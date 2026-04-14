Преди свиждане: Арестуваха роднини на осъдения за кървавите атаки в Париж през 2015 г.

14 Април, 2026 04:47, обновена 14 Април, 2026 04:09 822 0

Членовете на семейството на Салах Абдеслам, сред които майката му, са били задържани на паркинга на затвора, където той излежава доживотна присъда

Роднини на Салах Абдеслам, който излежава доживотна присъда за участието си в ислямистките атаки от 13 ноември 2015 г., са били арестувани в събота във Франция след решение на разследващ съдия по борбата с тероризма, съобщиха днес съдебни източници, цитирани от Франс прес.

Представител на синдиката на надзирателите каза пред АФП, че членовете на семейството на Абдеслам са били задържани преди два дни на паркинга на силно охранявания затвор във Венден льо Вией (Северна Франция), преди да влязат на посещение. Арестувани са двама души, сред които майката на Абдеслам, уточни той.

Съдебните власти отказаха коментар, отбелязвайки, че тече разследване.

Салах Абдеслам е единственият оцелял член на групата, отговорна за атаките от 13 ноември в Париж и предградията му. Той е държан в изолатор от близо десет години.

Атаките от 13 ноември 2015 г. са най-тежките в историята на Франция, при които бяха убити 132 души.

През ноември 2025 г. той бе разпитан в рамките на разследване за притежание на флаш памет (USB), съдържаща, според Националната антитерористична прокуратура (PNAT), документи, свързани с „официалната пропаганда на терористични организации – „Ислямска държава“ и Ал Каида.

Прокуратурата поиска последващо повдигане на обвинение.

Флаш паметта му е предадена по време на свиждане от бившата му партньорка Маева Б., която също е привлечена като обвиняема по две обвинения и е арестувана. Тя е заподозряна и за участие в осуетен проект за атентат, без връзка с Абдеслам.

След този случай директорът на затвора във Венден льо Вией въведе режим на свиждания със защитно стъкло, след като прецени, че не се изключва възможността устройството да е внесено чрез посетители.

В началото на април съдът разпореди частично облекчаване на режима на свижданията му, но отказа да прекрати изолацията му.


