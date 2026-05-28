ЕС обмисля разширяване на военноморската мисия в Ормузкия проток

28 Май, 2026 21:56 845 31

Кая Калас настоява за повече европейски кораби за гарантиране на сигурността на корабоплаването

ЕС обмисля разширяване на военноморската мисия в Ормузкия проток - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Ръководителят на европейската дипломация Кая Калас заяви, че след края на войната в Иран ще бъде необходимо засилено международно присъствие за осигуряване на свободното корабоплаване през Ормузкия проток, включително участие на повече европейски военноморски сили, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

По думите ѝ настоящата мисия на Европейския съюз в Червено море - „Аспидес“ („Щит“ на гръцки) - може да бъде разширена и адаптирана спрямо новите условия в региона. В момента операцията разполага с три кораба, които защитават търговското корабоплаване от нападения на йеменските бунтовници хуси.

След срещата на външните министри на ЕС Калас посочи, че оперативният план на мисията може да претърпи промени, ако възникне необходимост от допълнителни способности, включително участие на специализирани кораби за разминиране в Ормузкия проток.

„Най-вече са ни необходими повече кораби“, заяви тя, като уточни, че към мисията ще се присъедини още един плавателен съд, без да предоставя допълнителни подробности.

По-рано тази година Европейският съюз удължи мандата на операция „Аспидес“ до края на февруари 2027 г., като осигури и допълнително финансиране в размер на 15 милиона евро.

Междувременно Франция и Великобритания обсъждат възможността за създаване на съвместни военноморски сили, които да ескортират кораби през Ормузкия проток след прекратяването на бойните действия.

Според европейски представител ЕС разглежда и вариант за обединяване на мисията „Аспидес“ с бъдещото френско-британско военноморско формирование. Все още обаче не е уточнено под чие командване биха действали подобни обединени сили, отбелязва АП.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да се чете

    25 5 Отговор
    Кая обмисля за разширител 18+ !

    Коментиран от #6, #8

    21:58 28.05.2026

  • 2 На Кая ездача

    17 5 Отговор
    Ах, Ах, и аз обмислям разширяване, купил съм на Кая специален притискач за очи...

    21:58 28.05.2026

  • 3 Анонимен

    21 5 Отговор
    След края на войната няма да има причина да сте там. Просто отсега се оправдават едни пари.

    21:59 28.05.2026

  • 4 Майна

    13 6 Отговор
    Смешници...
    Тръмп и без вас се справи и ви показа, че сте дълбоки псета...
    Край на лондонсити при Ормуз
    Тръмп ще постигне свободно преминаване без 40% застраховки, които грабехте чрез Лойдс...

    22:00 28.05.2026

  • 5 Респект

    17 6 Отговор
    Кая много си си е начервила смъртнобледите скули , бе ! Изглежда почти като жива .

    22:00 28.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Анонимен

    12 5 Отговор
    Предлагам, Чехия, Австия, Унгария и Словакия да пратят целте си флотилии да помогнат.

    Коментиран от #14

    22:01 28.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Хи хи хи . Голям майтап !

    21 5 Отговор
    Абе тия будали дето управляват ЕС , няма ли кой да ги изгони от власт , от глупав по глупав ГЛУПАК са настанени рам !!!!! И Тръмпясалия им го каза ама не вярват !!!

    Коментиран от #28

    22:03 28.05.2026

  • 10 истина ти казвам

    14 5 Отговор
    Кухите путараци ше съсипат цела Европа!

    22:03 28.05.2026

  • 11 Сталин

    19 5 Отговор
    Евродепутатът Мартин Зоннеборн в реч пред Европарламента - за това че неговия хамстер е по умен от главата на евродипломацията Кая Каллас

    " Фрау Каллас по кое правило да обсъждам с вас Куба? Аз току що се запознах с вашата автобиография ,432 страници за нищо.В Естония книжката се продава с 80% отстъпка и всичко на всичко струва 3,99 евро.А в Amazon изобщо не може да се намери.
    Вие нямате понятие от политиката на Куба,Европа и света.А за дипломация и външна политика вие разбирате толкова колкото от хирургия на главния мозък.
    По съдържателно бих си говорил с моя хамстер за черните дупки в далечните галактики."

    22:03 28.05.2026

  • 12 маке

    8 7 Отговор
    Тая Калас става, ама за друго)))

    22:05 28.05.2026

  • 13 Ааааааа не !

    9 5 Отговор

    До коментар #8 от "Те само за КаяБездетната":

    Кая бездетната не я хванал моя набор дето ги работи тия бездетни по пет часа и после раждат по оет бебета .....ама тия са три полови и не се знае коя при коя спи ако е при УРСУЛАТА ще си остане бездетна !!!!!

    22:06 28.05.2026

  • 14 Всъщност

    6 6 Отговор

    До коментар #7 от "Анонимен":

    Англия , Турция и Израел дирижират Брюксел ! Така , че ... Повярвай , дори те ще пратят ! Щото иначе евреите от Лойдс в лондонското Сити ще пропуснат как да рекетират , пардон да "застраховат" всеки кораб по света .

    22:06 28.05.2026

  • 15 Майна

    6 9 Отговор
    Мария Захарова:
    ,,След сформирането на ново правителство от бившия президент Румен Радев в България на 8 май, до момента няма сигнали, показващи желанието на официална София да върне двустранния ни диалог в нормално състояние"

    Лицемерът Радев, на плакатът с Путин!

    Излъга всички, но да бяха мислили..

    22:07 28.05.2026

  • 16 ВСЕКИ МОМЕНТ

    10 5 Отговор
    Очаквам родните евроатлантически мишки да се натоварят на двете надуваеми НАТОвски лодки и да се отправят към Ормузкия проток!

    22:07 28.05.2026

  • 17 Чалмата съм

    9 4 Отговор
    Изпратете тая калас при мен и ще отклони средства от ЕС за ИРАН веднага !!!

    22:10 28.05.2026

  • 18 Ами

    7 4 Отговор
    В стремежа си да покажат че съществуват, тия само дрънкат
    глупости и се чудят как да се намърдат между шамарите.
    Като приключи конфликта, какво майка си ще търсите там :)

    22:11 28.05.2026

  • 19 смях

    4 4 Отговор
    Нищо няма да направят. Докато се туткат, Тръмп ще свърши цялата работа. ЕС от колко години не може да уреди въпроса с лятното и зимното часово време, та въпроса с протока ще уреди. А дано, ама надали. ЕС са неможачи и по тази причина нямат никакъв авторитет. ЕС кой съществен въпрос реши, че нещо не се сещам.

    22:11 28.05.2026

  • 20 Закривай феса

    6 5 Отговор
    И ще мирясат тия будали които са се разиграли като и се мислят за богове !

    22:12 28.05.2026

  • 21 ?????

    6 3 Отговор
    Уф.
    Кво да каже човек?
    Нека обмислят.
    Те там разни авионосни американски групи нищо не могат да направят, но естонката явно ще ги уплаши аятоласите.
    И пак да напомня че до 27.02.2026 г. тоя проблем го нямаше.
    Всички кораби си плаваха свободно през Ормузкия пролив.
    Може би причината не е там където я търси Калас?
    А?

    22:13 28.05.2026

  • 22 Пустота

    6 3 Отговор
    Не можахме да победим Русия, за това ще се включим и в още една война. С толкова, че да не можем да се изключим после. Европейците са овче племе, но лидерите им и това звание не заслужават, те за червеи с ганглийна нервна система!

    22:13 28.05.2026

  • 23 az СВО Победа 81

    7 3 Отговор
    "Унгария няма да праща оръжие и военна техника на Украйна"

    Петер Мадяр пред Рюте

    22:16 28.05.2026

  • 24 Kaлпазанин

    6 2 Отговор
    Тази тъпа патка ,зане ли изобщо къде е ормузкия проток

    Коментиран от #26

    22:18 28.05.2026

  • 25 пешо

    6 2 Отговор
    стигате с тая куха лейка

    22:19 28.05.2026

  • 26 Майна

    5 2 Отговор

    До коментар #24 от "Kaлпазанин":

    Как да ни го знае?
    От него печелиха трилиони чрез Лойдс
    Нали , ако има край на войните в целия Близки Изток , ще им спре кранчето..
    Затова бягат от Аврамските споразумения ,жкоито Тръмп предлага, като дявол от тамян..

    22:23 28.05.2026

  • 27 Да сме

    5 2 Отговор
    наясно, какво мислят Кaя, Урсула и още шепа загубеняци в Брюксел далеч ме е това което мисли ЕС. Отдавна на грабданите им писна от тези самозванци, ноооо изчегъртването ще е трудно. Тези пиявици няма да пуснат властта лесно, защото в момена е такова крадене, че Боко ще ви се стори като цвете.

    22:25 28.05.2026

  • 28 1234

    6 2 Отговор

    До коментар #9 от "Хи хи хи . Голям майтап !":

    От 20-30 години жени управляват ЕС, резултата е налице. В допълнение добави и левичарския уклон и ни направиха щастливо зелени. За мигрантската напаст вие си знаете и затова четете корана.

    22:29 28.05.2026

  • 29 Анонимен

    4 0 Отговор
    То и без това само кораби ни останаха!

    22:57 28.05.2026

  • 30 На Кая

    1 0 Отговор
    да и го ...... в ормузкия проток

    23:13 28.05.2026

  • 31 думички демократски

    0 0 Отговор
    Мисия???! На война по демократски и викат мисия. А иначе са за мир с мисии. В момента и Сащ преговарят с Иран но си правят мисии. После за тези мисии си правят филми с герои на мисии, които са си чисти убийци.

    23:20 28.05.2026

