Бенямин Нетанаху: Израел подкрепя пълната блокада на иранските пристанища

Израелският премиер Бенямин Нетаняху изрази днес подкрепа за предстоящата блокада на иранските пристанища от страна на САЩ, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Предвидено е тя да започне в 10 ч. източноамериканско време (17 ч. българско време).

"Иран наруши правилата (на мирните преговори в Пакистан), президентът (на САЩ Доналд) Тръмп реши да наложи морска блокада", коментира израелският премиер на заседание на правителството. "Ние със сигурност подкрепяме тази твърда позиция и сме в постоянна координация със Съединените щати", допълни той.

Нетаняху допълни, че е разговарял с Джей Ди Ванс, след като вицепрезидентът на САЩ е отпътувал от Исламабад, където оглавяваше американската делегация на завършилите с неуспех преговори с Иран в пакистанската столица.

Израелската армия обяви по-късно днес, че по осъвременени данни е убила над 250 бойци на "Хизбула" в сряда - най-смъртоносния ден след възобновяването на конфликта с проиранското ливанско движение в началото на миналия месец, предаде Франс прес.

На 8 април Израел нанесе в съседната страна масирани удари.

При тях по данни Министерството на здравеопазването на Ливан са били убити повече от 350 и ранени над 1200 души. Тази статистика не прави разграничение между цивилни и бойци на "Хизбула".

В петък израелската армия обяви, че е убила в сряда повече от 180 "терористи". Днес тя уточни, че броят им надхвърля 250, като сред тях са няколко командири от "Хизбула".

Ударите бяха нанесени в ливански райони, които са бастиони на проиранското движение - южни предградия на столицата Бейрут, южната част на страната и долината Бекаа, на изток.

По-рано днес израелската армия обяви, че е започнала атака срещу Бинт Джбейл. По-рано тя обкръжи южния ливански град, който е смятан за бастион на "Хизбула".

Израелската армия нанася удари в Ливан и провежда сухопътна операция в южната част на съседната страна, където иска да създаде буферна зона, за да спре обстрела по Северен Израел.