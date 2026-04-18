Оставиха в ареста американеца, обвинен в палеж на военния завод в Чехия

Чешки съд остави в ареста американският гражданин, обвинен в палеж на военния завод на LPP Holding в източния град Пардубице, екстрадиран преди това от Словакия, съобщи ČTK.

Шестима души са задържани в Чехия във връзка с палежа на отбранителното предприятие. Те са чешки граждани и чужденци. Арестуваните са обвинени по членовете на чешкия наказателен кодекс за тероризъм и са изправени пред до 20 години лишаване от свобода или доживотен затвор.

Пожарът избухна сутринта на 20 март в индустриалния комплекс на LPP Holding в Пардубице, който произвежда безпилотни летателни апарати за Украйна. Пожарът унищожи един от цеховете и повреди административна сграда. Щетите се оценяват на десетки милиони евро. Според чешки медии по случая са задържани девет заподозрени. Шестима от тях са задържани в ареста от Окръжния съд в Пардубице.

Междувременно полските медии съобщиха на 1 април, че по този случай са задържани двама полски граждани. Деветото лице е чужденец, задържан в България.

Чешки медии съобщиха по-рано, че според записи от охранителни камери терористичната атака в Пардубице е извършена от група от девет души, включително поне две жени. Неизвестна досега пропалестинска групировка, „The Earthquake Faction“, пое отговорност за палежа на помещенията на LPP Holding, заявявайки намерението си да атакува фабрики, произвеждащи оръжия за Израел.

Преди няколко години LPP Holding обяви планове за съвместно разработване и производство на безпилотни летателни апарати в Пардубице с израелската компания Elbit Systems. Според представители на LPP Holding обаче тези планове така и не са се осъществили.