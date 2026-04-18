Оставиха в ареста американеца, обвинен в палеж на военния завод в Чехия

18 Април, 2026 20:06, обновена 18 Април, 2026 20:12 1 542 18

Общо шестима души са задържани във връзка с инцидента

Снимка: YouTube
Милен Ганев

Чешки съд остави в ареста американският гражданин, обвинен в палеж на военния завод на LPP Holding в източния град Пардубице, екстрадиран преди това от Словакия, съобщи ČTK.

Шестима души са задържани в Чехия във връзка с палежа на отбранителното предприятие. Те са чешки граждани и чужденци. Арестуваните са обвинени по членовете на чешкия наказателен кодекс за тероризъм и са изправени пред до 20 години лишаване от свобода или доживотен затвор.

Пожарът избухна сутринта на 20 март в индустриалния комплекс на LPP Holding в Пардубице, който произвежда безпилотни летателни апарати за Украйна. Пожарът унищожи един от цеховете и повреди административна сграда. Щетите се оценяват на десетки милиони евро. Според чешки медии по случая са задържани девет заподозрени. Шестима от тях са задържани в ареста от Окръжния съд в Пардубице.

Междувременно полските медии съобщиха на 1 април, че по този случай са задържани двама полски граждани. Деветото лице е чужденец, задържан в България.

Чешки медии съобщиха по-рано, че според записи от охранителни камери терористичната атака в Пардубице е извършена от група от девет души, включително поне две жени. Неизвестна досега пропалестинска групировка, „The Earthquake Faction“, пое отговорност за палежа на помещенията на LPP Holding, заявявайки намерението си да атакува фабрики, произвеждащи оръжия за Израел.

Преди няколко години LPP Holding обяви планове за съвместно разработване и производство на безпилотни летателни апарати в Пардубице с израелската компания Elbit Systems. Според представители на LPP Holding обаче тези планове така и не са се осъществили.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    24 12 Отговор
    Само САЩ, България, Чехия и Германия снабдяват все още Ционистите с оръжие.

    Коментиран от #9

    20:16 18.04.2026

  • 2 Пропалестинска Група

    9 26 Отговор
    Спонсорирана от Кремъл .

    Голем СМЕХ.

    20:16 18.04.2026

  • 3 Цвете

    12 4 Отговор
    И ОТ КЪДЕ ИДВА ЗАПОВЕДТА ЗА ПАЛЕЖА ? ТОВА НАИСТИНА ТРЯБВА ДА СЕ ЗНАЕ, В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ ЩЕ ОСТАНЕ КАТО САМОДЕЛНА ИНИЦИАТИВА.СЪМНЯВАМ СЕ, ЧЕ ИСТИНАТА ЩЕ СЕ ДОКАЖЕ. 🙈😉🙄

    Коментиран от #15

    20:22 18.04.2026

  • 4 Фейк - либераст

    26 4 Отговор
    Как американец ще подпали завода? Не може да бъде! Нали досега твърдяха, че бил Путин? Това съобщение сигурно пак е пуснато от руските хакери в хода на хибридната война

    Коментиран от #16

    20:24 18.04.2026

  • 5 Майор Деянов, на всеки километър

    6 20 Отговор
    "....американския гражданин..."

    Колко е "американец" лесно се разбере по узкоглазите оченца ☝️ Таваришчи.....

    Коментиран от #7

    20:25 18.04.2026

  • 6 Гориил

    15 4 Отговор
    По същество проектът е бил украински, а средствата за производство са били откраднати. Унищожаването на завода най-вероятно е било акт на отмъщение и отговор на измамата.Не ставайте жертви на хищници.

    20:25 18.04.2026

  • 7 кажи бе кьорчо

    11 1 Отговор

    До коментар #5 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Индианец от Минесота .

    20:28 18.04.2026

  • 8 ЗАЩО

    5 9 Отговор
    Защо когато България произвежда оръжия и за хилядите работещи в тези предприятия това е препитание ,това е лошо? Аналогично в Русия или САЩ това е добре.

    Коментиран от #10

    20:29 18.04.2026

  • 9 Зависимост

    3 16 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Само Северна Корея и Китай снабдяват Путин агресора с оръжия.

    Коментиран от #12

    20:32 18.04.2026

  • 10 Гориил

    17 2 Отговор

    До коментар #8 от "ЗАЩО":

    Това щеше да е така, ако Русия не беше изразила високо ниво на доверие в България относно транзита на гигантски обеми природен газ по „Български поток“.По същество Русия ви е дала ключа от апартамента си в Москва. Надявам се това да не е причина да отговорите с подкрепа и участие във войната срещу нея.

    20:36 18.04.2026

  • 11 Дудов

    7 4 Отговор
    Щом дроновете са за Украйна , трабва да им дадат по 1млн евро и медал .И награда "Тимур и неговата команда"

    20:39 18.04.2026

  • 12 Незанисим

    3 2 Отговор

    До коментар #9 от "Зависимост":

    Агресора е оня дето опраска жена ти, вече два пъти

    Коментиран от #13

    20:41 18.04.2026

  • 13 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Незанисим":

    В точата ли я е изненадал?

    20:44 18.04.2026

  • 14 ха ха

    4 1 Отговор
    в казанлък правят самовари и все калашници излизат , в пардубице бъркат боя и все излиза семтекс

    20:46 18.04.2026

  • 15 Дзак

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Цвете":

    Кажете истината, да знаят хората!

    21:11 18.04.2026

  • 16 Ми те сега

    1 7 Отговор

    До коментар #4 от "Фейк - либераст":

    САЩ са комбина с Путин

    21:38 18.04.2026

  • 17 Ганя Путинофила

    0 6 Отговор
    Американци към България не бегат!
    Маскаль с американски паспарт!

    23:18 18.04.2026

  • 18 Дж.Роб.Бидон

    1 3 Отговор
    Ганя Путинофила е хуесос

    00:14 19.04.2026

