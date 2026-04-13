Новини
Свят »
Унгария »
Петер Мадяр: Ще преговаряме с Путин, без да ставаме приятели. Правителството ни няма да е "проукраинско"

Петер Мадяр: Ще преговаряме с Путин, без да ставаме приятели. Правителството ни няма да е "проукраинско"

13 Април, 2026 08:58, обновена 13 Април, 2026 09:05 4 847 160

  • петер мадяр-
  • тиса-
  • избори-
  • унгария

Трябва да увеличим диверсификацията, но това няма да се случи за една нощ, заяви лидерът на опозиционната партия „Тиса“, която спечели парламентарните избори в Унгария

Петер Мадяр: Ще преговаряме с Путин, без да ставаме приятели. Правителството ни няма да е "проукраинско" - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Новото унгарско правителство ще преговаря с руския президент Владимир Путин, заяви пред Nepszava Петер Мадяр, лидер на опозиционната партия „Тиса“, която спечели парламентарните избори.

„Ще трябва да седнем с руския президент. Географското положение нито на Русия, нито на Унгария ще се промени. Енергийната ни зависимост също ще остане за известно време. Трябва да увеличим диверсификацията, но това няма да се случи за една нощ. Ще преговаряме, ако е необходимо, но няма да станем приятели“, каза Маджар.

Политикът коментира думите на настоящия премиер Виктор Орбан, който предупреди, че Тиса ще сформира „проукраинско правителство“, ако спечели изборите, и обеща да наблюдава преговорите му с Москва.

Мадяр призова за сериозен подход към въпроса и се усъмни, че Орбан е сериозен по отношение на изявлението. „Никой не иска проукраинско правителство в Унгария. Всички искат проунгарско“, обясни той.

Интервюто на Мадяр беше публикувано в навечерието на изборния ден, 11 април.

С преброени 98,9% от гласовете, Тиса получи 138 места в парламента, което ѝ даде конституционно мнозинство, докато управляващият алианс Фидес-КДНП получи само 55. Останалите шест места отидоха при партията „Наша страна“.

Орбан призна поражението и обеща „да не се отказва“. Той нарече резултатите от парламентарните избори „разбираеми и болезнени“ за Фидес, но обеща „да продължи да служи на страната ни и на унгарската нация“.

Мадяр съобщи, че Орбан е поздравил партията му по телефона за изборната победа. Самият премиер потвърди това.

Говорейки за първите стъпки след изборната победа на Тиса, Мадяр обяви планове за подновяване на сътрудничеството с Вишеградската четворка. Той каза, че първото му пътуване като премиер ще бъде до Полша.


Унгария
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 45 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    35 110 Отговор
    абе снощи един комшия-русофил , си посегнал....едвам го спасихме /тук как е дереджето?

    Коментиран от #8, #9, #27, #55, #60, #99

    09:07 13.04.2026

  • 2 Путин

    115 29 Отговор
    С помияри не преговаря.

    Коментиран от #44

    09:07 13.04.2026

  • 3 Шеломов

    108 23 Отговор
    Мадяр, мадуркай ся! Нефтя и газа за маджарская соросня не будут!

    Коментиран от #97

    09:07 13.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Пич

    77 20 Отговор
    Интересно?! Кой ще го секси този - Тръмп, или Урсулианците?!

    Коментиран от #10, #25, #48

    09:08 13.04.2026

  • 6 Мадяр

    106 25 Отговор
    щял да се моли за евтин газ на Путин. Сега ще види къде се.ат гладните.

    Коментиран от #34, #52

    09:08 13.04.2026

  • 7 Урсула фон дер Лайен

    83 12 Отговор
    Еее... Недей тъй де, ся що тъй приказваш... Нали се бяхме разбрали...

    09:08 13.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Още им държи Влага

    21 71 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    На Русофилския Контингент.

    Убиват Мъката с Одеколон.

    09:09 13.04.2026

  • 10 Гресирана ватенка

    10 36 Отговор

    До коментар #5 от "Пич":

    А ти що сам си го слагаш 😁

    Коментиран от #19

    09:10 13.04.2026

  • 11 Пръч с рога и копита

    24 81 Отговор
    Напред, Унгария! Цара е мoрто! Да живее царот (новио)! Да честитим на кoпейковете, и да им припомним, че Унгария бе водеща икономика в Източна Европа, а при Орбан тича след опашката, но Мaдар е с големи мaдари, и ще ремонтира държавата на всички нива! И не на последно място да изразя моите съболезнования и към словашката върхушка! Унгария, добре дошла в Обединена Европа!

    Коментиран от #16, #140

    09:10 13.04.2026

  • 12 Пич

    87 20 Отговор
    Наблюдава се ярка паветна възбуда - поради некадърност и липса на собствени успехи, паветниците си фантазират, че нечии чужд успех е паветен!!!

    Коментиран от #23, #43, #56

    09:10 13.04.2026

  • 13 Питам

    21 24 Отговор
    Някой виждал ли е Сиярто?

    09:10 13.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Боздуган

    61 12 Отговор
    Този Мадяр ли е Манджар или Магар. Навсякъде различно го узговарят. Само курса на титаник, така де Унгария е ясен.

    09:11 13.04.2026

  • 16 Пилотът Гошу

    40 18 Отговор

    До коментар #11 от "Пръч с рога и копита":

    🤔🤔🤔 Освен в п@рн@ индустрията, в кво точно е била водеща Унгария??? 🤔🤔🤔

    09:11 13.04.2026

  • 17 съвет

    76 14 Отговор
    И този говори за проунгарско правителство. Само да не почне като Гюров, че и неговото правителство уж е пробългарско.

    Коментиран от #63

    09:11 13.04.2026

  • 18 Прав е МАДЯР

    19 60 Отговор
    Трябва Унгарско Правителство.

    А не Кремълско.

    На Орбан само Зеленски му беше в Проззтата Чутура.

    Правеше всичко възможно да угоди
    На Кремъл
    И на Бункерния Началник.

    Коментиран от #124

    09:12 13.04.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Честито

    71 13 Отговор
    И унгарците се сдобиха с ППта. Да видим докъде ще ги докарат и колко ще ги търпят.

    09:12 13.04.2026

  • 21 ПИСАХ ПРЕДИ ЧАС

    53 6 Отговор
    ТОЗИ Е УЧЕНИК НА ОРБАН. БИЛ Е В НЕГОВАТА ПАРТИЯ. .МАЛКО ПО УМЕРЕН ЩЕ БЪДЕ НО ПОЧТИ СЪЩОТО. ЗАПОМНЕТЕ!?!!?. И ВЧЕРА ДНЕС НИЩО ЗА ТОВА ЧЕ НА 12 АПРИЛ 1977 ГОДИНА БАЙ ИВАН ТРЪГВА КЪМ БЪЛГАРИЯ ДА НИ ОСВОБОДИ СЛЕД КАТО ТУРЦИТЕ СЪС ЗЛОБА СА ПОТУШИЛИ ВЪСТАНИЕТО. ЗА ТРЪМПАКА ПО 100 СТАТИИ НА ДЕН ЗА ТОВА НИЩО.

    Коментиран от #33, #69

    09:12 13.04.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Костадинов

    9 16 Отговор

    До коментар #12 от "Пич":

    Така ли се роди или после изпростя?

    Коментиран от #49

    09:14 13.04.2026

  • 24 Владимир Путин, президент

    14 27 Отговор
    Ха ха.. и тоя без време омекна...
    Омекна преди да е встъпил в длъжност.
    Орбан Викторович плаче на рамото на Тръмп.

    09:14 13.04.2026

  • 25 Тръмп нали Секси

    15 22 Отговор

    До коментар #5 от "Пич":

    Орбан

    Видяхме Резултата .

    Това че прати Ванс

    Да помага на Орбан

    Се оказа Велик Ход .

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    Коментиран от #61

    09:14 13.04.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Иво Христов

    7 32 Отговор
    Не спечели ли Виктор Орбан?

    Коментиран от #31

    09:15 13.04.2026

  • 29 Ами

    42 3 Отговор
    След като хванаха мъдярете на маджарите им остава да хванат и дългия. Вече вероятно.

    09:15 13.04.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 ами

    40 4 Отговор

    До коментар #28 от "Иво Христов":

    ха ха ха ами не - спечели вселенски сега ще си му ги дадат 90 те милиарда за тази година

    09:18 13.04.2026

  • 32 Факти

    44 8 Отговор
    Петер Мадяр: Ще преговаряме с Путин и хоро ще играем, без да ставаме приятели. Правителството ни няма да е "проукраинско" иначе ще ядем дървото

    09:18 13.04.2026

  • 33 Ха ха ха ха

    7 23 Отговор

    До коментар #21 от "ПИСАХ ПРЕДИ ЧАС":

    През 1977 Бай Иван с водка в кръвта строеше АЕЦ Казладуй.

    Коментиран от #82

    09:18 13.04.2026

  • 34 Ердоган

    10 34 Отговор

    До коментар #6 от "Мадяр":

    Ти питаш ли ги сърбите защо имат по-скъпо гориво като са с "братска" Русия, а във вражеска България е по-евтино

    09:19 13.04.2026

  • 35 игкгги

    39 5 Отговор
    ще му се на човека...сега слушка здраво урсулецка, а рашите да им врътнат крана и да си купувт от по скъпото американско.да видят ко са си избрали унгрите

    09:19 13.04.2026

  • 36 малко истински факти

    7 31 Отговор
    Ха ха , и в Унгария комунистите окончателно получиха шута и бяха изритани надалеч ...

    Коментиран от #46

    09:20 13.04.2026

  • 37 Каза бившият Рубладжия

    7 14 Отговор

    До коментар #22 от "Удри копейката с лопатЕто!":

    Иии ли пък внук или син на Рубладжия!

    09:20 13.04.2026

  • 38 Митрофан

    10 14 Отговор
    Пияният редактор се чуди, какво да пише, за да си оправдае грантовете на Посолството.

    09:20 13.04.2026

  • 39 Даскала

    9 45 Отговор
    Събуди се народе! Ето че и унгарския народ вече се събуди над 50%! Кoпейки, изхвърлете пyтинката от ДНК-то си! Европа е бъдещето, а не русия, заробена от петрола и от пcихопати, неспособни да се възползват от него!

    09:21 13.04.2026

  • 40 Абе

    37 6 Отговор
    Не знам кой печели кой не печели тук там, ама знам че ние потънахме. Утайката винаги пада на дъното.

    09:21 13.04.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Разочарован розов папилом

    24 7 Отговор
    Язък...така се надявах Мадяр да не купува нефт от Путин

    09:21 13.04.2026

  • 43 Българин

    3 13 Отговор

    До коментар #12 от "Пич":

    Може ли да превдеш на бългапски език тези пияни бръщолевения?

    Коментиран от #65

    09:22 13.04.2026

  • 44 Сульовци

    10 27 Отговор

    До коментар #2 от "Путин":

    Копейки и русороби,къде отиде "непоклатимия велик държавник" Виктор Орбан? На запазеното му място-бунището на историята!!

    09:22 13.04.2026

  • 45 Цецко дюзата

    9 20 Отговор
    Кoмунизъма си отива! Спете спокойно деца!

    Коментиран от #62

    09:22 13.04.2026

  • 46 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    18 4 Отговор

    До коментар #36 от "малко истински факти":

    Орбан ли е комунист бе ?

    Коментиран от #53

    09:23 13.04.2026

  • 47 вай вай

    5 16 Отговор
    Горкия слагачруцкийорбанчо нема кой веке да му дава капейчици .

    09:23 13.04.2026

  • 48 Сульо красний

    1 8 Отговор

    До коментар #5 от "Пич":

    Кога най сетне ще напишеш нещо различно от глупост??

    Коментиран от #72

    09:24 13.04.2026

  • 49 Пич

    11 4 Отговор

    До коментар #23 от "Костадинов":

    Всички които прочетат малограмонтните ти и лишени от визия писания, изпадат в ступор!!!

    09:24 13.04.2026

  • 50 Браво Унгария!

    9 24 Отговор
    Един хубав ден за Демокрацията!

    09:25 13.04.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Факти

    9 33 Отговор

    До коментар #6 от "Мадяр":

    Колко пък да са евтини руските ресурси? Арабите продаваха на същите цени. Чак когато Русия попадна под санкции Путин беше принуден да продава с отстъпка. Именно санкциите направиха руските ресурси по-евтини. Копейките искат да махнем санкциите и да купуваме евтини руски ресурси, които без санкциите не са евтини.... Луда работа. Някога задавал ли си си въпроса защо след първоначалния шок цените на газа и бензина в България паднаха на нива под тези отпреди войната? Как е възможно да купуваш по-скъпи не руски ресурси, а цената да падне? Я виж на какви цени ни дереше Путин есента и зимата преди да нападне Украйна. На него това му беше голямата игра - зарибява ни с ниски цени за да си построим тръбите за милиарди и когато вече сме зависими от него ни вдига цената. Така евтиното излиза скъпа. Евтини руски ресурси няма. Това е мит. Руските ресурси винаги ти излизат през носа. Забрави ли как комунизмът ни докара буквално до просешка тояга с "евтини" руски ресурси.

    Коментиран от #57, #105

    09:25 13.04.2026

  • 53 Смех с копейки

    6 12 Отговор

    До коментар #46 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Цъ.Путинист.

    09:25 13.04.2026

  • 54 Хмм

    16 6 Отговор
    опа, сърцето на Европа как биеше, проукраински според лайен, ама не

    09:26 13.04.2026

  • 55 Глупости

    23 2 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Мъджара ще се откаже ли от изгодния договор с Русия?
    Едва ли.
    Американците бързо ще го ориентират правилно.

    09:26 13.04.2026

  • 56 Смешко

    8 13 Отговор

    До коментар #12 от "Пич":

    Щом си тук,един господ знае колко си успешен,комундел русоробски!

    Коментиран от #68

    09:27 13.04.2026

  • 57 Това са безспорни

    2 9 Отговор

    До коментар #52 от "Факти":

    Факти.

    09:27 13.04.2026

  • 58 Всички мразят русия

    7 24 Отговор
    Унгария е велика! ЕС за винаги!

    09:27 13.04.2026

  • 59 густо майн

    6 17 Отговор
    Малко по малко всичкикомунета в Европа отиват на бунището , така ще бъде и за напред .

    09:27 13.04.2026

  • 60 Нова партия, нов късмет

    11 3 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Новият газ за Унгария ще е по-демократичен, от Боташ.

    09:28 13.04.2026

  • 61 Пич

    21 2 Отговор

    До коментар #25 от "Тръмп нали Секси":

    Това може да бъде смешно само на елементарен и лишен от визия слаб ум!!! Или - вие, не можещите да мислите си въобразявате, че ако се върнат Демократите, нещо ще се промени!!! И Републиканците, и Демократите имат една визия - унищожението на Европа !!! Само методите им на работа са различни!!!

    09:28 13.04.2026

  • 62 Дръта чанта

    9 2 Отговор

    До коментар #45 от "Цецко дюзата":

    Сега ред на либералите и те си заминават

    Коментиран от #81

    09:29 13.04.2026

  • 63 Няма лошо

    7 13 Отговор

    До коментар #17 от "съвет":

    Важното е че правителството не е проруско! Дано и при нас да е така!

    09:29 13.04.2026

  • 64 альооооо

    3 13 Отговор
    А нашия червен льотчик , няма ли сега да се обади на дружката си орбан та да поплачат заедно ?

    09:30 13.04.2026

  • 65 Пич

    7 0 Отговор

    До коментар #43 от "Българин":

    Всеки глупак който не схваща какво е прочел, не ми е интересен!!!

    09:30 13.04.2026

  • 66 Хмм

    18 3 Отговор
    сделката е 90-те млрд., а в Унгария по-младите сменят по-възрастните и омръзналите, пък и външната намеса никъде не се възприема добре, но се видя как се държат възпитаните хора, Орбан честити победата и пожела успех за благото на Унгария, а нашите - никога нямало да работи с президента Радев бяха думите на борисов след загубата на неговата "майка на нацията"

    09:31 13.04.2026

  • 67 Ироничен

    5 2 Отговор
    По-добра снимка нямахте ли?

    09:31 13.04.2026

  • 68 Пич

    6 2 Отговор

    До коментар #56 от "Смешко":

    Не по малко от тебе, защото ти също си тук!!!

    09:32 13.04.2026

  • 69 Ихууууу ганьовото

    0 5 Отговор

    До коментар #21 от "ПИСАХ ПРЕДИ ЧАС":

    НА КОГО МУ ПУКА КАКВО СИ ПИСАЛ ПРЕДИ ЕДИН ЧАС?!?

    Коментиран от #137

    09:32 13.04.2026

  • 70 Русофил

    6 6 Отговор
    Търся Гей Клуб в Бургас.

    Коментиран от #158

    09:32 13.04.2026

  • 71 Пръч с рога и брада

    5 7 Отговор
    Велик ден отвсякъде!

    09:32 13.04.2026

  • 72 Пич

    5 4 Отговор

    До коментар #48 от "Сульо красний":

    Когато аудиторията ми не е от ярки паветни глупаци!!!

    Коментиран от #75

    09:33 13.04.2026

  • 73 С НИКОЙ НЕ МОЖЕ ДА ПРЕГОВАРЯШ

    15 4 Отговор
    АКО НЕ ПИТАШ ШЕФКАТА СИ УРСУЛА КОЯТО ТИ ПОДАРИ ИЗБОРИТЕ.СЛАГАЙ НАКОЛЕНКИТЕ

    09:33 13.04.2026

  • 74 Какво ще направи

    11 2 Отговор
    Мадяр с включването на Унгария в Съвета за мир на Тръмп би било интересно…

    09:33 13.04.2026

  • 75 Ол1гофрен ли се роди

    1 4 Отговор

    До коментар #72 от "Пич":

    Или стана ол1гофрен в ранна детска възраст?

    09:33 13.04.2026

  • 76 Пончо

    6 0 Отговор
    Това дали не е номера с Царя!?!!

    09:34 13.04.2026

  • 77 да си кажем право

    4 9 Отговор
    А пък нашия радев изпаднал в нервна криза , като му казали че любимото му таваришче орбан е изпаднало от каручката в калта .

    09:34 13.04.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Унгарците

    5 5 Отговор
    Са Мъдри !!!
    Ще си върнат закарпатието без война !!!

    Коментиран от #89

    09:35 13.04.2026

  • 80 Ами

    14 1 Отговор
    Малко история :)
    Още от създаването си Фидес и Орбан имаха протекцията на Сорос.
    На практика Сорос докара Орбан на власт през 1998г.
    През 2002г. Сорос пък смъкна от власт Орбан. Явно не му играеше по свирката.
    За осем години Унгария ако го закъса и през 2010г. унгарците отново избраха Орбан.
    След това Орбан изгони Сорос от Унгария и така 16 години.
    Дали унгарците помнят ... Не знам. Но който не си помни грешките, ги повтаря.
    А повторението е майка на знанието ... И баща на страданието.

    09:35 13.04.2026

  • 81 Гресирана ватенка

    0 6 Отговор

    До коментар #62 от "Дръта чанта":

    Което не бива да ти пречи да продължиш да си го поставяш в г а з a😁

    Коментиран от #95

    09:35 13.04.2026

  • 82 ГРЕШКА 1877 ГОДИНА

    4 1 Отговор

    До коментар #33 от "Ха ха ха ха":

    А тогава не бай Иван а бай ЛЕОНИД СТРОЕШЕ СЪС БАЙ ТОШО.

    09:36 13.04.2026

  • 83 Хи хи хи хи

    2 1 Отговор

    До коментар #22 от "Удри копейката с лопатЕто!":

    Не си струва,безсмислено е.Техния път е начертан-съшият като при Орбан.Съвсем практиично ги посъвтвах преди време да започнат самозаритването!Поне да свършат нещо полезно.

    09:36 13.04.2026

  • 84 чикчирик

    3 0 Отговор
    "Преговори" с пари за бомби на противника са досущ мински съглашения.

    09:37 13.04.2026

  • 85 И снощи

    4 1 Отговор
    Тоя се е отпуснал безплатно на всички желаещи.

    09:37 13.04.2026

  • 86 клъвнете троха реализъм

    14 2 Отговор
    Скоро името на Унгария ще бъде променено на Ангария, защото нейния дял от 90-те милиарда € трябва да бъде изработен.

    Коментиран от #104

    09:37 13.04.2026

  • 87 венсеремос

    14 4 Отговор
    Петер Мадяр е ПРЕДАТЕЛ на Унгарския Народ.Колкото до Империята Русия-Православна Държава ,управлявана от Президента Вл. Вл. Путин те: Русишя и Вл. Вл. Путинн,ямат нужда от ПРЕДАТЕЛИ.Петер Майдяр е ПРЕДАТЕЛ на Унгария.ПРЕДАТЕЛ!!!

    Коментиран от #91, #92

    09:38 13.04.2026

  • 88 Данте

    7 1 Отговор
    Пътят към ада е послан с добри намерения!
    А какво ще е отншението му към България?!
    Борисов гърмеше колко е приятел с Орбан!
    Лукоил…. Само намеквам?!

    09:39 13.04.2026

  • 89 Може.може

    2 1 Отговор

    До коментар #79 от "Унгарците":

    АМА НА КУКОВО ЛЯТО!!

    09:39 13.04.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Орбан

    6 3 Отговор

    До коментар #87 от "венсеремос":

    Кога вече успя да я предаде Унгарията! Още не е започнал!

    09:41 13.04.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Руснак

    4 13 Отговор

    До коментар #90 от "Ревете":

    Копейки има, а къде ви е лева, а некадърници ??!!

    Коментиран от #106

    09:42 13.04.2026

  • 95 Мухахаха

    3 0 Отговор

    До коментар #81 от "Гресирана ватенка":

    Наш как ша ти го поствя в кривата зурла

    09:42 13.04.2026

  • 96 Баце ЕООД

    7 0 Отговор
    Кво става мишоци, мина ли ви анти-руската еуфория?

    Коментиран от #129

    09:43 13.04.2026

  • 97 Мадяр

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Шеломов":

    Голям праз!

    09:43 13.04.2026

  • 98 дядо дръмпир

    1 17 Отговор
    Троянският кон на Путин е спрянДобър ден за Унгария, добър ден за Европа: Гласуването на Виктор Орбан за напускане на власт отваря голяма възможност за ново политическо начало на страната. Унгарците са решили, че мястото им е в Европа – а не в опашките на Путин. Троянският кон на Путин в ЕС беше обезглавен.Това е исторически ден. След 16 години апаратът на властта на Орбан, изграден върху страх, омраза и агитация, приключва. Десният популист не е направил Унгария велика, а малка, по-бедна и по-зависима. Това време вече е изтекло.

    Въпреки цялата еуфория около упадъка на системата на Орбан, този момент трябва да бъде урок за Европа: демокрациите могат да се самоунищожат отвътре – а десните популисти на власт не успяват. Напротив: при Орбан Унгария стана най-бедната страна в Европейския съюз. Това не може да бъде модел за която и да е страна

    Унгарците решиха да върнат страната си в Европейската общност. Времето на ръководителя на правителството, който систематично увреждаше способността на Европа да действа, приключи. Политическият подпалвач в Будапеща се разигра.

    09:43 13.04.2026

  • 99 Баце ЕООД

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Няма промяна питко. И днес ще те порим

    09:44 13.04.2026

  • 100 Да видим

    10 0 Отговор
    И тоя още не е застъпил и почна да прави метани. Да видим дали УрДзурлата ще му даде таз и нафта.

    09:44 13.04.2026

  • 101 Урсулът

    7 1 Отговор
    Шокирана съм, цяла сутрин Кая Калас мига на парцали

    09:44 13.04.2026

  • 102 Калина/Алена

    8 2 Отговор
    Петер Мадяр е поредния ПРЕДАТЕЛ след Фашистка Окраина, кръ восмесителна Британия, фашитка Канада и СОЩ/овчарските щати/ и нашите предатели ИТН, ГЕРБ, СДС, ППДБ, ДъПъ Съ-Тошко, Тикватаь,гнома,Киро-тъпото и кокорчо,Пуевски.Това което пише в Библията ,е че Предателите се наказват от своите народи,а и Бог Йисус Христос наказва Предателитеу,като Петер Мадяр.Та Петер Мадяр е ПРЕДАТЕЛ!!! Русия и Путин не общуват с ПРЕДАТЕЛИ!!!

    09:45 13.04.2026

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Ами

    2 1 Отговор

    До коментар #86 от "клъвнете троха реализъм":

    Всяка седмица един или два месеца преди изборите на опозицията във Унгария са давани по 5 млн.евро от ЕС .и за да не бие на очи са минавали през Украйна .Уж Украйна ги дава като помощ със надеждата да си ги възстановят от поредното дарение ако има.

    09:45 13.04.2026

  • 105 Истината

    5 8 Отговор

    До коментар #52 от "Факти":

    Най после някой да напише истината.Страно е че има минуси путински подлоги.

    Коментиран от #110

    09:46 13.04.2026

  • 106 Виетнамиц

    3 1 Отговор

    До коментар #94 от "Руснак":

    А ти що търгуваш с китайски донги юани? Къде ти е международната валюта кoпейката?

    09:46 13.04.2026

  • 107 Молба

    2 2 Отговор
    Много се молим Тръмп и Ванс да подкрепят техният приятел Радев.А Тръмп -младши да призове българите да подкрепят приятеля на баща му и Путин...ген.Радев.

    Коментиран от #134

    09:47 13.04.2026

  • 108 коко

    2 2 Отговор
    В Унгария Орбан пада а в България Радев се възцарява! Започва големият български цирк който ще ни доведе до просешка тояга.

    Коментиран от #114, #125

    09:49 13.04.2026

  • 109 Тръмп

    6 1 Отговор
    Мадяр е предател на партията Фидес.Създаден е от Орбан.Тръгне ли да изпълнява заповедите на Фон Дер Лаян, ще срещне нас

    09:49 13.04.2026

  • 110 Тихо е боклук

    4 2 Отговор

    До коментар #105 от "Истината":

    Прибирай се в мишата си питка

    09:49 13.04.2026

  • 111 Тома

    5 0 Отговор
    Щом зеле поздрави Мадяр значи ще чака милиардите от народите на ЕС

    09:50 13.04.2026

  • 112 Красота

    2 3 Отговор
    Най-важното е,че монгольята, У.. Йло и копейките де БИЛНИ пак фанаха...ДЕФО..ВИЯ
    Ааааахахаха
    Както винаги....

    Коментиран от #118

    09:50 13.04.2026

  • 113 Тоя е също ,като наш Кирчо!

    5 1 Отговор
    И на външен вид и на...красива демагогия...!

    09:51 13.04.2026

  • 114 Ха ХаХа

    7 1 Отговор

    До коментар #108 от "коко":

    Евростат: България е най бедната, най корумпираната с изчезващи население.
    Дотук ни доведохте Петрохански еераси.
    Генералът ще счупи просяшката тояга която вие ни дадохте.

    09:52 13.04.2026

  • 115 хихи

    4 0 Отговор
    бааах МаааМу, ква я мислихме ква стана!??? че той и Орбан правеше така??
    Урсула ще абортира?

    09:52 13.04.2026

  • 116 факт

    8 1 Отговор
    Две държави отстояваха националните си държави - Унгария и Словакия. Унгария падна в хищните ръце на европейската вещица и с национална Унгария е свършено. Да видим какво ще реши България за себе си. Все пак ние имаме 36-годишен опит с национални предатели и би трябвало да се ориентираме по-правилно от унгарците. Ако не го направим, значи заслужаваме съдбата си, също както и унгарците.

    09:52 13.04.2026

  • 117 Мебельор

    2 9 Отговор
    Йощ един пирон ковнах в кoфчега на путин!

    09:52 13.04.2026

  • 118 Ха ХаХа

    3 4 Отговор

    До коментар #112 от "Красота":

    Кажи бе монголоиден татар, сутрин или вечер се молиш на Господа си..Монголското куче Тангра

    Коментиран от #123

    09:53 13.04.2026

  • 119 Кибика

    4 0 Отговор
    Оня узкоглазия Пен ДЕЛ ..поздрави ли вече..Победителя?
    Или трае като...Путин ка?
    Ехехехехе

    Коментиран от #128

    09:54 13.04.2026

  • 120 Атина Палада

    4 1 Отговор
    Очаквайте Орбан в стола на Урсула...Точно това и очаквах..Орбан напуска Унгария и поема ЕС!

    Коментиран от #127

    09:54 13.04.2026

  • 121 аз съм истината

    6 2 Отговор
    Този човечец,ще разкатае майката на венгрия.Тази мазна угодническа физиономия е подкупена от такива нему подобни помияри от ЕС за сметка на тежко бреме в последствие за маджарите.

    09:54 13.04.2026

  • 122 ВиЛанги

    3 5 Отговор
    Унгарците смениха Путин с Медведев . За незнаещите - Мадяр е дясната ръка на Орбан.

    09:55 13.04.2026

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 Хмм

    3 0 Отговор

    До коментар #108 от "коко":

    съвсем естествено, защото Орбан е приятел на Борисов

    09:58 13.04.2026

  • 126 коко

    3 0 Отговор
    Рано е да се радват, руските пари творят чудеса. У нас има един велик кандидат Вожд ,има един политик който на всяка крачка казваше че е за европейска България а се целуваше с Орбан,има едни политици които продават Нефтохим на руска фирма регистрирана в Унгария...Никой не знае кой финансира едни партии които веят чужди знамена, рушат евроинституции а са неподсъдни. По- добре е да станем руска губерния че да спре този цирк.

    09:59 13.04.2026

  • 127 Смех с копейки

    2 3 Отговор

    До коментар #120 от "Атина Палада":

    Мммммммм?🤣🤣🤣

    Коментиран от #130

    10:00 13.04.2026

  • 128 Глас от бункера

    2 2 Отговор

    До коментар #119 от "Кибика":

    Пак абасрация.

    10:02 13.04.2026

  • 129 Хи хи хи

    5 0 Отговор

    До коментар #96 от "Баце ЕООД":

    тя, еуфорията ще трае още няколко дена ама махмурлука, махмурлука ще трае с години

    10:04 13.04.2026

  • 130 Атина Палада

    2 1 Отговор

    До коментар #127 от "Смех с копейки":

    Смех с вас немислещите .:)))

    10:06 13.04.2026

  • 131 Смешник

    2 1 Отговор
    Като какъв ще говориш с Путин като той дели страните на приятелски и неприятелски По добре говори с Урсула тя ще ти докара петрол

    10:06 13.04.2026

  • 132 Даскала

    1 4 Отговор
    Ще се обединим със Словакия да победим Европа, предвождани от Радев! Тя чехия неслучайно я изрита!

    Коментиран от #138

    10:08 13.04.2026

  • 133 Леле-леле 😃

    3 2 Отговор
    Кратка на се оказа радостта на турско-саксонските (натовски) ибрикч ии !

    10:09 13.04.2026

  • 134 Смешник

    3 0 Отговор

    До коментар #107 от "Молба":

    Радев е двуличен и не е чак такъв приятел на Тръмп Орбан беше Троянския му кон в Ес

    Коментиран от #136

    10:10 13.04.2026

  • 135 КоНе

    2 1 Отговор
    Ай сега, Пепетата ще плачат, Урсула също.

    10:10 13.04.2026

  • 136 КоНе

    1 0 Отговор

    До коментар #134 от "Смешник":

    Единственият двулучник ще бъде втори другата седмица!

    10:11 13.04.2026

  • 137 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 138 Даскал

    2 3 Отговор

    До коментар #132 от "Даскала":

    Да си вземеш парите от даскала дето те е учил ! Словаците са били с Хитлер , а чехите със съюзниците . Раздели ги Европейския съюз , защото Чехословакия се развиваше бурно и ставаше конкурент на Запада .

    Коментиран от #141

    10:13 13.04.2026

  • 139 Олга

    5 2 Отговор
    Било ясно, че няма да станат “приятели” на Москва и тя не го очаква (били със Хитлер), но не е от голям ум да го подчертаеш специално, за да настроиш другата страна негативно. Той няма гъвкавост дипломатичност и хитрост дори, щом си зависим от доставчика на енергоносителите. Веднага той показа как “ на наши и ваши и споет и спляшет”. Мъск же е казал за Унтария ,че тя е легнала под Сорос

    10:14 13.04.2026

  • 140 Перо

    7 2 Отговор

    До коментар #11 от "Пръч с рога и копита":

    Джендъра щял да преговаря с Путин, а той съгласен ли е да преговаря с васално правителство? Сега маджарите ще бъда управлявани дистанционно от Урсула и Калас, а марионетката Мадяр става излишен! Сега Мадяр ще плаща и ще става гарант на кредитите на Зеленски, а тръбата ще си остане непотребна за Унгария! Ще гризнат дръвцето при новите цени на горива и газ! Язък за толкова труд на Орбан да постигне добри отношения с две велики сили!

    10:15 13.04.2026

  • 141 Даскала

    1 2 Отговор

    До коментар #138 от "Даскал":

    Да, знам! Чехословакия щеше да фалира Европейския съюз! И как ги раздели, че не съм го учил това?

    10:16 13.04.2026

  • 142 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 143 вадят зъбите на кремъл-Дядо дръмпир

    1 3 Отговор
    Това ,което ви пуснах в ПРедния пост98 е от желание да ви покажа ,че дългото празнодумство на журналистите не прави статията им качественна ,а по скоро отвращава четящите я!истината е проста та чак проЗЗта.ЕС прецака путин и му взе унгария!!!

    10:18 13.04.2026

  • 144 Българин

    3 5 Отговор
    Путлер загуби и Унгария.Завинаги!

    Коментиран от #147

    10:19 13.04.2026

  • 145 Чудно

    3 3 Отговор
    Край на одата за радостта и промяната след тези думи на Мадяр.Унгарците са излъгани. Дано и ние не се излъжем по Радев.

    10:20 13.04.2026

  • 146 куку

    5 0 Отговор
    Пореден просто Кирчо..унгарски вариант..кукличка на Сорос младши..Големия сигурно вече втасал..Сега новия черен Петър Мадьяр ще покани талибани в Унгария и ще раздава парите на унгарците на айти специалисти и доктори ...Елате при нас ..ще се справим, ще се омесим и ще станем либерали..

    10:21 13.04.2026

  • 147 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 148 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 149 Петър Мъдяр

    3 0 Отговор
    Болят ме и двете яйца че и наденицата за Зеленски

    10:25 13.04.2026

  • 150 Хахахаха

    0 3 Отговор
    И подкрепата за путлера е толкова, колкото за Орбана при честни избори в раша. Ама там няма честни избори.

    10:28 13.04.2026

  • 151 Даскала

    1 4 Отговор

    До коментар #137 от "На много им ПУКА..":

    Ако мислиш че руснаците са ни роднини, значи сме викинги! А?

    10:28 13.04.2026

  • 152 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 153 Хейт

    5 0 Отговор
    Хаха! То и Кирчо ги ръсеше същите преди изборите. После тичаше да пусне Македония в ЕС и да помага на Украйна. Сега и ти ще тичаш да теглиш заеми и да ги подаряваш на Киев.

    10:36 13.04.2026

  • 154 Тимур

    1 4 Отговор
    Разпада на Владимир Вагинската империя върви неудържимо! Дано братушките се отървят по- скоро и да заживеят своцодно

    10:45 13.04.2026

  • 155 Владимир Вагин

    1 3 Отговор
    Простете ми за Унгария. Звъня на Радев да се стяга,че само тоз пън ми остана

    10:47 13.04.2026

  • 156 604

    4 0 Отговор
    Първата му работа е да го цункъ на 3еля....знайм вэ ве либераскъ сгъан..

    10:48 13.04.2026

  • 157 лошо

    2 0 Отговор
    До тук бяха унгарците сега ги очаква нашата съдба

    10:49 13.04.2026

  • 158 Евротурист

    1 0 Отговор

    До коментар #70 от "Русофил":

    В София е в Атлантическия клуб , из страната не знам .

    10:49 13.04.2026

  • 159 България

    0 0 Отговор
    Е държава, владееща континентите и океаните. Такъв извод си правя, защото: Каквато и статия да излезе, в коментарите има доста крайни мнения, което показва отлична информираност и изградена позиция. Сега, някой може да си помисли, че сме разделени, "разделяй и владей", но това не е така. Ние сме единни, решили сме проблемите си и сега мъдро съветваме другите народи, как да следват нашия път. Ем така де. Ние сме задължени, защото сме най-отпред.

    10:49 13.04.2026

  • 160 Григор

    0 0 Отговор
    "Петер Мадяр: Ще преговаряме с Путин, без да ставаме приятели. Правителството ни няма да е "проукраинско"
    Путин няма да има нужда от вас. Вие ще го търсите,защото с американски енергоносители, които са с 30-40% по-скъпи от руските, икономиката ви ще отиде на кино за броени месеци. Войната в Иран допълнително ще вдигне цените на петрола, тъй че Путин вие ще го търсите, а не той вас. От вас той приятелство няма да търси. А дали няма да сте проукраинско правителство не е за вярване. Вие ще играете това, което ви свирят от Брюксел! Орбан беше независим и с характер. Вие не сте! Вие сте лакеи и нямате топки!

    10:52 13.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания