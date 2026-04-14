Иран след блокадата на Ормузкия проток: Момчета, готови ли сте за $20,28 на галон?!

14 Април, 2026 05:00, обновена 14 Април, 2026 05:14 1 930 18

  • иран-
  • сащ-
  • петрол-
  • тръмп-
  • блокада-
  • ормузки проток

Блокадата на плавателните съдове, излизащи или насочени към ирански пристанища влезе в сила в 17.00 часа българско време в понеделник

Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Иранското посолство в Тайланд иронично напомни за покачването на цените на бензина, свързвайки увеличението с действията на американския президент Доналд Тръмп.

„Готови ли сте, момчета?“, се казва в изявление на посолството, публикувано в X. Въпросът включваше и изображение на името на американския лидер и цената от $20,28 за галон (3,79 литра).

Снимка: Фейсбук

Блокадата на Ормузкия проток от страна на САЩ влезе в сила в понеделник, 13 април 2026 г., точно в 10:00 ч. източно американско време (17:00 ч. българско време).

Тя е насочена към всички ирански пристанища. Централното командване на САЩ (CENTCOM) уточни, че флотът ще спира кораби, влизащи или излизащи от ирански пристанища, включително тези отвъд самия проток в Оманския залив.

САЩ декларираха, че няма да пречат на плавателни съдове, пътуващи към неирански пристанища в региона, стига те да не са свързани с Иран.

Мярката беше наложена от президента Доналд Тръмп след провала на 21-часовите мирни преговори с Иран в Исламабад през изминалия уикенд.

В операцията по блокирането участват над 15 американски военни кораба, включително самолетоносачът USS Abraham Lincoln, който служи като база за операции по качване на борда и проверки.

Тръмп издаде директна заплаха, че всеки ирански съд, който се приближи до блокадата или се опита да я пробие, ще бъде „незабавно елиминиран“.

САЩ обявиха, че ще спират и проверяват всеки кораб в международни води, който е платил „незаконни такси“ на Иран за преминаване през протока.

Техеран определи действията на САЩ като „пиратство“ и предупреди за ответни действия, заявявайки, че никое пристанище в Персийския залив няма да бъде безопасно, ако иранският трафик бъде спрян.

Цените на петрола се повишиха, надхвърляйки 100 долара за барел. Експерти предупреждават за риск от недостиг на храни и фуражи в Иран, тъй като около 1 милион тона зърнени култури в момента са на път към страната и могат да бъдат блокирани.

Съюзници като Обединеното кралство и Испания изразиха несъгласие с блокадата, а Китай и Турция призоваха за незабавно отваряне на протока за свободно преминаване


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ибрахим линкълн бил на 200км от Иран

    19 1 Отговор
    готов съм да видя как потъва

    Коментиран от #4

    05:25 14.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Безпропаганда

    17 1 Отговор
    Цивилиза, дала на света алгебрата, изхвърли от Залива нацията на хамбургера.

    05:29 14.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 пък путинът продава...

    10 2 Отговор
    и пушек са дига...дюшеш му дойде тая война...

    05:43 14.04.2026

  • 10 Тръмпи

    2 15 Отговор
    Иранците да не забравят, че скоро 14 дневното примирие свършва и ги почваме отново, бързо ще им се скрият усмивките!

    Коментиран от #14

    05:44 14.04.2026

  • 11 цената на магаретата рипна на горе...

    4 2 Отговор
    е иазе две си земах...

    05:45 14.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Георги

    7 1 Отговор

    До коментар #10 от "Тръмпи":

    то това примирие беше за говедарите, че им свършиха "патроните", самолетоносачите оправяха щети по каско и трябваше да заредят памперси, че тоалетните не работят (претоварени са).

    06:04 14.04.2026

  • 15 Перник

    2 1 Отговор
    Не съм grozen. rumen radev. Поздрави от Сашко от Перник. Бивш граничен полицай.

    06:06 14.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Фон дер Лай Нен

    2 0 Отговор
    Лшсерите на ЕС къде са за да изразят мнение.А Рюте? Мпъкни безполезти хитлеристи

    06:15 14.04.2026

  • 18 Въй

    0 1 Отговор
    Пак ще ядете бомби.

    06:19 14.04.2026

