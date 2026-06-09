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Във Франция продължават протестите във връзка със смъртта на 11-годишната Лиана

Във Франция продължават протестите във връзка със смъртта на 11-годишната Лиана

9 Юни, 2026 10:11 1 184 5

  • лиана-
  • франция-
  • убийство-
  • париж

Аутопсията на трупа на Лиана не показа от какво е починало детето. Правят се допълнителни анализи.

Във Франция продължават протестите във връзка със смъртта на 11-годишната Лиана - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Във Франция продължават протестите, породени от смъртта на 11-годишната Лиана, пише Бе Еф Ем Те Ве. Момичето изчезна безследно на 29 май от Фльоранс и тялото ѝ беше открито на 4 юни в изоставен селскостопански обект. Във връзка със смъртта на детето беше задържан 41-годишният Жером Барела, срещу когото са подавани в миналото сигнали за посегателства и изнасилване над непълнолетни момичета, които не са довели до арест или присъди, предаде БТА.

Вчера в ареста беше изпратен и братът на Барела, срещу когото има жалба за посегателства в продължение на 10 години над приятелката му.

Аутопсията на трупа на Лиана не показа от какво е починало детето. Правят се допълнителни анализи.

В неделя във Фльоранс имаше многохилядно шествие в памет на момичето и в знак на протест срещу правосъдната система в страната.

Вчера пък имаше протестна акция пред прокуратурата на град Ош, която през годините е била сезирана за предполагаемите посегателства, извършвани от Жером Барела, но за която се смята, че не е била достатъчно ефективна. По време на протеста демонстрант се покатери по статуята на Темида пред сградата на прокуратурата и завърза очите ѝ с бяла кърпа, след което постави в подножието ѝ розова детска играчка, а в ръката на статуята закрепи табела, на която пишеше "Анатомия на едно убийствено мълчание", под което беше изписано името на Лиана, съобщават Бе Еф Ем Те Ве и "Радио Хит Еф Ем".

Протест вчера имаше и в Париж пред министерството на правосъдието. В него се включиха активистки от феминсткото движение „Фемен". Те бяха изписали върху гърдите си и върху плакати "Случаят Лиана е държавен въпрос" и "Погребвате нашите жалби и нашите деца". В протеста участва и дъщерята на Жизел Пелико, французойката, която в продължение на десет години и е била дрогирана от съпруга си, за да бъде изнасилвана от непознати мъже, които той е набирал в интернет и която се превърна в икона на борбата срещу насилието над жените и момичета във Франция.

Вчера министърът на правосъдието на Франция Жералд Дарманен заяви, че 70 000 жалби и сигнала за посегателства над непълнолетни в страната ще бъдат преразгледани.

Още в края на миналата седмица президентът на Франция Еманюел Макрон увери, че ще бъде потърсена отговорност на онези, за които им съмнения, че не са действали така, че да бъде предотвратена смъртта на Лиана.

Случаят с детето идва в момент, в който Франция е разтърсена и от обвиненията на редица жени срещу певеца Патрик Брюел. Вчера той беше арестуван, а негови турнета, спектакли и други изяви бяха анулирани в последно време заради обвиненията в сексуални посегателства, отправени към него.


Франция
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  • 1 Смърт за

    14 0 Отговор
    изверга...

    10:13 09.06.2026

  • 2 Протестите са не самo

    19 0 Отговор
    Протестите са не само за момичето а и против цялата им корупирана система . Хората там от малки са научени да вярват каквото четат и гледат , но след толкова некадърност и корупция им се отварят бавно очите.

    10:15 09.06.2026

  • 3 Дзак

    8 0 Отговор
    Той и сводника праща мющерии на сгляда!

    10:21 09.06.2026

  • 4 стоян георгиев

    4 0 Отговор
    Хората свикнаха с тиранията, потисничеството и извращенията на управляващата измет. Приеха го за нормално вместо да се борят, гласуват си и се радват и пляскат когато спечелят избори. Това е диагноза.

    10:59 09.06.2026

  • 5 и навални беше с естествена смърт

    2 1 Отговор
    нищо не показа 1 и 2 аутопсия . при 3 показа наличие на някакъв химикал . сега при 5 и 6 може да има и други химикали .

    11:05 09.06.2026

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