката
До коментар #2 от "Красимир Петров":Коце ще помогне, има 12
19:33 02.05.2026
14 Ол1гофрен,
До коментар #6 от "И Киев е Руски":По т коя година го има руското знаме?
Коментиран от #17
19:33 02.05.2026
15 И Киев е Руски
Коментиран от #19
19:34 02.05.2026
16 Когато Германия се въоржава
До коментар #6 от "И Киев е Руски":Умират 27 000 000 руснака.
Коментиран от #18, #22
19:35 02.05.2026
17 И Киев е Руски
До коментар #14 от "Ол1гофрен,":Не може да знаеш .Тогава си бил в ташКЕНТ
Коментиран от #20
19:35 02.05.2026
18 И Берлин пада,
До коментар #16 от "Когато Германия се въоржава":а Хитлер се самоубива.
Коментиран от #21
19:36 02.05.2026
19 Оди у Въш.кар.истан
До коментар #15 от "И Киев е Руски":Свобода на словото да видиш.Дедова ли ми крепиш още в ЕС?На вторият ден си в окопите.На третият ден украински дрон ти отнася празната тиква.
Коментиран от #26, #41, #42
19:36 02.05.2026
20 Ол1гофрен,
До коментар #17 от "И Киев е Руски":От коя година го има руското знаме?
Коментиран от #25
19:38 02.05.2026
21 Мдам
До коментар #18 от "И Берлин пада,":Путин и тази смелост няма да има.
Коментиран от #23
19:39 02.05.2026
22 И Киев е Руски
До коментар #16 от "Когато Германия се въоржава":И колко са сега германците и колко руснаците.Руснаците умират в битка за нормален живот а германците умират при демокрацията
Коментиран от #24
19:39 02.05.2026
23 Хахаха
До коментар #21 от "Мдам":Зеления наркоманНацист.ще се самоубие. Ако не той, друг ще има смелост да го самоубие :))
19:41 02.05.2026
24 Ами
До коментар #22 от "И Киев е Руски":Нека все повече ватенки да умират за нормален живот.Германците не ги мисли.
Коментиран от #28
19:42 02.05.2026
25 Оли,
До коментар #20 от "Ол1гофрен,":ИИ каза много преди украинското. Питай ИИ той с подробност ще ти обясни. Стига пита олиг0фЧ0😂😂😂😂
Коментиран от #27
19:43 02.05.2026
26 И Киев е Руски
До коментар #19 от "Оди у Въш.кар.истан":Разбирам те от както здравеопазването стана платено -демократично много хора се затрудняват да се лекуват иииии
19:44 02.05.2026
27 Ол1гофрен,
До коментар #25 от "Оли,":Друго питам.
19:46 02.05.2026
28 И Киев е Руски
До коментар #24 от "Ами":Ватенки много но жълтите павета сте кът
19:49 02.05.2026
29 хмммм
Коментиран от #35
19:49 02.05.2026
30 Бесен - Язовец
19:55 02.05.2026
31 ЕВРЕЙСКА ОБЯВА
19:55 02.05.2026
32 След 80 години
20:02 02.05.2026
33 Читател
20:05 02.05.2026
34 Българин
20:06 02.05.2026
35 Костадин Костадинов
До коментар #29 от "хмммм":Да не ги бъркъш с Путин штот той нападна Украйна- низнам дали знайш?
20:08 02.05.2026
36 Костадин Костадинов
20:10 02.05.2026
37 Kaлпазанин
Коментиран от #38
20:11 02.05.2026
38 Костадин Костадинов
До коментар #37 от "Kaлпазанин":Видяхми го прехваляния ти Орешник... колко гудини стана тридневната война на Русия срещу Украйна
Коментиран от #46, #50
20:16 02.05.2026
39 Бай Мерц
Коментиран от #43
20:19 02.05.2026
40 И що не уточнихте
Или това е просто поредния проект за далавера под надслов "Дайте пари за да ви спасяваме", за ограбване на народа, след като проекта "пандемия" приключи и проекта "Украйна" е пред приключване?!
А само на туй с "Климатините промени" и "Зелени сделки" не се живее.
20:21 02.05.2026
41 Мухахаха
До коментар #19 от "Оди у Въш.кар.истан":Въх не думай ве явно без дрон твойта тиква се е превърнала в тиквеник
20:22 02.05.2026
42 9ти септември
До коментар #19 от "Оди у Въш.кар.истан":Ек съсипа ЕС мухльо
Коментиран от #44
20:23 02.05.2026
43 Костадин Костадинов
До коментар #39 от "Бай Мерц":Што?
20:24 02.05.2026
44 Костадин Костадинов
До коментар #42 от "9ти септември":Към днешна дата не е .
20:24 02.05.2026
45 000
20:24 02.05.2026
46 РЕАЛИСТ
До коментар #38 от "Костадин Костадинов":Видяхме го , разбира се
150 милиона Русия направи за смях 1 милиард натовци. Украйна е наемна армия на НАТО. ТЕ я въоръжава, те плащат заплатите и единствено имат право да умрат за евроантлантическите ценности. които между другото са брак между еднополови и педофилия.
Коментиран от #48
20:27 02.05.2026
47 Третата световна смешка
20:28 02.05.2026
48 Костадин Костадинов
До коментар #46 от "РЕАЛИСТ":Много думи ама кухи. Резултатъ е видим от непрестанните победи на Русия - и колко години викъш Русия побеждава вечи Украйна? А и между другото намали цифрътъ от един миларт чи си смешън
20:30 02.05.2026
49 Феникс
Коментиран от #54, #55, #57
20:32 02.05.2026
50 бббб
До коментар #38 от "Костадин Костадинов":Пудинг ша та кабардиса,олигофрен :)
20:36 02.05.2026
51 Абе
Коментиран от #53, #56, #60
20:37 02.05.2026
52 Механик
20:38 02.05.2026
53 Аааааа нема,нема
До коментар #51 от "Абе":Русийката свърши.
20:39 02.05.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 И да се знае!
До коментар #51 от "Абе":ВСВ я печелят САЩ, Великобритания и Лендлиза.От СССР -месото.
20:43 02.05.2026
57 Костадин Костадинов
До коментар #49 от "Феникс":И къв е урокъ? Нали знайш чи Германия загуби штот няаши ресурси. И ко от тва чи Русия пубиди въф ВСВ? Ко стана след ВСВ- Германия стана трета икономика в света, а Русия - не. Немското качество бе търсено навсякъде, а рускити таралясници от всякакъв тип - не. Към края на СССР и зърно си внасяха от САЩ штот неможеа и тва да произведат че и от Германия заем искаха дажа. И на края - СССР се разпадна а Германия се обедини. Ей тва е твоята крепо стнъ Русия, а избора да бл ееш и пре живяш си е изцяло твой
20:43 02.05.2026
58 ООрана държава
20:43 02.05.2026
59 Четете историята фашисти!
До коментар #4 от "Бъдещи фронтови линии?":Немците отново сакат да завземат руска и беларуска земя. Отново ке ядат руския лобут. Дано този път да е з последно. Явно ще е ядрен, паляците и те лв ядът ядрен лобут, сигура, Варшава ке стане стъклена. Не я четете тая история евро фашисти. Тоя път лв има ядрени шамари. Вангелия го е предсказала. Не я четете тая история и не си правите изводи.
Коментиран от #61
20:44 02.05.2026
60 Костадин Костадинов
До коментар #51 от "Абе":Прочити 57
20:44 02.05.2026
61 Костадин Костадинов
До коментар #59 от "Четете историята фашисти!":По-скоро ти тряа га читеш
20:45 02.05.2026