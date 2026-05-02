Управляващите в Германия загубиха 7% от рейтинга си за година на власт

Управляващата коалиция в Германия, състояща се от консервативния Християндемократически съюз (ХДС/ХСС) и Социалдемократическата партия на Германия (СПД), е загубила 7 процентни пункта в рейтинга си на популярност през първата си година на власт, като в момента има само 38%.

Това сочи проучване, проведено от института за анкети INSA по поръчка на вестник Bild am Sonntag.

Според проучването подкрепата за ХДС/ХСС остава непроменена - 24%. На федералните избори през февруари 2025 г. консерваторите са събрали 28,5%. Рейтингът на по-малкия коалиционен партньор, СДП, също е останал непроменен спрямо предходната седмица, като в момента е 14%. На изборите преди година Социалдемократите получиха 16,4%.

Самата коалиция (ХДС/ХСС и СДП) е получила 44,9% от гласовете през 2025 г., което представлява загуба от 7 процентни пункта през първата ѝ година на власт.

Алтернатива за Германия (AfD) се е засилила значително след изборите (20,8%). В момента партията е с 28% подкрепа в анкетите, което е увеличение с около 7 процентни пункта. Лявата партия също подобрява резултата си в сравнение с изборите: от 8,7% на 11%. Рейтингът на Зелените се е повишил до 13% (от 11,6% на изборите). Свободната демократическа партия на Германия и BSW (бивш Съюз за разум и справедливост „Сара Вагенкнехт“) в момента са с по 3%, което не е достатъчно, за да влязат в Бундестага.

„В резултат на това 10% от гласовете отиват за партии, които не преминават прага от 5%. Парламентарно мнозинство става възможно с резултат над 45%“, заяви директорът на INSA Херман Бинкерт. Според проучването обаче ХДС/ХСС и СДПГ заедно получават само 38%. „Ако изключим сътрудничеството с AfD, мнозинство, способно да управлява страната, може да се формира само от съюз между ХДС/ХСС и СДПГ, или със Зелените (заедно 51%), или с Лявата партия (заедно 49%)“, заключи директорът на INSA.

Проучването е проведено от 27 до 30 април. Общо 1207 души са участвали.