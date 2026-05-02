Първи арести в Мали след атаката на 25 април

Властите в Мали са извършили първите арести на лица, заподозрени в участие в терористичните атаки от 25 април, според изявление на военния съд на страната.
В документа се отбелязва, че главният прокурор на военния съд „е започнал разследване на терористичните атаки, извършени на 25 април в Мали, насочени към няколко позиции на въоръжените сили и силите за сигурност“, включително в Бамако, както и резиденцията на министъра на отбраната и по въпросите на ветераните. Досега властите са установили, че настоящи и бивши военни, както и няколко политици, са участвали в планирането, координацията и изпълнението на атаките.
„Първоначалните арести бяха успешни и в момента се води активно издирване на останалите извършители, съучастници и съучастници“, подчерта прокурорът. Сред задържаните са един пенсиониран офицер, трима войници на активна служба и политик Умар Марико. African News Feed съобщава, че поне един от тях е бил задържан в южния град Бугуни, докато се е опитвал да премине границата с Кот д'Ивоар.
На 25 април малийските правителствени сили, с подкрепата на международни съюзници, отблъснаха множество атаки от радикални групировки и си възвърнаха контрола до обяд. Министърът на отбраната Садио Камара беше убит при едно от нападенията.
1 Бизнес Инсайдър
Коментиран от #3, #5, #13
17:42 02.05.2026
2 Ошашавена копейка
Коментиран от #6
17:48 02.05.2026
3 веселяк
До коментар #1 от "Бизнес Инсайдър":Участвали са около 12000 "ревУлюционери" насосвани от френскоговорящи. Опитали са се да превземат и президентския дворец, но са се сблъскали с някакъв Африкански корпус! Атаките са били по четири основни града, та видеоклипове показват как този Африкански корпус дялка колоните им с дронове и артилерия. На тях се вижда щъкащи "уи мосю, но мосю" между ударените машини и бая дадоха фира! Макарончо сигурно е много ядосан, но бабето ще го приспи!
17:51 02.05.2026
4 така, така
Нищо, вече като чуем за международни съюзници, ще си знаем, че става дума за Русия
17:52 02.05.2026
5 Не ти е
До коментар #1 от "Бизнес Инсайдър":Варна Информацията
Заблуденяк.
Руските Мусори ги наритаха
Туарегите .
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
Коментиран от #7, #9
18:01 02.05.2026
6 вуйчо Ваньо
До коментар #2 от "Ошашавена копейка":първо прочети статията и тогава коментирай че така се излагаш или ти просто си изпълняваш програмата ......... ех папагалчета розови
18:03 02.05.2026
7 Ами Нети
До коментар #5 от "Не ти е":Заблуденяк е била май катти ,когато те е събрала от рогозката 😂😂😂!
18:03 02.05.2026
8 А50
18:05 02.05.2026
9 Бизнес Инсайдър
До коментар #5 от "Не ти е":Туареги ,муареги,амуджи , 2500 всичкото на дармадан заедно с пикапите и моторетките,едно хубаво ми става ,чак ми идва да запея в Селската Баня ....Явно козяците вече и амуджи трябва да подкрепят,нямат край мъките козяшки !
18:07 02.05.2026
10 хаха
Я грухтете бе московитските шопари!
Коментиран от #11
18:32 02.05.2026
11 хаха🤣
До коментар #10 от "хаха":Грухти май катти бре хохохолска сввви ньооо !
18:36 02.05.2026
12 Хасковски каунь
18:37 02.05.2026
13 Евгений Онанегин
До коментар #1 от "Бизнес Инсайдър":Както при тридневная, нали?
18:58 02.05.2026