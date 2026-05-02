Коалиционен партньор критикува Фицо за подкрепата му за приемане на Украйна в ЕС

2 Май, 2026 20:54, обновена 2 Май, 2026 21:04 956 21

Словашката национална партия е категорично против, заяви Андрей Данко, заместник-председател на парламента

Андрей Данко, Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Андрей Данко, заместник-председател на парламента на Словакия и лидер на Словашката национална партия, която е част от управляващата коалиция на републиката, разкритикува премиера Роберт Фицо за подкрепата му на плановете на Украйна за присъединяване към Европейския съюз.

Той направи изявлението на страницата си във Facebook.

По-рано ръководителят на словашкото правителство написа във Facebook, че „Словакия подкрепя амбициите на Украйна да се присъедини към Европейския съюз, защото Словакия иска Украйна да бъде стабилна и демократична страна“.

„Не мога да разбера какво каза Роберт Фицо в днешния телефонен разговор със Зеленски, че Словакия подкрепя плановете на Украйна да се присъедини към ЕС“, написа Данко във Facebook.

„Словашката национална партия е категорично против и ако искате да ме критикувате, тогава посетете страницата му във Facebook, за да подкрепите Роберт Фицо за тази луда идея“.

Управляващата коалиция на Словакия се състои от партията „Посока - Социална демокрация“ на Фицо и партията „Глас - Социална демокрация“, основана от настоящия президент Петер Пелегрини, като Словашката национална партия е техен младши партньор.


Словакия
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Раковски

    6 18 Отговор
    ГУР проведе уникална операция по унищожаването на Тик-ток балъците от "Ахмат". Вербуван е близък до командващият на военната структура, който монтира "бръмбар" в щаба, след което плановете и планираните операции вече са ясни за Генералният щаб на ВСУ. Тогава се намесват специалните части "Шаманбат" и 104-та Бригада ТрО, които провеждат уникална комбинация на територията на Суми. Убити са 120 бойци, 100 се считат за изчезнали, унищожени са 160 броя военна техника на противника. Като капак на всичко, "къртицата" е безпроблемно изтеглена на украинска територия.
    Коста Бобошевски

    21:06 02.05.2026

  • 2 Цицо

    7 4 Отговор
    Пърдя Ви на критиките..! Русия е с мен..!

    Коментиран от #3, #7

    21:10 02.05.2026

  • 3 Ами като русия е с теб

    3 10 Отговор

    До коментар #2 от "Цицо":

    Отиваш при Орбан.

    Коментиран от #9

    21:15 02.05.2026

  • 4 очевидец

    14 2 Отговор
    Помните ли този велик борец с престъпността, който не разкри нито едно поръчково убийство преди 20 години ?? Така пребори престъпността, че мафията и институциите се сляха...БОЙКО МЕТОДИЕВ БОРИСОВ

    21:18 02.05.2026

  • 5 оня с коня

    4 8 Отговор
    BG-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмне АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГЕH

    21:20 02.05.2026

  • 6 Майор Деянов, на всеки километър

    2 14 Отговор
    Украйна влиза в ЕС и НАТО, Путин и Русия правят вятър на борща ☝️

    Коментиран от #8

    21:20 02.05.2026

  • 7 Ами сега!

    3 9 Отговор

    До коментар #2 от "Цицо":

    Радев сам ли ще остане да развява руското знаме?

    Коментиран от #13, #19

    21:23 02.05.2026

  • 8 оня с коня

    8 2 Отговор

    До коментар #6 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    стига яде краварскиГУВНА бе бастун

    Коментиран от #15

    21:23 02.05.2026

  • 9 Цицо

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "Ами като русия е с теб":

    А ти отиваш при Наполеон..!

    21:23 02.05.2026

  • 10 Краят на ЕС

    9 3 Отговор
    със сигурност ще бъде по-скоро от очакваното.

    Затова, спасенирто сега е излизане на България от ЕС.

    Уволнение, уволнение, ти си нашето спасение!

    BULEXIT!

    21:24 02.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Хммм

    7 1 Отговор
    Този е укро фашага, ама тръгнал да се прави на недоволен.

    21:27 02.05.2026

  • 13 Радев

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Ами сега!":

    Аз съм коктейл Молотов последно поколение...! Като не те натискат не звъни..!

    Коментиран от #18

    21:29 02.05.2026

  • 14 оня с коня

    7 3 Отговор
    Тук е пълно със смахнати евроатлантичеки тролове

    Коментиран от #16

    21:29 02.05.2026

  • 15 Майор Деянов, на всеки километър

    3 8 Отговор

    До коментар #8 от "оня с коня":

    Пачему ?
    Какво може направи Русийката за да се противопостави Украйна влезе в ЕС и НАТО. Да изкаже безпокойство докато я бомбат Три пъти на ден ?

    21:30 02.05.2026

  • 16 Руснак без крак...

    4 7 Отговор

    До коментар #14 от "оня с коня":

    Никой не симпатизира на прогнилата Монголо-татарска ко4ина бездарна ☝️

    Коментиран от #17

    21:33 02.05.2026

  • 17 Атина Палада

    8 1 Отговор

    До коментар #16 от "Руснак без крак...":

    Аз и още много мои приятели симпатизираме на Русия! Значи не е "баш" никой,както пишеш ти!

    Коментиран от #20, #21

    21:51 02.05.2026

  • 18 Съвет!

    0 3 Отговор

    До коментар #13 от "Радев":

    Ако не искаш да ти цъфне "звездичката" си носи лубрикант.

    21:54 02.05.2026

  • 19 Няма да е сам.

    2 2 Отговор

    До коментар #7 от "Ами сега!":

    Копейката от джанавара ще му е u6pukчuя.

    21:56 02.05.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 С о с и е л д у!

    2 2 Отговор

    До коментар #17 от "Атина Палада":

    и не говори.
    Руска ш л ю x a.
    Аман от руски секстуристки.

    22:01 02.05.2026

