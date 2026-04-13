"Петер Мадяр: Ще преговаряме с Путин, без да ставаме приятели. Правителството ни няма да е "проукраинско"

Новото унгарско правителство ще преговаря с руския президент Владимир Путин, заяви пред Nepszava Петер Мадяр, лидер на опозиционната партия „Тиса“, която спечели парламентарните избори.

„Ще трябва да седнем с руския президент. Географското положение нито на Русия, нито на Унгария ще се промени. Енергийната ни зависимост също ще остане за известно време. Трябва да увеличим диверсификацията, но това няма да се случи за една нощ. Ще преговаряме, ако е необходимо, но няма да станем приятели“, каза Маджар.

Политикът коментира думите на настоящия премиер Виктор Орбан, който предупреди, че Тиса ще сформира „проукраинско правителство“, ако спечели изборите, и обеща да наблюдава преговорите му с Москва.

Мадяр призова за сериозен подход към въпроса и се усъмни, че Орбан е сериозен по отношение на изявлението. „Никой не иска проукраинско правителство в Унгария. Всички искат проунгарско“, обясни той.

Интервюто на Мадяр беше публикувано в навечерието на изборния ден, 11 април.

С преброени 98,9% от гласовете, Тиса получи 138 места в парламента, което ѝ даде конституционно мнозинство, докато управляващият алианс Фидес-КДНП получи само 55. Останалите шест места отидоха при партията „Наша страна“.

Орбан призна поражението и обеща „да не се отказва“. Той нарече резултатите от парламентарните избори „разбираеми и болезнени“ за Фидес, но обеща „да продължи да служи на страната ни и на унгарската нация“.

Мадяр съобщи, че Орбан е поздравил партията му по телефона за изборната победа. Самият премиер потвърди това.

Говорейки за първите стъпки след изборната победа на Тиса, Мадяр обяви планове за подновяване на сътрудничеството с Вишеградската четворка. Той каза, че първото му пътуване като премиер ще бъде до Полша.