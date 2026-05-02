Коалиционен партньор критикува Фицо за подкрепата му за приемане на Украйна в ЕС

Андрей Данко, заместник-председател на парламента на Словакия и лидер на Словашката национална партия, която е част от управляващата коалиция на републиката, разкритикува премиера Роберт Фицо за подкрепата му на плановете на Украйна за присъединяване към Европейския съюз.

Той направи изявлението на страницата си във Facebook.

По-рано ръководителят на словашкото правителство написа във Facebook, че „Словакия подкрепя амбициите на Украйна да се присъедини към Европейския съюз, защото Словакия иска Украйна да бъде стабилна и демократична страна“.

„Не мога да разбера какво каза Роберт Фицо в днешния телефонен разговор със Зеленски, че Словакия подкрепя плановете на Украйна да се присъедини към ЕС“, написа Данко във Facebook.

„Словашката национална партия е категорично против и ако искате да ме критикувате, тогава посетете страницата му във Facebook, за да подкрепите Роберт Фицо за тази луда идея“.

Управляващата коалиция на Словакия се състои от партията „Посока - Социална демокрация“ на Фицо и партията „Глас - Социална демокрация“, основана от настоящия президент Петер Пелегрини, като Словашката национална партия е техен младши партньор.