Управляващите в Германия загубиха 7% от рейтинга си за година на власт

2 Май, 2026 19:42, обновена 2 Май, 2026 19:47

Това сочи проучване, проведено от института за анкети INSA по поръчка на вестник Bild am Sonntag

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Управляващата коалиция в Германия, състояща се от консервативния Християндемократически съюз (ХДС/ХСС) и Социалдемократическата партия на Германия (СПД), е загубила 7 процентни пункта в рейтинга си на популярност през първата си година на власт, като в момента има само 38%.

Това сочи проучване, проведено от института за анкети INSA по поръчка на вестник Bild am Sonntag.

Според проучването подкрепата за ХДС/ХСС остава непроменена - 24%. На федералните избори през февруари 2025 г. консерваторите са събрали 28,5%. Рейтингът на по-малкия коалиционен партньор, СДП, също е останал непроменен спрямо предходната седмица, като в момента е 14%. На изборите преди година Социалдемократите получиха 16,4%.

Самата коалиция (ХДС/ХСС и СДП) е получила 44,9% от гласовете през 2025 г., което представлява загуба от 7 процентни пункта през първата ѝ година на власт.

Алтернатива за Германия (AfD) се е засилила значително след изборите (20,8%). В момента партията е с 28% подкрепа в анкетите, което е увеличение с около 7 процентни пункта. Лявата партия също подобрява резултата си в сравнение с изборите: от 8,7% на 11%. Рейтингът на Зелените се е повишил до 13% (от 11,6% на изборите). Свободната демократическа партия на Германия и BSW (бивш Съюз за разум и справедливост „Сара Вагенкнехт“) в момента са с по 3%, което не е достатъчно, за да влязат в Бундестага.

„В резултат на това 10% от гласовете отиват за партии, които не преминават прага от 5%. Парламентарно мнозинство става възможно с резултат над 45%“, заяви директорът на INSA Херман Бинкерт. Според проучването обаче ХДС/ХСС и СДПГ заедно получават само 38%. „Ако изключим сътрудничеството с AfD, мнозинство, способно да управлява страната, може да се формира само от съюз между ХДС/ХСС и СДПГ, или със Зелените (заедно 51%), или с Лявата партия (заедно 49%)“, заключи директорът на INSA.

Проучването е проведено от 27 до 30 април. Общо 1207 души са участвали.


  • 1 Последния Софиянец

    17 1 Отговор
    Банда нацисти

    19:48 02.05.2026

  • 2 оня с коня

    4 4 Отговор
    BG-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмне АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГЕH

    19:48 02.05.2026

  • 3 Ганьо

    11 5 Отговор
    тръгнал да се занимава с Германия , зер той цъфнал и вързал ?

    19:51 02.05.2026

  • 4 Е па

    14 1 Отговор
    кой нормален човек ще подкрепя един глист.

    19:52 02.05.2026

  • 5 така така

    11 1 Отговор
    Банда негодяи.

    19:52 02.05.2026

  • 6 ЗАГУБИХА И

    16 1 Отговор
    126 000 фалирали фирми в Германия за последната година.

    19:54 02.05.2026

  • 7 И Киев е Руски

    10 2 Отговор
    Либерастидстите мечтаят.Истината е 70 процента

    Коментиран от #12

    19:54 02.05.2026

  • 8 Мерц има ли 10%

    9 1 Отговор
    Предполагам че не.
    Не съм по тенис но президентът на руската федерация има над 90% подкрепа от гражданите и......
    Но ,,демократичната ,, преса твърди че ще му правят пуч

    19:55 02.05.2026

  • 9 И Киев е Руски

    9 3 Отговор
    Милене пий две хапчета лупедиум и си лягай

    19:56 02.05.2026

  • 10 Kaлпазанин

    11 1 Отговор
    Пак лъжете ,алтернативата с колко ги изпревари ????със 7% ли ?!!!?,и на лъжливите медии които подвеждате хората ще ви се види края

    Коментиран от #11

    20:03 02.05.2026

  • 11 Костадин Костадинов

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Kaлпазанин":

    Те са същите кът меня- никой път няа са първи рез алтернативнити

    20:04 02.05.2026

  • 12 Костадин Костадинов

    1 8 Отговор

    До коментар #7 от "И Киев е Руски":

    Истина е че Русия е фашистка държава

    20:06 02.05.2026

  • 13 ДрайвингПлежър

    6 1 Отговор
    че те никога не са имали цели 7% :D :D

    20:18 02.05.2026

  • 14 000

    5 1 Отговор
    Либералната измет вече пада в германия. Това ще бъде последния пирон в ковмега на ес и еврозоната.

    20:43 02.05.2026

  • 15 Еводебил

    1 1 Отговор
    Какво християнско има в тези леви резби служещи на юдейския сибгосподар?

    20:49 02.05.2026

