Зетят на Тръмп привлече лобиста Ник Стюарт към преговорния екип с Уиткоф

Бившият лобист Ник Стюарт, който е работил в Държавния департамент по време на първия мандат на Доналд Тръмп, се е присъединил към преговорния екип на САЩ за разрешаване на конфликта с Иран, съобщи CBS News, позовавайки се на двама американски служители.

Според тях Стюарт се е присъединил към екипа малко преди преговорите в Исламабад в началото на април, които завършиха безрезултатно. Делегацията включваше също специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф и зетя на Тръмп, Джаред Къшнър.

Както отбелязва CBS, Стюарт е бил назначен по инициатива на Къшнър. Преди това е работил с лобисткото звено на Фондацията за защита на демокрациите, известна с твърдата си позиция по отношение на Иран.

Според данни, подадени до Сената, Стюарт се е появявал в повече от десет лобистки доклада от 2023 г. насам. Общите му разходи при работа по външна политика надхвърлят 2 милиона долара. Той е работил и по инициативи, свързани със санкции срещу Иран и Русия.

Междувременно, както съобщава CBS, в Конгреса са възникнали въпроси относно състава на американската делегация поради отсъствието на експерти по ядрена сигурност от съответните американски агенции. Министърът на енергетиката на САЩ Крис Райт отговори, като отбеляза, че подкрепата от ведомството и експертите по неразпространение се предоставя дистанционно.

По-рано в събота конгресменката Клаудия Тени в социалната медийна платформа X нарече Стюарт „един от водещите американски експерти по политиката спрямо Иран“.

„Ник е един от най-проницателните експерти на Америка по политиката спрямо Иран. Неговият богат опит и доказани лидерски умения ще помогнат за постигане на мирните цели на президента Тръмп и за осигуряване на сделка“, каза тя.

Междувременно Иран допусна възобновяване на военните действия със САЩ, тъй като мирните преговори са стигнали до задънена улица.

Според Техеран, Вашингтон не изпълнява нито едно от обещанията си. Иран смята, че действията и изявленията на американски служители са насочени предимно към предотвратяване на спад в цените на петрола.

На 1 май Тръмп заяви, че е недоволен от предложенията на Иран за разрешаване на конфликта, предадени чрез Пакистан. Той също така изрази съмнения относно успеха на преговорите, позовавайки се на сериозни разногласия в иранското ръководство.

От началото на военноморската блокада Съединените щати са прихванали 48 кораба, опитващи се да влязат или излязат от ирански пристанища, съобщи Централното командване на САЩ (CENTCOM) в социалните мрежи.

„През последните 20 дни 48 кораба са били отклонени за прилагане на блокадата“, се казва в изявлението.

Агенцията публикува снимка на десантния кораб на ВМС на САЩ USS New Orleans, който в момента се намира в Арабско море. CENTCOM отбеляза, че американските сили продължават да патрулират международни води и да прилагат настоящата военноморска блокада на Иран.

Блокадата на иранските пристанища от страна на САЩ започна на 13 април. Според последните данни, сред прихванатите от САЩ кораби са 31 танкера, превозващи 53 милиона барела ирански петрол на стойност най-малко 4,8 милиарда долара, уточни Пентагонът. Още два кораба бяха конфискувани от американските военни. Освен това някои танкери започнаха да избират по-скъп и по-дълъг маршрут за доставка на петрол до Китай поради опасения от морско прехващане.

На този фон наземните складови помещения на Иран са препълнени и поради невъзможността за зареждане на нови танкери с петрол, Техеран започна да използва по-стари кораби като плаващи складови помещения. Това е част от целта на блокадата на САЩ за изчерпване на капацитета за съхранение на петрол на Иран, което в крайна сметка ще доведе до затваряне на неговите нефтени кладенци.