Първи арести в Мали след атаката на 25 април

Властите в Мали са извършили първите арести на лица, заподозрени в участие в терористичните атаки от 25 април, според изявление на военния съд на страната.

В документа се отбелязва, че главният прокурор на военния съд „е започнал разследване на терористичните атаки, извършени на 25 април в Мали, насочени към няколко позиции на въоръжените сили и силите за сигурност“, включително в Бамако, както и резиденцията на министъра на отбраната и по въпросите на ветераните. Досега властите са установили, че настоящи и бивши военни, както и няколко политици, са участвали в планирането, координацията и изпълнението на атаките.

„Първоначалните арести бяха успешни и в момента се води активно издирване на останалите извършители, съучастници и съучастници“, подчерта прокурорът. Сред задържаните са един пенсиониран офицер, трима войници на активна служба и политик Умар Марико. African News Feed съобщава, че поне един от тях е бил задържан в южния град Бугуни, докато се е опитвал да премине границата с Кот д'Ивоар.

На 25 април малийските правителствени сили, с подкрепата на международни съюзници, отблъснаха множество атаки от радикални групировки и си възвърнаха контрола до обяд. Министърът на отбраната Садио Камара беше убит при едно от нападенията.