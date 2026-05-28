САЩ засилват натиска върху Иран чрез мерки срещу авиокомпаниите

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп обяви, че Съединените щати планират да ограничат дейността на иранските авиокомпании като част от стратегия за засилване на натиска върху властите в Техеран, съобщава Франс прес, предава БТА.

„Ще блокираме достъпа на двете ирански авиолинии до места за кацане, презареждане и продажби на билети“, написа министърът на финансите Скот Бесънт в публикация в социалната мрежа Екс.

Междувременно по-рано през деня иранската страна отправи предупреждение, че ще даде „твърд отговор“, ако САЩ продължат с подобни действия.