23-ма арестувани на антиправителствения протест в Белград

24 Май, 2026 05:50, обновена 24 Май, 2026 04:56 993 3

Демонстрацията бе част от продължителната борба на студентите срещу управляващата партия и президента Александър Вучич

Министърът на вътрешните работи на Сърбия Ивица Дачич заяви, че на антиправителствения протест, който се проведе снощи на площад "Славия" в Белград са задържани 23 души, предаде агенция ТАНЮГ.

Многохилядният антиправителствен протест бе първи за годината, организиран от студенти, които издигнаха искане за насрочване на дата за предсрочни избори в Сърбия.

Демонстрацията е част от продължителната борба на студентите срещу управляващата Сръбска прогресивна партия и сръбският президент Александър Вучич, която започна след трагичен инцидент в северния сръбски град Нови Сад.

Заради трагедията социално недоволство заля страната, а тогавашният премиер Милош Вучевич подаде оставка, след като по време на протест в Нови Сад привърженици на управляващата партия преследваха с бухалки 24-годишна студентка и счупиха лицевата ѝ кост.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пустиня(к)

    4 2 Отговор
    При назе нема да има текива неща. А па и бацко кат улезне у панделата - ич.

    05:33 24.05.2026

  • 2 Антилиберал

    3 2 Отговор
    Всички, ама всички цветни революции са извършени чрез протести на студенти. Защото се манипулират най-лесно.

    06:53 24.05.2026

  • 3 Вучката

    1 0 Отговор
    пусна ли влаковете вече?

    07:28 24.05.2026

