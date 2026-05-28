ЕС обмисля разширяване на военноморската мисия в Ормузкия проток

Ръководителят на европейската дипломация Кая Калас заяви, че след края на войната в Иран ще бъде необходимо засилено международно присъствие за осигуряване на свободното корабоплаване през Ормузкия проток, включително участие на повече европейски военноморски сили, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

По думите ѝ настоящата мисия на Европейския съюз в Червено море - „Аспидес“ („Щит“ на гръцки) - може да бъде разширена и адаптирана спрямо новите условия в региона. В момента операцията разполага с три кораба, които защитават търговското корабоплаване от нападения на йеменските бунтовници хуси.

След срещата на външните министри на ЕС Калас посочи, че оперативният план на мисията може да претърпи промени, ако възникне необходимост от допълнителни способности, включително участие на специализирани кораби за разминиране в Ормузкия проток.

„Най-вече са ни необходими повече кораби“, заяви тя, като уточни, че към мисията ще се присъедини още един плавателен съд, без да предоставя допълнителни подробности.

По-рано тази година Европейският съюз удължи мандата на операция „Аспидес“ до края на февруари 2027 г., като осигури и допълнително финансиране в размер на 15 милиона евро.

Междувременно Франция и Великобритания обсъждат възможността за създаване на съвместни военноморски сили, които да ескортират кораби през Ормузкия проток след прекратяването на бойните действия.

Според европейски представител ЕС разглежда и вариант за обединяване на мисията „Аспидес“ с бъдещото френско-британско военноморско формирование. Все още обаче не е уточнено под чие командване биха действали подобни обединени сили, отбелязва АП.