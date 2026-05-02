Първи арести в Мали след атаката на 25 април

2 Май, 2026 17:37 1 123 13

Сред задържаните са един пенсиониран офицер, трима военни и политикът Умар Марико

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Властите в Мали са извършили първите арести на лица, заподозрени в участие в терористичните атаки от 25 април, според изявление на военния съд на страната.

В документа се отбелязва, че главният прокурор на военния съд „е започнал разследване на терористичните атаки, извършени на 25 април в Мали, насочени към няколко позиции на въоръжените сили и силите за сигурност“, включително в Бамако, както и резиденцията на министъра на отбраната и по въпросите на ветераните. Досега властите са установили, че настоящи и бивши военни, както и няколко политици, са участвали в планирането, координацията и изпълнението на атаките.

„Първоначалните арести бяха успешни и в момента се води активно издирване на останалите извършители, съучастници и съучастници“, подчерта прокурорът. Сред задържаните са един пенсиониран офицер, трима войници на активна служба и политик Умар Марико. African News Feed съобщава, че поне един от тях е бил задържан в южния град Бугуни, докато се е опитвал да премине границата с Кот д'Ивоар.

На 25 април малийските правителствени сили, с подкрепата на международни съюзници, отблъснаха множество атаки от радикални групировки и си възвърнаха контрола до обяд. Министърът на отбраната Садио Камара беше убит при едно от нападенията.


Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бизнес Инсайдър

    32 6 Отговор
    Руснаците набързо изразходваха 2500бр амуджи от тъй наречените "бойци" въоръжени и тренирани от Франция и Великобритания срещу само един загубен МИ 8 заедно с екипажа .Показна операция ,так держать !

    Коментиран от #3, #5, #13

    17:42 02.05.2026

  • 2 Ошашавена копейка

    7 27 Отговор
    И там наритаха ватенките.

    Коментиран от #6

    17:48 02.05.2026

  • 3 веселяк

    24 3 Отговор

    До коментар #1 от "Бизнес Инсайдър":

    Участвали са около 12000 "ревУлюционери" насосвани от френскоговорящи. Опитали са се да превземат и президентския дворец, но са се сблъскали с някакъв Африкански корпус! Атаките са били по четири основни града, та видеоклипове показват как този Африкански корпус дялка колоните им с дронове и артилерия. На тях се вижда щъкащи "уи мосю, но мосю" между ударените машини и бая дадоха фира! Макарончо сигурно е много ядосан, но бабето ще го приспи!

    17:51 02.05.2026

  • 4 така, така

    21 0 Отговор
    Е, това минава всички граници! Който не поискал, той не е разбрал, че "подкрепата на международни съюзници" си е подкрепа на руските ЧВК в Мали.

    Нищо, вече като чуем за международни съюзници, ще си знаем, че става дума за Русия

    17:52 02.05.2026

  • 5 Не ти е

    1 23 Отговор

    До коментар #1 от "Бизнес Инсайдър":

    Варна Информацията
    Заблуденяк.

    Руските Мусори ги наритаха

    Туарегите .

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    Коментиран от #7, #9

    18:01 02.05.2026

  • 6 вуйчо Ваньо

    21 1 Отговор

    До коментар #2 от "Ошашавена копейка":

    първо прочети статията и тогава коментирай че така се излагаш или ти просто си изпълняваш програмата ......... ех папагалчета розови

    18:03 02.05.2026

  • 7 Ами Нети

    14 0 Отговор

    До коментар #5 от "Не ти е":

    Заблуденяк е била май катти ,когато те е събрала от рогозката 😂😂😂!

    18:03 02.05.2026

  • 8 А50

    20 2 Отговор
    Малииските правителствени сили с подкрепа на руския африкански корпус облъснаха терористично нападение организирано от Франция и с участието на Украйна

    18:05 02.05.2026

  • 9 Бизнес Инсайдър

    19 2 Отговор

    До коментар #5 от "Не ти е":

    Туареги ,муареги,амуджи , 2500 всичкото на дармадан заедно с пикапите и моторетките,едно хубаво ми става ,чак ми идва да запея в Селската Баня ....Явно козяците вече и амуджи трябва да подкрепят,нямат край мъките козяшки !

    18:07 02.05.2026

  • 10 хаха

    2 7 Отговор
    Малийски официален служител обвини руските сили в „предателство“ след падането на Кидал в ръцете на бунтовниците. Кризата в Мали се задълбочи във вторник.

    Я грухтете бе московитските шопари!

    Коментиран от #11

    18:32 02.05.2026

  • 11 хаха🤣

    5 2 Отговор

    До коментар #10 от "хаха":

    Грухти май катти бре хохохолска сввви ньооо !

    18:36 02.05.2026

  • 12 Хасковски каунь

    4 0 Отговор
    Там няма нънта-мънта. Ще има печен на шиш укра или жихадист

    18:37 02.05.2026

  • 13 Евгений Онанегин

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Бизнес Инсайдър":

    Както при тридневная, нали?

    18:58 02.05.2026