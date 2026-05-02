Лоша новина за Киев: САЩ предупредиха съюзниците в Европа за сериозни забавяния в доставките на ракетни системи

САЩ предупредиха европейските си съюзници за сериозни забавяния в доставките на вече договорени американски оръжейни системи и боеприпаси, съобщи Financial Times, позовавайки се на девет души, запознати със съобщението на Пентагона.

Според два източника се водят и преговори за пренасочване на доставките към Азия.

Основната причина е необходимостта от попълване на американските арсенали, изчерпани от продължаващите конфликти, и пренасочването на ресурси към нови приоритетни зони.

Предупреждението се отнася основно за страни от Балтийския регион и Скандинавия, както и за ключови съюзници като Полша и Обединеното кралство.

През юни 2024 г. Белият дом обяви решение да пренасочи планираните доставки на ракети за системите Patriot и NASAMS към Украйна, оставяйки другите поръчители на опашката за период до 16 месеца.

Актуални доклади от април 2026 г. посочват, че ескалацията на военните действия с Иран е довела до критично изчерпване на запасите от противовъздушни ракети, което налага допълнително отлагане на доставките за Европа.

Забавянията засягат основно артилерийски системи, боеприпаси и високотехнологични ракети-прехващачи, закупени чрез програмата за Чуждестранни военни продажби (FMS).

Европейските лидери изразяват опасения, че тези отлагания подкопават защитната им готовност, особено на държавите, граничещи с Русия. Ситуацията принуждава някои страни все по-сериозно да обмислят пренасочване към европейски производители на оръжие, за да намалят зависимостта си от американските вериги за доставки..

Financial Times нарича това лоша новина за Украйна, на фона на съществуващите опасения относно намаляващата подкрепа на Вашингтон за Киев.

Изданието пише, че забавянията ще повлияят на доставките на боеприпаси за противоракетните системи NASAMS и залповите ракетни системи HIMARS. В статията се отбелязва, че NASAMS се използват от Австралия, Унгария, Дания, Индонезия, Испания, Катар, Литва, Холандия, Норвегия, Оман, Тайван, Украйна и Финландия. Според Lockheed Martin, американската компания, която произвежда системата HIMARS, тя се използва от 14 американски партньори, включително Австралия, ОАЕ, Полша, Тайван, Украйна и Естония.

Вестникът цитира изявление на Министерството на отбраната на САЩ, в което се казва, че „внимателно оценява заявките за оборудване на нови партньори, както и съществуващите споразумения за трансфер на оръжия, за да гарантира, че те отговарят на оперативните нужди“. Пентагонът обаче отказа да разкрие подробности, позовавайки се на „оперативно чувствителния характер на тези въпроси“.

Financial Times отбелязва, че изчерпването на американските запаси вече вреди на Украйна. Вестникът цитира неназован висш украински служител, който е заявил, че доставките на американско оръжие до Киев са забавени от началото на войната с Иран.