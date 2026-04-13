Бенямин Нетанаху: Израел подкрепя пълната блокада на иранските пристанища

Израелският премиер Бенямин Нетаняху изрази днес подкрепа за предстоящата блокада на иранските пристанища от страна на САЩ, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
Предвидено е тя да започне в 10 ч. източноамериканско време (17 ч. българско време).
"Иран наруши правилата (на мирните преговори в Пакистан), президентът (на САЩ Доналд) Тръмп реши да наложи морска блокада", коментира израелският премиер на заседание на правителството. "Ние със сигурност подкрепяме тази твърда позиция и сме в постоянна координация със Съединените щати", допълни той.
Нетаняху допълни, че е разговарял с Джей Ди Ванс, след като вицепрезидентът на САЩ е отпътувал от Исламабад, където оглавяваше американската делегация на завършилите с неуспех преговори с Иран в пакистанската столица.
Израелската армия обяви по-късно днес, че по осъвременени данни е убила над 250 бойци на "Хизбула" в сряда - най-смъртоносния ден след възобновяването на конфликта с проиранското ливанско движение в началото на миналия месец, предаде Франс прес.
На 8 април Израел нанесе в съседната страна масирани удари.
При тях по данни Министерството на здравеопазването на Ливан са били убити повече от 350 и ранени над 1200 души. Тази статистика не прави разграничение между цивилни и бойци на "Хизбула".
В петък израелската армия обяви, че е убила в сряда повече от 180 "терористи". Днес тя уточни, че броят им надхвърля 250, като сред тях са няколко командири от "Хизбула".
Ударите бяха нанесени в ливански райони, които са бастиони на проиранското движение - южни предградия на столицата Бейрут, южната част на страната и долината Бекаа, на изток.
По-рано днес израелската армия обяви, че е започнала атака срещу Бинт Джбейл. По-рано тя обкръжи южния ливански град, който е смятан за бастион на "Хизбула".
Израелската армия нанася удари в Ливан и провежда сухопътна операция в южната част на съседната страна, където иска да създаде буферна зона, за да спре обстрела по Северен Израел.
9 Ъръмп
До коментар #2 от "Неразбрал":24-часовия щеше да унищожава цялата им цивилизация. Глупав блъф. Но даде заден.😂🤣😂🤣
20:42 13.04.2026
10 Майна
Аз ще взема урана
Ама кой да чуе- затънали в корупция ислямисти..
Тръмп предложи:
"Американците се съгласиха да освободят определена част от замразените средства и да прекратят войната по време на преговорите в Исламабад“, пише Сегал. „В замяна те поискаха 20-годишно замразяване на обогатяването, извеждане на обогатен материал от Иран и свободно корабоплаване в Ормуз без плащане на данъци.“
Сега ще стоят на..фотосинтеза, и да се давят в непродаден нефт..
20:43 13.04.2026
11 Смех с копейки
До коментар #3 от "Атина Палада":Значи,че аятоласите клекнаха,а блатарите пета година ядат донбаската кал и мрат като пилци.
20:43 13.04.2026
12 Атина Палада
До коментар #7 от "Майна":Биби не е ! Той е от другата страна на бариерата .Лондонсити е срещу Израел .Не се лъжи с това,че са евреи...Тия в Лондонсити са хазари .
Коментиран от #16, #19
20:45 13.04.2026
16 Майна
До коментар #12 от "Атина Палада":Мила моя, и Биби , и Биби..
20:47 13.04.2026
17 Дреме ти на путинката
До коментар #15 от "ООрана държава":Ти клошар ли си ма Травис? Нищеброд скинат
Хехехехехехе
20:47 13.04.2026
19 Майна
До коментар #12 от "Атина Палада":И под секрет- жена му на Биби е от нашите..
Шах..
Коментиран от #22
20:49 13.04.2026
22 Атина Палада
До коментар #19 от "Майна":Не зная за кои визираш "нашите", но според мен Биби не е ..
Коментиран от #23
20:54 13.04.2026
23 Майна
До коментар #22 от "Атина Палада":Ми аз съм за нашите, жена му е от нашите..
5G
Коментиран от #24
20:57 13.04.2026
24 Атина Палада
До коментар #23 от "Майна":Еми ето,от къде е жената от там е и родата ..:)
21:00 13.04.2026
