Иран очаква отговор от Вашингтон по плана си за окончателно прекратяване на бойните действия

Иран представи на САЩ чрез Пакистан своя план за постоянно прекратяване на военните действия и сега очаква отговор от Вашингтон.
Това заяви заместник-министърът на външните работи на Иран, Казем Гарибабади.
„Иран е предал план за споразумение за окончателно прекратяване на войната чрез пакистански посредници и сега топката е в полето на Съединените щати. Изборът между дипломация и продължаваща конфронтация е на Вашингтон“, подчерта Гарибабади, според иранската държавна телевизия.
Той добави, че Техеран е „подготвен за всички възможни сценарии“ и „остава недоверчив към американската страна“.
Според източници Техеран е смекчил условията си, като вече не изисква вдигане на морската блокада като предварително условие за директни разговори. Въпреки това президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че не е доволен от предложението, тъй като то съдържа искания, с които той не може да се съгласи.
Пакистан остава основният посредник, като първият кръг от преговори в Исламабад (11-12 април) завърши без официално споразумение.
Американският екип се води от вицепрезидента Джей Ди Ванс, а иранският — от председателя на парламента Мохамед Багер Галибаф.
Основните пречки за споразумение са искането на САЩ за пълно прекратяване на иранската ядрена програма и статутът на Ормузкия проток, който Иран държи блокиран, докато САЩ поддържат контраблокада на иранските пристанища.
Примирието, обявено на 8 април 2026 г. след шестседмична война, все още се спазва формално, въпреки съобщенията за нарушения от двете страни.
Иранските военни предупредиха на 2 май, че подновяването на конфликта е „вероятно“, и заявиха пълна бойна готовност.
Администрацията на Тръмп твърди, че примирието е „прекратило“ враждебните действия, което според тях спира срока за конгресно одобрение на военните действия по Закона за военните правомощия.
Конфликтът и блокадата на Ормузкия проток доведоха до скок в цените на горивата в САЩ до нива от над $4.39 за галон. Вашингтон предупреди международните корабни компании, че плащането на такси на Иран за преминаване през протока ще доведе до санкции.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хахаха
20:46 02.05.2026
2 Володимир Зеленски, президент
20:46 02.05.2026
3 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
4 Да,бе
20:48 02.05.2026
5 звездите ми говорят
Победените подписват съгласието си за капитулация.
20:56 02.05.2026
6 Може ли да уточните
За нарушения от Израел и САЩ знаем. Но какво са нарушили Иран?
20:58 02.05.2026