Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Израел »
Бенямин Нетанаху: Израел подкрепя пълната блокада на иранските пристанища

Бенямин Нетанаху: Израел подкрепя пълната блокада на иранските пристанища

13 Април, 2026 20:31, обновена 13 Април, 2026 20:40 712 30

  • израел-
  • иран-
  • доналд тръмп-
  • бенямин нетаняху-
  • ормузки проток-
  • петрол-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция-
  • епичен гняв

Нетаняху допълни, че е разговарял с Джей Ди Ванс, след като вицепрезидентът на САЩ е отпътувал от Исламабад, където оглавяваше американската делегация на завършилите с неуспех преговори с Иран в пакистанската столица

Бенямин Нетанаху: Израел подкрепя пълната блокада на иранските пристанища - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Израелският премиер Бенямин Нетаняху изрази днес подкрепа за предстоящата блокада на иранските пристанища от страна на САЩ, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Предвидено е тя да започне в 10 ч. източноамериканско време (17 ч. българско време).

"Иран наруши правилата (на мирните преговори в Пакистан), президентът (на САЩ Доналд) Тръмп реши да наложи морска блокада", коментира израелският премиер на заседание на правителството. "Ние със сигурност подкрепяме тази твърда позиция и сме в постоянна координация със Съединените щати", допълни той.

Нетаняху допълни, че е разговарял с Джей Ди Ванс, след като вицепрезидентът на САЩ е отпътувал от Исламабад, където оглавяваше американската делегация на завършилите с неуспех преговори с Иран в пакистанската столица.

Израелската армия обяви по-късно днес, че по осъвременени данни е убила над 250 бойци на "Хизбула" в сряда - най-смъртоносния ден след възобновяването на конфликта с проиранското ливанско движение в началото на миналия месец, предаде Франс прес.

На 8 април Израел нанесе в съседната страна масирани удари.

При тях по данни Министерството на здравеопазването на Ливан са били убити повече от 350 и ранени над 1200 души. Тази статистика не прави разграничение между цивилни и бойци на "Хизбула".

В петък израелската армия обяви, че е убила в сряда повече от 180 "терористи". Днес тя уточни, че броят им надхвърля 250, като сред тях са няколко командири от "Хизбула".

Ударите бяха нанесени в ливански райони, които са бастиони на проиранското движение - южни предградия на столицата Бейрут, южната част на страната и долината Бекаа, на изток.

По-рано днес израелската армия обяви, че е започнала атака срещу Бинт Джбейл. По-рано тя обкръжи южния ливански град, който е смятан за бастион на "Хизбула".

Израелската армия нанася удари в Ливан и провежда сухопътна операция в южната част на съседната страна, където иска да създаде буферна зона, за да спре обстрела по Северен Израел.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 20 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 смърт на ционисткитесатанински

    21 3 Отговор
    изчадияМръсниКопелета !!!

    20:32 13.04.2026

  • 2 Неразбрал

    22 0 Отговор
    Нали Тръмп щеше да унищожи всички електроцентрали и мостове в Иран? Пък сега за пореден път се отметна от думите си и се занимава с морска блокада...

    Коментиран от #9

    20:33 13.04.2026

  • 3 Атина Палада

    17 3 Отговор
    Значи ,освен Европа и Англия ,сега поставя и останалите страни в петролна изолация..Петрол ще продават само Русия и САЩ...

    Коментиран от #8, #11

    20:36 13.04.2026

  • 4 Подкрепяш ти

    19 3 Отговор
    Нали казваш на Тръмп, какво да прави, то е ясно. Имат доказателства по досиетата Епстийн с Тръмп и той прави каквото поискат.

    20:36 13.04.2026

  • 5 Боко

    16 1 Отговор
    Биби е ✡️врейска с🐷иня и след като 🪦 ще има всенародни 🥂🙌🥳🍾🎉👏

    20:37 13.04.2026

  • 6 ДВА МАМУНЯ

    14 1 Отговор
    Шебеци ще потопят света. ООН ЕВРОПА НАПРАВЕТЕ НЕЩО. ЗА РУСИЯ МОЖЕ ЗАПОРИ ТЪРГОВИЯ ВСИЧКО И ОТНЕХТЕ А ЗА ТЕЗИ ДВАМАТА НИЩО. И ТЕ ВОЙНА ВОДЯТ И НАЙ ВАЖНО ПРЕЧАТ АДСКИ НА ХОРАТА ПО ЦЕЛИЯТ СВЯТ ДА ЖИВЕЯТ НОРМАЛНО. САНКЦИИ И ЗА ТЯХ.

    20:39 13.04.2026

  • 7 Майна

    4 8 Отговор
    Тръмп показа, че Биби е..никой
    Биби и Ислямската република бяха подкрепяни от лондонсити..
    И Лойдс дереше със застраховки яко, чрез Ормуз..

    Ама Тръмп извади..чука!

    Коментиран от #12

    20:40 13.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Ъръмп

    12 2 Отговор

    До коментар #2 от "Неразбрал":

    24-часовия щеше да унищожава цялата им цивилизация. Глупав блъф. Но даде заден.😂🤣😂🤣

    20:42 13.04.2026

  • 10 Майна

    2 11 Отговор
    Путин каза на Ислямистите- откажете се от ядрените бомби
    Аз ще взема урана
    Ама кой да чуе- затънали в корупция ислямисти..

    Тръмп предложи:
    "Американците се съгласиха да освободят определена част от замразените средства и да прекратят войната по време на преговорите в Исламабад“, пише Сегал. „В замяна те поискаха 20-годишно замразяване на обогатяването, извеждане на обогатен материал от Иран и свободно корабоплаване в Ормуз без плащане на данъци.“

    Сега ще стоят на..фотосинтеза, и да се давят в непродаден нефт..

    20:43 13.04.2026

  • 11 Смех с копейки

    0 11 Отговор

    До коментар #3 от "Атина Палада":

    Значи,че аятоласите клекнаха,а блатарите пета година ядат донбаската кал и мрат като пилци.

    20:43 13.04.2026

  • 12 Атина Палада

    10 1 Отговор

    До коментар #7 от "Майна":

    Биби не е ! Той е от другата страна на бариерата .Лондонсити е срещу Израел .Не се лъжи с това,че са евреи...Тия в Лондонсити са хазари .

    Коментиран от #16, #19

    20:45 13.04.2026

  • 13 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    8 1 Отговор
    Разбойниците са солидарни един към друг...

    20:46 13.04.2026

  • 14 ВЕЛИК ИЗР АЕЛ ..

    4 9 Отговор
    Наистина ВЕЛИК!!
    РЕСПЕКТ!!
    Така се защитава собствената си Родина!!

    20:46 13.04.2026

  • 15 ООрана държава

    9 2 Отговор
    5 евро литър дизел до 2 седмици

    Коментиран от #17

    20:46 13.04.2026

  • 16 Майна

    3 7 Отговор

    До коментар #12 от "Атина Палада":

    Мила моя, и Биби , и Биби..

    20:47 13.04.2026

  • 17 Дреме ти на путинката

    2 6 Отговор

    До коментар #15 от "ООрана държава":

    Ти клошар ли си ма Травис? Нищеброд скинат
    Хехехехехехе

    20:47 13.04.2026

  • 18 У ДРИ БИБИ

    3 8 Отговор
    У ДРИ със ЯДРОТО и заличавай москаляк -- Чалмаристан!!
    НО МЪРСИ!!!

    20:49 13.04.2026

  • 19 Майна

    3 4 Отговор

    До коментар #12 от "Атина Палада":

    И под секрет- жена му на Биби е от нашите..
    Шах..

    Коментиран от #22

    20:49 13.04.2026

  • 20 Коце Блицкрига

    2 6 Отговор
    Странно по чему уж...великите Жълтури... У .. ЙЛО ПЕН дела и СИ... траят и се ослушват като... Путин ли на магистрала?!?
    Хихихихихи

    20:53 13.04.2026

  • 21 Тръмпи

    2 8 Отговор
    САЩ разполагат в Германия най-новите си хиперзвукови ракети - с обсег 3000 км. Все още се знае много малко за това оръжие. Новата хиперзвукова система на американците се състои от ракетен двигател (бустер) и специална бойна глава, която се изключва при изчерпване на горивото в бустера. В същото време бойната глава остава маневрена до края и е в състояние да избегне опитите за прихващане. Смята се, че Dark Eagle може да лети в екзосферата, която започва на надморска височина от около 400 километра, и да се втурва към целта си със скорост над 6000 km/h - пет пъти по-бърза от звука. „Една хиперзвукова ракета може да лети дори по-бързо“, казва Маркус Шилер, експерт по ракети и преподавател в университета на Бундесвера в Мюнхен.„Двама автори от уважавания лондонски мозъчен тръст IISS дори смятат, че американските оръжия имат обсег от повече от 3000 километра, изстреляни от Германия, тези ракети могат да достигнат цели дълбоко в Русия, включително Москва“, пише Spiegel. САЩ добавя към своя арсенал въздушно-дишащи хиперзвукови ракети. Ракетата се ускорява до скорост от 5 Маха, използвайки кислорода в заобикалящата я среда. Военновъздушните сили на САЩ най-накрая избраха HACM, хиперзвукова въздушно-дишаща ракета, да бъде добавена към техния арсенал. ARMD използва иновативния двигател Draper на Ursa Major, който съчетава предимствата на твърдогоривите и течногоривите ракетни системи. Хиперзвуковата ракета „The Minuteman III“ е изминала разстоянието от 6700 км за ок

    20:54 13.04.2026

  • 22 Атина Палада

    5 1 Отговор

    До коментар #19 от "Майна":

    Не зная за кои визираш "нашите", но според мен Биби не е ..

    Коментиран от #23

    20:54 13.04.2026

  • 23 Майна

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Атина Палада":

    Ми аз съм за нашите, жена му е от нашите..
    5G

    Коментиран от #24

    20:57 13.04.2026

  • 24 Атина Палада

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Майна":

    Еми ето,от къде е жената от там е и родата ..:)

    21:00 13.04.2026

  • 25 Само идиоти

    0 1 Отговор
    Коментирате тука

    21:02 13.04.2026

  • 26 Тръмпи

    0 0 Отговор
    САЩ разполагат в Германия най-новите си хиперзвукови ракети - с обсег 3000 км. Новата хиперзвукова система на американците се състои от ракетен двигател (бустер) и специална бойна глава, която се изключва при изчерпване на горивото в бустера. В същото време бойната глава остава маневрена до края и е в състояние да избегне опитите за прихващане. Смята се, че Dark Eagle може да лети в екзосферата, която започва на надморска височина от около 400 километра, и да се втурва към целта си със скорост над 6000 km/h - пет пъти по-бърза от звука. САЩ добавя към своя арсенал въздушно-дишащи хиперзвукови ракети. Ракетата се ускорява до скорост от 5 Маха, използвайки кислорода в заобикалящата я среда. Военновъздушните сили на САЩ най-накрая избраха HACM, хиперзвукова въздушно-дишаща ракета, да бъде добавена към техния арсенал. ARMD използва иновативния двигател Draper на Ursa Major, който съчетава предимствата на твърдогоривите и течногоривите ракетни системи. Хиперзвуковата ракета „The Minuteman III“ е изминала разстоянието от 6700 км за около 16 минути! Военновъздушните сили на Съединените щати са изстреляли хиперзвукова ракета в нощта на вторник срещу сряда, за да демонстрират, че ядреното възпиране на страната „остава сигурно, надеждно и ефективно“. Ракетата се е детонирала в близост до атола Куаджалин в Тихия океан, изминавайки разстоянието от 6700 км за около 16 минути. Хиперзвуковата ракета най-вероятно има диаметър 0,88 м, а плъзгащият се ефектор се очаква да д

    21:02 13.04.2026

  • 27 Ауууу

    1 0 Отговор
    Давам хиляда евро някой ако убие този ционист.Еврейските боклуци разрушиха арабския полуостров и няма да спрат с воените престъпления.Смърт за евреите цеонисти

    21:03 13.04.2026

  • 28 Горски

    2 0 Отговор
    Янките скоро не бяха губили морска битка, французите гласуваха против краварите и вече минават спокойно. И без интернет руснаците попиляха "силното и сплотено" НАТО и фалираха ЕС. САЩ и Израел вършат всички мръсотии на света - ама пък има редовни грантове към нашите козячета. Козячета какво стана бе - защо плащате такси на аятоласите като отидете на бензиностанцията? Таксите не са никак малки и за това цената на горивата са такива. Започнали сте ама на сън! По време на преговорите се опитахте ама Иран ви даде 30 минути да се разкарате иначе при акулите! И сгънахте цирка! Тия хуморески у детската градина като за куклен театър стават! Да припомним също че над 1,2 милиарда евро изчезнаха безследно по пътя от Брюксел до Киев за разминиране на земеделски земи. Естествено скандала беше потулен от корумпетата в ЕК и европейският съд отказа да образува дело по случая без да се мотивира януари 2026 .

    21:06 13.04.2026

  • 29 Тръмпи

    0 0 Отговор
    САЩ разполагат в Германия най-новите си хиперзвукови ракети - с обсег 3000 км. Новата хиперзвукова система на американците се състои от ракетен двигател (бустер) и специална бойна глава, която се изключва при изчерпване на горивото в бустера. В същото време бойната глава остава маневрена до края и е в състояние да избегне опитите за прихващане. Смята се, че Dark Eagle може да лети в екзосферата, която започва на надморска височина от около 400 километра, и да се втурва към целта си със скорост над 6000 km/h - пет пъти по-бърза от звука. САЩ добавя към своя арсенал въздушно-дишащи хиперзвукови ракети. Ракетата се ускорява до скорост от 5 Маха, използвайки кислорода в заобикалящата я среда. Военновъздушните сили на САЩ най-накрая избраха HACM, хиперзвукова въздушно-дишаща ракета, да бъде добавена към техния арсенал. ARMD използва иновативния двигател Draper на Ursa Major, който съчетава предимствата на твърдогоривите и течногоривите ракетни системи. Хиперзвуковата ракета „The Minuteman III“ е изминала разстоянието от 6700 км за около 16 минути! Военновъздушните сили на Съединените щати са изстреляли хиперзвукова ракета в нощта на вторник срещу сряда, за да демонстрират, че ядреното възпиране на страната. Ракетата се е детонирала в близост до атола Куаджалин в Тихия океан, изминавайки разстоянието от 6700 км за около 16 минути. Хиперзвуковата ракета най-вероятно има диаметър 0,88 м, а плъзгащият се ефектор се очаква да достигне до скорост Мах 17. Известно е,

    21:07 13.04.2026

  • 30 Тръмпи

    0 0 Отговор
    САЩ разполагат в Германия най-новите си хиперзвукови ракети - с обсег 3000 км. Новата хиперзвукова система на американците се състои от ракетен двигател (бустер) и специална бойна глава, която се изключва при изчерпване на горивото в бустера. В същото време бойната глава остава маневрена до края и е в състояние да избегне опитите за прихващане. Смята се, че Dark Eagle може да лети в екзосферата, която започва на надморска височина от около 400 километра, и да се втурва към целта си със скорост над 6000 km/h - пет пъти по-бърза от звука. САЩ добавя към своя арсенал въздушно-дишащи хиперзвукови ракети. Ракетата се ускорява до скорост от 5 Маха, използвайки кислорода в заобикалящата я среда. ARMD използва иновативния двигател Draper на Ursa Major, който съчетава предимствата на твърдогоривите и течногоривите ракетни системи. Хиперзвуковата ракета „The Minuteman III“ е изминала разстоянието от 6700 км за около 16 минути! Военновъздушните сили на Съединените щати са изстреляли хиперзвукова ракета в нощта на вторник срещу сряда, за да демонстрират, че ядреното възпиране на страната. Ракетата се е детонирала в близост до атола Куаджалин в Тихия океан, изминавайки разстоянието от 6700 км за около 16 минути. Хиперзвуковата ракета най-вероятно има диаметър 0,88 м, а плъзгащият се ефектор се очаква да достигне до скорост Мах 17. Известно е, че за хиперзвукова скорост се счита скоростта над Мах 5 или скорост пет пъти по-голяма от скоростта на звука.

    21:09 13.04.2026