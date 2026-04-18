Оставиха в ареста американеца, обвинен в палеж на военния завод в Чехия

Чешки съд остави в ареста американският гражданин, обвинен в палеж на военния завод на LPP Holding в източния град Пардубице, екстрадиран преди това от Словакия, съобщи ČTK.
Шестима души са задържани в Чехия във връзка с палежа на отбранителното предприятие. Те са чешки граждани и чужденци. Арестуваните са обвинени по членовете на чешкия наказателен кодекс за тероризъм и са изправени пред до 20 години лишаване от свобода или доживотен затвор.
Пожарът избухна сутринта на 20 март в индустриалния комплекс на LPP Holding в Пардубице, който произвежда безпилотни летателни апарати за Украйна. Пожарът унищожи един от цеховете и повреди административна сграда. Щетите се оценяват на десетки милиони евро. Според чешки медии по случая са задържани девет заподозрени. Шестима от тях са задържани в ареста от Окръжния съд в Пардубице.
Междувременно полските медии съобщиха на 1 април, че по този случай са задържани двама полски граждани. Деветото лице е чужденец, задържан в България.
Чешки медии съобщиха по-рано, че според записи от охранителни камери терористичната атака в Пардубице е извършена от група от девет души, включително поне две жени. Неизвестна досега пропалестинска групировка, „The Earthquake Faction“, пое отговорност за палежа на помещенията на LPP Holding, заявявайки намерението си да атакува фабрики, произвеждащи оръжия за Израел.
Преди няколко години LPP Holding обяви планове за съвместно разработване и производство на безпилотни летателни апарати в Пардубице с израелската компания Elbit Systems. Според представители на LPP Holding обаче тези планове така и не са се осъществили.
1 Последния Софиянец
20:16 18.04.2026
2 Пропалестинска Група
Голем СМЕХ.
20:16 18.04.2026
3 Цвете
20:22 18.04.2026
4 Фейк - либераст
20:24 18.04.2026
5 Майор Деянов, на всеки километър
Колко е "американец" лесно се разбере по узкоглазите оченца ☝️ Таваришчи.....
20:25 18.04.2026
6 Гориил
7 кажи бе кьорчо
До коментар #5 от "Майор Деянов, на всеки километър":Индианец от Минесота .
20:28 18.04.2026
8 ЗАЩО
20:29 18.04.2026
9 Зависимост
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Само Северна Корея и Китай снабдяват Путин агресора с оръжия.
20:32 18.04.2026
10 Гориил
До коментар #8 от "ЗАЩО":Това щеше да е така, ако Русия не беше изразила високо ниво на доверие в България относно транзита на гигантски обеми природен газ по „Български поток“.По същество Русия ви е дала ключа от апартамента си в Москва. Надявам се това да не е причина да отговорите с подкрепа и участие във войната срещу нея.
20:36 18.04.2026
11 Дудов
12 Незанисим
До коментар #9 от "Зависимост":Агресора е оня дето опраска жена ти, вече два пъти
20:41 18.04.2026
13 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #12 от "Незанисим":В точата ли я е изненадал?
20:44 18.04.2026
14 ха ха
15 Дзак
До коментар #3 от "Цвете":Кажете истината, да знаят хората!
21:11 18.04.2026
16 Ми те сега
До коментар #4 от "Фейк - либераст":САЩ са комбина с Путин
21:38 18.04.2026
17 Ганя Путинофила
Маскаль с американски паспарт!
23:18 18.04.2026
18 Дж.Роб.Бидон
