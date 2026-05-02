Иран очаква отговор от Вашингтон по плана си за окончателно прекратяване на бойните действия

2 Май, 2026 20:34, обновена 2 Май, 2026 20:44 530 6

Техеран е „подготвен за всички възможни сценарии“ и „остава недоверчив към американската страна“

Казем Гарибабади, Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Иран представи на САЩ чрез Пакистан своя план за постоянно прекратяване на военните действия и сега очаква отговор от Вашингтон.

Това заяви заместник-министърът на външните работи на Иран, Казем Гарибабади.

„Иран е предал план за споразумение за окончателно прекратяване на войната чрез пакистански посредници и сега топката е в полето на Съединените щати. Изборът между дипломация и продължаваща конфронтация е на Вашингтон“, подчерта Гарибабади, според иранската държавна телевизия.

Той добави, че Техеран е „подготвен за всички възможни сценарии“ и „остава недоверчив към американската страна“.

Според източници Техеран е смекчил условията си, като вече не изисква вдигане на морската блокада като предварително условие за директни разговори. Въпреки това президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че не е доволен от предложението, тъй като то съдържа искания, с които той не може да се съгласи.

Пакистан остава основният посредник, като първият кръг от преговори в Исламабад (11-12 април) завърши без официално споразумение.

Американският екип се води от вицепрезидента Джей Ди Ванс, а иранският — от председателя на парламента Мохамед Багер Галибаф.

Основните пречки за споразумение са искането на САЩ за пълно прекратяване на иранската ядрена програма и статутът на Ормузкия проток, който Иран държи блокиран, докато САЩ поддържат контраблокада на иранските пристанища.

Примирието, обявено на 8 април 2026 г. след шестседмична война, все още се спазва формално, въпреки съобщенията за нарушения от двете страни.

Иранските военни предупредиха на 2 май, че подновяването на конфликта е „вероятно“, и заявиха пълна бойна готовност.

Администрацията на Тръмп твърди, че примирието е „прекратило“ враждебните действия, което според тях спира срока за конгресно одобрение на военните действия по Закона за военните правомощия.

Конфликтът и блокадата на Ормузкия проток доведоха до скок в цените на горивата в САЩ до нива от над $4.39 за галон. Вашингтон предупреди международните корабни компании, че плащането на такси на Иран за преминаване през протока ще доведе до санкции.


Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хахаха

    4 2 Отговор
    Тръмп каза, че не му харесват условията на Иран. Че Иран си играе с него.

    20:46 02.05.2026

  • 2 Володимир Зеленски, президент

    3 4 Отговор
    Очаквам от Русия първия транш от 20 трлн $ Репарации

    20:46 02.05.2026

  • 3 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 4 Да,бе

    2 1 Отговор
    Гадни иранци ей,обърнаха му резбата на магата на престарели години...

    20:48 02.05.2026

  • 5 звездите ми говорят

    0 1 Отговор
    Победителите налагат условията на мирния договор.
    Победените подписват съгласието си за капитулация.

    20:56 02.05.2026

  • 6 Може ли да уточните

    1 1 Отговор
    "Примирието..., все още се спазва формално, въпреки съобщенията за нарушения от двете страни."

    За нарушения от Израел и САЩ знаем. Но какво са нарушили Иран?

    20:58 02.05.2026

