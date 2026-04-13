Washington Post описа три възможни сценария за Иран

13 Април, 2026 09:40, обновена 13 Април, 2026 09:51 1 589 23

Тази вечер трябва да започне обявената от Тръмп блокада на Ормузкия проток

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Белият дом вижда три възможни сценария за Иран, докато САЩ затягат икономическия си контрол над региона, смята колумниста на Washington Post Дейвид Игнатиус, позовавайки се на представители на американската администрация.

Първият сценарий включва свалянето на иранското правителство. Представители на Белия дом смятат, че този сценарий е по-вероятен, ако ударите срещу Иран се прекратят, отколкото ако се възобновят.

Вторият сценарий включва издигането на нов върховен лидер в Иран, като например председателя на парламента Мохамед Багер Галибаф.

Третият сценарий предполага, че хардлайнерите в Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC) се опитват да пробият блокадата на Ормузкия проток или да предприемат други удари, за да принудят САЩ да направят допълнителни отстъпки.

След операцията на САЩ и Израел, Иран обяви спирането на търговията през Ормузкия проток, през който преминават 15-20% от световния петрол, кондензат и петролни продукти, както и над 30% от доставките на втечнен природен газ (LNG). След като преговорите между САЩ и Иран в Исламабад на 11 април не доведоха до резултати, президентът на САЩ Доналд Тръмп нареди блокадата на Ормузкия проток.

CNN съобщи, позовавайки се на източници, че иранската делегация е дала ясно да се разбере, че Техеран няма да вдигне блокадата на Ормузкия проток, докато не бъдат постигнати окончателни споразумения. Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че сделката със САЩ е била близо, но е пропаднала поради „максимализмът на САЩ“.

Централното командване на САЩ (CENTCOM) обяви, че американските военни ще наложат военноморска блокада на всички кораби, влизащи и излизащи от иранските пристанища, считано от 10:00 ч. източно време (18:00 ч. българско време) на 13 април.

В отговор Мохсен Резаи, старши военен съветник на върховния лидер на Иран, заяви, че опитите на САЩ да блокират Ормузкия проток са „обречени на провал“. Техеран няма да позволи подобен ход, подчерта той.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Атина Палада

    2 20 Отговор
    след Иран следва Русия....

    Коментиран от #9

    09:53 13.04.2026

  • 2 СЦЕНАРИЯ Е САМО ЕДИН

    21 2 Отговор
    ЯНКИ СИ СЪБИРА ЧУКАЛАТА И БЕЖ БЕЖКО ДА ГО НЯМА,ИНАЧЕ ГАЛОНА СТАВА 10 ДОЛАРА КОЕТО ЗНАЧИ ГРАЖДАНСКА ВОЙНА В САЩ.

    09:53 13.04.2026

  • 3 Лопата Орешник

    17 4 Отговор
    След като вече един сайт го е написал, що ми цитирате предположения? Каква реакция сте вие? Ми седнете и опишете и вие някакви сценарии! То това вашето от години не е журналистиката! Дойче веле написа, Вашингтон пост описа, а факти просто преписа!! Това ли ви учат в специалност Журналистика? Калъфи невежи!!

    Коментиран от #8, #10

    09:54 13.04.2026

  • 4 Мишел

    14 1 Отговор
    Иран ще пише сценария за развитието си.

    09:55 13.04.2026

  • 5 ОпАшката и Усвет

    20 1 Отговор
    Иран си е на мястото защото си е в къщи. Бесните псета ще полаят,поскимтрят и ще подвият опашка.

    Коментиран от #13

    09:56 13.04.2026

  • 6 Баце ЕООД

    18 1 Отговор
    Първите два варианта вече не успяха.. При третия също, избягаха.. Сега какво? Освен ако Гандалф, Рамбо, Жан Клод и Люк Скайуокър не се намесят, никакъв шанс

    09:56 13.04.2026

  • 7 Пич

    18 1 Отговор
    Абе те ЦРУ и Мосад се оказаха тъпи като галоши, вестник сценарии ще ми описва !? На преговорите се видя, че нямат друга визия, освен - Иран вдига белото знаме!!! И когато персите ги наритат, говедарите и ционистите се въртят като кокошки в кълчища, и съвсем не знаят какво да правят!!!

    09:56 13.04.2026

  • 8 Ахаха

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "Лопата Орешник":

    Не обиждай калъфите.
    Тук работят професионални фантазьори!

    09:57 13.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Мишел

    8 1 Отговор

    До коментар #3 от "Лопата Орешник":

    Този, който не става за лекар, учител, инженер ..., става журналист.

    09:59 13.04.2026

  • 11 Тръмпи

    1 11 Отговор
    Тези измислени журналя са пропуснали са най-реалния сценарий! Минава над Иран само един Б-52 с пет или шест атомни бомби и войната приключва за пет минути! Търпението винаги си има граници, ха ха хаааа!

    Коментиран от #14, #17, #18, #20

    10:01 13.04.2026

  • 12 Хм...

    5 0 Отговор
    За да направят каквото и да било пiHд0cиTe на инфантилния идиот тръмп трябва да са в протока. На 800÷1000 км от там може само да гледат и да циврят колко са велики.

    10:02 13.04.2026

  • 13 Шопо

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "ОпАшката и Усвет":

    Персийския залив ще се нарича американски залив, защото там САЩ бяха победени.

    Коментиран от #19

    10:04 13.04.2026

  • 14 Баце,

    6 0 Отговор

    До коментар #11 от "Тръмпи":

    На пък теб защо ти е омръзнал живота? Смяната на пола не ти ли помогна да откриеш смисъла на живота?

    10:06 13.04.2026

  • 15 Второто идване на Исус Христос

    0 0 Отговор
    Американският президент Доналд Тръмп предизвика нови противоречия, след като Сподели образ, генериран от изкуствен интелект, изобразяващ себе си в Христоподобна форма, като изглежда, че "лекува" болните, на своята платформа социална истина .
    Постът идва на фона на ескалиращата словесна война с папа Лео шестнадесети, който Тръмп определи като "слаб в престъпността" и "ужасен за външната политика" в отделно, дълго послание.

    10:07 13.04.2026

  • 16 Истинско обещание 🇮🇷

    7 1 Отговор
    А четвъртият вариант е сащ и терористичния Израел да се предадат,да платят 100 милиарда долара репарации на Иран,Иран да си ръководи ОРМУЗКИЯ ПРОТОК и да си събира таксите от тук нататък,само за САЩ и Израел да бъде затворен.Както се събират такси за панамския Суецкия канал и Босфора така и Иран да има пълен контрол над ормузкия проток, Иран да има право да си обогатява уран и да се сдобие с ядрено оръжие с цел защита от ТЕРОРИСТИЧНИЯ РЕЖИМ НА ИЗРАЕЛ

    10:07 13.04.2026

  • 17 12345

    4 1 Отговор

    До коментар #11 от "Тръмпи":

    Просто като гъбено семе си

    10:08 13.04.2026

  • 18 Мишел

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "Тръмпи":

    Този сценарий е неосъществим, защото гарантира ядрени удари по САЩ от Ким и не изнася на САЩ.

    10:08 13.04.2026

  • 19 Някой

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Шопо":

    Мокри сънища цял живот...

    10:13 13.04.2026

  • 20 Историк

    6 0 Отговор

    До коментар #11 от "Тръмпи":

    Явно не следиш новините...Русия и Китай предупредиха САЩ, че в случай на употреба на ЯО от тяхна страна, те ще доставят такова на Иран в комплект със съответните междуконтинентални носители!

    Коментиран от #21

    10:16 13.04.2026

  • 21 Шопо

    3 0 Отговор

    До коментар #20 от "Историк":

    Трябва им само един Иранец за да натисне копчето.

    10:32 13.04.2026

  • 22 Оракула от Делфи

    2 0 Отговор
    В момента наблюдаваме ,
    началото на развръзката за третата световна война ,
    това което Путин не успя да направи,
    с удоволствие и "перфектен" хаос , ще го направи Рижавия Цезар ... "Венецуелски-Ирански" ,
    бог и бизнесмен , милиардер и блогър и без майтап брат на дявола !!!

    10:50 13.04.2026

  • 23 Защо

    1 0 Отговор
    Логиката казва щом през Ормузкият проход преминават 15/20 процента от световната търговия с петрол защо цените скочиха с повече от петдесет процента,защото тази война е една голяма измама в полза на шепа крадци!

    10:52 13.04.2026