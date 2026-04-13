Washington Post описа три възможни сценария за Иран

Белият дом вижда три възможни сценария за Иран, докато САЩ затягат икономическия си контрол над региона, смята колумниста на Washington Post Дейвид Игнатиус, позовавайки се на представители на американската администрация.

Първият сценарий включва свалянето на иранското правителство. Представители на Белия дом смятат, че този сценарий е по-вероятен, ако ударите срещу Иран се прекратят, отколкото ако се възобновят.

Вторият сценарий включва издигането на нов върховен лидер в Иран, като например председателя на парламента Мохамед Багер Галибаф.

Третият сценарий предполага, че хардлайнерите в Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC) се опитват да пробият блокадата на Ормузкия проток или да предприемат други удари, за да принудят САЩ да направят допълнителни отстъпки.

След операцията на САЩ и Израел, Иран обяви спирането на търговията през Ормузкия проток, през който преминават 15-20% от световния петрол, кондензат и петролни продукти, както и над 30% от доставките на втечнен природен газ (LNG). След като преговорите между САЩ и Иран в Исламабад на 11 април не доведоха до резултати, президентът на САЩ Доналд Тръмп нареди блокадата на Ормузкия проток.

CNN съобщи, позовавайки се на източници, че иранската делегация е дала ясно да се разбере, че Техеран няма да вдигне блокадата на Ормузкия проток, докато не бъдат постигнати окончателни споразумения. Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че сделката със САЩ е била близо, но е пропаднала поради „максимализмът на САЩ“.

Централното командване на САЩ (CENTCOM) обяви, че американските военни ще наложат военноморска блокада на всички кораби, влизащи и излизащи от иранските пристанища, считано от 10:00 ч. източно време (18:00 ч. българско време) на 13 април.

В отговор Мохсен Резаи, старши военен съветник на върховния лидер на Иран, заяви, че опитите на САЩ да блокират Ормузкия проток са „обречени на провал“. Техеран няма да позволи подобен ход, подчерта той.