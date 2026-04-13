Новини
Свят »
Украйна »
Украинското външно министерство отмени препоръката към гражданите да избягват пътувания до Унгария
Украинското външно министерство отмени препоръката към гражданите да избягват пътувания до Унгария

13 Април, 2026 14:52 750 28

  • петер мадяр-
  • унгария-
  • виктор орбан-
  • фидес-
  • тиса-
  • украйна

След 16 години като премиер Виктор Орбан ще сдаде властта, след като неговата партия ФИДЕС бе победена от ТИСА на Петер Мадяр

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украинското външно министерство отмени препоръката си гражданите да се въздържат от пътувания до Унгария, предаде Укринформ, цитирана от БТА.

„Във връзка с края на унгарската предизборна кампания за произведения вчера вот Министерството на външните работи отменя препоръката си гражданите да избягват пътувания до Унгария. Тази кампания, която за съжаление беше изпълнена с манипулации по отношение на Украйна, вече е зад гърба ни. Съответно, опасността от провокации, довели до тези ограничения, вече не е налице", заяви в социалната мрежа Фейсбук външният министър на Украйна Андрий Сибига.

След 16 години като премиер Виктор Орбан ще сдаде властта, след като неговата партия ФИДЕС бе победена от ТИСА на Петер Мадяр.

Сибига добави, че министерството сега очаква резултатите от изборите да доведат до нормализиране на отношенията между Украйна и Унгария и че Киев е готов да работи за постигането на тази цел.

„Изборът на унгарския народ демонстрира желанието му да живее в мир, сигурност и просперитет – да живее в наистина независима Унгария, която е част от обединена и свободна Европа, а не в зона на влияние на Москва. Изборът на унгарците бележи и поражението на политиките на изнудване и антиукраинска пропаганда“, допълни той.

Според Сибига предстои внимателна и прагматична работа за намиране на общ език, възстановяване на взаимното уважение и практическото действие на общите интереси. „Ще работим за възстановяване на добросъседските отношения в интерес както на нашите страни, така и на Европа като цяло“, подчерта външният министър.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тимур

    3 21 Отговор
    Супер новина,така и трябва да е

    14:56 13.04.2026

  • 2 осраински

    11 4 Отговор
    ми то в украйна няма Зиви кой ще пътува

    14:57 13.04.2026

  • 3 Дафинка

    5 3 Отговор
    Дреме ми на розовите кюлоти, че Маджарите нямат излаз на море, Нямат Албена, Златни пясъци, Слънчев бряг и Приморско. Нямат Банско, Боровец и Пампоровец... Че те нищо нямат, ве... И Шиткойни нямат...

    Коментиран от #7

    14:58 13.04.2026

  • 4 Владимир Вагин

    5 12 Отговор
    Шефът съм! Бг копейки никакво мърдане из Европа! Това е заповед! Може само до село

    14:58 13.04.2026

  • 5 Владимир Путин, президент

    4 16 Отговор
    Най-доброто нещо е Унгария и Украйна се обединят.
    Това ще бъде чуден противовес на руския фашизъм ☝

    14:58 13.04.2026

  • 6 осраински

    19 3 Отговор
    само да информирам укро нацистите в унгария няма златни бидета

    Коментиран от #12, #27

    14:59 13.04.2026

  • 7 Кога

    5 3 Отговор

    До коментар #3 от "Дафинка":

    Си ходил в Унгария за последно? Второ,защо ходиш в Гърция на море?

    14:59 13.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 !!!?

    2 12 Отговор
    Копейките да внимават в Унгария да не ги "джендъроса" някой мустакат маджарин...!

    15:01 13.04.2026

  • 10 ядохме ли бойо ?

    7 1 Отговор
    В Украйна изведнъж се оказа, че поне от 2020 г. пшеница и царевица се отглеждат незаконно на територията на зоната нa Чернобил.

    Коментиран от #14

    15:02 13.04.2026

  • 11 осраински

    5 1 Отговор
    сам паднал сам се убил

    15:02 13.04.2026

  • 12 Лъжеш

    3 15 Отговор

    До коментар #6 от "осраински":

    Информацията за златни тоалетни чинии, свързвани с украинския президент Володимир Зеленски, е част от масирана дезинформационна кампания, разпространявана в социалните мрежи и определени медии.
    Ето основните факти:
    Няма доказателства: Не съществуват никакви достоверни снимки, видеоклипове или официални доклади, които да показват, че Зеленски притежава златни тоалетни чинии.
    Източник на дезинформацията: Тази история е част от по-широки обвинения за корупция, известни като операция „Мидас“, които се разпространяват с цел да дискредитират украинското ръководство.
    Объркване с миналото: Твърденията за „златни тоалетни“ в Украйна често се бъркат или целенасочено се асоциират със златната тоалетна, открита в дома на бившия проруски президент Виктор Янукович след бягството му през 2014 г..

    Коментиран от #15

    15:02 13.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Лъжеш

    2 5 Отговор

    До коментар #10 от "ядохме ли бойо ?":

    По принцип, отглеждането на селскостопански култури, включително пшеница, е строго забранено в най-силно замърсените райони на Чернобилската забранена зона.

    Wikipedia
    Ето основните факти:
    Забранена зона: След аварията през 1986 г. е установена 30-километрова зона, в която земеделието е преустановено поради високи нива на радиация.
    Замърсяване: Проучвания показват, че дори години след катастрофата, почвите в зоната все още съдържат радиоизотопи с дълъг живот, които могат да преминат в реколтата.
    Диви култури: Макар и да съществуват експериментални опити или твърдения за устойчивост на определени древни видове пшеница (като лимец) към радиация, масово земеделие за хранителни цели не се извършва.

    15:06 13.04.2026

  • 15 Ко каза, ко?

    5 0 Отговор

    До коментар #12 от "Лъжеш":

    Буданов?...ти ли си?

    Коментиран от #18

    15:08 13.04.2026

  • 16 Грамофон свири, майка плаче

    9 2 Отговор
    На Орбан му спретнаха цветна 🏳️‍🌈 революцийка

    Коментиран от #20

    15:09 13.04.2026

  • 17 Владимир Путин, президент

    2 4 Отговор
    Маша ... где Маша ?
    Отдавна не е показвала Безпакойството си, ако ме разбирате за кое безпакойство иде реч 😁

    Коментиран от #19, #21

    15:10 13.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Молко ограмотяване

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Грамофон свири, майка плаче":

    „Цветна революция“ е термин, използван за описание на поредица от предимно ненасилствени протестни движения и граждански акции, които се случват в началото на 21-ви век, главно в постсъветското пространство (Източна Европа, Балканите, Централна Азия) и Близкия изток. Тези движения целят смяна на управлението, борба с корупцията, провеждане на честни избори и демократизация, като често се противопоставят на проруски или авторитарни режими.

    Защо са наречени така?
    Символ на промяната: Името произлиза от факта, че много от тези движения приемат специфичен цвят, цвете или символ, с който се идентифицират участниците, подобно на „Революцията на розите“ в Грузия (2003 г.).
    Мирен характер: Терминът подчертава, че революциите са предимно ненасилствени (цивилни) протести, а не военни преврати.

    Примери за цветни революции:
    Революция на розите (Грузия, 2003): Сваля Едуард Шеварднадзе.
    Оранжева революция (Украйна, 2004-2005): Протести срещу фалшифициране на избори, довели до повторно гласуване.
    Тюлпенова революция (Киргизстан, 2005): Сваля президента Аскар Акаев

    15:17 13.04.2026

  • 21 Zахарова

    1 5 Отговор

    До коментар #17 от "Владимир Путин, президент":

    Тук съм шефе. Бях при един иранец...,Е признавам, бях при двама и аз съм човек

    Коментиран от #23

    15:19 13.04.2026

  • 22 Зелю Белоносов

    4 1 Отговор
    Па кво ще правя в Унгария!? Няма аванта а може и бой да ям.

    15:25 13.04.2026

  • 23 Кокора

    5 2 Отговор

    До коментар #21 от "Zахарова":

    Това че всички в ПП сме джендъри и еераси е ясно на всички, но на това отгоре сме много тъпи

    Коментиран от #24

    15:35 13.04.2026

  • 24 Маша Захарова, говорител МИД

    1 5 Отговор

    До коментар #23 от "Кокора":

    Нощес може ми видиш безпакойството !!!
    В понедельник есть промоция, таваришчь ☝😁

    Коментиран от #26

    15:56 13.04.2026

  • 25 Урсулите

    5 1 Отговор
    Тази Охранена укренска мутра има ли златна тоалетна?

    15:59 13.04.2026

  • 26 Ха ХаХа

    2 1 Отговор

    До коментар #24 от "Маша Захарова, говорител МИД":

    Сънищата на един скопец.
    Разчепатен си от всякъде
    Гълтачеф

    16:07 13.04.2026

  • 27 Лука

    0 3 Отговор

    До коментар #6 от "осраински":

    Фашизма е в русия,тя отговаря на всички критерии за фашистка държава . Не спори а чети, за фашизма !

    Коментиран от #28

    16:07 13.04.2026

  • 28 Ще отговаря напълно

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "Лука":

    след като станеш на миещ препарат. Чети, не спори.

    16:13 13.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания