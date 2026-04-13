Washington Post описа три възможни сценария за Иран

Белият дом вижда три възможни сценария за Иран, докато САЩ затягат икономическия си контрол над региона, смята колумниста на Washington Post Дейвид Игнатиус, позовавайки се на представители на американската администрация.
Първият сценарий включва свалянето на иранското правителство. Представители на Белия дом смятат, че този сценарий е по-вероятен, ако ударите срещу Иран се прекратят, отколкото ако се възобновят.
Вторият сценарий включва издигането на нов върховен лидер в Иран, като например председателя на парламента Мохамед Багер Галибаф.
Третият сценарий предполага, че хардлайнерите в Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC) се опитват да пробият блокадата на Ормузкия проток или да предприемат други удари, за да принудят САЩ да направят допълнителни отстъпки.
След операцията на САЩ и Израел, Иран обяви спирането на търговията през Ормузкия проток, през който преминават 15-20% от световния петрол, кондензат и петролни продукти, както и над 30% от доставките на втечнен природен газ (LNG). След като преговорите между САЩ и Иран в Исламабад на 11 април не доведоха до резултати, президентът на САЩ Доналд Тръмп нареди блокадата на Ормузкия проток.
CNN съобщи, позовавайки се на източници, че иранската делегация е дала ясно да се разбере, че Техеран няма да вдигне блокадата на Ормузкия проток, докато не бъдат постигнати окончателни споразумения. Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че сделката със САЩ е била близо, но е пропаднала поради „максимализмът на САЩ“.
Централното командване на САЩ (CENTCOM) обяви, че американските военни ще наложат военноморска блокада на всички кораби, влизащи и излизащи от иранските пристанища, считано от 10:00 ч. източно време (18:00 ч. българско време) на 13 април.
В отговор Мохсен Резаи, старши военен съветник на върховния лидер на Иран, заяви, че опитите на САЩ да блокират Ормузкия проток са „обречени на провал“. Техеран няма да позволи подобен ход, подчерта той.
1 Атина Палада
Коментиран от #9
09:53 13.04.2026
2 СЦЕНАРИЯ Е САМО ЕДИН
09:53 13.04.2026
3 Лопата Орешник
Коментиран от #8, #10
09:54 13.04.2026
4 Мишел
09:55 13.04.2026
5 ОпАшката и Усвет
Коментиран от #13
09:56 13.04.2026
6 Баце ЕООД
09:56 13.04.2026
7 Пич
09:56 13.04.2026
8 Ахаха
До коментар #3 от "Лопата Орешник":Не обиждай калъфите.
Тук работят професионални фантазьори!
09:57 13.04.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Мишел
До коментар #3 от "Лопата Орешник":Този, който не става за лекар, учител, инженер ..., става журналист.
09:59 13.04.2026
11 Тръмпи
Коментиран от #14, #17, #18, #20
10:01 13.04.2026
12 Хм...
10:02 13.04.2026
13 Шопо
До коментар #5 от "ОпАшката и Усвет":Персийския залив ще се нарича американски залив, защото там САЩ бяха победени.
Коментиран от #19
10:04 13.04.2026
14 Баце,
До коментар #11 от "Тръмпи":На пък теб защо ти е омръзнал живота? Смяната на пола не ти ли помогна да откриеш смисъла на живота?
10:06 13.04.2026
15 Второто идване на Исус Христос
Постът идва на фона на ескалиращата словесна война с папа Лео шестнадесети, който Тръмп определи като "слаб в престъпността" и "ужасен за външната политика" в отделно, дълго послание.
10:07 13.04.2026
16 Истинско обещание 🇮🇷
10:07 13.04.2026
17 12345
До коментар #11 от "Тръмпи":Просто като гъбено семе си
10:08 13.04.2026
18 Мишел
До коментар #11 от "Тръмпи":Този сценарий е неосъществим, защото гарантира ядрени удари по САЩ от Ким и не изнася на САЩ.
10:08 13.04.2026
19 Някой
До коментар #13 от "Шопо":Мокри сънища цял живот...
10:13 13.04.2026
20 Историк
До коментар #11 от "Тръмпи":Явно не следиш новините...Русия и Китай предупредиха САЩ, че в случай на употреба на ЯО от тяхна страна, те ще доставят такова на Иран в комплект със съответните междуконтинентални носители!
Коментиран от #21
10:16 13.04.2026
21 Шопо
До коментар #20 от "Историк":Трябва им само един Иранец за да натисне копчето.
10:32 13.04.2026
22 Оракула от Делфи
началото на развръзката за третата световна война ,
това което Путин не успя да направи,
с удоволствие и "перфектен" хаос , ще го направи Рижавия Цезар ... "Венецуелски-Ирански" ,
бог и бизнесмен , милиардер и блогър и без майтап брат на дявола !!!
10:50 13.04.2026
23 Защо
10:52 13.04.2026