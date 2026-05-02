Пекин отхвърли с наредба санкциите на Вашингтон срещу пет китайски петролни компании

Министерството на търговията на Китай издаде наредба, забраняваща признаването на ограниченията, наложени от Вашингтон на пет китайски петролни компании.
„Съответните санкции на САЩ няма да бъдат признавани, прилагани или спазвани“, се казва в наредбата.
Тази седмица Съединените щати два пъти разшириха списъка си с ограничения срещу Иран. Той включваше и китайски организации, включително Hengli Petrochemical, за предполагаемо участие в търговията с ирански петрол. Самата компания отрече подобна дейност.
Китайското външно министерство се зарече да защити законните права и интереси на своите компании.
Преди това властите на Китайската народна република многократно се обявяваха срещу едностранните санкции и „дългосрочната юрисдикция“ – разширяването на законодателството върху териториите на други държави.
В средата на април Китай прие наредби за противодействие на неоправдани външни ограничителни мерки.
