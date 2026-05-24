23-ма арестувани на антиправителствения протест в Белград

Министърът на вътрешните работи на Сърбия Ивица Дачич заяви, че на антиправителствения протест, който се проведе снощи на площад "Славия" в Белград са задържани 23 души, предаде агенция ТАНЮГ.
Многохилядният антиправителствен протест бе първи за годината, организиран от студенти, които издигнаха искане за насрочване на дата за предсрочни избори в Сърбия.
Демонстрацията е част от продължителната борба на студентите срещу управляващата Сръбска прогресивна партия и сръбският президент Александър Вучич, която започна след трагичен инцидент в северния сръбски град Нови Сад.
Заради трагедията социално недоволство заля страната, а тогавашният премиер Милош Вучевич подаде оставка, след като по време на протест в Нови Сад привърженици на управляващата партия преследваха с бухалки 24-годишна студентка и счупиха лицевата ѝ кост.
