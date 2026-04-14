Иран след блокадата на Ормузкия проток: Момчета, готови ли сте за $20,28 на галон?!

Иранското посолство в Тайланд иронично напомни за покачването на цените на бензина, свързвайки увеличението с действията на американския президент Доналд Тръмп.

„Готови ли сте, момчета?“, се казва в изявление на посолството, публикувано в X. Въпросът включваше и изображение на името на американския лидер и цената от $20,28 за галон (3,79 литра).

Снимка: Фейсбук

Блокадата на Ормузкия проток от страна на САЩ влезе в сила в понеделник, 13 април 2026 г., точно в 10:00 ч. източно американско време (17:00 ч. българско време).

Тя е насочена към всички ирански пристанища. Централното командване на САЩ (CENTCOM) уточни, че флотът ще спира кораби, влизащи или излизащи от ирански пристанища, включително тези отвъд самия проток в Оманския залив.

САЩ декларираха, че няма да пречат на плавателни съдове, пътуващи към неирански пристанища в региона, стига те да не са свързани с Иран.

Мярката беше наложена от президента Доналд Тръмп след провала на 21-часовите мирни преговори с Иран в Исламабад през изминалия уикенд.

В операцията по блокирането участват над 15 американски военни кораба, включително самолетоносачът USS Abraham Lincoln, който служи като база за операции по качване на борда и проверки.

Тръмп издаде директна заплаха, че всеки ирански съд, който се приближи до блокадата или се опита да я пробие, ще бъде „незабавно елиминиран“.

САЩ обявиха, че ще спират и проверяват всеки кораб в международни води, който е платил „незаконни такси“ на Иран за преминаване през протока.

Техеран определи действията на САЩ като „пиратство“ и предупреди за ответни действия, заявявайки, че никое пристанище в Персийския залив няма да бъде безопасно, ако иранският трафик бъде спрян.

Цените на петрола се повишиха, надхвърляйки 100 долара за барел. Експерти предупреждават за риск от недостиг на храни и фуражи в Иран, тъй като около 1 милион тона зърнени култури в момента са на път към страната и могат да бъдат блокирани.

Съюзници като Обединеното кралство и Испания изразиха несъгласие с блокадата, а Китай и Турция призоваха за незабавно отваряне на протока за свободно преминаване