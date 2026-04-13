Украинското външно министерство отмени препоръката си гражданите да се въздържат от пътувания до Унгария, предаде Укринформ, цитирана от БТА.
„Във връзка с края на унгарската предизборна кампания за произведения вчера вот Министерството на външните работи отменя препоръката си гражданите да избягват пътувания до Унгария. Тази кампания, която за съжаление беше изпълнена с манипулации по отношение на Украйна, вече е зад гърба ни. Съответно, опасността от провокации, довели до тези ограничения, вече не е налице", заяви в социалната мрежа Фейсбук външният министър на Украйна Андрий Сибига.
След 16 години като премиер Виктор Орбан ще сдаде властта, след като неговата партия ФИДЕС бе победена от ТИСА на Петер Мадяр.
Сибига добави, че министерството сега очаква резултатите от изборите да доведат до нормализиране на отношенията между Украйна и Унгария и че Киев е готов да работи за постигането на тази цел.
„Изборът на унгарския народ демонстрира желанието му да живее в мир, сигурност и просперитет – да живее в наистина независима Унгария, която е част от обединена и свободна Европа, а не в зона на влияние на Москва. Изборът на унгарците бележи и поражението на политиките на изнудване и антиукраинска пропаганда“, допълни той.
Според Сибига предстои внимателна и прагматична работа за намиране на общ език, възстановяване на взаимното уважение и практическото действие на общите интереси. „Ще работим за възстановяване на добросъседските отношения в интерес както на нашите страни, така и на Европа като цяло“, подчерта външният министър.
12 Лъжеш
До коментар #6 от "осраински":Информацията за златни тоалетни чинии, свързвани с украинския президент Володимир Зеленски, е част от масирана дезинформационна кампания, разпространявана в социалните мрежи и определени медии.
Ето основните факти:
Няма доказателства: Не съществуват никакви достоверни снимки, видеоклипове или официални доклади, които да показват, че Зеленски притежава златни тоалетни чинии.
Източник на дезинформацията: Тази история е част от по-широки обвинения за корупция, известни като операция „Мидас“, които се разпространяват с цел да дискредитират украинското ръководство.
Объркване с миналото: Твърденията за „златни тоалетни“ в Украйна често се бъркат или целенасочено се асоциират със златната тоалетна, открита в дома на бившия проруски президент Виктор Янукович след бягството му през 2014 г..
До коментар #10 от "ядохме ли бойо ?":По принцип, отглеждането на селскостопански култури, включително пшеница, е строго забранено в най-силно замърсените райони на Чернобилската забранена зона.
Wikipedia
Ето основните факти:
Забранена зона: След аварията през 1986 г. е установена 30-километрова зона, в която земеделието е преустановено поради високи нива на радиация.
Замърсяване: Проучвания показват, че дори години след катастрофата, почвите в зоната все още съдържат радиоизотопи с дълъг живот, които могат да преминат в реколтата.
Диви култури: Макар и да съществуват експериментални опити или твърдения за устойчивост на определени древни видове пшеница (като лимец) към радиация, масово земеделие за хранителни цели не се извършва.
До коментар #16 от "Грамофон свири, майка плаче":„Цветна революция“ е термин, използван за описание на поредица от предимно ненасилствени протестни движения и граждански акции, които се случват в началото на 21-ви век, главно в постсъветското пространство (Източна Европа, Балканите, Централна Азия) и Близкия изток. Тези движения целят смяна на управлението, борба с корупцията, провеждане на честни избори и демократизация, като често се противопоставят на проруски или авторитарни режими.
Защо са наречени така?
Символ на промяната: Името произлиза от факта, че много от тези движения приемат специфичен цвят, цвете или символ, с който се идентифицират участниците, подобно на „Революцията на розите“ в Грузия (2003 г.).
Мирен характер: Терминът подчертава, че революциите са предимно ненасилствени (цивилни) протести, а не военни преврати.
Примери за цветни революции:
Революция на розите (Грузия, 2003): Сваля Едуард Шеварднадзе.
Оранжева революция (Украйна, 2004-2005): Протести срещу фалшифициране на избори, довели до повторно гласуване.
Тюлпенова революция (Киргизстан, 2005): Сваля президента Аскар Акаев
